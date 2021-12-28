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Найближчим часом Волинська та Запорізька області вийдуть із "червоної" зони, - нарада у Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Найближчим часом Волинська та Запорізька області вийдуть із

З огляду на показники захворюваності, минулого тижня було скасовано "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Сумської, Миколаївської, Київської та Черкаської областей.

Про це повідомили представники уряду під час селекторної наради під головуванням президента України Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Найближчим часом також розглядатимуться питання можливого скасування "червоного" рівня епіднебезпеки на території Волинської та Запорізької областей", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Ірина Дашківська
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Хто цей Зеленський???
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28.12.2021 16:36 Відповісти
Шут какой то.
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28.12.2021 19:09 Відповісти
Новый год настает.. С новым годом.. с новым счастьем.. ( "счастье" продлится до 15-20 января.) Правда вот с годом не сложилось Пидалик Шибанутский Навсюголовуотстойский уже выдал свое поздравление, поздравив всех сначала с 2220 годом, а потом смущенно поняв что несет околесицу ( к которой мы уже все привыкли) исправился и произнес поздравление с 2222 годом. ( Йолка Ябоповича уже отдыхает, а он сам нервно курит в сторонке и ломает ручки) Да уж...Повезло все таки Украине что тогда в Вене ( после Майдана" у Фирташа решили делать из него мэра а президентство отдать Пете.., а то бы страна двух клоунов подряд точно бы не выдержала. Мы бы еще при первом умерли бы , как минимум от смеха.) Ну а киевлянам не привыкать то Леня Космос то Пидалик, карма у них такая видимо.
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28.12.2021 16:41 Відповісти
 
 