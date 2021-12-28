Найближчим часом Волинська та Запорізька області вийдуть із "червоної" зони, - нарада у Зеленського
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З огляду на показники захворюваності, минулого тижня було скасовано "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Сумської, Миколаївської, Київської та Черкаської областей.
Про це повідомили представники уряду під час селекторної наради під головуванням президента України Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Найближчим часом також розглядатимуться питання можливого скасування "червоного" рівня епіднебезпеки на території Волинської та Запорізької областей", - йдеться в повідомленні.
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Игорь Юрьевич 0f4c2b2c
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Aragorn 1975
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