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США готові до перемовин із РФ щодо гарантій безпеки 10 січня, - американська Рада нацбезпеки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США готові до перемовин із РФ щодо гарантій безпеки 10 січня, - американська Рада нацбезпеки

В адміністрації США підтвердили, що готові провести консультації з РФ на тему гарантій безпеки 10 січня.

Про це повідомляє у вівторок телеканал CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"США чекають на можливість провести переговори з РФ на тему стратегічної безпеки 10 січня", - наводить телеканал заяву представника американської Ради національної безпеки.

"На переговорах Росія зможе висловити свої побоювання. Ми, у свою чергу, зможемо висловити занепокоєння щодо дій Росії. Водночас ми дотримуватимемося принципу, згідно з яким рішення щодо наших союзників і партнерів не можуть ухвалюватися без участі цих самих союзників і партнерів ", - наголошується в заяві.

У Раді нацбезпеки США прогнозують, що "будуть теми, щодо яких ми можемо досягти прогресу, а також - теми, щодо яких між нами будуть розбіжності. У цьому полягає дипломатія".

Також читайте: Україна - активний суб'єкт перемовин щодо гарантій безпеки: Ми не просто слухаємо, а викладаємо свою позицію, - Кулеба

Раніше повідомили в МЗС РФ, що російсько-американські міжвідомчі консультації щодо гарантій безпеки заплановані на 10 січня в Женеві.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+3
Та везіть вже кнопку перезавантаження.Ви ж саме цього і хочете
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28.12.2021 17:03
+2
Вот если пишет российский Интерфакс , то конечно фраза у них заучит так «"США чекають на можливість»
А в прямом переводе она звучит иначе 😀😀😀
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28.12.2021 17:06
+1
Д - деградация

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28.12.2021 17:07
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Та везіть вже кнопку перезавантаження.Ви ж саме цього і хочете
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28.12.2021 17:03 Відповісти
Вот если пишет российский Интерфакс , то конечно фраза у них заучит так «"США чекають на можливість»
А в прямом переводе она звучит иначе 😀😀😀
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28.12.2021 17:06 Відповісти
Д - деградация

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28.12.2021 17:07 Відповісти
Если это так, то кацапы вполне могут устроить что-то к этой дате, для укрепления своих позиций на переговорах
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28.12.2021 17:15 Відповісти
1. Это перемога или зрада?
2. Кто агент ***** Трамп или Байден?
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28.12.2021 17:17 Відповісти
Из партии задротов?
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28.12.2021 17:21 Відповісти
Оба они друзья не Украины, но фашистской расии.
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28.12.2021 17:42 Відповісти
_Каких нахер гарантий безопасности, Цензор!! Какого хера ты подыгрываешь оккупантам!
"...щодо "гарантій безпеки" или "...щодо т. з.гарантій безпеки"!
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28.12.2021 17:40 Відповісти
Да "гарантии безопасности" уже прям анекдот из двух слов. Раньше они их другим давали. а теперь между собой анекдоты рассказывают. Кого они хотят успокоить, разве что сами себя, другие уже давно знают цену этим гарантиям.
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28.12.2021 18:36 Відповісти
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28.12.2021 20:12 Відповісти
 
 