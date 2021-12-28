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Війська РФ обстріляли українські позиції біля Катеринівки із гранатометів та стрілецької зброї: втрат немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Війська РФ обстріляли українські позиції біля Катеринівки із гранатометів та стрілецької зброї: втрат немає, - штаб ООС

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

На Луганщині, неподалік Катеринівки, противник відкривав вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

Повідомляється, що країнські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли українські позиції біля Новозванівки із гранатометів та поблизу Мар’їнки - із 120-мм мінометів, - штаб ООС. ВIДЕО

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - підкреслили в пресцентрі штабу ООС.
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так как там ермаковское перемирие гуд по нам гадят каждый день раненнные а мы слава вове и ермаку мир нам грустно это
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28.12.2021 17:20 Відповісти
Тепер, коли вже пройшло декілька років правління зеленої щолби, можна принаймі точно сказати одне. Мудрий нарід їх обрав саме тому, що скучив по Московії з її мовою, вірою, матюками, шашликами на 9 травня, заробітками в рублях,скучив за усім тим, що мав до 2014 р.,за стабільністю
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28.12.2021 17:22 Відповісти
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28.12.2021 17:55 Відповісти
Д'ерьмак ,гебнявый урод с рожей пацюка ,чтоб ты здох , брехло -вражина !
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28.12.2021 18:45 Відповісти
Прозапас, ну нельзя же ,быть таким наивным и задавать такие же вопросы ! Зеленский и Ермак однояйцевые близнецы , два ВРАГА с кучей ПОДРУЧНЫХ ГНИД Отрабатывают ЗАГОН Украины в рашистские @беня
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28.12.2021 18:51 Відповісти
Каждый раз от таких новостей я задаю вопрос - МЕРКЕЛЬ , где беспокойство ?
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28.12.2021 17:38 Відповісти
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28.12.2021 17:39 Відповісти
Меркель к "перемирию " брехла дерьмачины не имела отношение !
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28.12.2021 18:57 Відповісти
Ермаковское перемирие продолжается.
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28.12.2021 18:08 Відповісти
Львович@Sector_KL



В Удмуртии (не в Якутии какой-нибудь) пятый час не могут найти разбившийся вертолёт, хотя пилот жив и по рации говорит, где искать.
Собрались воевать с НАТО.
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28.12.2021 18:22 Відповісти
Почем молчит Залужный ? Почему ,он ,как честный офицер не скажет ,что вонючка секретут командует генералами Где нах… "перемирие"
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28.12.2021 18:55 Відповісти
 
 