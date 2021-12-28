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З 30 грудня Волинь та Запорізька область виходять із "червоної" зони, - рішення держкомісії ТЕБ та НС

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

З 30 грудня Волинь та Запорізька область виходять із

Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 30 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Волинської та Запорізької областей.

Таке рішення було прийнято сьогодні під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал міністра Кабміну Олега Немчінова.

Він також нагадує, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину. Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку 063/о.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, після сьогоднішнього засідання Держкомісії із З 30 грудня всі регіони України перебуватимуть на жовтому рівні епіднебезпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом Волинська та Запорізька області вийдуть із "червоної" зони, - нарада у Зеленського

З 30 грудня Волинь та Запорізька область виходять із червоної зони, - рішення держкомісії ТЕБ та НС 01

Автор: Ірина Дашківська
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Если так все зашибись, почему ж Украина на втором месте по смертности от Ковида в Европе?

В ЕС все наглухо закрывают и отменяют праздничные мероприятия, а у дебилов опять "гуляй рванина".
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28.12.2021 17:33 Відповісти
У смертность высокая по причине не оказания,как таковой вовремя.Позвони и скажи,что ты заболел температура 37-38,тебе скажут-лечитесь дома))И пох,что ты болен короной и как ее перенесешь
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28.12.2021 18:02 Відповісти
Зачем мне звонить?

Я вакцинирован, на удаленке, соблюдаю все меры и ничем уже 2 года не болею.

А проблемы индейцев белым людям пох.

Не хочешь сдохнуть - вакцинируйся.
Не хочешь вакцинироваться - иди лесом и вливайся в статистику смертности.
Это очевидно и уже давно.

Не очевидно то, как ужесточают и отменяют ограничения. Походу в зависимости от хотелок, а не от реальной ситуации с заболеваемостью и смертностью.
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28.12.2021 18:13 Відповісти
Один из редакторов Нью-Йорк таймс умер, менее чем через день, после бустерной вакцинации модерной. Причина - сердечный приступ 👀 - Источник
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28.12.2021 21:00 Відповісти
Так праздники же,сколько убытков понесут супермаркеты и ТРЦ?А на здоровя людей им начхать,хотим введем жосткий карантин а хотим отменим до конца праздников а потом снова это стадо загоним по норам крастной зоной.
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29.12.2021 06:32 Відповісти
 
 