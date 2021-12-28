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Україна отримає від ЄС 5 млн євро на проєкт в сфері ядерної безпеки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна отримає від ЄС 5 млн євро на проєкт в сфері ядерної безпеки

Європейський Союз частково профінансує проєкт з безпечного поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"‎За підтримки ЄС започатковуємо проект, який сприятиме вдосконаленню безпечного поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом в Україні, а також покращенню екологічній реабілітації колишніх ядерних об’єктів", – повідомила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграці Ольга Стефанішина.

Загальна вартість програми складає 6,5 млн євро, з яких ЄС надасть 5 млн євро, а внесок України – 1,5 млн євро. Фінансування буде спрямовано на розробку рекомендацій щодо можливих варіантів і технологічних рішень для майбутнього управління пунктом захоронення радіоактивних відходів "Підлісний", а також поводження з відходами, які там містяться. Фінансування також сприятиме удосконаленню системи радіаційного моніторингу водних ресурсів у зоні відчуження.

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Автор: Володимир Янченко
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Грошики,- то гарно. Як раз зкерують їх в Одеську та Миколаївську область. Там саме сніжить і гарно кладеться асфальт, на думку одноіменних Автодорів. Отут ЗЕля точно ЧЕМПІОН! Уміє народні грошики пристроїти собі на користь, та й друзяків не обійти милістю.
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28.12.2021 17:56 Відповісти
Не в коня овёс травить! Пока у нас шмаркля!
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28.12.2021 18:09 Відповісти
не заходя в Украину сразу на Оман...)
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28.12.2021 18:38 Відповісти
 
 