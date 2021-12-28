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Новини Політика України
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Шмигаль доручив міністерствам розробити дорожню карту з розвитку системи реабілітації в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шмигаль доручив міністерствам розробити дорожню карту з розвитку системи реабілітації в Україні

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав завдання всім міністерствам розробити дорожню карту з розвитку системи реабілітації та зробити розрахунки для створення сучасної інфраструктури з реабілітаційної допомоги, щоб вона стала доступною кожному, хто потребує таку послугу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"В Україні існує нагальна потреба в удосконаленні надання послуг з реабілітації громадян. Сьогоднішня застаріла система не враховує сучасних підходів та рекомендацій із запобігання хвороб - вона орієнтується лише на діагноз, а послуги надаються фрагментарно в різних установах. Наша мета - комплексний підхід до надання всіх видів реабілітаційної допомоги, яка буде доступна кожному українцю, який цього потребує", - сказав глава уряду під час наради щодо реалізації програм з реабілітаційної допомоги у 2022 році.

За підсумками наради прем’єр-міністр дав завдання всім міністерствам розробити дорожню карту з розвитку системи реабілітації та зробити розрахунки для створення сучасної інфраструктури з реабілітаційної допомоги, щоб вона стала доступною кожному, хто потребує таку послугу.

Також Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров’я та Міністерству соціальної політики підготувати нормативно-правову базу для впровадження Закону України "Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я".

Також читайте: Громадяни вже витратили понад 365 млн грн в межах програми "єПідтримка", - нарада у Зеленського

Автор: Богдан Гуньковський
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До наайближцьго цвинтаря..
😇
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28.12.2021 17:55 Відповісти
Супруншу "взад"??
😇
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28.12.2021 17:57 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам,їжте не обляпайтеся !!!)))
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28.12.2021 18:00 Відповісти
Если учесть, что туда понабирали кого попало, то и результат будет аналогичный.
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28.12.2021 18:02 Відповісти
А зачем "поручать министерствам"?
Непонятно зачем было создано министерство по делам ветеранов.
Но раз уж оно есть, то следует задать вопрос профильному министру: что было сделано в данном направлении!
Или может еще надо создать министерство по реабилитации ветеранов?
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28.12.2021 18:07 Відповісти
Ось це і є ,імітація бурхливої державної діяльності ,звичайна локшина !!!!)))
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28.12.2021 18:55 Відповісти
Шмигаль доручив...
Пирятинський сирзавод всьо
Домінік в Полтаві всьо
В Кременчузі кондитерка теж всьо.
З 47 грн до 65-73 грн за кубометр газу.
Економіка устала она уходіт.
Мінус бюджет і податки місцевих громад
Працівникам біржі праці приготуватися до напливу клієнтів
Летимо шановні
100 тисяч нових робочих місць від наркомана Зеленського
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28.12.2021 18:10 Відповісти
 
 