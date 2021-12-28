Шмигаль доручив міністерствам розробити дорожню карту з розвитку системи реабілітації в Україні

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав завдання всім міністерствам розробити дорожню карту з розвитку системи реабілітації та зробити розрахунки для створення сучасної інфраструктури з реабілітаційної допомоги, щоб вона стала доступною кожному, хто потребує таку послугу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"В Україні існує нагальна потреба в удосконаленні надання послуг з реабілітації громадян. Сьогоднішня застаріла система не враховує сучасних підходів та рекомендацій із запобігання хвороб - вона орієнтується лише на діагноз, а послуги надаються фрагментарно в різних установах. Наша мета - комплексний підхід до надання всіх видів реабілітаційної допомоги, яка буде доступна кожному українцю, який цього потребує", - сказав глава уряду під час наради щодо реалізації програм з реабілітаційної допомоги у 2022 році.

За підсумками наради прем’єр-міністр дав завдання всім міністерствам розробити дорожню карту з розвитку системи реабілітації та зробити розрахунки для створення сучасної інфраструктури з реабілітаційної допомоги, щоб вона стала доступною кожному, хто потребує таку послугу.

Також Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров’я та Міністерству соціальної політики підготувати нормативно-правову базу для впровадження Закону України "Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я".

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