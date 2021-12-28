Росія все далі відходить від загальноєвропейських стандартів і цінностей, - генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич про ліквідацію "Меморіалу"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росія продовжує віддалятися від загальноєвропейських цінностей. Ліквідація міжнародного центру "Меморіал" - руйнівна новина для громадянського суспільства в РФ.
Про це заявила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтрефакс-Україна.
"Ліквідація "Міжнародного меморіалу" - руйнівна новина для громадянського суспільства в Російській Федерації. Існування і розвиток організацій громадянського суспільства є важливою опорою будь-якої європейської демократії. Проте Російська Федерація, схоже, все далі відходить від наших загальноєвропейських стандартів і цінностей", - ідеться в поширеній у вівторок заяві генсека Ради Європи.
Вона зазначила, що влада Росії проігнорувала неодноразові заклики Ради Європи переглянути "Закон про іноземних агентів" і відхилила пропозицію переглянути законодавство відповідно до Європейської конвенції про права людини.
"Це дуже прикро. Ми продовжуємо пропонувати нашу допомогу й досвід, але сьогодні настав темний день для громадянського суспільства в Російській Федерації", - зазначено в заяві Пейчинович-Бурич.
У свою чергу посол США в РФ Джон Салліван визнав судове рішення про ліквідацію "Меморіалу" спробою "стерти історію та придушити свободу слова"
Верховний суд (ВС) РФ за позовом Генеральної прокуратури РФ ліквідував у вівторок міжнародне історично-просвітницьке товариство "Меморіал". "Суд вирішив: позовну заяву генерального прокурора РФ задовольнити, ліквідувати Міжнародну громадську організацію "Міжнародне історично-просвітницьке, благодійне і правозахисне товариство "Меморіал" та її регіональні відділення та інші структурні організації", - оголосила рішення суддя Алла Назарова.
У листопаді стало відомо, що прокуратура має намір домагатися ліквідації двох структур "Меморіалу". Один позов - про ліквідацію просвітницького товариства "Меморіал" - Генпрокуратура подала до Верховного суду. Другу заяву - про ліквідацію правозахисного центру "Меморіал" - прокуратура Москви направила до Мосміськсуду.
Приводом для звернення до суду, як зазначалося в позові Генпрокуратури, стали неодноразові, грубі порушення "Меморіалом" законів РФ та інших правових актів.
У Генпрокуратурі стверджують, що "Меморіал" приховує "факт виконання функції іноземного агента", у зв'язку з чим товариство та його посадові обличчя з 2019 року неодноразово притягувалися до адміністративної відповідальності за порушення порядку діяльності іноагента.
Крім того, в наглядовому відомстві встановили, що "Меморіал" за наявності іноземного фінансування провадить політичну діяльність з метою впливу на державні рішення і формування громадської думки.
"Меморіал" претензії Генпрокуратури не визнав і наполягав, що законних підстав для ліквідації товариства немає.
У "Меморіалі" наголошували, що товариство та однойменний правозахисний центр уже виплатили штрафів сумарно більше ніж на 6 млн рублів, призначених їм за порушення законодавства про діяльність іноагентів.
Представники Мін'юсту РФ і Роскомнагляду підтримали позовні вимоги Генпрокуратури.
Позови про ліквідацію структур "Меморіалу" викликали громадський резонанс.
Нобелівські лауреати - екс-президент СРСР Михайло Горбачов і головний редактор "Нової газети" Дмитро Муратов - закликали Генпрокуратуру "відкликати позов із суду та врегулювати претензії в позасудовому порядку".
Процес у Верховному суді відвідали дипломати з понад 20 країн, зокрема зі США, Франції, Великої Британії.
Підтримати товариство до суду приходили численні прибічники.
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А причина була банальна: росія перестала платити внески і вся ця європейська наволоч нічого не вигадала, як повернути грошовитого головоріза до своєї компанії
але ніколи не відновить ковбасу по 2.20р., пломбір по 19 коп., долар по 65 коп. і все те, про що вони мріють, коли мастурбують на совок