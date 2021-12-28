УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4970 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
3 314 27
росія (47340) Рада Європи (363) Пейчинович-Бурич (40) центр Меморіал (17)

Росія все далі відходить від загальноєвропейських стандартів і цінностей, - генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич про ліквідацію "Меморіалу"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія все далі відходить від загальноєвропейських стандартів і цінностей, - генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич про ліквідацію

Росія продовжує віддалятися від загальноєвропейських цінностей. Ліквідація міжнародного центру "Меморіал" - руйнівна новина для громадянського суспільства в РФ.

Про це заявила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтрефакс-Україна.

"Ліквідація "Міжнародного меморіалу" - руйнівна новина для громадянського суспільства в Російській Федерації. Існування і розвиток організацій громадянського суспільства є важливою опорою будь-якої європейської демократії. Проте Російська Федерація, схоже, все далі відходить від наших загальноєвропейських стандартів і цінностей", - ідеться в поширеній у вівторок заяві генсека Ради Європи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний суд РФ ліквідував правозахисний центр "Меморіал"

Вона зазначила, що влада Росії проігнорувала неодноразові заклики Ради Європи переглянути "Закон про іноземних агентів" і відхилила пропозицію переглянути законодавство відповідно до Європейської конвенції про права людини.

"Це дуже прикро. Ми продовжуємо пропонувати нашу допомогу й досвід, але сьогодні настав темний день для громадянського суспільства в Російській Федерації", - зазначено в заяві Пейчинович-Бурич.

У свою чергу посол США в РФ Джон Салліван визнав судове рішення про ліквідацію "Меморіалу" спробою "стерти історію та придушити свободу слова"

Верховний суд (ВС) РФ за позовом Генеральної прокуратури РФ ліквідував у вівторок міжнародне історично-просвітницьке товариство "Меморіал". "Суд вирішив: позовну заяву генерального прокурора РФ задовольнити, ліквідувати Міжнародну громадську організацію "Міжнародне історично-просвітницьке, благодійне і правозахисне товариство "Меморіал" та її регіональні відділення та інші структурні організації", - оголосила рішення суддя Алла Назарова.

Також читайте: Росія вже стоїть на шляху Сталіна, - міністр оборони Литви Анушаускас

У листопаді стало відомо, що прокуратура має намір домагатися ліквідації двох структур "Меморіалу". Один позов - про ліквідацію просвітницького товариства "Меморіал" - Генпрокуратура подала до Верховного суду. Другу заяву - про ліквідацію правозахисного центру "Меморіал" - прокуратура Москви направила до Мосміськсуду.

Приводом для звернення до суду, як зазначалося в позові Генпрокуратури, стали неодноразові, грубі порушення "Меморіалом" законів РФ та інших правових актів.

У Генпрокуратурі стверджують, що "Меморіал" приховує "факт виконання функції іноземного агента", у зв'язку з чим товариство та його посадові обличчя з 2019 року неодноразово притягувалися до адміністративної відповідальності за порушення порядку діяльності іноагента.

Крім того, в наглядовому відомстві встановили, що "Меморіал" за наявності іноземного фінансування провадить політичну діяльність з метою впливу на державні рішення і формування громадської думки.

Також читайте: Майбутній глава Мюнхенської конференції Гойсґен звинуватив Путіна у сталінізмі

"Меморіал" претензії Генпрокуратури не визнав і наполягав, що законних підстав для ліквідації товариства немає.

У "Меморіалі" наголошували, що товариство та однойменний правозахисний центр уже виплатили штрафів сумарно більше ніж на 6 млн рублів, призначених їм за порушення законодавства про діяльність іноагентів.

Представники Мін'юсту РФ і Роскомнагляду підтримали позовні вимоги Генпрокуратури.

Позови про ліквідацію структур "Меморіалу" викликали громадський резонанс.

Нобелівські лауреати - екс-президент СРСР Михайло Горбачов і головний редактор "Нової газети" Дмитро Муратов - закликали Генпрокуратуру "відкликати позов із суду та врегулювати претензії в позасудовому порядку".

Також читайте: Суд у Росії залишив чинним вирок історику Дмитрієву: 13 років в'язниці

Процес у Верховному суді відвідали дипломати з понад 20 країн, зокрема зі США, Франції, Великої Британії.

Підтримати товариство до суду приходили численні прибічники.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+12
У вас третья мировая на носу, откормился новый Гитлер, обещающий всех "в радиоактивный пепел" , а вы только сейчас заметили, что он "отходит от ценностей"? Потрясающе.
показати весь коментар
28.12.2021 19:09
+11
Европейцы только сейчас опомнились. Жертвы сталинского режима уже по второму разу идут в Московии на засидку и в лагера.
показати весь коментар
28.12.2021 18:58
+9
Цікаво ,як можливо відійти від того де ти ніколи не був ???Євроцивілізація і орда ,це кардинально протилежні речі !!!)))))
показати весь коментар
28.12.2021 18:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Длинная речь . Короче , изолируйте ватный зверинец .
показати весь коментар
28.12.2021 18:47 Відповісти
Не можна. Пам'ятаєте з яким формулюванням повертали росію до ПАРЄ?
А причина була банальна: росія перестала платити внески і вся ця європейська наволоч нічого не вигадала, як повернути грошовитого головоріза до своєї компанії
показати весь коментар
28.12.2021 20:30 Відповісти
Тю,оказывается были люди,которые считали ценности диких кацапов наравне с европейскими ценностями.
показати весь коментар
28.12.2021 18:55 Відповісти
Это принцип презумпции невиновности. Рабссиянам давали шанс, но они позволили плешивому бункерфюреру руководить ими до самой его смерти. Теперь они все, поголовно, замазаны в преступлениях путлеровского режима.
показати весь коментар
28.12.2021 22:26 Відповісти
Цікаво ,як можливо відійти від того де ти ніколи не був ???Євроцивілізація і орда ,це кардинально протилежні речі !!!)))))
показати весь коментар
28.12.2021 18:58 Відповісти
Европейцы только сейчас опомнились. Жертвы сталинского режима уже по второму разу идут в Московии на засидку и в лагера.
показати весь коментар
28.12.2021 18:58 Відповісти
Від чого цапи відходять? Вони кудись приходили?
показати весь коментар
28.12.2021 19:07 Відповісти
У вас третья мировая на носу, откормился новый Гитлер, обещающий всех "в радиоактивный пепел" , а вы только сейчас заметили, что он "отходит от ценностей"? Потрясающе.
показати весь коментар
28.12.2021 19:09 Відповісти
Да, уровень невменяемости этих тормозов просто невероятен.
показати весь коментар
28.12.2021 19:21 Відповісти
Росія наближається до загальноєвропейських цінностей тільки коли хоче щось вкрасти.
показати весь коментар
28.12.2021 19:14 Відповісти
а шо с них взять, генетические монголо-татары.
показати весь коментар
28.12.2021 19:19 Відповісти
Росєяне,донбасити,крисчане,це мутовані зайвохромосомні потвори кремлівської селекції !!!)))
показати весь коментар
28.12.2021 19:22 Відповісти
А раньше Рашка европейские ценности блюдила? По мойму ето европейские политики себе говном глаза замазывали чтобы не видеть реальность
показати весь коментар
28.12.2021 19:24 Відповісти
ничего нового нет. В конце 40 годов в СССР начались массовые аресты тех кто каким то образом вышел с мест заключения. Садили без разбора, новый строк по старому делу и вперед. Садили и политических и криминал, пропускали через Особое совещание. Так что восточные средне веоквые обычаи у них неистребимы. Также как путинские аманаты. Было бы удивительно, что бы Мемориал просто так отпустили. Хорошо что еще по измене Родине не пропустили.
показати весь коментар
28.12.2021 19:25 Відповісти
Росія все далі відходить від загальноєвропейських стандартів і цінностей. ТА ВИ ЩО???? А може це ви вже давно проміняли загальноєвропейські стандарти та цінності на усілякі гешефти та хабарі від підступної московської напів-азійської орди, котра напоказ, знахабніло, на тлі вашої цинічної "глубокой азабочєннасті", витирає свої, забруднені кров"ю, сатанинські копита об людські життя то в Молдові, то в Грузії, то в Сірії, а тепер вже й в центрі Європи - в Україні. Чи це для вас не є "відходом від загальноєвропейських стандартів і цінностей"???? Ви, в Брюселі, Берліні, Римі та в інших європейських містах можете досі спокійно та неквапно пити свію вранішню каву під дзвони європейських соборів лише тому, що Русь-Україна закриває вас собою від осатанілої Московії-Орди ...
показати весь коментар
28.12.2021 19:28 Відповісти
Росія продовжує віддалятися від загальноєвропейських цінностей. -- Це ж яким політично тупим політиком треба бути, щоб нести таку дурню. А коли раша мала такі цінності? Таке враження, що європейська освіта вбиває європейцям у голову ідіотичний стереотип про європейськість раші, і європейці цілковито не можуть об'єктивно оцінювати рашу.
показати весь коментар
28.12.2021 19:31 Відповісти
Почав щось підозрювати стосовно "цінностей"?
показати весь коментар
28.12.2021 19:41 Відповісти
Та пішли ви.......... особливо зі своїми "цінностями".
показати весь коментар
28.12.2021 19:40 Відповісти
******* керівництво країни яку стали називати "***********" оголосило себе прямим продовження імперії. Імперія насадила кацапським народам штучну мову - "русскій язик", історію вкрала у сусідньої держави, науково технічні здобутки поцупила в цивілізованих країнах. Але що дійсно робить ********* невиправним "інфантильним ідіотом" то це традиційний екстенсивний спосіб розвитку - кількість понад усе! А от якість, надійність і довготривала перспектива будь чого в *********і взагалі ігноруються. Кацапський шовінізм затуманює мозок не тільки керівництву а й великим масам населення. Пріоритет колективного над індивідуальним перетворює кожну кацапську істоту на бездушний гвинтик системи. Сьогодні, як і 200 років назад, кацапське керівництво вимагає "раньше думай о Родінє а потом о сєбє". В результаті такої дегуманізації кацапи в процесі контрольваного виховання та жорсткої цензури поступово перетворюються на агресивних гоблінів і втрачають людську подобу. Їх фейкову історію наповнюють "перемогами" яких ніколи не було та ігнорують страшну ціну реальних здобутків. Будь яка "перемога" кацапам обходиться в мільйони скалічених, вбитих, принижених та репресованих. І керівництво наполягає на тому що це "єдиний вірний шлях" і вимагає від кацапів жити в лайні, їсти лайно, одягати лайно, користуватися лайном, кидатися в усіх незгодних лайном топити в лайні будь які прояви правди, справедливості і людської гідності. Перевиховання неможливе. У них щось на зразок синдрому "дітей Мауглі" - педагогічна занедбаність в ранньому дитинстві повністю блокує розвиток в підлітковому і дорослому віці. Тому ізоляція єдиний гуманний спосіб взаємодії з цими "дітьми природи" в яких відсутня память і совість. Ті хто виживуть не стануть порядними людьми але скоротять населення *********у до кількості придатної для швидкої стерилізації.
показати весь коментар
28.12.2021 19:46 Відповісти
показати весь коментар
28.12.2021 19:59 Відповісти
в этом есть полезный момент. не нужно мешать кассабам закрывать все и всех. окружающим их псевдогосударство народам от этих закрытий только польза.
показати весь коментар
28.12.2021 21:53 Відповісти
Ну надо искать решение в очке Путина, чертить красные линии, выражать озабоченность. И если Путин еще раз откроет и закроет Мемориал, ввести невиданные никем санкции против кого-нибудь, кроме Путина.
показати весь коментар
28.12.2021 21:55 Відповісти
я ж казав цим любителям брюкви та імперської величі, що курс на відновлення СРСР, відновить їм "залізну завісу", ГУЛаг, доноси, тотальне стеження, абсолютну владу внутрішньої охранки, тотальний дефіцит, нескінченні війни і т.і.
але ніколи не відновить ковбасу по 2.20р., пломбір по 19 коп., долар по 65 коп. і все те, про що вони мріють, коли мастурбують на совок
показати весь коментар
28.12.2021 22:00 Відповісти
и гулаг, севлаг, норлаг, и беломорлаг в придачу. мордовские рабы это заслужили.
показати весь коментар
28.12.2021 22:08 Відповісти
Цінностей у них не було ніколи,але ви любите їхні гроші,то ними і вдавитесь, вічно занепокоєні потвори.
показати весь коментар
28.12.2021 22:21 Відповісти
Таки да( президент у них дремучий( застрял в 80-х(
показати весь коментар
28.12.2021 23:10 Відповісти
 
 