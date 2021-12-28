Канали Ахметова просять "Детектор Медіа" моніторити все інформаційне мовлення країни для боротьби з проросійськими наративами
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"Медіа Група Україна" бізнесмена Ріната Ахметова звернулася до громадської організації "Детектор Медіа" з проханням на постійній основі запустити моніторинг ефіру телеканалу "України24" та інших інформаційних каналів для виявлення проросійських та антиукраїнських наративів.
Про це йдеться в заяві медіа групи, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми вважаємо за необхідне запустити низку спільних проєктів для об'єднання зусиль професійних журналістів та громадських активістів. Одним з перших таких проєктів має бути наша співпраця з "Детектор медіа", до якої ми звернулися з проханням проводити на регулярній основі незалежний моніторинг контенту каналу-лідера ринку "Україна 24", що входить до "Медіа Групи Україна", а також основних українських інформаційних телеканалів", - йдеться в заяві.
Головний предмет моніторингу – пошук в ефірі проросійських / антизахідних наративів, фейкових новин та повідомлень без їхнього спростування модераторами ток-шоу, порушень основних стандартів інформаційного мовлення, які стосуються зовнішньої та внутрішньої політики, війни з Росією, окупованих територій.
"Медіа Група Україна" жодним чином не втручатиметься у процес моніторингу, його результати відкрито публікуватимуться без погодження або можливості для замовника попередньо ознайомитись із ними", - зазначили в МГУ.
"Медіа Група Україна" впевнена, що громадянське суспільство зацікавлене у захисті інституту свободи слова та незалежних медіа в Україні.
"Журналісти сьогодні не лише захищають Україну на передовій інформаційної війні з російською дезінформацією, а й роблять це на тлі внутрішніх політичних конфліктів, тому ми закликаємо всіх учасників ринку до єдності та діалогу", - зазначається в заяві.
Будь ласка, зачекайте...
Тому якщо десь з'являється Мураєв це ще не значить, що це погано, погано коли йому дозволяють вільно розповідати про громадянську війну
Единственное объяснение - Ахметов понял, что если рузьке зайдут в Украину, то его бизнесу придет пипец и Украину начнут доить друзья путина, а он в бега как покойный Березовский..
пророссийскими нарративами
Вот вы удивитесь что Интер и "ненаш" будет возглавлять этот список? Думаю нет - а вот ввод единого независимого фильтра для всех - это уже уровень...а Ренат купит уже отдельных людей если ему понадобится...Украине всё ещё нужен "Классовый предатель" среди олигархов...Порошенко с этим не справился - Он старался но "Золотая гусыня" была заманчивее чем смерть Людоеда...Вопрос когда появится те люди для которых Благо для всех будет важнее личной выгоды...?
Вот тот же Порошенко - не ликвидировал ОАСК...не довёл до конца Судовую реформу и реформу СБУ с Прокуратурой....и теперь имеет Обвинения в ГосИзмене(хотя полный бред с такими полномочиями и состоянием Армии и Экономики- хотел бы сдать страну - сдал бы в 2015)
но у Порошенко есть адвокаты и капитал - что делать остальным Пётр Алексеевич? когда безумный клоун сойдёт с ума совсем? или на его место сядет более умный? Кровью платить каждый раз будет народ? Теперь на Майдане будут Ветераны...они терпеть не будут - и Вы же будете Уговаривать не вешать Судей, Прокуроров, Депутатов, Чиновников(нужное подчеркнуть)
Вот почему Законность и Один закон для всех важнее чем Ручной СУД и 100% свой прокурор....
Кандидатов ПОКА то и нет...П.А.П. выучил свой политический урок..?..А народ выучил свой...?
Там повний ватний виводок з мертвечуковського 112-го. А Мага з ними не пішов!