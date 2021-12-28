УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4970 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство
5 956 43
Ахметов (788) інформаційна війна (341) ЗМІ (1244)

Канали Ахметова просять "Детектор Медіа" моніторити все інформаційне мовлення країни для боротьби з проросійськими наративами

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Канали Ахметова просять

"Медіа Група Україна" бізнесмена Ріната Ахметова звернулася до громадської організації "Детектор Медіа" з проханням на постійній основі запустити моніторинг ефіру телеканалу "України24" та інших інформаційних каналів для виявлення проросійських та антиукраїнських наративів.

Про це йдеться в заяві медіа групи, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо за необхідне запустити низку спільних проєктів для об'єднання зусиль професійних журналістів та громадських активістів. Одним з перших таких проєктів має бути наша співпраця з "Детектор медіа", до якої ми звернулися з проханням проводити на регулярній основі незалежний моніторинг контенту каналу-лідера ринку "Україна 24", що входить до "Медіа Групи Україна", а також основних українських інформаційних телеканалів", - йдеться в заяві.

Головний предмет моніторингу – пошук в ефірі проросійських / антизахідних наративів, фейкових новин та повідомлень без їхнього спростування модераторами ток-шоу, порушень основних стандартів інформаційного мовлення, які стосуються зовнішньої та внутрішньої політики, війни з Росією, окупованих територій.

"Медіа Група Україна" жодним чином не втручатиметься у процес моніторингу, його результати відкрито публікуватимуться без погодження або можливості для замовника попередньо ознайомитись із ними", - зазначили в МГУ.

"Медіа Група Україна" впевнена, що громадянське суспільство зацікавлене у захисті інституту свободи слова та незалежних медіа в Україні.

"Журналісти сьогодні не лише захищають Україну на передовій інформаційної війні з російською дезінформацією, а й роблять це на тлі внутрішніх політичних конфліктів, тому ми закликаємо всіх учасників ринку до єдності та діалогу", - зазначається в заяві.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+19
Дожилися. На фоні плісняви, і рудий- патріот.
показати весь коментар
28.12.2021 19:43
+14
все это так необычно, что можно чекнуться даже..

Единственное объяснение - Ахметов понял, что если рузьке зайдут в Украину, то его бизнесу придет пипец и Украину начнут доить друзья путина, а он в бега как покойный Березовский..
показати весь коментар
28.12.2021 19:41
+12
Неочікувано. Але якщо ахметов не хоче, були проросійські і антиУкраїнські наративи - то не треба запрошувати до себе на ефіри різний проросійський непотріб.
показати весь коментар
28.12.2021 19:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какой поворот
показати весь коментар
28.12.2021 19:12 Відповісти
Ахметка стал типа "патриотом"? С коих пор?
показати весь коментар
28.12.2021 19:13 Відповісти
можливо Порошенко його переконав... - Слово це велика сила...
показати весь коментар
28.12.2021 21:41 Відповісти
Неочікувано. Але якщо ахметов не хоче, були проросійські і антиУкраїнські наративи - то не треба запрошувати до себе на ефіри різний проросійський непотріб.
показати весь коментар
28.12.2021 19:15 Відповісти
ніфіга! співак вже зараз буде! Бортник прямо щас бреше касапією!
показати весь коментар
28.12.2021 19:22 Відповісти
Там ще Мураєв не вилазить з того каналу. Мені так здається, бо як не перемкну на Україна24, так натикаюсь на Мураєва з його бездоганною ма-асковською говіркою.
показати весь коментар
28.12.2021 19:38 Відповісти
Насправді зовсім не запрошувати це не вірний хід, можна запрошувати для знущання та наочної демонстрації, чому переконання ватних гостей є помилковими.

Тому якщо десь з'являється Мураєв це ще не значить, що це погано, погано коли йому дозволяють вільно розповідати про громадянську війну
показати весь коментар
28.12.2021 19:48 Відповісти
невже вони юде-співака вирішили прогнати? Чи не запрошувати до ефіру таких касапозажопів, як мураєв, бортник, биков, гайдай та гладких?
показати весь коментар
28.12.2021 19:19 Відповісти
Бывшие бандиты в Австралии и в США, только во втором или в 3-ем поколении становились честными бизнесменами. А в Украине время настолько сгустилось, что уже в 1-ом поколении некоторые становятся достойными, честными гражданами.
показати весь коментар
28.12.2021 19:21 Відповісти
"аналы ахметова" )) многоанальный видать чувак )))
показати весь коментар
28.12.2021 19:36 Відповісти
все это так необычно, что можно чекнуться даже..

Единственное объяснение - Ахметов понял, что если рузьке зайдут в Украину, то его бизнесу придет пипец и Украину начнут доить друзья путина, а он в бега как покойный Березовский..
показати весь коментар
28.12.2021 19:41 Відповісти
так и будет
показати весь коментар
28.12.2021 19:50 Відповісти
Дожилися. На фоні плісняви, і рудий- патріот.
показати весь коментар
28.12.2021 19:43 Відповісти
Несподівано, несподівано...
показати весь коментар
28.12.2021 19:45 Відповісти
.......но сало лучше перепрятать
показати весь коментар
28.12.2021 19:47 Відповісти
2021 год - Ахметка стал создателем и спонсором антироссийской шпионской сети. Я в шоке!!! Теперь игроки-негры из ФК "Шахтер" будут петь гимн Украины с полтавским акцентом)))
показати весь коментар
28.12.2021 20:21 Відповісти
Нехай з себе почнуть! хитрий татарін.
показати весь коментар
28.12.2021 20:22 Відповісти
Гудок против Рашки? Да вы гоните? Никогда не поверю. Ето из той же оперы как ***** впаривает нам *минские соглашения* чтобы сберечь государственность Украины
показати весь коментар
28.12.2021 20:26 Відповісти
Ахметов настоящий патриот.
показати весь коментар
28.12.2021 20:31 Відповісти
Ахметмэн - борец с
пророссийскими нарративами
показати весь коментар
28.12.2021 20:36 Відповісти
нехай зразу цифру озвучить на пропозицію, від якої, гадає, ДМ не зможе втриматися
показати весь коментар
28.12.2021 20:40 Відповісти
А тим часом Співак веде зараз своє кілерське шоу. Рижий в своєму репертуарі.
показати весь коментар
28.12.2021 20:43 Відповісти
показати весь коментар
28.12.2021 20:43 Відповісти
украинский патриот и националист...ахметов ренат))))))))))))))))))p.s. походу рыжий решил потоптаться на поляне "гетьмана"))))))))))))))
показати весь коментар
28.12.2021 20:52 Відповісти
А чего же Вы не сказали, что собачка то православная (с)
показати весь коментар
28.12.2021 21:02 Відповісти
після англійського висловлення в сторону гудка він певно і гімн країни вивчив...
показати весь коментар
28.12.2021 21:10 Відповісти
Классика - пчёлы против мёда.
показати весь коментар
28.12.2021 21:12 Відповісти
показати весь коментар
28.12.2021 21:17 Відповісти
Как зашли разговоры о том, что каналы Ахметова заберут и национализируют, так он сразу манипуляцию такую запустил о борьбе с российскими нарративами, а по факту эти каналы только и вещают российские нарративы 24 часа и 7 дней в неделю. Надо забирать эти каналы и не вестись на манипуляции. Ахметов сам является на крючке у русских спецслужб давным-давно и его необходимо арестовать и расстрелять!!!
показати весь коментар
28.12.2021 21:17 Відповісти
Все журнашлюхи Медведчука перебежали на каналы Ахметова. Их всех нужно арестовать и расстрелять!!!
показати весь коментар
28.12.2021 21:18 Відповісти
показати весь коментар
28.12.2021 21:19 Відповісти
Бутусов топит за серого кардинала, криминального авторитета и олигарха - "рыжего". Ну-ну... ДаМбас бАмбить нельзя!!! )))
показати весь коментар
28.12.2021 22:12 Відповісти
і що головне -щотижнево опубліковувати відомості про "консерви" ФСБ та мешканців 95 кротоферми на Банковій.
показати весь коментар
28.12.2021 22:50 Відповісти
В стране началось Зазеркалье... Кива кричит путин помоги.... А прокуратура выдает ордера на арест Порошенко...
показати весь коментар
28.12.2021 23:15 Відповісти
Нет Господа...моё мнение...что Ренат начинает понимать что по закону лучше чем каждый делает что желает...нее искать преференции себе а устанавливать правила одни для всех...потому что понял что мочить будут его со всех орудий...причём все...и пытается установить правила и выжить откровенных врагов общества...

Вот вы удивитесь что Интер и "ненаш" будет возглавлять этот список? Думаю нет - а вот ввод единого независимого фильтра для всех - это уже уровень...а Ренат купит уже отдельных людей если ему понадобится...Украине всё ещё нужен "Классовый предатель" среди олигархов...Порошенко с этим не справился - Он старался но "Золотая гусыня" была заманчивее чем смерть Людоеда...Вопрос когда появится те люди для которых Благо для всех будет важнее личной выгоды...?

Вот тот же Порошенко - не ликвидировал ОАСК...не довёл до конца Судовую реформу и реформу СБУ с Прокуратурой....и теперь имеет Обвинения в ГосИзмене(хотя полный бред с такими полномочиями и состоянием Армии и Экономики- хотел бы сдать страну - сдал бы в 2015)

но у Порошенко есть адвокаты и капитал - что делать остальным Пётр Алексеевич? когда безумный клоун сойдёт с ума совсем? или на его место сядет более умный? Кровью платить каждый раз будет народ? Теперь на Майдане будут Ветераны...они терпеть не будут - и Вы же будете Уговаривать не вешать Судей, Прокуроров, Депутатов, Чиновников(нужное подчеркнуть)

Вот почему Законность и Один закон для всех важнее чем Ручной СУД и 100% свой прокурор....

Кандидатов ПОКА то и нет...П.А.П. выучил свой политический урок..?..А народ выучил свой...?
показати весь коментар
29.12.2021 01:13 Відповісти
Пусть увольняют курву Влащенко,которая развела на ахметовских каналах ватный курятник
показати весь коментар
29.12.2021 02:22 Відповісти
та не одна там ця курва!
Там повний ватний виводок з мертвечуковського 112-го. А Мага з ними не пішов!
показати весь коментар
29.12.2021 03:16 Відповісти
От коли курва Влащенко стане видавати себе за порядну дівку, тоді можна буде вірити, що Ахметов каже правду.
показати весь коментар
29.12.2021 08:52 Відповісти
Как захотели национализировать каналы Ахметова, так он решил возглавить проверки над ними. Гениально.
показати весь коментар
29.12.2021 10:29 Відповісти
курві крюковій ефір надали; та вже розвернулася з касапською пропагандою "преследованіє гужві"
показати весь коментар
30.12.2021 01:27 Відповісти
 
 