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Новини Політика України
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жінки (484) законопроєкт (1790) Слуга народу (2544) Бужанський (101)

"Слуги народу" внесли до ВР законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Співавторами законопроєкту є 58 депутатів від "СН" та інших фракцій.

Про це повідомив у телеграмі "слуга народу" Максим Бужанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Вніс до парламенту законопроект #6482 про те, що на військовий облік жінки стають лише добровільно. Виключаючи медиків", - написав він.

Бужанський зазначив, що співавторами законопроєкту стали 58 депутатів від "Слуги Народу" та інших фракцій.

"Вибачте, дорогі жінки, все, що можу сказати щодо цієї ініціативи чиновників із міноборони", - додав він.

Також читайте: Міноборони про петицію щодо скасування військового обліку: "Паніка та переляк безпідставні - це ніяк не змінить життя жінок"

Автор: Ольга Лузан
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+46
Срати на слуг уродів!

Сьогодні у селищі Черкаському на Дніпропетровщині відбулися урочисті заходи з нагоди повернення 93-ї ОМБр Холодний Яр


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28.12.2021 20:08
+34
З поверненням додому!!!
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28.12.2021 20:10
+28
Слуги народа нехай з початку самі постануть на той облік,бо більша половина тих слуг взагалі не знає що таке армія.
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28.12.2021 20:08
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Срати на слуг уродів!

Сьогодні у селищі Черкаському на Дніпропетровщині відбулися урочисті заходи з нагоди повернення 93-ї ОМБр Холодний Яр


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28.12.2021 20:08 Відповісти
З поверненням додому!!!
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28.12.2021 20:10 Відповісти
«Марш черкаських батальйонів».

Там, де тяжко гримлять гармати,

Бій переможний іде…

Б»ють козаки зайд-супостатів

І перемога наша прийде! (2 р.)

Приспів: Цвіт калиновий, шепіт діброви,

Батькову хату - хай вічно стоїть…

Рідної мами сивії коси

Мусимо ми, як один захистить! (2 р.)

Ген, майорить малинове знамено

Козача кров на ньому запеклась,

Холодний Яр і Хортиця здригнулись -

На бій Вкраїна знову здійнялась! (2 р.)

Приспів:

Над нашим краєм з року в рік

Кипіли битви, сталь дзвеніла

Невже ж нащадкам козаків

Снаги забракне взятися до діла?!(2 р.)

Приспів:

Поглянь, ізнову «Сміла» піднялась!

Хоробра сталь, в руках дівочих,

Над ворогом, як кара, вознеслась,

І кличе в бій, в січі палають очі!(2 р.)

Приспів:

Наш рідний край, Черкащина чудова!

Захистимо її у грізний час!

Щоби в віках гриміло грізно слово -

Та «першоназва» в нас - «черкас»!!! (2 р.)

Приспів:
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28.12.2021 21:25 Відповісти
Слуги народа нехай з початку самі постануть на той облік,бо більша половина тих слуг взагалі не знає що таке армія.
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28.12.2021 20:08 Відповісти
Их ещё в армии не хватает...
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28.12.2021 20:10 Відповісти
Можна дізнатися, чому ти двічі орест?
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28.12.2021 20:12 Відповісти
Не ищи глубокий смысл там где его нет.
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28.12.2021 20:25 Відповісти
Ok.
А можна дізнатися чому Орест пише на свиноособачій мові?
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28.12.2021 20:28 Відповісти
Что бы свинособаки без переводчика могли ощутить мою любовь к ним
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28.12.2021 20:33 Відповісти
То справа гарна, он у москалів пердаки палають, особливо від мешканців Криму та Донецька.
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28.12.2021 20:47 Відповісти
можна дізнатися чому ти на соловїній пишеш із Канади?
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28.12.2021 20:48 Відповісти
А якою мовою я маю писати на українському сайті?
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28.12.2021 20:58 Відповісти
Взагалі то писати можна будь якою, якою зручно. Просто трохи здивувало: стільки патріотизму та агресивної любові до мови і із Канади... У вас там в Канаді тілько канадською розмовляють?
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29.12.2021 20:04 Відповісти
Коли слуги народу зраджують в ОП та в ВР, то невелика для Путлера біда, що їх мало ЗСУ.
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28.12.2021 20:40 Відповісти
Прийде час і ЗЄбіли гукнуть - Зеля сцикло!
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28.12.2021 20:11 Відповісти
Понятно,потому что Гордон в тренде нынче)
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28.12.2021 20:13 Відповісти
Це тобі жидівске ЗМІ сказало? І ти повірив?
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28.12.2021 20:15 Відповісти
А здесь хоть верть-круть, хоть круть-верть, но кондом попал в непонятку: 6о его кацапы разлюбили, зебуины разлюбили, мы особо то и не любили.
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28.12.2021 20:26 Відповісти
Мене дивує лише одне - чому гандон ще надувається.
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28.12.2021 20:41 Відповісти
Я не верил,что клоуна выберет нарид
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28.12.2021 21:02 Відповісти
Моя особиста трагедія полягає в тому що я знав що його "виберуть"... Від цього знання було гірко і соромно за країну бо воно не рятувало від неминучого... І зараз я вигрібаю разом з пересічними дебілами та життєрадісними дегенератами і відчуваю себе як кацапське Му-му - "За что?"...
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28.12.2021 21:46 Відповісти
Я також дивлюся я на все що відбувається з простим нарідом на кшталт Виктор Ли ******** і бачу попереду стіну.
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28.12.2021 20:16 Відповісти
При чем здесь кондом . вечно в прыжке переобувающийся... ЗЫ... Тю, перепутал , это его как использованный выбрасывают, такое сказать, мол, переобувающийся... ТЬФУ, та й годi.
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28.12.2021 20:21 Відповісти
Зеееелясциклоооо !
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28.12.2021 20:16 Відповісти
Вони лише можуть повторювати щось як папуги
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28.12.2021 21:12 Відповісти
Баби-дурепи (на роботі)- в 2019 жопу і глотки рвали за "нове обличчя" Валодю! Мене заледве не били за спроби "отрезвити" виборчий запал і обзивали порохоботом ! Вчора ж цілий день на роботі стояв гвалт (крики -лайка-прокльони) з приводу недолугого наказу ЗЕ про жіночу мобілізацію: таких соковитих епітетів не чув давненько! На мої слушні зауваження про "нового і справедливого Валодєньку" відповідь : " Так хто ж знав шо він (!) така сволоч"! І це люди з вищою освітою. Висновки : ніякі офшорні і "вагнергейтні" скандали не впливають на рейтинги ось таких "мудрих" українців-і лише коли зачепило шкурний інтерес- вилізло на поверхню наше хуторянське "моя хата з краю" і "плювати на всіх і вся"! Яка Україна- кому воно надо! На жаль це правда! Ніколи нам не жити як європейці або американці !
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29.12.2021 08:27 Відповісти
Не жити нам як американці та європейці доти доки будемо на виборах голосувати не за, а проти обираючи лайно яке менше смердить, і у підсумку знову обирати совок.А з совком у Європу ніхто не візьме.
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29.12.2021 08:43 Відповісти
#ПОРОШЕНКО: Маріонетки Кремля / Загрози для України / Наступ на Європу | ДІЙОВІ ОСОБИ
https://www.youtube.com/watch?v=W9u3htzdu18
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28.12.2021 20:14 Відповісти
"Слава избавителям от принудительного призыва - любимым депутатам из партии"Слуга народа"! Гадкий Порошенко вместе с Министерством обороны хотели насильно забрать нас в армию!"
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28.12.2021 20:19 Відповісти
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28.12.2021 20:21 Відповісти
А действительно , зебуин с.ыкло - перевел стрелку на бажаючих.
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28.12.2021 20:22 Відповісти
Моніка в перших рядах!

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28.12.2021 20:23 Відповісти
Делали делали декоммунизацию, а про слово Комисариат забыли.
Комиссаров уже давно как нет!
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28.12.2021 21:07 Відповісти
ТЦК.
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28.12.2021 21:30 Відповісти
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28.12.2021 20:26 Відповісти
Типо, в раскумарке?
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28.12.2021 20:29 Відповісти
звичайний робочий стан призедента.
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28.12.2021 20:47 Відповісти
"белый туман,
ты похож на обман..."
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28.12.2021 21:20 Відповісти
Возвращаюсь раз под вечер
Накурившись гашиша
Жизнь становится прекрасна
И безумно хороша
Иду, курю
Иду, курю
Иду, курю
Иду, курю
И в ушах звон шелестит листвой
И стоит туман над рекой Невой
Над рекой Невой стоит туман
Над дурман-травой стоит туман
Над рекой Невой стоит дурман
Над дурман-травой пам-парам-пам
А я иду, курю
Иду, курю
Иду, курю
Иду, курю
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28.12.2021 22:11 Відповісти
Как же покоребило жинок от учёта!!!
А это же просто учёт, не служба даже!!!
Патриотки 💯
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28.12.2021 20:32 Відповісти
Цэ 73%-нтные. Их жаба задавила, що 4-жды уклонист их лишает права уклониться. Ведь поначалу было Ква о всеобщей обязаловке.
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28.12.2021 20:39 Відповісти
Это пердячий пар, переливание из пустого в порожнее. Зебилы придумали инфоповод, чтобы перебить "вагнергейт" и тысячу других факапов. В силу своего идиотизма, зебилы не способны на какую-то ни было стратегию, - сплошной хайп и клиповое мышление... Кончиться все печально для зебилов (да и хер с ними) и для страны... Увы
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28.12.2021 20:53 Відповісти
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28.12.2021 21:14 Відповісти
Только за это зеГНИДУ ПОД ТРИБУНАЛ
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28.12.2021 21:43 Відповісти
Ахметов Григорій Рінатович@GrishaSilence



ну теперь все стало на свои места.
вот от чего ОП отвлекал повесткой и арестом Пороха
Украина представила свой план "урегулирования конфликта" на Донбассе
- имплементация формулы Штайнмайера
- законопроекты о выборах в ОРДЛО, амнистии, создании СЭЗ
https://vlada.segodnya.ua/vlada/sobytiya/10-shagov-po-donbassu-kuleba-raskryl-smysl-novogo-plana-ukrainy-1593570.html
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28.12.2021 21:47 Відповісти
Ты не хочешь стать на учёт в женскую консультацию ???
Почему женщины должны становится на военный учёт если ОНИ НЕ ВОЕННЫЕ ?
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29.12.2021 00:00 Відповісти
Боюсь списки таких военно-обязанных путлеру не подойдут.
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28.12.2021 20:36 Відповісти
Ось бачите ,як СН за народ дбає ,а ви зебіли !!!)))
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28.12.2021 20:38 Відповісти
Коломойський вже має певні домовленості з РФ на випадок її вторгнення до України, - економіст

28 грудня, 2021 вiвторок
20:15

війна з Росією

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Голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук вважає, що у разі російського вторгнення до України олігарх Ігор Коломойський може зіграти на боці окупантів

Про це він заявив у під час "Великого ефіру Василя Зими" на Еспресо.TV.

"Очевидно, що в Україні зараз інвестиційний клімат не просто поганий, а вкрай поганий і ситуація лише погіршується. Ми розуміємо, що питання і персоніфіковане, воно пов'язане з тим, що Коломойському в Україні можна все. Все працює заради цієї людини. Дається можливість грабувати країну, заробляти, ховатися від переслідування, яке ведуть США. До речі, пов'язане з розкраданням коштів в Україні", - сказав Кушнірук.

За його словами, всі розслідування щодо Коломойського в Україні блокуються.

"З цієї точки зору, він стає не просто фігурою одіозною, а й вкрай небезпечною, враховуючи, що йому нема куди тікати з України в разі поразки Зеленського. Я вважаю, що найбільшим ризиком є, якщо в 2014 році в силу власних інтересів пан Коломойський виступив на боці України і значною мірою захистив ситуацію в Дніпрі, то зараз, я, на жаль, впевнений, що пан Коломойський вже, мабуть, має певні домовленості з Росією, як він буде діяти в разі її вторгнення. Я думаю, що це буде точно не на користь України. Він може зіграти дуже небезпечну для України роль в умовах російського вторгнення", - заявив економіст.
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28.12.2021 20:39 Відповісти
Неисправимый Мизантроп


@gladenkoa

·
23 мин



Вітаю нас усіх, сміялись з кацапів, тепер маємо.
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28.12.2021 20:40 Відповісти
Все згідно з кремлівським сценарієм лялькового балагана !!)))
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28.12.2021 20:49 Відповісти
Справедливости ради, и уж точно не для защиты Зебыдла у власти, все же нужно отметить, эту новость кинули еще 24.12.21, все новостные сайты или непосредственно москальские или подмоскальские, и все продублировали одно и тоже без ссылки на номер постановы КМУ, теперь по наклонной попало на твиттер и т.д. Можно сказать, это фейк.
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28.12.2021 21:02 Відповісти
Це стосується прородно-заповідних фондів. Тобто, заповідників і заказників. І, якщо даєте новину, то, будь-ласка, давайте і ддерело, де Ви це прочитали.
https://ukranews.com/news/824026-kabmin-razreshil-shtrafovat-ukraintsev-za-sbor-gribov-i-yagod-v-lesu-odin-grib-otsenili-v-75-griven
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28.12.2021 21:58 Відповісти
ок
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28.12.2021 22:22 Відповісти














КиївМіськБудда


@saniolli

·
27 дек.



Зеленський у Кварталі-95 ніколи не сміявся з росіян - завжди лише з українців. Після початку війни йому довелося висміювати окремих осіб: Путіна, Кисельова тощо. Але з росіян, як нації, він не сміявся ніколи. З українців же, як нації, - постійно: і до і під час війни з Росією.
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28.12.2021 20:41 Відповісти
Клоуны решили воплотить в жизнь старый еврейский анекдот про равина и козла... Такие смешные зверюшки эти зебилы=)
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28.12.2021 20:50 Відповісти
Жінкі, які добровільно стануть на військовий облік, мають платити зменшений податок.
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28.12.2021 20:57 Відповісти
хорошая идея. перекраиваем систему так, чтобы люди сами на себя все налоги платили, и подавали декларации в налоговую, а зарплата шла чистыми.
и все, кто встал на учет, и мужчины и женщины, так гласит Конституция, платят на процент меньше подоходного
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29.12.2021 17:28 Відповісти
я так розумію, що вся ця шняга з військовим обліком жінок була замислена по принципу "купи козу...". А зараз усі вони "на білому коні" будуть боротися за жіночок, точніше за свій можливий електорат. )))
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28.12.2021 21:01 Відповісти
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28.12.2021 21:03 Відповісти
А о добровольном учете для мужчин?
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28.12.2021 21:05 Відповісти
"Внес в парламент законопроект #6482 о том, что на военный учет женщины становятся только добровольно. Исключая медиков", - написал он.

Медики и так военнообязанные, у Бужанского мозгов как и у буженины, вареное мясо мыслить не в состоянии...
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28.12.2021 21:07 Відповісти
колъхоз - дило добровольное, хошь не хошь, а на панель становиться надо
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28.12.2021 21:10 Відповісти
Вы попутали, в новости речь идёт не о мокшанках.
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29.12.2021 00:33 Відповісти
вы мокшанка але хуторянка?
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29.12.2021 10:13 Відповісти
И так во всём - рыгонут какой-то "закон" и смотрят на реакцию народа... Схавали - нормалёк, возмущаются - заднюю включили. Задрали уже этими качелями и экспериментами...
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28.12.2021 21:11 Відповісти
Кажется, господа, это была комедия (с)

Ну что? Дешёвый галимый пиар!
На что то умное мозгов не хватило.
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28.12.2021 21:13 Відповісти
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28.12.2021 21:16 Відповісти
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28.12.2021 21:17 Відповісти
"Ї*алися гуси
догори ногами
Народились гусенята
й"бнуті мозгами!!!
Ну -і нахрєна треба було цю муть городить?!!!
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28.12.2021 21:17 Відповісти
Разумно, воевать должны лишь те, кто этого хочет. От остальных на фронте никакого толку
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28.12.2021 21:30 Відповісти
Ахаха! Ты с этим предложением еще в налоговую сходи
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28.12.2021 21:37 Відповісти
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
2 ч



Alexey Kucherenko «Під ялинку» розгорається газовий скандал Якщо зобов'язати Нафтогаз постачати «дешевий» газ для «облгазів» -Його НЕвистачить для населення Якщо цього НЕзробити-тариф на розподіл буде 4-5 грн за куб «Трішкин кафтан».. ЗЕ-фани-пишайтесь!
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28.12.2021 21:36 Відповісти
Ставшие на учёт будут получать 100$ в час.
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28.12.2021 21:47 Відповісти
цей чорноротий Максимко Забужанський в свій час притягувався до відповідальності за застосування в сімейних конфліктах фізичної сили, а по простому лупцював своїх дружин. Навіть дійшло до криміналу. А тут виступає благодійником - всечто имею, все вам дорогие женщини. Короста на тілі України
Інформцигани все задумали щоб тільки опозорити Збройні Сили України.
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28.12.2021 22:18 Відповісти
Ну все, капець, всі стануть тепер на облік назло зеленим)))
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28.12.2021 23:06 Відповісти
всю зРаду надо разогнать... небритых - побрить, немытых - помыть... трахамонию - привить и выслать на йух...
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29.12.2021 03:30 Відповісти
В израильском ЦАХАЛе каждый третий солдат, женщина...,умеющая по факту делать все...
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29.12.2021 07:10 Відповісти
"Жінки, які мають фах, споріднений з військово-обліковою спеціальністю, беруться на військовий облік". Думаю, что соответствующий фах имеет и жена Зеленского и министров и депутатов, не должны ли они первыми пойти в военкоматы и показать пример остальным?
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29.12.2021 15:41 Відповісти
принять закон, а потом отдать в конституционный суд. пусть он скажет что-то о равных правах и обязанностях всех граждан Украины
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29.12.2021 17:31 Відповісти
 
 