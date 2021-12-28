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Новини Політика України
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Київ (13837) Київводоканал (80) Холодов (74) водопостачання (609) Станція в Бортничах (3) вода (910)

У Києві є серйозні проблеми з якістю води, а відходи зливають у річку, – нардеп Холодов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Києві є серйозні проблеми з якістю води, а відходи зливають у річку, – нардеп Холодов

У Києві після переходу на діоксид хлору витрати на знезараження води збільшилися з 5 млн грн на рік до 120 млн грн. При цьому цех виробництва реагенту не введено в експлуатацію, а сама технологія не сертифікована.

Про це повідомив народний депутат України Андрій Холодов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель

За словами Холодова, таким чином воду в столиці знезаражують уже два роки.

"Заміна рідкого хлору на діоксид хлору призвела до того, що витрати на знезараження збільшилися в 24 рази – з 5 млн грн на рік до 120 млн грн. Але найбільша проблема в тому, що цех з виробництва діоксиду хлору не введено в експлуатацію, технологія не сертифікована. Тобто виробництво та застосування діоксиду хлору в Києві – це щось типу експерименту над Києвом та киянами. 2 роки. Столиця країни. Мільярди гривень оборотів компанії", – зазначив нардеп у своєму Telegram-каналі Правка Холодова.

Він уточнив, що, крім того, у столичного КП "Київводоканал" є й інші проблеми. Зокрема, це аварійний стан Бортницької станції аерації (БСА).

"7 років витрачені марно – переговори з японськими компаніями, які повинні були виконати реконструкцію, зайшли в глухий кут і весь проєкт, по суті, потрібно переглядати. Весь цей час проводився тендер, потім обговорювалися цінові умови. За останні пів року провели 47 зустрічей в Zoom – і все це марно", – заявив Холодов.

Також він уточнив, що мулові поля БСА, а це 200 гектарів, переповнені. За останні 7 років на підтримку аварійних дамб та ремонт насосного обладнання було витрачено близько 1 млрд гривень.

При цьому стан Бортницької станції аерації є таким, що "на ній фізично неможливо очищати стоки до санітарних стандартів".

"БСА зливає стоки офіційно – там, де їх може проконтролювати Екоінспекція, та неофіційно – до магістрального каналу та по ньому за допомогою насосної станції через 7 км нижче Вишеньок у Дніпро. Директор БСА публічно дезінформував народних депутатів України 8 грудня на засіданні профільного комітету, коли сказав, що нижче за Вишеньки нічого не скидають. Це брехня", – зазначив Холодов.

За його словами, промивна вода з Дніпровської та Деснянської станцій "Київводоканалу" після чищення резервуарів та фільтрів зливається у Дніпро. Осадовий бруд та важкі хімічні елементи "безпосередньо потрапляють у головну водну артерію країни".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+5
а про проблему з давидом арахамія в Укриїни нема?????
сьгодня Співак заявив на весь світ що ця арахамія з двома братами, арабами купують ел. енергію у бацька по 59 баксів а продають україні по 100.
реакції від силовиків НОЛЬ, вже тиждень.
і ця зелена проститутка, яка сидить на банкові, мовчить і рахує гроші.
все. це край. зрада , називайте як хочете..
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28.12.2021 21:34
+4
А еще Земля круглая. Беню в меры Киева. Сразу вода очистится, а Земля придет в норму.
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28.12.2021 20:43
+3
Зато нет проблем с повышением цен!
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29.12.2021 10:06
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Депутат Холодов -слуга народа ? Сколько ему заплатили из сокровищницы Коломойского ?
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28.12.2021 20:34 Відповісти
Ті хто нижче по Дніпру дуже раді подарунку столичних функціонерів.
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28.12.2021 20:36 Відповісти
Ещё по Омельченко немцы предлагали помощь с модернизации станции в Бортничах. Программа предусматривала ещё строительство завода по производству минеральных удобрений на основе этого или и освобождение полей под застройку коттеджных городков. Чинуши очень заинтересовались коттеджами, но после того как немцы сказали что строительство можно будет начать лет через 10, последние были посланы... после через родственников немцев кинули на проект, но без финансирования с ним можно было сходить только носик попудрить. А вот в Бортничах ситуация катастрофичная..
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28.12.2021 20:43 Відповісти
А еще Земля круглая. Беню в меры Киева. Сразу вода очистится, а Земля придет в норму.
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28.12.2021 20:43 Відповісти
В 2222 году все изменится к лучшему
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28.12.2021 20:45 Відповісти
Я знаю кто тогда будет мером Киева)
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28.12.2021 20:46 Відповісти
Когда СН сменят мэра в Киеве сразу улучшится состояние воды. Так было всегда, даже когда сменили Порошенко на шмарклю.
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28.12.2021 20:46 Відповісти
Онлайн інтерв'ю Порошенка з Польщі
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28.12.2021 20:53 Відповісти
чому все крутиться навколо хлору? Чому не озонують та обробляють воду ультрафіолетом? Чому не застосовують щось типу гідромлину з кавітацією?
А осад - це дійсно можуть бути міндобрива. Бо вода у Кременчуцькому водосховищі цвіте в основному через велику присутність фосфатів.
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28.12.2021 20:56 Відповісти
"чому все крутиться навколо хлору?" - тоже мне "бином Ньютона". Монопольный производитель жидкого хлора - беня. Холодов - на побегушках, и вещает как хорошо и дешево пользоваться жидким хлором.
Потом будет как в 2018: "Продавайте нам газ даром, а то производство остановим".
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29.12.2021 10:56 Відповісти
а-а... ну да, я й забув
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29.12.2021 22:23 Відповісти
Всё это нереализуемые прожекты. Кто будет резрабатывать проекты? Кто будет конструировать, строить? Кто будет обслуживать? Наплодили юристов, экономистов, журнашлюшек, коммерсантов, клерков и протчей шушары не желающей и не способной работать. Вот и живите на той свалке в которую превратили Киев, это теперь ваше перманентное состяние и выхода из него не предвидится в обозримом будущем ибо духовное говно не в состоянии порождать ничего, кроме такого же духовного говна.
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28.12.2021 21:19 Відповісти
А зебильное стадо во главе с Игорьвалеричем сразу все проблемы решит. Дайте только бюджетом Киева порулить.
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28.12.2021 21:41 Відповісти
Когда Кличко стал мером, то он обещал, что скоро вода в кранах у киевлян будет такая чистая, что ее можно будет пить из крана:
"Как я обещал, мы вводим систему европейской технологии очистки воды в Киеве. Отказываемся от устаревших методов очистки воды хлором, который является опасным веществом...". © https://gloss.ua/citynews/84659-V-Kieve-nachali-*********-evropeyskoy-tehnologii-ochistki-pitevoy-vody
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28.12.2021 21:33 Відповісти
Прошло 6 лет ....
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28.12.2021 21:34 Відповісти
так педаля себе и ввел систему в своей квартире на Богдана)))
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29.12.2021 00:20 Відповісти
Уже есть улица Богдана ?
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29.12.2021 06:59 Відповісти
а про проблему з давидом арахамія в Укриїни нема?????
сьгодня Співак заявив на весь світ що ця арахамія з двома братами, арабами купують ел. енергію у бацька по 59 баксів а продають україні по 100.
реакції від силовиків НОЛЬ, вже тиждень.
і ця зелена проститутка, яка сидить на банкові, мовчить і рахує гроші.
все. це край. зрада , називайте як хочете..
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28.12.2021 21:34 Відповісти
Зебилы. Болт вам от Братской ГЭС а не Киев.
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28.12.2021 21:38 Відповісти
каким боком холодов, Живущий с семьей 365 дней в году, боком к Киеву и Днепру? ему бы лучше о чистоте Ларнакских пляжей порассуждать...
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29.12.2021 00:19 Відповісти
Он знает, ЭФКОН скидывает химию в канализацию, а Днепр рядом
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01.01.2022 20:19 Відповісти
Есть и достоинства в грязной воде Днепра. Это как стакан, наполовину полный или наполовину пустой. По крайней мере в Крым такая вода точно не потечет. Разве что захватчикам придётся строить в Киеве правильные очистные сооружения.
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29.12.2021 08:39 Відповісти
Я лично использую воду из крана и пока не умер.
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29.12.2021 10:04 Відповісти
Зато нет проблем с повышением цен!
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29.12.2021 10:06 Відповісти
 
 