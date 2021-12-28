У Чорткові горить комбінат хлібопродуктів, перекрито рух на залізничній станції. ВIДЕО
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У місті Чортків Тернопільської області триває масштабна пожежа на території комбінату хлібопродуктів. Через пожежу тимчасово припинено рух на залізничній станції.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"28 грудня о 19:25 до ДСНС надійшла інформація, що у м. Чортків на території комбінату хлібопродуктів в окремо розташованій складській будівлі, попередньо пустої, виникла пожежа даху на площі близько 1 тис. 300 м кв", - йдеться у повідомленні.
Гасіння пожежі триває, не допущено розповсюдження вогню на склад паливно-мастильних матеріалів залізничного депо.
Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 35 осіб та 8 од. техніки ДСНС.
Основні сили зосереджені на захисті від вогню другої частини складської будівлі та поруч розташованої будівлі залізничного депо. До місця пожежі направлено пожежний потяг з м.Тернопіль.
Як повідомили в "Укрзалізніці", внаслідок пожежі на колію впали конструктивні елементи транспортерної лінії (подача зерна та круп) хлібоприймального підприємства.
Також, через пожежу на Хлібоприймальному комбінаті у Чорткові, що знаходиться впритул до залізничних колій, буде затримано поїзд №58 "Ворохта — Київ". Поїзд прибув до ст. Чортків о 20:56 і затримається до локалізації пожежі.
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те, що мишам не вдалось поїсти на тамтешніх складах, догорає
Хотя может и конкуренты в роли сырья послужили. Просто их "следов" обнаружить не удалось))
Кислород какой-то очень избирательный получается. Облюбовал именно помещение этого склада.
И сидел этот "мышь" в правлении завода.
Наверняка главбух. причём в чужой постели.
зебилы мля
Судячи з фото так воно і було. Коротке замикання, сухе дерево і пожежники рукожопи!
Необходима национализация СМИ. Не этим режимом, конечно, а когда патриоты вернутся к власти.
В любом случае, нынешний режим незаконен: Зеленский не владеет украинским языком (статья 9-я закона "О выборах Президента Украины").
Что же не так сделал этот мальчик в свои 42 года?
Извини, это не в обиду.
При том минимум лет пятнадцать.
Если реалистом быть.
Да, веерные отключения были, причём во все времена, даже при совке, но связывать их с безалаберностью, или умыслом на на местах- это не совсем корректно. Тогда дефицит этим перекрывали, но сжигать собственность - это уже перебор.
Разве что по обязательствам задолженность была, и вот результат.
Помните совковский мультфильм , где водяной должок требовал? ))
Рынок - это там где торгуют гирляндами сушёных грибов на верёвочке.
Стратегические объекты, такие как энергосети, должны управляться государством.
Просто у некоторых "коммунистически-социалистический капитализм" укладывается в одну доктрину с "диким капитализмом", причём приветствуется, как невиданный прорыв в рыночных отношениях.
А Вы рассуждаете "аполитычно, понымаешь", путаете "свою шерсть с государственной".
Людям, которые вынуждены гонять на балконах генераторы, и которые имеют реальные шансы остаться без хлеба, глубоко наплевать: какие это разборки.
У зелёного режима - абсолютно минимальные шансы закончить своё пребывание на планете естественным путём.
Горел воздух, или бетонные, а может кирпичные стены?
Хотя да, склады всегда предрасположены склонностью к самовозгоранию.
муку зїли миші, пардон, згоріла, бо мишей немає таких які б зїли таку кількість муки
Все, справу розкрито!