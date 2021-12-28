Через погіршення погодних умов обмежено рух у Запорізький і Миколаївській областях, - Укравтодор
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Через погіршення погодних умов тимчасово обмежено рух автомобільного транспорту у Запорізький і Миколаївській областях.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укравтодору.
У Запорізькій області з 18.00 години 28 грудня забороняється рух великовагових та маршрутних транспортних засобів на автомобільній дорозі М-17 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта (км 300+067 – км 341+000).
У Миколаївській області з 20.30 28 грудня обмежено рух для проїзду великовагового транспорту на ділянці від м. Вознесенськ до м. Нова Одеса дороги Н-24 Благовіщенське – Миколаїв (км 138+000 – км 186+000).
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