Під час пожежі у реанімаційному відділенні лікарні на Івано-Франківщині загинули 2 пацієнти, - ДСНС. ФОТО
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Під час пожежі у лікарн м. Косів (Івано-Франківська область) загинуло двоє людей.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
28 грудня о 21:22 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в палаті реанімаційного відділення на першому поверсі чотирьохповерхової будівлі Косівської ЦРЛ. На момент прибуття рятувальників площа пожежі орієнтовно складала 55 м.кв.
О 21:42 пожежу було локалізовано, а о 22:00 - ліквідовано.
На місці пожежі виявлено тіла 2 загиблих осіб (хворі), врятовано 3 хворих - з сусідньої палати.
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Будь ласка, зачекайте...
Пожары в больницах в ковидное время сильно участились из-за того, что сейчас стал широко применяться кислород. В атмосфере с высоким содержанием кислорода горит всё, горит даже то, что в обычных условиях практически не горит. Притом такое горение необычайно активное, быстрое и его крайне трудно потушить.
Поэтому вся кислородная аппаратура должна быть хорошо заземлена. Все шланги и трубки подачи кислорода должны быть обязательно изготовлены из антистатических материалов. Все электрические соединения должны быть надежными и исключать искрение. Даже одежда больных и персонала, а также постельные принадлежности не должны содержать синтетики из-за возможности накопления в них статического электричества. К тому же кислород весьма маслоопасен. Ранее эти требования обязательно учитывались при проектировании и организации реаниматологических отделений, операционных и палат интенсивной терапии. Но сейчас в на скорую руку сляпанных рем. отделениях и палатах интенсивной терапии об этих требованиях очень часто "забывают". (конечно,если есть что забывать). От і "маємо, те що маємо" ((
Причиною пожежі стала заупокійна свічка підпалена в в насиченому киснем відділенні. https://www.bbc.com/ukrainian/59809930?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA