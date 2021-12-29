Зеленський запровадив санкції проти телеканалів "Перший Незалежний" та "UkrLive", пов'язаних з Козаком і Шуфричем
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти двох українських телеканалів - "Перший незалежний" та UkrLive.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт голови держави.
"Запровадити рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 грудня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - сказано в тексті указу.
Зокрема, президент ввів рішення РНБО про введення санкцій проти "Медіахолдингу "Новини", "Тайм Медіа" та "Телепростору".
Санкції передбачають, зокрема, що українським чиновникам заборонено видавати будь-які ліцензії і користування радіочастотними ресурсами України. Крім того, юридичні особи-власники цих телеканалів не можуть здійснювати жодних фінансових операцій на території України та з рахунків українських банків.
Санкції запроваджено терміном на 5 років.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти телеканалів ZiK, NewsOne і 112 Україна та їхнього формального власника нардепа ОПЗЖ Тараса Козака. Після цього журналісти цих телеканалів перейшли на новостворений канал "Перший незалежний".
Зазначимо, бенефіціарним власником ТОВ "Телепростір" є нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Також Нестор Шуфрич є співвласником "Медіахолдингу Новини", яку зареєстрували 100 працівників заблокованих телеканалів нардепа ОПЗЖ Тараса Козака – "112 Україна", NewsOne та ZIK.
Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Нестор Шуфрич став співвласником телеканалу "Перший Незалежний" наприкінці вересня 2021 року. Незабаром із цим телеканалом об'єднався "UkrLive", а 1 листопада стало відомо, що нардеп ОПЗЖ також став власником "UkrLive".
Як повідомляло "Детектор медіа", керівником ТОВ "Тайм Медіа" став менеджер медіагрупи Тараса Козака Павло Єгоричев. Він також є директором ТОВ "Новий формат ТВ" та головою у ТОВ "ТВ Вибір", які входять до складу медіагрупи Козака.
Будь ласка, зачекайте...
Власник(и): Роман Любицький (2019-2021); ТОВ «Медіахолдинг "Новини"» (2021); Нестор Шуфрич (2021)".
Що до мене- то я - за.
Вопрос первый: любите ли вы зеленского, как любит его ермак ?
Ответ ДА - переходите ко второму вопросу.
Ответ НЕТ - идёте нах...
Great job guys!
Тебе так тяжело признаться что ты голосовал за Зеленского?
Можешь обьяснить в чем причина?
Я головсовал за Порошенко и никогда этого не буду этого скрывать.
Я горжусь этим!
А ****** в белых пальто "просто" проголосовали за козу с барабаном.
Дегенераты "просто голосуют" или даже "просто не голосуют".
что там с результатами?) или все уперлось в и@ ало гогиашвили и помощницы Маши?)
Смотреть нужно было адекватно правде в глаза всем... а то с твоих слов ты пошел голосовать за зеленку во втором туре потому что рейтинги.
Есть война, да вяло текущая, но так лучше чем в 14-м. Есть выборы второй тур где с одной стороны действующий президент (нравиться или не нравиться) и со второй шоумен, вообще ноль без палочки, не знающий ничего, не дипломат, который не смог за всю избирательную кампанию выйти в люди и своими словами обьяснить что он будет делать предметно... просто видосики по сценарию. Очевидно когда выбирают политика на должность политическую, стоматолога в стоматкабинет, шоумена в веселую телепередачу, шахтера для работы в забой, а охранника на ворота разгадывать кроссворды. И только не надо ляля про свинарчуков, липецк, абырвалг и мародер. Как оказалось это все обычная брехня как и про вбытого брата ермака, распятых мальчиков и кровь русских младенцев. Возможно даже автор там один.
Он посмотри как стараются что то впаять пятому? таки дела громкие шо даже студенты юрфака на ржач поднимут эту писанину. От жешь вор, клеймо ставить негде, скоро таки найдут криминал и влепят строгач за неправильно перейденную улицу в неположенном месте
Это с твоих фантазий, а не с моих слов. Тк после ограшения результатов первого тура было очевидно, кто станет следующим президентом Украины - я позволил себе при голосовании во втором туре принципиально вычеркнуть обоих недостойных кандидатов.
Считай это выражением моей гражданской позиции.
И да, я по прежнему считаю избрание Порошенко президентом в 2014м - сливом Революции Достоинства.
"Очевидно когда выбирают политика на должность политическую"
Янкович тоже политиком был, ага. И Медведчук - политик. Профессия политика - весьма специфичная штука, ибо ни один ВУЗ такой профессии не обучает....может быть, разве что МАУП, но ни один из Президентов Украины там не учился, из премьеров - только Гройсман вроде.
Тебе дебилу даже невдомек, что Порошенко окончил Институт международных отношений и международного права Киевского государственного университета по специальности международные экономические отношения. Самое профильное образование какое только может быть.
А еще поработал главой Нацбанка, Министром иностранных дел и Министром экономического развития и торговли.
"А еще поработал главой Нацбанка, Министром иностранных дел и Министром экономического развития и торговли."
Да, я в курсе, что он уже 20 лет госслужащий, что не мешало (а вернее - помогало) ему в тоже самое время становиться миллиардером-олигархом. Там таже Азиров ух**вал с того, как нагло Порошенко использовал свое министерское кресло для личного обогащения.
https://censor.net/ua/b3307466
И! Пора таки, повесить Медведчука на стовпі біля залізничного вокзалу.
Дело в том, что следующим этапом, будут закрыты оппозиционные каналы, Прямый и 5 канал.
В качестве примера, необоснованный и бездоказательный арест Медведчука, - оппозиция молчит .... затем, ожидаемый ордер, на необоснованный арест Порошенко.
Кстати, Евросоюз подвергал критике, власть Украины, за нарушение демократических основ - закрытие телеканалов и фейковый арест Медведчука ....
Президент Зеленский не понимает: нарушение Конституции страны, приведет к посадкам, после смены Власти: яркий пример, Саакашвили...
Зелькин не задумывается о будущем в силу скудоумия, а вот оппозиции стоит, ведь они будущая власть. И второй раз осудить уже через суд эти кремлевские помойки не получиться, проще сейчас голосить про незаконность, чем оно по сути и есть чем завтра уныло смотреть как разные геи и кивы молятся в прямом эфире на убийцу украинцев
Можно подробнее?
Зеленского, видимо, ожидает такая же участь, после смены Власти: коррупция, авторитаризм, нарушение Конституции .... это серьезные обвинения.
Куда ты сбегать собираешься?
Не выдает только Рашка.
Телеканал Коломойского-Медведчука в новогодний день будет 10 ЧАСОВ ПОДРЯД показывать фильм производства студии, принадлежавшей президенту...
Одновременно, СВАТОВ показывает и телеканал "РОССИЯ 1"/
Это если бы в 2018-м году каждый входящий на ёлку на Софиевской площади получал бы конфетку ROSHEN. И такую же конфетку получал бы каждый посетитель Красной площади в Москве!