Зеленський запровадив санкції проти телеканалів "Перший Незалежний" та "UkrLive", пов'язаних з Козаком і Шуфричем

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти двох українських телеканалів - "Перший незалежний" та UkrLive.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт голови держави.

"Запровадити рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 грудня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - сказано в тексті указу.

Зокрема, президент ввів рішення РНБО про введення санкцій проти "Медіахолдингу "Новини", "Тайм Медіа" та "Телепростору".

Санкції передбачають, зокрема, що українським чиновникам заборонено видавати будь-які ліцензії і користування радіочастотними ресурсами України. Крім того, юридичні особи-власники цих телеканалів не можуть здійснювати жодних фінансових операцій на території України та з рахунків українських банків.

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Санкції запроваджено терміном на 5 років.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти телеканалів ZiK, NewsOne і 112 Україна та їхнього формального власника нардепа ОПЗЖ Тараса Козака. Після цього журналісти цих телеканалів перейшли на новостворений канал "Перший незалежний".

Зазначимо, бенефіціарним власником ТОВ "Телепростір" є нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Також Нестор Шуфрич є співвласником "Медіахолдингу Новини", яку зареєстрували 100 працівників заблокованих телеканалів нардепа ОПЗЖ Тараса Козака – "112 Україна", NewsOne та ZIK.

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Нестор Шуфрич став співвласником телеканалу "Перший Незалежний" наприкінці вересня 2021 року. Незабаром із цим телеканалом об'єднався "UkrLive", а 1 листопада стало відомо, що нардеп ОПЗЖ також став власником "UkrLive".

Як повідомляло "Детектор медіа", керівником ТОВ "Тайм Медіа" став менеджер медіагрупи Тараса Козака Павло Єгоричев. Він також є директором ТОВ "Новий формат ТВ" та головою у ТОВ "ТВ Вибір", які входять до складу медіагрупи Козака.