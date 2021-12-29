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Новини Політика України
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Зеленський (12409) санкції (4657) РНБО (1604) Шуфрич (322) телебачення (620) Козак (103)

Зеленський запровадив санкції проти телеканалів "Перший Незалежний" та "UkrLive", пов'язаних з Козаком і Шуфричем

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський запровадив санкції проти телеканалів "Перший Незалежний" та "UkrLive", пов'язаних з Козаком і Шуфричем

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти двох українських телеканалів - "Перший незалежний" та UkrLive.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт голови держави.

"Запровадити рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 грудня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - сказано в тексті указу.

Зокрема, президент ввів рішення РНБО про введення санкцій проти "Медіахолдингу "Новини", "Тайм Медіа" та "Телепростору".

Санкції передбачають, зокрема, що українським чиновникам заборонено видавати будь-які ліцензії і користування радіочастотними ресурсами України. Крім того, юридичні особи-власники цих телеканалів не можуть здійснювати жодних фінансових операцій на території України та з рахунків українських банків.

Також читайте: Зеленський ввів у дію санкції проти нових номінальних власників літаків, що літали з Києва до Москви

Санкції запроваджено терміном на 5 років.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти телеканалів ZiK, NewsOne і 112 Україна та їхнього формального власника нардепа ОПЗЖ Тараса Козака. Після цього журналісти цих телеканалів перейшли на новостворений канал "Перший незалежний".

Зазначимо, бенефіціарним власником ТОВ "Телепростір" є нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Також Нестор Шуфрич є співвласником "Медіахолдингу Новини", яку зареєстрували 100 працівників заблокованих телеканалів нардепа ОПЗЖ Тараса Козака – "112 Україна", NewsOne та ZIK.

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Нестор Шуфрич став співвласником телеканалу "Перший Незалежний" наприкінці вересня 2021 року. Незабаром із цим телеканалом об'єднався "UkrLive", а 1 листопада стало відомо, що нардеп ОПЗЖ також став власником "UkrLive".

Як повідомляло "Детектор медіа", керівником ТОВ "Тайм Медіа" став менеджер медіагрупи Тараса Козака Павло Єгоричев. Він також є директором ТОВ "Новий формат ТВ" та головою у ТОВ "ТВ Вибір", які входять до складу медіагрупи Козака.

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Топ коментарі
+36
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28.12.2021 23:58
+34
О бурьбе Зеленскага. Теперь с контробасом. Депутат от Чма й.баного купил телеканал. Депутат входит в группу короля контрабанды Павлюка. Павлюк это торт,у которого кабинет в охвисе Чма й.баного. Такая вот бурьба.
Що на це скажуть ЗЕбанати?
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28.12.2021 23:09
+33
Well done.

Great job guys!
Тебе так тяжело признаться что ты голосовал за Зеленского?
Можешь обьяснить в чем причина?
Я головсовал за Порошенко и никогда этого не буду этого скрывать.
Я горжусь этим!
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29.12.2021 01:40
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"Перший незалежний "- проросійський інформаційний телеканал в Україні, чиїм неофіційним власником вважають політика Віктора Медведчука.

Власник(и): Роман Любицький (2019-2021); ТОВ «Медіахолдинг "Новини"» (2021); Нестор Шуфрич (2021)".
Що до мене- то я - за.
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28.12.2021 23:59 Відповісти
За можно, когда это будет правовое решение, а не игра в фантики в детском саду. Украины захлебнется от судебных выплат всем по решению РНБОУ
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29.12.2021 00:59 Відповісти
Пусть Осел введет санкции против своих мозгов , он все равно ими не пользуется.
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29.12.2021 00:01 Відповісти
А тебе, похоже, и пользоваться нечем
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29.12.2021 07:57 Відповісти
канали якісь дибільні, хто їх дивиться?
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29.12.2021 00:10 Відповісти
вата і малороси .
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29.12.2021 00:27 Відповісти
Анкета для получения лицензии на телеканал в Украине.

Вопрос первый: любите ли вы зеленского, как любит его ермак ?

Ответ ДА - переходите ко второму вопросу.

Ответ НЕТ - идёте нах...
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29.12.2021 00:18 Відповісти
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свинопес Zushaua нагадай ти за кого голосував у квітні 2019 року?
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29.12.2021 00:31 Відповісти
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29.12.2021 00:33 Відповісти
Воно голосувало за кремлівського ублюдка 🤣
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29.12.2021 00:38 Відповісти
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Тебе мусору конечно виднее за кого я голосовал 2 года назад .Зато ты голосовал за того кто тебе построит в Украине полицейское авторитарное болото. Кому что а свинья всегда проголосует за болото и кнура во главе
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29.12.2021 00:58 Відповісти
Так признайся бот подоляка за кого ты головал в 2019 год?
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29.12.2021 01:11 Відповісти
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За Анатолия Гриценко ..
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29.12.2021 01:22 Відповісти
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Я ответил на твой вопрос . А в каком туре не важно .
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29.12.2021 01:37 Відповісти
Well done.

Great job guys!
Тебе так тяжело признаться что ты голосовал за Зеленского?
Можешь обьяснить в чем причина?
Я головсовал за Порошенко и никогда этого не буду этого скрывать.
Я горжусь этим!
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29.12.2021 01:40 Відповісти
Серьезно? Тебе реально нечем гордиться, что ты аж гордишься тем, что ты просто пошел и проголосовал за одного из кнадидатов?
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29.12.2021 01:56 Відповісти
Ну тебе-то точно нечем гордиться в этом плане.
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29.12.2021 02:02 Відповісти
В этом плане никому нечем гордиться, ибо это просто голосование, а не подвиг какой-то. Нашли тоже, чем гордиться...реально вата как она есть.
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29.12.2021 08:25 Відповісти
Это "просто" сейчас всей стране боком вылазит.

А ****** в белых пальто "просто" проголосовали за козу с барабаном.
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29.12.2021 08:48 Відповісти
И, кстати, это именно при совке "просто голосовали".
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29.12.2021 08:50 Відповісти
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Тада, а вот в Украине - прям на подвиг идут...прям есть чем гордиться - достижение "я проголосовал за кандидата А".
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29.12.2021 09:11 Відповісти
Нормальные граждане делают осознанный выбор, понимая, что от этого зависит будущее страны.

Дегенераты "просто голосуют" или даже "просто не голосуют".
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29.12.2021 09:17 Відповісти
Вот именно, что разумные люди, когда голосуют, ориентируются не только свои личные или навеянные пиар-компанией предпочтения, а и просчитывают шансы, думают об итоговом результате. Болванчики же, не умеющие думать, протаскивают во второй тур своего кумира-олигарха не смотря на его известный зашкаливающий антирейтинг и тем самым дарят победу клоуну. Зато "я помню, я горжусь", ага.
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29.12.2021 09:49 Відповісти
и как просчитывались шансы в 2019 у таких "нормальных"?)
что там с результатами?) или все уперлось в и@ ало гогиашвили и помощницы Маши?)
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29.12.2021 09:53 Відповісти
Смотреть нужно было рейтинги и антирейтинги. При прохождении во второй тур Порошенко мог победить только в паре Порошенко против Бойко. Во всех остальных комбинациях - Порошенко со свистом пролетал. Так что протащив Порошенко во второй тур, вы просто подарили победу его оппоненту. Результат второго тура был очевиден для любого человека, умеющего анализировать, после того, как стал известен результат первого тура.
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29.12.2021 12:15 Відповісти
рейтинги, антирейтинги, шмейтинги....
Смотреть нужно было адекватно правде в глаза всем... а то с твоих слов ты пошел голосовать за зеленку во втором туре потому что рейтинги.
Есть война, да вяло текущая, но так лучше чем в 14-м. Есть выборы второй тур где с одной стороны действующий президент (нравиться или не нравиться) и со второй шоумен, вообще ноль без палочки, не знающий ничего, не дипломат, который не смог за всю избирательную кампанию выйти в люди и своими словами обьяснить что он будет делать предметно... просто видосики по сценарию. Очевидно когда выбирают политика на должность политическую, стоматолога в стоматкабинет, шоумена в веселую телепередачу, шахтера для работы в забой, а охранника на ворота разгадывать кроссворды. И только не надо ляля про свинарчуков, липецк, абырвалг и мародер. Как оказалось это все обычная брехня как и про вбытого брата ермака, распятых мальчиков и кровь русских младенцев. Возможно даже автор там один.
Он посмотри как стараются что то впаять пятому? таки дела громкие шо даже студенты юрфака на ржач поднимут эту писанину. От жешь вор, клеймо ставить негде, скоро таки найдут криминал и влепят строгач за неправильно перейденную улицу в неположенном месте
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29.12.2021 14:24 Відповісти
"а то с твоих слов ты пошел голосовать за зеленку во втором туре"

Это с твоих фантазий, а не с моих слов. Тк после ограшения результатов первого тура было очевидно, кто станет следующим президентом Украины - я позволил себе при голосовании во втором туре принципиально вычеркнуть обоих недостойных кандидатов.
Считай это выражением моей гражданской позиции.
И да, я по прежнему считаю избрание Порошенко президентом в 2014м - сливом Революции Достоинства.

"Очевидно когда выбирают политика на должность политическую"
Янкович тоже политиком был, ага. И Медведчук - политик. Профессия политика - весьма специфичная штука, ибо ни один ВУЗ такой профессии не обучает....может быть, разве что МАУП, но ни один из Президентов Украины там не учился, из премьеров - только Гройсман вроде.
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29.12.2021 14:55 Відповісти
это твое право
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29.12.2021 15:05 Відповісти
...только Гройсман, ага

Тебе дебилу даже невдомек, что Порошенко окончил Институт международных отношений и международного права Киевского государственного университета по специальности международные экономические отношения. Самое профильное образование какое только может быть.

А еще поработал главой Нацбанка, Министром иностранных дел и Министром экономического развития и торговли.
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30.12.2021 12:36 Відповісти
Тебе, дебилу, наверное, невдомек, что дипломат и политик - это не одно и то же.

"А еще поработал главой Нацбанка, Министром иностранных дел и Министром экономического развития и торговли."

Да, я в курсе, что он уже 20 лет госслужащий, что не мешало (а вернее - помогало) ему в тоже самое время становиться миллиардером-олигархом. Там таже Азиров ух**вал с того, как нагло Порошенко использовал свое министерское кресло для личного обогащения.
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30.12.2021 12:56 Відповісти
когда есть мозги для того чтоб подумать, то есть чем гордиться. Вот 73% на голову только шапку надевают
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29.12.2021 09:42 Відповісти
Как раз для "я помню, я горжусь" - мозги совершенно не нужны. Мозги нужны для того, чтобы достичь чего-то, чем реально можно гордиться.
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29.12.2021 09:50 Відповісти
Не, ну если для "я помню", "кого выбираю" мозги не нужны, то тогда конечно...
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29.12.2021 10:08 Відповісти
Зеленському конче потрібно залишитися на другий термін, тому що будь-який інший Президент відправить його в "Менську виправну колонію №91", разом із телеканалом "Дом" та Єрмаком. Зеленський не отримає притулок, а ні в ЄС, ні в США. На відміну від Януковича, Зеленський не зможе втекти й в РФ.

https://censor.net/ua/b3307466
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29.12.2021 00:44 Відповісти
Он уже "стоит" в Эмиратах, там весь его 95 продотряд забросил якоря. Там уже проживают многие. Тепло, места много и не в сраке.
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29.12.2021 08:03 Відповісти
Ізраїль прийме, він усіх євреїв приймає
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29.12.2021 10:35 Відповісти
Одновременно нужно было бы набить морду Шуфряка, как владельца канала.

И! Пора таки, повесить Медведчука на стовпі біля залізничного вокзалу.
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29.12.2021 00:44 Відповісти
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полностью согласен. и вешать мертвяка нужно с его подельником, на одной веревке.
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29.12.2021 00:50 Відповісти
а шо Нестор и там нашкодил
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29.12.2021 08:05 Відповісти
А що, було засідання РНБОУ 28 грудня?
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29.12.2021 00:53 Відповісти
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а в чем проблема? для вынесения решения по этой теме разве нужно заседать?
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29.12.2021 00:58 Відповісти
А кто решил?
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29.12.2021 01:01 Відповісти
так там з перепою дати попутали. Той хоче одне той друге, а полки п....ь Нестора, по ньому літопис необхідно складати, і буде у нас свій Нестор Літописець
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29.12.2021 08:07 Відповісти
Ошибка оппозиции, когда Власть, нарушая Конституцию , закрывает , пророссийские каналы, оппозиция поддерживает Власть ......., однако, только, суд имеет право закрыть телеканалы.
Дело в том, что следующим этапом, будут закрыты оппозиционные каналы, Прямый и 5 канал.
В качестве примера, необоснованный и бездоказательный арест Медведчука, - оппозиция молчит .... затем, ожидаемый ордер, на необоснованный арест Порошенко.
Кстати, Евросоюз подвергал критике, власть Украины, за нарушение демократических основ - закрытие телеканалов и фейковый арест Медведчука ....
Президент Зеленский не понимает: нарушение Конституции страны, приведет к посадкам, после смены Власти: яркий пример, Саакашвили...
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29.12.2021 01:23 Відповісти
примерно тоже самое хотел написать, что эти телеканалы через суды потом восстановят вещание, а закрывать так можно будет дальше любой нелояльный тв канал.
Зелькин не задумывается о будущем в силу скудоумия, а вот оппозиции стоит, ведь они будущая власть. И второй раз осудить уже через суд эти кремлевские помойки не получиться, проще сейчас голосить про незаконность, чем оно по сути и есть чем завтра уныло смотреть как разные геи и кивы молятся в прямом эфире на убийцу украинцев
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29.12.2021 10:02 Відповісти
Власти: яркий пример, Саакашвили.
Можно подробнее?
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29.12.2021 01:24 Відповісти
Коррупция и авторитаризм Президента Саакашвили, привели его на нары .....
Зеленского, видимо, ожидает такая же участь, после смены Власти: коррупция, авторитаризм, нарушение Конституции .... это серьезные обвинения.
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29.12.2021 05:55 Відповісти
Не порівнюй жабу з гвдюкою.Саакашвілі приборкав корупцію а зеленський очолив в прнимножив.
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29.12.2021 07:31 Відповісти
да ниче особого он там не прыборкав, там премьер тогдашний ныне покойный вроде Бентукидзе воевал с мафией, а этот лишь пиарился и перенаправлял потоки на себя, к тому же слил четверть территории страны оркам одним росчерком пера
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29.12.2021 10:03 Відповісти
ТЫПИИИИИЛ!!!
Куда ты сбегать собираешься?
Не выдает только Рашка.
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29.12.2021 01:28 Відповісти
А он туда !
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29.12.2021 09:53 Відповісти
Глянула на UkrLive. Ну да. кроме редких Корнейчука, Якубина и Скаршевского одни пророссийские г-нДоны.
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29.12.2021 03:48 Відповісти
... сидеть в горлышке унитаза и еще "остервенело" дёргать рукоятку смыва... (в ЕСах очень любят наполеончиков делающих оппонентов подошвой сапог до колен. Следующим номером Программы: дать носком сапога по Безвизу )
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29.12.2021 04:38 Відповісти
Чем ближе вибори, тем больше зебильониш на путлера похож.
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29.12.2021 04:39 Відповісти
Перед анексією вони погоджують свою політику.
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29.12.2021 09:52 Відповісти
С РАБссииею в дерьмо,это всегда круто...браццкое быдло... :D
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29.12.2021 06:41 Відповісти
Мураєвську,ахметівську,помийки,інтер-помийку вперто не помічають.
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29.12.2021 07:05 Відповісти
Тим більше коломойську Г+Г.
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29.12.2021 09:25 Відповісти
Я за закриття ВСІХ олігархічних каналів з політичним впливом,але в першу чергу відверто прокацапських.
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29.12.2021 09:39 Відповісти
Я теж ! Правда я ніколи телевізора не мав і мої батькі теж, а зараз і мої діти.
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29.12.2021 09:49 Відповісти
Назови хоть один канал без внешнего финансирования / хозяина. Вот такие как ты, 73% и дают возможность ЗЕскотам, как бы ДЕолигархизировать ТВ каналы, типа национализировать, а по факту заграбастать себе.
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29.12.2021 10:43 Відповісти
Я маю гарний смарт тв,(і не один) і інтернет телебачення.Світ прекрасний і без політики.Безліч пізнавальних, цікавих,яскравих програм відкривають можливість про щось дізнатись і щось побачити.Дійсно,на це треба мати ще й час. А от витрачати час на політичні помиї,та ще й заангажовані,з одними й тими ж багаторічними пиками,які балаболять ні про що,то вже, вибачаюсь, мазохізм.Крім того потрібно мати здорову психіку і залізні нерви,щоб при цьому, не розбити дорогий девайс.
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29.12.2021 13:12 Відповісти
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29.12.2021 07:36 Відповісти
Скоро министерство правды создадут
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29.12.2021 08:11 Відповісти
колись був фільм "забута мелодія для флейти" з Леонідо Філатовим. Так там з іронією показано Головне управління свіжого повітря, а коли зграя працівників ходила по електричкам, вони співали пісню -ми не сеем не пашем не строим,ми гордимся общественним строем. Так і буба і боба утворять будь, шоб на..... в очі, бо вони таки "гордяться" своїм строем (в прямому і переносному смислі слова)
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29.12.2021 11:26 Відповісти
Ой який молодець,ой який вправнийнаркотрафік ......
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29.12.2021 08:29 Відповісти
Эти санкции, как и все предыдущие, расчитаны исключительно на ***********%. Ведь по факту эти санкции не имеют никакой юридической силы, следственно легко снимаются в суде первой инстанции. Но **********% не знают основ юриспруденции и слепо верят в "талант" госуправления своего косовороточного лидора-мародера.
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29.12.2021 08:40 Відповісти
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Жму руку,обнимаю.
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29.12.2021 08:42 Відповісти
а просто лишить лицензии на вещание и открыть уголовное дело на владельца?
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29.12.2021 08:53 Відповісти
Ты такой же как гринпоц... Про суд слышал что-нибудь?
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29.12.2021 10:11 Відповісти
я то слышал. а вот ты, похоже нет. результат уголовного дела - суд. это только у вас, на паРаше, уголовное дело = лагерь.
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29.12.2021 17:12 Відповісти
это сложнее и дольше, хоть и законней... основное доказать, что вещают вредящие стране вещи
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29.12.2021 10:16 Відповісти
Скоро черговий "Слуга урода" придбає ще два канали...
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29.12.2021 09:33 Відповісти
Кто то еще смотрит эфирное телевидение?
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29.12.2021 10:05 Відповісти
многие, ВАГОНЫ от ПАРАВОЗА и их не мало. Много населенных пунктов не имеют интернета и не все могут позволить такую роскошь.
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29.12.2021 10:24 Відповісти
Все , кто за кого бы то ни было голосовал - лохи и дебилы.
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29.12.2021 10:26 Відповісти
Это другое™

Телеканал Коломойского-Медведчука в новогодний день будет 10 ЧАСОВ ПОДРЯД показывать фильм производства студии, принадлежавшей президенту...

Одновременно, СВАТОВ показывает и телеканал "РОССИЯ 1"/

Это если бы в 2018-м году каждый входящий на ёлку на Софиевской площади получал бы конфетку ROSHEN. И такую же конфетку получал бы каждый посетитель Красной площади в Москве!
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29.12.2021 11:17 Відповісти
Ахметова и Порошенко каналы больше всего обзывают Зеленского, ему нужно их национализировать срочно! Потому что это каналы работающие на PSYOP России против Украины. Они разделяют народ и занимаются подрывной деятельностью против государства - Украина. Эти каналы должны быть или закрыты или национализированы!
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29.12.2021 11:24 Відповісти
термін "голосувати" нічого спільного немає з виборчим правом. Це російщина, в устах Ю.Тимошенко він виглядатиме як "гАлАсування" як і кААліція. А якщо закріпити цей термін у виборчому процесі, то виборець буде голосувальником, а вибори - галасуванням.
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29.12.2021 11:31 Відповісти
А Шуфрича ще і при...трелить, а не тільки канал закрить!
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29.12.2021 16:22 Відповісти
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