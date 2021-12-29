УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15543 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
8 051 37
війна (56913) Держдепартамент США (1310) росія (47340) США (14526)

Переговори США та РФ з питань безпеки відбудуться 10-13 січня у трьох різних форматах, - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Переговори США та РФ з питань безпеки відбудуться 10-13 січня у трьох різних форматах, - Держдеп

США та їхні союзники й партнери проведуть двосторонні та багатосторонні переговори з Росією, спрямовані на деескалацію навколо України, 10-13 січня у трьох різних форматах.

Про це повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Ми чекаємо взаємодії з Росією та проведення (двостороннього. – Ред.) діалогу зі стратегічної стабільності 10 січня. Крім того, як ми розуміємо, РФ і НАТО мають намір провести засідання Ради НАТО - Росія 12 січня, а обговорення в ОБСЄ заплановані на 13 січня", - поінформував представник Держдепу.

Він підкреслив, що підхід нинішньої адміністрації США стосовно України є чітким і послідовним.

"Ми прагнули об’єднати Альянс навколо двох підходів – стримування і дипломатії. Ми в НАТО маємо спільну позицію щодо наслідків, перед якими Росія постане, якщо нападе на Україну, і ми також єдині в нашій готовності брати участь у дипломатії, заснованій на принципах", - зазначив Прайс.

Читайте: США готові до перемовин із РФ щодо гарантій безпеки 10 січня, - американська Рада нацбезпеки

Коментуючи зміст перемовин, він зауважив, що очікується обговорення занепокоєнь з обох сторін. При цьому речник Держдепу підкреслив: "Ми завжди будемо дотримуватися принципу "нічого про наших союзників і партнерів без наших союзників і партнерів".

Прайс укотре висловив прихильність адміністрації США до дипломатичного розв’язання конфліктів.

"Ми вважаємо, що відкриті канали діалогу, відкриті канали дипломатії мають конструктивний потенціал, адже ми прагнемо деескалації потенційного військового конфлікту на території України та навколо неї", - підсумував речник Держдепу.

Читайте: Столтенберг і Трасс обговорили російські війська біля України

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Идиоты. Говорить с ****** за мир все равно что с волками поговорить о пользе вегетарианства
показати весь коментар
29.12.2021 00:47
+6
Чомусь мені здається будуть пхати нас до цілування російського чобота. Щоб не було так огидно дадуть нам якусь серветку у вигляді паперової домови з Россією о вєчной дружьбе і всяческой помосчьи. Вже немає віри нікому. Дайте мені зброю.
показати весь коментар
29.12.2021 01:43
+5
Проблема в том, что тогда рашка, начала типа становится демократической при алкаше ельцине, а сейчас это абсолютно нациствое государство и угроза всему миру
показати весь коментар
29.12.2021 01:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Идиоты. Говорить с ****** за мир все равно что с волками поговорить о пользе вегетарианства
показати весь коментар
29.12.2021 00:47 Відповісти
Волку можно рассказать басни о том,какой он красавчик одновременно замыкая цепь на его шее.
показати весь коментар
29.12.2021 08:02 Відповісти
Кстати да, посмотрим. Но что то подсказывает, что Пу пока что переигрывает. Выдвинул требования с потолка, кричит что это на него нападают, и все притихли, обсуждают этот бред. Никто ни слова не сказал про Крым, Донбасс, или Осетию с Приднестровьем.
показати весь коментар
29.12.2021 12:06 Відповісти
а как Маккейн ухмылялся Ему в лицо в Мюнхене в 2007 году..... будущее показало шо зря он это делал
показати весь коментар
29.12.2021 08:26 Відповісти
Тогда начало боевых действий можно ожидать сразу после Нового Года. Свинособаки захотят усилить позиции к началу переговоров
показати весь коментар
29.12.2021 00:51 Відповісти
Тогда переговоров не будет.
показати весь коментар
29.12.2021 08:03 Відповісти
Ну что же, придется их всех убить...
показати весь коментар
29.12.2021 12:15 Відповісти
К большому сожалению Украина для США инструмент давления на рашку. Точно так же как для рашки инструмент давления луганда на Украину.
показати весь коментар
29.12.2021 00:52 Відповісти
Ну пусть разваливают рашку к .уям используя Украину как инструмент давления, я не против
показати весь коментар
29.12.2021 00:55 Відповісти
Никто ее разваливать не собирается. Хотели бы это сделать, сразу после развала совка это сделали бы.
показати весь коментар
29.12.2021 00:59 Відповісти
Проблема в том, что тогда рашка, начала типа становится демократической при алкаше ельцине, а сейчас это абсолютно нациствое государство и угроза всему миру
показати весь коментар
29.12.2021 01:02 Відповісти
Украина не единственный инструмент давление на *********. И кроме того инструмент, который важен. Сдавать нас не будут, а использовать да - как это уж от нас зависит. У нас своих п...сов хватает.
показати весь коментар
29.12.2021 01:13 Відповісти
ивермектинов вылечилась япония и вот теперь индия
показати весь коментар
29.12.2021 01:14 Відповісти
MCG Melbour This is EpicThe Ashes Cricket A man has painted his back with "Sack Dan Andrews" and "Do not Comply" and taken to the Pitch, disrupting the play...Not all heroes wear capes...

https://twitter.com/risemelbourne/status/1475659424601542656
показати весь коментар
29.12.2021 01:22 Відповісти
показати весь коментар
29.12.2021 01:26 Відповісти
Чомусь мені здається будуть пхати нас до цілування російського чобота. Щоб не було так огидно дадуть нам якусь серветку у вигляді паперової домови з Россією о вєчной дружьбе і всяческой помосчьи. Вже немає віри нікому. Дайте мені зброю.
показати весь коментар
29.12.2021 01:43 Відповісти
Не будуть. Вже переговорний процес США украплює своїм флотом в Чорному морі.
показати весь коментар
29.12.2021 09:07 Відповісти
тупий бенладен ховався в горах-печерах від америкосів, а треба було, як москалі, тільки запросити "гарантії безпеки" і вони би зразу почали з ним переговори!
показати весь коментар
29.12.2021 03:33 Відповісти
Единственный вариант для Украины вступить в ЕС и НАТО кратчайшим путем - это Украине сделать так, чтобы РФ вступила туда тоже. А по другому РФ не даст Украине туда вступить. То бишь нужно перевернуть восприятие, чтобы понять о чем я. Нужно откинуть пропаганды накачки с какой бы стороны не были и откинуть эмоции и посмотреть на ситуацию с точки зрения кратчайшего пути достижения цели. В итоге все многогранные стороны выиграют от этого и выиграют и Украина и ЕС и США и Россия. Все стороны станут сильнее, если врага на свою сторону поставить и мы получим и ресурсы и военное усиление и рынки и т.д. Но главное, что придется сделать - это сделать РФ из варвара дикаря - цивилизованную страну. И Украину тоже нужно воспитывать и Украина этого хочет - стать воспитаней и мусор ни кидать на асфальт и подъезды не обсыпать и т.п. нужно РФ тоже привить, чтобы они улучшались. То бишь задача из Маугли сделать цивилизованного человека. И тогда все выиграш могут вытянуть. США получит союзника против Китая, Украина получит мир и рынки и ресурсы и защиту, ЕС получит дешёвые ресурсы и рынки и мир в Европе, РФ получит и рынки сбыта и денег море, безопасность, развитие и науку и технологии и без виз и море всего. Все стороны выиграют.
показати весь коментар
29.12.2021 09:30 Відповісти
В России не возможно. Там теперь некому даже слово сказать про некую дружбу с Западом, а про вступление в союз теперь это уже почти смертный приговор. "Нужно откинуть пропаганду" - невозможно, что бы удерживалась нынешняя власть, власть силы а не закона, власть ФСБ и надзирателей без пропаганды. "Вот эта "задача из Маугли сделать человека" стояла в России на протяжении всех прошлых лет, но уже все, закончилось, не получается. Никаких таких подобных задач не осталось. Даже не знаю.
показати весь коментар
29.12.2021 11:29 Відповісти
Так надо не с народом РФ говорить, а с Путиным. Он согласен вступить в семью Запада. Просто с ним нужно правильно говорить и показать ему, что он получит много выгоды с этого. Путин и его окружение уже давно есть часть Запада. Нужно и страну сделать частью Запада! И был вкид про это России и его дипломаты ответили положительно. Значит нужно официальный договор заключить на встречи США и РФ и взять туда и Украину и ЕС и заключить там новый союз из всех участников! Это лучший выход из сложившейся ситуации после второй мировой войны. Ибо сразу после второй мировой войны - началась Холодная война и эта война шла по всей планете. Если США и РФ заключат союз, то это будет победа человечества. И начнется вероятно новая холодная война и уже США и РФ будут союзниками и холодная война будет против Китая.
показати весь коментар
29.12.2021 11:44 Відповісти
Від твого поста аж штиняє

показати весь коментар
29.12.2021 12:18 Відповісти
показати весь коментар
29.12.2021 17:25 Відповісти
Смешно) А что касается Путина то он давно уже не западник и я сомниваюсь теперь что он им когда-то был) Он просто копил силы как коварный зверь перед прыжком))
показати весь коментар
29.12.2021 19:03 Відповісти
Точно.
показати весь коментар
30.12.2021 15:15 Відповісти
Смотри. Это ж все уже было. Начиная с 90х годов, когда Россия встала на путь единства со всем миром, когда Ельцин ездил по всему Миру с танцами и фуршетами, когда в России росли как гробы международные корпорации, акционерные общества, когда в Россию шли капиталы, инвестиции, строились совместные предприятия. Россия стала быстро расти. Тогда даже вопрос о вступлении России в НАТО стоял. (Я помню, тогда встал вопрос о более тесном торговом союзе в рамках СНГ, то Россия отказывалась от этого в пользу более тесного союза с Европой потому что она вела экспансию на европейские фонды скупая их. Помните кто купил английские футбольные клубы? (Запад тогда даже немного из за этого взволновался).. Но все это кончилось. К власти в России пришли отъявленные националисты во главе с откровенным нацистом Путиным. Ихними ценностями стали другие цели. Это например, "Все русские в Россию", " защитим русский язык", "У России друзья - армия и флот", например идея "русские и украинцы один народ" создала русские нацистские партии в Украине "Родина" и "Оплот", которые продвигали эту идею в массы. Пышно расцвела, резко возникла нацистская идея "Крым в родную гавань". Появилась идея "Загнивающего запада" "революции в США"
Поэтому вопрос? Как в таких условиях хотите сблизить Россию с Западом? Как при этом подкупить Путина? Его ж ведь и подкупали на протяжении 20 лет, давали русским нуворишам все все что можно, открыли для них Запад. И что?
показати весь коментар
30.12.2021 15:15 Відповісти
Извиняюсь. Исправить "гробы" на "грибы".
показати весь коментар
30.12.2021 15:17 Відповісти
Еще добавим "Появилась идея "Загнивающего запада" "революции в США". Ориентация на Китай: "Китай это все, Запад ничто".
показати весь коментар
30.12.2021 15:19 Відповісти
Гарну траву куриш
показати весь коментар
29.12.2021 12:17 Відповісти
я не курил уже давно. мне не нужно курить, я в казан с зельем упал, как Обеликс. )))
показати весь коментар
29.12.2021 17:32 Відповісти
США та їхні союзники й партнери проведуть двосторонні та багатосторонні переговори з Росією, спрямовані на деескалацію навколо України, 10-13 січня у трьох різних форматах. Джерело: https://censor.net/ua/n3307651


Про що розмовляти з гоблінами болотяними які окуповують сусідні країни
Риторичне питання.
показати весь коментар
29.12.2021 12:16 Відповісти
получат гарантии нерасширения НАТы на восток и выдвинутся по Сургутам водку пить... а коллективный запад начнет нас жизни учить....
показати весь коментар
29.12.2021 17:36 Відповісти
Невже будуть обговорювати коли срашка приберется з України (Крим, Донецк, Луганск) ?!
показати весь коментар
29.12.2021 22:49 Відповісти
УВАЖАЕМЫЕ УКРАИНЦЫ! МОБИЛИЗАЦИЯ ВОЕННЫХ ЖЕНЩИН ДОЛЖНА БЫТЬ ПОСЛЕ МОБИЛИЗАЦИИ МУЖЧИН ПРИ ВСЁМ МОЁМ УВАЖЕНИИ К ЖЕНЩИНАМ ВОИНАМ! НЕЛЬЗЯ БРАТЬ НА ВОЕННЫЙ УЧЁТ ДЕВУШЕК И ЖЕНЩИН С ДЕТЬМИ! НИКАКОЙ ЭТО НЕ ФЕМИНИЗМ ТАЩИТЬ 60 ЛЕТНИХ ДАМ В ВОЕНКОМАТЫ И ИХНИХ 25 ЛЕТНИХ ДОЧЕК С ДЕТУШКАМИ! ОДНАКО, Я НЕ ПРОТИВ МОБИЛИЗАЦИИ И МЫ ДОЛЖНЫ СОЗДАВАТЬ И ГРАММОТНО ПОДГОТАВЛИВАТЬ НЕ ТОЛЬКО МУЖСКИЕ, НО И ЖЕНСКИЕ ОТРЯДЫ ОБОРОНЫ ДЛЯ ВОЙНЫ С ОККУПАНТАМИ! НЕ КАДЫРОВСКИМ ГРЯЗНЫМ САПОГАМ ТОПТАТЬ ЗЕМЛИ КНЯГИНИ ОЛЬГИ И КНЯЗЯ ИГОРЯ! МЫ ДОЛЖНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ С РАЗУМОМ ЯРОСЛАВА МУДРОГО! С 2014 ГОДА НЕ БЫЛО НИ ДНЯ КОГДА БЫ НА НАШУ ЗЕМЛИ НЕ ПАДАЛИ МИНЫ ПОСЛАННЫЕ НАШИМИ ВРАГАМИ ПУТИНОИДАМИ ДАБЫ УБИТЬ НАШИХ СОЛДАТ! И НЕ ТОЛЬКО НАШИХ ВОЕННЫХ УБИВАЛИ ОККУПАНТЫ! СОЗДАНИЕ И ПОЛГОТОВКА ПИЛОТЕСС, РАЗВЕДЧИЦ, СНАЙПЕРШ И ПРОЧИХ ГЕРОИНЬ ЗАДАЧА КАЖДОГА ИЗ НАС! ОКАЗЫВАЙТЕ ПОМОЩЬ ГЕРОЯМ АТО! СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
29.12.2021 23:34 Відповісти
Многоуважаемый Тарас, а Вы хотя бы приблизительно понимаете разницу между взятием на учет и мобилизацией?
показати весь коментар
30.12.2021 08:50 Відповісти
Тарас! Насколько я понимаю, у сайта Цензор несколько сот тысяч посетителей. Безусловно, Ваши патриотические Оды симпатичны практически всем из нас. НО! Уберите капс лок и приубавьте пафос! Это добрый совет. Например, заключите Контракт с ВСУ или пожертвуйте на наше войско что то. что Вам по силам! ЭТО БУДЕТ ГРОМЧЕ! КЛЯНУСЬ ВАМ!
показати весь коментар
30.12.2021 08:56 Відповісти
 
 