Переговори США та РФ з питань безпеки відбудуться 10-13 січня у трьох різних форматах, - Держдеп

США та їхні союзники й партнери проведуть двосторонні та багатосторонні переговори з Росією, спрямовані на деескалацію навколо України, 10-13 січня у трьох різних форматах.

Про це повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Ми чекаємо взаємодії з Росією та проведення (двостороннього. – Ред.) діалогу зі стратегічної стабільності 10 січня. Крім того, як ми розуміємо, РФ і НАТО мають намір провести засідання Ради НАТО - Росія 12 січня, а обговорення в ОБСЄ заплановані на 13 січня", - поінформував представник Держдепу.

Він підкреслив, що підхід нинішньої адміністрації США стосовно України є чітким і послідовним.

"Ми прагнули об’єднати Альянс навколо двох підходів – стримування і дипломатії. Ми в НАТО маємо спільну позицію щодо наслідків, перед якими Росія постане, якщо нападе на Україну, і ми також єдині в нашій готовності брати участь у дипломатії, заснованій на принципах", - зазначив Прайс.

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Коментуючи зміст перемовин, він зауважив, що очікується обговорення занепокоєнь з обох сторін. При цьому речник Держдепу підкреслив: "Ми завжди будемо дотримуватися принципу "нічого про наших союзників і партнерів без наших союзників і партнерів".

Прайс укотре висловив прихильність адміністрації США до дипломатичного розв’язання конфліктів.

"Ми вважаємо, що відкриті канали діалогу, відкриті канали дипломатії мають конструктивний потенціал, адже ми прагнемо деескалації потенційного військового конфлікту на території України та навколо неї", - підсумував речник Держдепу.

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