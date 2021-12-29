Блінкен обговорив з головою МЗС Польщі Рау ситуацію на сході України
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з главою МЗС Польщі Збігневом Рау щодо зусилля Вашингтона в питанні вирішення російсько-українського конфлікту.
Про це повідомляє Держдеп, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Держсекретар повідомив міністру закордонних справ про дії США, спрямовані на дипломатичне вирішення конфлікту на сході України", - йдеться у повідомленні Держдепартаменту США.
У ньому також зазначається, що Блінкен "висловив рішучу підтримку США безпеки Польщі, яка все ще стикається зі спробами Білорусі використати з метою вразливих мігрантів".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...