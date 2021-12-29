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Блінкен обговорив з головою МЗС Польщі Рау ситуацію на сході України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Блінкен обговорив з головою МЗС Польщі Рау ситуацію на сході України

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з главою МЗС Польщі Збігневом Рау щодо зусилля Вашингтона в питанні вирішення російсько-українського конфлікту.

Про це повідомляє Держдеп, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Держсекретар повідомив міністру закордонних справ про дії США, спрямовані на дипломатичне вирішення конфлікту на сході України", - йдеться у повідомленні Держдепартаменту США.

У ньому також зазначається, що Блінкен "висловив рішучу підтримку США безпеки Польщі, яка все ще стикається зі спробами Білорусі використати з метою вразливих мігрантів".

Читайте: Переговори США та РФ з питань безпеки відбудуться 10-13 січня у трьох різних форматах, - Держдеп

Автор: Ольга Лузан
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