США засуджують ліквідацію "Меморіалу" та закликають РФ припинити утиски правозахисників, - Держдеп

США засуджують рішення Верховного суду Росії ліквідувати міжнародне історико-просвітницьке товариство "Меморіал" і закликає Москву покласти край утискам незалежних організацій захисту прав людини.

Про це заявив у вівторок представник Держдепу Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сполучені Штати засуджують рішення Верховного суду Росії закрити міжнародний "Меморіал" - одну із найстаріших і найшанованіших російських історичних та правозахисних організацій", - сказав Прайс під час телефонного брифінгу.

За його словами, ліквідація "Меморіалу" відображає "еру простору, що стрімко скорочується, для незалежного громадянського суспільства, ЗМІ та продемократичних активістів у Росії".

"Ми продовжуємо з тривогою стежити за продовженням зусиль РФ із закриття дочірньої організації "Меморіалу" - правозахисного центру "Меморіал"", - додав представник Держдепу.

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"Ми закликаємо Росію покласти край утискам незалежних захисників прав людини", - заявив він.

Раніше у вівторок рішення Верховного суду Росії засудили у Берліні та Парижі, а також генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Буріч.

Нагадаємо, Верховний суд РФ за позовом Генпрокуратури ліквідував у вівторок міжнародне історико-просвітницьке товариство "Меморіал".