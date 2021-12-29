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США засуджують ліквідацію "Меморіалу" та закликають РФ припинити утиски правозахисників, - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США засуджують ліквідацію

США засуджують рішення Верховного суду Росії ліквідувати міжнародне історико-просвітницьке товариство "Меморіал" і закликає Москву покласти край утискам незалежних організацій захисту прав людини.

Про це заявив у вівторок представник Держдепу Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сполучені Штати засуджують рішення Верховного суду Росії закрити міжнародний "Меморіал" - одну із найстаріших і найшанованіших російських історичних та правозахисних організацій", - сказав Прайс під час телефонного брифінгу.

За його словами, ліквідація "Меморіалу" відображає "еру простору, що стрімко скорочується, для незалежного громадянського суспільства, ЗМІ та продемократичних активістів у Росії".

"Ми продовжуємо з тривогою стежити за продовженням зусиль РФ із закриття дочірньої організації "Меморіалу" - правозахисного центру "Меморіал"", - додав представник Держдепу.

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"Ми закликаємо Росію покласти край утискам незалежних захисників прав людини", - заявив він.

Раніше у вівторок рішення Верховного суду Росії засудили у Берліні та Парижі, а також генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Буріч.

Нагадаємо, Верховний суд РФ за позовом Генпрокуратури ліквідував у вівторок міжнародне історико-просвітницьке товариство "Меморіал".

Автор: Ольга Лузан
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29.12.2021 01:57 Відповісти
********
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29.12.2021 03:14 Відповісти
Якісь "неправильні" правозахисники заважають рейху кристалізуватися. Заважають нацистсько-шовіністичній імперії займатися пропагандою, та міфологією. Навіщо Рашистській Фашизації захист прав людини та незручна історична правда?
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29.12.2021 02:21 Відповісти
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29.12.2021 06:04 Відповісти
А кіт ковбаску уминає неначе не за нього річ.
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29.12.2021 08:40 Відповісти
Благодаря информации, собранной "Мемориалом" я смог найди документы, когда и где погиб, и где похоронен отец тещи. А в 2020 году мы смогли даже посетить ту братскую могилу.
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29.12.2021 07:36 Відповісти
Та дайте уже русне жить , как они хотят . Главное , что бы к другим не лезли Пусть поубивают друг друга .
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29.12.2021 08:13 Відповісти
Без других ,рашистыне могут ! Действовать нужно на упреждение ,а не сопли жевать своими глубочайшими беспокойствами
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29.12.2021 09:07 Відповісти
Дітям ГЛАГівських катів неприємно знати правду про своіх "дедов и отцов - "победителей". А хвалитись то нема чим, от садисти і вбивці хочуть змити кров з своіх рук.
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29.12.2021 08:40 Відповісти
 
 