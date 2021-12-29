В разі атаки РФ у містах "залунають сирени, буде оголошення по радіо, надійде повідомлення телефоном", - Крищенко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На випадок потенційної атаки з боку РФ потрібно мати вдома "тривожну валізу".
Про це Про це заступник голови Київської міської державної адміністрації, колишній голова поліції Києва Андрій Крищенко сказав в інтерв'ю виданню "Главком", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Бажано завжди мати набір речей – так звану тривожну валізу, яку можна швидко взяти із собою. Насамперед це документи, медикаменти на всіх членів сім'ї, зручний одяг по сезону, запас продуктів на добу-дві (консерви, сухпай армійський можна купити зараз в інтернеті)", – сказав Крищенко.
Також він порадив українцям здобути навички першої медичної допомоги.
Крищенко розповів, яким чином людей сповіщатимуть в разі атаки ворога.
"Залунають сирени, буде оголошення по радіо. Якщо працюватиме мобільний зв'язок, то надійде повідомлення телефоном. Ще будуть пропрацьовуватися питання евакуації, але я їх зараз не можу висвітлювати", - сказав він.
Чиновник додав, що "одразу все зробити", опинившись у надзвичайній ситуації, не може жодна держава - "навіть США". "Буде порушено багато звичних зв'язків, умов роботи. Є алгоритми, плани і деякі речі робляться, про що ми інформуємо. Ми доводимо до людей, що в разі чого кожен не буде сам за себе, коли "порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих". Влада буде вживати всіх заходів", – сказав Крищенко.
Будь ласка, зачекайте...
Тем более, что сначала объявили о проверке систем оповещения, а потом отменили.
Люди должны знать куда в случае чего и как! Лучше это сделать сейчас, чем потом, когда петух клюнет. Это спасет много жизней.
получается, если остаться, то шансов в два раза больше.
тем более этот жирный хрен не сказал, что с домашними животными. я своего животного бросать не стану, а с ним не примут. моё животное мне дороже защиты миллиардов зе, коломойского и ахметова.
А так, это просто 3,14здеж для отвлечения людей от реальной угрозы, которую представляет безграмотная власть заточенная под разграбление страны и сдачу её интересов.