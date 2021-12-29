4 людей загинули, 3 постраждали внаслідок пожежі у Косівській райлікарні, - глава ОДА Оніщук
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Зросла кількість загиблих в Івано-Франківській області в результаті пожежі у Косівській центральній районній лікарні. За останніми даними, жертвами вибуху стали чотири людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила глава Івано-Франківської ОДА Світлана Оніщук.
За останніми даними, в Косівській центральній районній лікарні, де сталася пожежа, чотири людини загинули.
"Одна людина загинула від хвороби COVID-19, троє - від пожежі", - повідомила Оніщук.
Також за її словами, ще троє людей постраждали Їх направили в Івано-Франківську обласну лікарню.
"Їм надається весь спектр допомоги", - сказала Оніщук.
Також вона підкреслила, що всі екстрені служби міста працюють в екстреному режимі.
Топ коментарі
+4 олег михайлов 7bc3eaf3
показати весь коментар29.12.2021 07:55
+2 Amber
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+2 альфред рудий
показати весь коментар29.12.2021 08:06
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Будь ласка, зачекайте...
Весит балон около 90кг.з кислородом, пустой около 83-85 кг.
из за взрыва --------------------------------------------------
нормальный журналист, так новость подавать не должен.
нет точных данных, молчи.....
людей искренне жалко.
...у кацапії аналогічно та ще гірше...