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лікарня (1098) пожежа (3751) Івано-Франківська область (727)

4 людей загинули, 3 постраждали внаслідок пожежі у Косівській райлікарні, - глава ОДА Оніщук

Новини Цензор.НЕТ Події

4 людей загинули, 3 постраждали внаслідок пожежі у Косівській райлікарні, - глава ОДА Оніщук

Зросла кількість загиблих в Івано-Франківській області в результаті пожежі у Косівській центральній районній лікарні. За останніми даними, жертвами вибуху стали чотири людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила глава Івано-Франківської ОДА Світлана Оніщук.

За останніми даними, в Косівській центральній районній лікарні, де сталася пожежа, чотири людини загинули.

"Одна людина загинула від хвороби COVID-19, троє - від пожежі", - повідомила Оніщук.

Також за її словами, ще троє людей постраждали Їх направили в Івано-Франківську обласну лікарню.

"Їм надається весь спектр допомоги", - сказала Оніщук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час пожежі у реанімаційному відділенні лікарні на Івано-Франківщині загинули 2 пацієнти, - ДСНС. ФОТО

Також вона підкреслила, що всі екстрені служби міста працюють в екстреному режимі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
...в результате пожара погиб от COVID?
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29.12.2021 07:55
+2
Сумно коли гинуть люди , через недбалість інших 🙁
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29.12.2021 07:36
+2
я вопрос давно хотел задать, а зачем вам кислород в промышленных масштабах? я где то краем уха слыхал что организм устроен так что одна молекула гемоглобина может присоеденить 4 молекулы кислорода, не больше, чего в атмосферном воздухе более чем достаточно, а вот если увеличить концентрацию кислорода более 40% в ингалируемой смеси то через 3 часа начинает наблюдаться раздражение легочной ткани, при повышении выше 50% кислород начинает токсически воздействовать на легочную ткань, я уж не говорю про всякие ВАПЛы, а гемоглобин как присоеденял 4 молекулы так и будет , проблема ж не в недостатке кислорода, и не в том что гемоглобин связан чем то другим, а в том что поражены легкие, а зачем вы уважаемые обложились этими балонами как бомбами от мессершмита, к тому же у вас какой то странный я бы сказал извращенный подход к человеческой жизни, пока условный человек не заболела ковидом вам насрать на его жизнь и проблемы и другие заболевания, но как только он заболел ковидом вы будете его спасать рискуя взорвать к херам больницу с пациентами и пол города заодно
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29.12.2021 08:06
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Сумно коли гинуть люди , через недбалість інших 🙁
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29.12.2021 07:36 Відповісти
...в результате пожара погиб от COVID?
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29.12.2021 07:55 Відповісти
Так розумію, що в результаті пожежи вирубилось світло, а людина була під апаратом, а так да, загинув від ковіду по дурному звучить.
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29.12.2021 08:02 Відповісти
я вопрос давно хотел задать, а зачем вам кислород в промышленных масштабах? я где то краем уха слыхал что организм устроен так что одна молекула гемоглобина может присоеденить 4 молекулы кислорода, не больше, чего в атмосферном воздухе более чем достаточно, а вот если увеличить концентрацию кислорода более 40% в ингалируемой смеси то через 3 часа начинает наблюдаться раздражение легочной ткани, при повышении выше 50% кислород начинает токсически воздействовать на легочную ткань, я уж не говорю про всякие ВАПЛы, а гемоглобин как присоеденял 4 молекулы так и будет , проблема ж не в недостатке кислорода, и не в том что гемоглобин связан чем то другим, а в том что поражены легкие, а зачем вы уважаемые обложились этими балонами как бомбами от мессершмита, к тому же у вас какой то странный я бы сказал извращенный подход к человеческой жизни, пока условный человек не заболела ковидом вам насрать на его жизнь и проблемы и другие заболевания, но как только он заболел ковидом вы будете его спасать рискуя взорвать к херам больницу с пациентами и пол города заодно
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29.12.2021 08:06 Відповісти
В палатах нет баллонов. Не пиши чушь. Один балон разворотил бы половину этой больницы.Горят концентраторы из за неправильного использования ,бесконтрольности .И закупки китайского дешевого г-на,по цене 5 европейских.
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29.12.2021 10:01 Відповісти
а где я писал что баллоны в палате? это раз, а два в больнице разве нет кислородных баллонов? они либо в подвале либо на улице к стене прикручены и что при пожаре они не бахнут? а так как сейчас кислород идет масштабно а логистика не самое сильное место то где по вашему хранят запасные баллоны? я написал ровно то что написал а вы начали додумывать
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29.12.2021 10:33 Відповісти
Уже давно так не хранят баллоны ,причем очень. Не в подвале не перекрученными . Взорвать пол города...?Не пишите ерунду.
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29.12.2021 10:48 Відповісти
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29.12.2021 11:38 Відповісти
Сам по себе кислородный балон и не взрывается от огня. Может рвонуть от механического повреждения и от попадания масла. Давление в балоне 130-150 атм.(испытывается 180 атм.)
Весит балон около 90кг.з кислородом, пустой около 83-85 кг.
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29.12.2021 19:04 Відповісти
во время пожара люди погибли от взрыва, огня и ковид.
из за взрыва --------------------------------------------------
нормальный журналист, так новость подавать не должен.
нет точных данных, молчи.....
людей искренне жалко.
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29.12.2021 09:21 Відповісти
Я был в Косови, там отличный комплекс Байка на окраине, но в целом не скажешьь, что там большая часть,что работает в городе больше минималки получает. Все жаловались с кем общался на рынке. Народ в ЕС на заработках
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29.12.2021 09:37 Відповісти
загальна картина периферії - ще більш менш трохи барахкаються облцентри ...
...у кацапії аналогічно та ще гірше...
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29.12.2021 10:02 Відповісти
У меня там есть родственники, все молят о переезде в Украину. Голодают бедняги. Под Орлом в Ливнах, своя пасека, медовары, рыбалка несколько машин. Плачут, хотят у нас в Косови или Чорткови жить. Сестра уехала еще в 99 году на фабрике упаковщицей 35 тыщ рублей без образования получает, школу с трудом закончила.
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29.12.2021 10:20 Відповісти
толковые предприимчивые трудолюбивые в принципе везде выживают неплохо ...- а что такое сегодня для кацапии 35 000 - что то не густо ...если взять по-ценам ...
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29.12.2021 13:34 Відповісти
Это ничего, простой ей аттестат покупали понимаешь. Ну она не может по скиллам никуда больше устроиться. Это ткак у нас даже не кассир в атб. Это цех и 8-10 часов с коныеера брать коробки и грузить на палету и роклой вывозить.
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29.12.2021 14:10 Відповісти
 
 