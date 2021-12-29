4 людей загинули, 3 постраждали внаслідок пожежі у Косівській райлікарні, - глава ОДА Оніщук

Зросла кількість загиблих в Івано-Франківській області в результаті пожежі у Косівській центральній районній лікарні. За останніми даними, жертвами вибуху стали чотири людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила глава Івано-Франківської ОДА Світлана Оніщук.

За останніми даними, в Косівській центральній районній лікарні, де сталася пожежа, чотири людини загинули.

"Одна людина загинула від хвороби COVID-19, троє - від пожежі", - повідомила Оніщук.

Також за її словами, ще троє людей постраждали Їх направили в Івано-Франківську обласну лікарню.

"Їм надається весь спектр допомоги", - сказала Оніщук.

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Також вона підкреслила, що всі екстрені служби міста працюють в екстреному режимі.