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Минулої доби війська РФ двічі обстрілювали українські позиції. Біля Катеринівки та у бік Кримського окупанти застосували протитанкові гранатомети. Без втрат, - ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Минулої доби війська РФ двічі обстрілювали українські позиції. Біля Катеринівки та у бік Кримського окупанти застосували протитанкові гранатомети. Без втрат, - ООС

Упродовж минулої доби, 28 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що на Луганщині, неподалік Катеринівки, противник відкривав вогонь із автоматичних та протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

У бік Кримського окупанти відкривали вогонь зі станкових і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - акцентують увагу в штабі.

Крім того, повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 29 грудня, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли українські позиції біля Катеринівки із гранатометів та стрілецької зброї: втрат немає, - штаб ООС

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Минулої доби війська РФ двічі обстрілювали українські позиції. Біля Катеринівки та у бік Кримського окупанти застосували протитанкові гранатомети. Без втрат, - ООС 01

Автор: Ірина Дашківська
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Вчора кацапи трохи отримали по зубах від наших бійців , тому сьогодні рани ще зализує дичина 😠
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29.12.2021 07:46 Відповісти
тема "Ангары" тут раскрывалась?
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29.12.2021 08:02 Відповісти
Я так розумію, це салют у честь перемир'я Зєлєнского-Єрмака?
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29.12.2021 08:55 Відповісти
І це попри запропонованих зЕ-рмаком 10 кроків капітуляції України.
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29.12.2021 10:10 Відповісти
"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными" Источник: https://censor.net/ru/n3307657
А завдяки Верховному Головнокомандувачу позиції здавалися. Ось так. Погано, коли левами командує баран.
Дякувати Господу, хоч без втрат.
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29.12.2021 08:59 Відповісти
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29.12.2021 09:26 Відповісти
 
 