Минулої доби війська РФ двічі обстрілювали українські позиції. Біля Катеринівки та у бік Кримського окупанти застосували протитанкові гранатомети. Без втрат, - ООС
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Упродовж минулої доби, 28 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Зазначається, що на Луганщині, неподалік Катеринівки, противник відкривав вогонь із автоматичних та протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.
У бік Кримського окупанти відкривали вогонь зі станкових і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - акцентують увагу в штабі.
Крім того, повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 29 грудня, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
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А завдяки Верховному Головнокомандувачу позиції здавалися. Ось так. Погано, коли левами командує баран.
Дякувати Господу, хоч без втрат.