УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15777 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
9 228 32
війна (56913) вторгнення (361) корабель (1425) росія (47340) США (14526) Середземне море (91)

Військові кораблі США залишаться у Середземному морі через загрозу російського вторгнення до України, - Associated Press

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Військові кораблі США залишаться у Середземному морі через загрозу російського вторгнення до України, - Associated Press

Військові кораблі США залишаться в Середземному морі через скупчення військ РФ поблизу кордонів України. Відповідне рішення прийнято у Пентагоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Associated Press.

Міністр оборони США Ллойд Остін віддав наказ ударній групі авіаносців ВМС США залишатися в районі Середземного моря, а не рухатися на Близький Схід. Таке рішення було прийнято на тлі побоювань з приводу скупчення російських військ біля кордону з Україною.

Остін заявив, що зміна розкладу авіаносця США Harry S. Truman і п'яти американських військових кораблів, що супроводжують його, відображає необхідність постійної присутності в Європі.

"Це необхідно для того, щоб заспокоїти союзників і партнерів США в регіоні", - заявив виданню чиновник в Пентагоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетний есмінець ВМС США прямує до Чорного моря

Ударна група Harry S. Truman включає п'ять американських кораблів-крейсер USS San Jacinto і есмінці з керованими ракетами USS Cole, USS Bainbridge, USS Gravely і USS Jason Dunham. Також з ними знаходиться фрегат Королівських ВМС Норвегії HNoMS Фрітьоф Нансен.

Harry S. Truman увійшов до Середземного моря 14 грудня. Планувалося, що після цього він продовжить свій шлях в район Перської затоки.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+15
Батько наш- Бандера !
Україна - Мати!
Скоро в Стьопи - Днюха !
Будем святкувати !!!
показати весь коментар
29.12.2021 07:46
+7
В чёрное давайте, и побольше
показати весь коментар
29.12.2021 07:39
+6
Ой не підказуйте, москалі тепер окрім ліжка ще диван на танк покладуть.
показати весь коментар
29.12.2021 08:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В чёрное давайте, и побольше
показати весь коментар
29.12.2021 07:39 Відповісти
Ну що , лаптєногі ,не передумали нападати на Украіну , при такій кількості
справжніх військових кораблів США , чи все - таки ваші ржаві корита
готові нанести удар по нашій краіні?
показати весь коментар
29.12.2021 07:42 Відповісти
Батько наш- Бандера !
Україна - Мати!
Скоро в Стьопи - Днюха !
Будем святкувати !!!
показати весь коментар
29.12.2021 07:46 Відповісти
При наземній операції в Іраку , з таких кораблів наносились точні удари по бронетехніці , здається на 600 км.
показати весь коментар
29.12.2021 08:02 Відповісти
Ой не підказуйте, москалі тепер окрім ліжка ще диван на танк покладуть.
показати весь коментар
29.12.2021 08:04 Відповісти
Крым могут полировать не заходя в Чёрное море
показати весь коментар
29.12.2021 08:27 Відповісти
Оккупанты передают украинские порты в Крыму в «федеральную собственность» России, оборзели ватники ,это же всё краденое у государства Украина. Почему Молчит Президент Украины?
показати весь коментар
29.12.2021 08:26 Відповісти
в смысле - Президент ?
показати весь коментар
29.12.2021 09:13 Відповісти
Президент сказал бы хотя бы что так нельзя, так не красиво Должна же быть какая то картинка
показати весь коментар
29.12.2021 09:22 Відповісти
Клавішами по роялю і дві дороги в ніс - ось і вся відповідь Зенаріка !!!
показати весь коментар
29.12.2021 09:33 Відповісти
Эх дороги пыль да туман
показати весь коментар
29.12.2021 09:35 Відповісти
ЗЄ-туманом нічого не видно,
ЗЄ-туманом нічого не видно,
Тільки видно Бубу зєлєного
Тільки видно Бубу зє-лє-но-го-о-о!
показати весь коментар
29.12.2021 14:41 Відповісти
Картінка ... маслом.
показати весь коментар
29.12.2021 09:34 Відповісти
А у нас он точно есть??? Булава не делает квартального шута-недоумка Президентом.
показати весь коментар
29.12.2021 10:05 Відповісти
По Воронєжу б з них ******* у новорічну ніч! Щоб жирік, *****, більш не говноплюйствував!
показати весь коментар
29.12.2021 08:28 Відповісти
Доречі. пановен, ви бачили. що ківа на *********-тв заявляє??? СБУ спиить, готовий на кілєра скинутись, щоб "навєрняка"!
показати весь коментар
29.12.2021 08:30 Відповісти
Підтримую , так як цього хамовитого бидляка , пора відправити для початку до буцегарні !
показати весь коментар
29.12.2021 08:48 Відповісти
Нехай лапті баяцца.
показати весь коментар
29.12.2021 08:33 Відповісти
показати весь коментар
29.12.2021 08:46 Відповісти
Нагнітання обстановки продовжується. При чому зі всіх сторін. Головне зараз - робота для розвідки: не допускати жодних провокацій на Сході, бо тоді у Кремля не буде формальних приводів для якихось масштабних операцій
показати весь коментар
29.12.2021 09:11 Відповісти
Ну хоть за море Средиземное можно быть спокойным.
показати весь коментар
29.12.2021 09:12 Відповісти
Из Средиземного моря вполне можно контролировать небо Украиньі , подогнав АУГ поближе к Босфору .
показати весь коментар
29.12.2021 10:14 Відповісти
Т.е. Болгария, Эстония, Литва, Латвия, Норвегия, Польша, Румыния, Турция, как члены НАТО в непосредственно близости от границ россии и Украины - это РФ не пугает, авианосец за несколько тыщ. км. испугает?
Очень в этом сомневаюсь.
показати весь коментар
29.12.2021 10:14 Відповісти
Если где-нибудь возле Кипра, то дальность будет менее 1500. Ф-16 летает на 4,2 тыс.км, Некоторые из "Томагавков" 2,5 и им в отличии от самолетов нет нужды беспокоится о наличии бензина на обратную дорогу.
показати весь коментар
29.12.2021 10:45 Відповісти
самолеты летают на КЕРОСИНЕ！😀А так, все правильно....
показати весь коментар
29.12.2021 18:24 Відповісти
идиты ***** ... шо, серьезно на КАРОСИНЕ? афигеть! а мне говорили что на 95-ой соляре
вотжеш суки!
показати весь коментар
29.12.2021 20:29 Відповісти
По непроверенным слухам некоторые подразделения Канады, Англии, США, Польши находятся в повышенной боевой готовности. И в случае нападения кацапов на Украину, готовы срочно уйти в отпуск с оружием и боевой техникой.
показати весь коментар
29.12.2021 11:20 Відповісти
це добре.
показати весь коментар
29.12.2021 11:23 Відповісти
ГЛАВНОЕ БАЗЫ ДОСТРОИТЬ НА ЧЕРНОМОРСКОМ И АЗОВСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ !!!
показати весь коментар
29.12.2021 12:31 Відповісти
 
 