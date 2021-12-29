В Україні за добу від COVID-19 померли 307 осіб, зафіксовано 5 454 нових випадки зараження, 12 352 особи одужали
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За добу 28 грудня в Україні зафіксовано 5 454 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 353, медпрацівників – 98).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Як зазначається, також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 153 особи;
летальних випадків – 307;
одужало – 12 352 особи.
За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 654 690 осіб;
одужало – 3 449 880 осіб;
летальних випадків – 95 412;
проведено ПЛР-тестувань – 16 724 734.
Крім того, повідомляється, що минулої доби 131 129 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 34 463 людини, другу дозу – 94 974 людини, додаткову дозу отримали 402 людини, бустерну дозу – 1290 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 639 498 людей, з них отримали першу дозу – 14 639 496 людей, отримали дві дози – 13 542 266 людей, отримали додаткову дозу – 2 610 людей, бустерну дозу – 2 280 людей.
Загалом проведено 28 186 652 щеплення.
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Швейцария одобрила напечатанную на 3D-принтере капсулу для самоубийства.
Медицинская комиссия Швейцарии разрешила использование Suicide Pod. Переносная капсула имеет форму гроба с окнами, и ее можно переносить в спокойное место, чтобы помощь при самоубийстве была более гармоничной на последние минуты жизни человека.
Изобретатель Филип Нитшке сказал, что его «капсула смерти» позволяет исключить из процесса какие-либо психиатрические проверки и позволить человеку самому контролировать метод.
Оказавшись внутри устройства, человек может нажать кнопку, которая запустит процесс заполнения интерьера азотом. Постепенно кислород будет истощаться, и человек войдет в дезориентированное состояние.
«Все занимает около 30 секунд», - пояснил изобретатель. «Смерть наступает от гипоксии и гипокапнии, кислородного голодания и углекислого газа соответственно. Нет паники, нет удушья».
Все для человека, все для блага человека. Но это не все.
Они разрабатывают имплантируемый человеку чип, который в случае необходимости, поможет добровольно уйти из жизни нажатием пары кнопок в мобильном устройстве.
Это открывает совершенно новые возможности управления населением.
Но и это еще не все.
Доктор Филип Нитшке раскрывает планы по созданию телесного имплантата для людей с деменцией, который УБИВАЕТ своего пользователя, если он забыл его деактивировать.