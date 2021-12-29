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В Україні за добу від COVID-19 померли 307 осіб, зафіксовано 5 454 нових випадки зараження, 12 352 особи одужали

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 307 осіб, зафіксовано 5 454 нових випадки зараження, 12 352 особи одужали

За добу 28 грудня в Україні зафіксовано 5 454 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 353, медпрацівників – 98).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Як зазначається, також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 307 осіб, зафіксовано 5 454 нових випадки зараження, 12 352 особи одужали 01 госпіталізовано – 1 153 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 307 осіб, зафіксовано 5 454 нових випадки зараження, 12 352 особи одужали 01 летальних випадків – 307;

В Україні за добу від COVID-19 померли 307 осіб, зафіксовано 5 454 нових випадки зараження, 12 352 особи одужали 01 одужало – 12 352 особи.

За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 307 осіб, зафіксовано 5 454 нових випадки зараження, 12 352 особи одужали 01 захворіло – 3 654 690 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 307 осіб, зафіксовано 5 454 нових випадки зараження, 12 352 особи одужали 01 одужало – 3 449 880 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 307 осіб, зафіксовано 5 454 нових випадки зараження, 12 352 особи одужали 01 летальних випадків – 95 412;

В Україні за добу від COVID-19 померли 307 осіб, зафіксовано 5 454 нових випадки зараження, 12 352 особи одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 16 724 734.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епідзонування України: рівень захворюваності перевищено у 2,7 рази, дві області досі "червоні", - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Крім того, повідомляється, що минулої доби 131 129 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 34 463 людини, другу дозу – 94 974 людини, додаткову дозу отримали 402 людини, бустерну дозу – 1290 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 639 498 людей, з них отримали першу дозу – 14 639 496 людей, отримали дві дози – 13 542 266 людей, отримали додаткову дозу – 2 610 людей, бустерну дозу – 2 280 людей.

Загалом проведено 28 186 652 щеплення.

В Україні за добу від COVID-19 померли 307 осіб, зафіксовано 5 454 нових випадки зараження, 12 352 особи одужали 08

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+2
Не переймайтеся Світлана, пересічний українець на таку капсулу і за два життя не накопить. Хіба що хтось завезе контрабандою беушну, на євробляхах... І тут у Зевлади буде велика проблема: як оштрафувати мерця?
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29.12.2021 11:01
+2
не стыдно такую хрень постить?
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29.12.2021 11:01
+1
А смертність і далі зашкалює, сумно. Значить у нас така медична допомога...
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29.12.2021 09:22
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29.12.2021 08:44 Відповісти
Ад опустел: все демоны пришли на землю

https://kontinentusa.com/ad-opustel-vse-demony-prishli-na-zemlu/

Швейцария одобрила напечатанную на 3D-принтере капсулу для самоубийства.



Медицинская комиссия Швейцарии разрешила использование Suicide Pod. Переносная капсула имеет форму гроба с окнами, и ее можно переносить в спокойное место, чтобы помощь при самоубийстве была более гармоничной на последние минуты жизни человека.

Изобретатель Филип Нитшке сказал, что его «капсула смерти» позволяет исключить из процесса какие-либо психиатрические проверки и позволить человеку самому контролировать метод.

Оказавшись внутри устройства, человек может нажать кнопку, которая запустит процесс заполнения интерьера азотом. Постепенно кислород будет истощаться, и человек войдет в дезориентированное состояние.

«Все занимает около 30 секунд», - пояснил изобретатель. «Смерть наступает от гипоксии и гипокапнии, кислородного голодания и углекислого газа соответственно. Нет паники, нет удушья».

Все для человека, все для блага человека. Но это не все.
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29.12.2021 09:11 Відповісти
Доктор Филип Нитшке сейчас работает с датской компанией по имплантации микрочипов.

Они разрабатывают имплантируемый человеку чип, который в случае необходимости, поможет добровольно уйти из жизни нажатием пары кнопок в мобильном устройстве.

Это открывает совершенно новые возможности управления населением.


Но и это еще не все.

Доктор Филип Нитшке раскрывает планы по созданию телесного имплантата для людей с деменцией, который УБИВАЕТ своего пользователя, если он забыл его деактивировать.
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29.12.2021 09:11 Відповісти
Не переймайтеся Світлана, пересічний українець на таку капсулу і за два життя не накопить. Хіба що хтось завезе контрабандою беушну, на євробляхах... І тут у Зевлади буде велика проблема: як оштрафувати мерця?
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29.12.2021 11:01 Відповісти
Мене у цій історії зачепила не вундермашина смерті, а проект імплантованих чіпів для самогубства. Спочатку це звичайно буде абсолютно добровільно. Як з вакцинами. Ну Ви розумієте.
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29.12.2021 14:56 Відповісти
Змодулюэмо інші ситуація. Якщо на горловину пляшануюки будуть ставити чіпи, ви добровільно зможете відмовитись від вашою забави? Ну ви розумієте якоі
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29.12.2021 15:20 Відповісти
А смертність і далі зашкалює, сумно. Значить у нас така медична допомога...
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29.12.2021 09:22 Відповісти
Вчора бачив відео - жіночка зробила дослід: на картонці картинка жіночки в профіль, дослідниця проковиряла дірочку в носі на картинці. Потім цю ватку на палочці піддала тесту на корона вірус. Тест був позитивний, а сам, у намальованої жіночки виявили тяжку хворобу - коронавірус….
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29.12.2021 10:18 Відповісти
не стыдно такую хрень постить?
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29.12.2021 11:01 Відповісти
Ну, тоді 100% всіх тестів на ковід мають бути позитивними. Таке на практиці спостерігається?
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29.12.2021 11:15 Відповісти
Вчора бачив відео, де фітнес коуч закликав до прогулянок на свіжому повітрі і що імунітет наше все і що вакцини від лукового, три дні тому помер від ковід
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29.12.2021 15:07 Відповісти
Студенты давно научились делать тест положительным, что бы откосить от занятий. Достаточно или в носу перед анализом смочить ватку пепси колой, или капнуть в экспресс тест.
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29.12.2021 10:45 Відповісти
А за пивом потім хто бігатиме?
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29.12.2021 12:24 Відповісти
Я слышал другое. Студенты садят бота кацапа антиваксера на бутылку и им дают надбавки к степендии. А если не смачивают бутылку пепси колой, то дают освобождение от занятий
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29.12.2021 15:12 Відповісти
гарантирую, окажется, что 2-го января вообще никто не заболел и не умер. А 3-го всё по новой.
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29.12.2021 11:04 Відповісти
 
 