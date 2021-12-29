З одним із засновників Спілки офіцерів України полковником Віталієм Лазоркіним попрощаються 31 грудня у Львові

Прощання з Віталієм Лазоркіним, який розробив Концепцію створення національних Збройних Сил України, відбудеться 31 грудня.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Лазоркіна, інформує Цензор.НЕТ.

Церемонія прощання відбудеться об 11:00 у Гарнізонному храмі св. Ап. Петра та Павла (Львів, вул. Театральна, 11)

Поховання пройде на Янівському кладовищі приблизно о 12 годині.

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