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З одним із засновників Спілки офіцерів України полковником Віталієм Лазоркіним попрощаються 31 грудня у Львові
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Прощання з Віталієм Лазоркіним, який розробив Концепцію створення національних Збройних Сил України, відбудеться 31 грудня.
Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Лазоркіна, інформує Цензор.НЕТ.
Церемонія прощання відбудеться об 11:00 у Гарнізонному храмі св. Ап. Петра та Павла (Львів, вул. Театральна, 11)
Поховання пройде на Янівському кладовищі приблизно о 12 годині.
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