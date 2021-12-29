У майбутньому Росія може повернутися до застосування смертної кари, - голова Конституційного Суду РФ Зорькін
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В Росії можуть повернути смертну кару.
Про це заявив голова Конституційного Суду РФ Валерій Зорькін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Коммерсантъ.
Зорькін написав книгу "Конституційне правосуддя: процедура і сенс", її опублікували на сайті суду. Автор книги стверджує, що не виключає можливості повернення в Росії смертної кари.
На думку Зоркіна, введення мораторію на вищу міру покарання свого часу стало поступкою цінностям, які російській національній правосвідомості невластиві.
"Та обставина, що КС прийняв рішення, що робить неможливим застосування смертної кари в Росії на даному історичному етапі її розвитку, не виключає можливості повернення до цієї міри покарання в майбутньому", - заявив Зоркін.
Голова КС Росії також нагадує, що формально смертна кара в країні не скасована, але на неї діє безстроковий мораторій. Ввести заборону може тільки законодавець.
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но у них никгда не было такого обязательства
кстати смертная казнь далеко не во всех штатах есть
у гегемона приговаривают после многолетних судебных разбирательств, а у совков, коим является Московия по звонку с кабинета начальника..
Такое type of lifeform как this is ты, русские супоросые женщины для того чтобы более kinder child рождения, job tvoj mat!
зато избранница жлобов-мечтателей Зеля хочет ещё и на коленях у хйла посидеть и стишок "доброму" Деду Отморозу рассказать.. дура...
Вище вже озвучили про трійки та розстріли без суду та слідства? Можу додати - розстрільною статтею уголівного кодексу має бути будь-який найменший натяк на нелояльність і неповагу до ***********. А також недовіра до ЗМІ. Не віриш Солов'їно-Говнову та *************? К СТЕНКЕ, ГНИДА!
...Ледве не забув - потрібен ще едікт про віросповідання! Не ходиш до гундяєвських ТРЦ РПЦ? Ґавтодафе, нахій!
І ще важливий момент - ввести статтю за "неподчинение представителям приоритетных национальностей". Чечня не круто? Лєєєєєє! Одразу розстріл на місці із "стєчкіна". Жі єсть!
сокращайте поголовье безмозглых скотов внутри страны !
всё равно руССкие не способны на серьезный протест...нахер они нужны, это - рабы !
разин использовал казаков, членин - латышских стрелков,
сралин -вертухаев в тюрьмах и всяких понаехавших и варягов ,
гапоньте и подстрекайте невиновных на совершение преступления, а потом -смело сдавайте их !
потому что руССкий - это не народ, это прилагательное, обозначающее принадлежность народа- власти !
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