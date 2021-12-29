Ткаченко про ліквідацію "Меморіалу": РФ відмовляється від бажання бути вільною країною

Ліквідація Верховним судом РФ правозахисного товариства "Меморіал" може мати дуже негативні наслідки у майбутньому.

Про це у Telegram повідомив міністр культури Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

Голова Мінкульту нагадав, що "Меморіал" був першою офіційною організацією в колишньому Радянському Союзі, яка почала піддавати аналізу і розкривати злочини радянської системи проти власного населення. Злочини проти своїх же людей.

"Меморіал підняв прапор боротьби за свободу. І той факт, що сьогодні в РФ його забороняють – говорить, що Москва відмовляється від бажання бути вільною країною", - йдеться в повідомленні.

"Туга нинішньої влади РФ за тою "тюрьмой народов" у Радянському союзі і Радянській системі, на жаль, повертається в реальність. Трагічно, бо це туга за тим, коли загинули мільйони людей. Мені сумно, бо я знаю багатьох людей, які пройшли радянські табори за власні переконання, ризикуючи собою. І, здається, все це знову повторюється у Росії.

Такі події мають здобути міжнародного розголосу задля дій на випередження і, можливо, порятунку багатьох життів", - наголосив Ткаченко.

Нагадаємо, Верховний суд РФ за позовом Генпрокуратури ліквідував у вівторок міжнародне історико-просвітницьке товариство "Меморіал".

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