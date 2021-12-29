Ткаченко про ліквідацію "Меморіалу": РФ відмовляється від бажання бути вільною країною
Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Ліквідація Верховним судом РФ правозахисного товариства "Меморіал" може мати дуже негативні наслідки у майбутньому.
Про це у Telegram повідомив міністр культури Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
Голова Мінкульту нагадав, що "Меморіал" був першою офіційною організацією в колишньому Радянському Союзі, яка почала піддавати аналізу і розкривати злочини радянської системи проти власного населення. Злочини проти своїх же людей.
"Меморіал підняв прапор боротьби за свободу. І той факт, що сьогодні в РФ його забороняють – говорить, що Москва відмовляється від бажання бути вільною країною", - йдеться в повідомленні.
"Туга нинішньої влади РФ за тою "тюрьмой народов" у Радянському союзі і Радянській системі, на жаль, повертається в реальність. Трагічно, бо це туга за тим, коли загинули мільйони людей. Мені сумно, бо я знаю багатьох людей, які пройшли радянські табори за власні переконання, ризикуючи собою. І, здається, все це знову повторюється у Росії.
Такі події мають здобути міжнародного розголосу задля дій на випередження і, можливо, порятунку багатьох життів", - наголосив Ткаченко.
Нагадаємо, Верховний суд РФ за позовом Генпрокуратури ліквідував у вівторок міжнародне історико-просвітницьке товариство "Меморіал".
Будь ласка, зачекайте...
Вот интересная инфа из Казахстана «предложения относительно АЭС, цифровизации госплатформы тоже вызывают противоположную реакцию в казахстанском обществе. Многие считают, что это геополитический инструмент»
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОСПЛАТФОРМЫ как предложения из раши .???
Может и украинская ДІЯ - тоже рашкина платформа? Бо в раше есть министерство цифры , как и в Украине . А вот в ЕС таких министерств нет
Російська ж компанія ООО «Эпам Систэмз», якій Мінцифра відкрила за договором повний необмежений доступ до таємниць «Дії» - віднесена (за пропозицією Мінкомзв'язку Росії) до системоутворюючих підприємств економіки РФ разом з відомими ООО «Яндекс», «Мєйл.ру», «1С» та іншими (на які накладені санкції РНБО щодо обмеження їх діяльності в Україні).
·
10 год
Горів Чортківський комбінат хлібопродуктів Держагенства резерву України . Той самий, де зерно « миші з'їли»
10 год ·
Судячи по новорічній програмі на "1+1", стосунки Володимира Зеленського та Ігора Коломойського, м'яко кажучи, не погіршились. У прямій та непрямій формі Президенту присвячений фактично весь ефірний час.
Зранку до ночі бачу твої очі... Якби вони були різної статі, то мали б брати шлюб. Просто душа в душу... А оскільки вони чоловіки (нормальні), це свідчить про одне - їх політичний союз міцний та непорушний.
Суспільству зараз намагаються нав'язати думку - ніби Президент Зеленський віддалився від олігарха Коломойського. Але це казка. Розподіл ефірного часу на "плюсах" такий самий, як і перед президентськими виборами. Все для Зеленського, все для перемоги. Їх спільної перемоги.
Посредине дня
Мне могилу выроют.
А потом меня
Реабилитируют.
Спляшут на костях,
Бабу изнасилуют,
А потом - простят,
А потом - помилуют.
Скажут: срок ваш весь,
Что-нибудь подарят...
Может быть, и здесь
Кто-нибудь ударит.
Будет плакать следователь
На моем плече.
Я забыл последовательность:
Что у нас за чем.
Александр Аронов. 1956
до Харитона, Уляни, Йосипа