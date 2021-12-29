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Ткаченко про ліквідацію "Меморіалу": РФ відмовляється від бажання бути вільною країною

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Ткаченко про ліквідацію

Ліквідація Верховним судом РФ правозахисного товариства "Меморіал" може мати дуже негативні наслідки у майбутньому.

Про це у Telegram повідомив міністр культури Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

Голова Мінкульту нагадав, що "Меморіал" був першою офіційною організацією в колишньому Радянському Союзі, яка почала піддавати аналізу і розкривати злочини радянської системи проти власного населення. Злочини проти своїх же людей.

"Меморіал підняв прапор боротьби за свободу. І той факт, що сьогодні в РФ його забороняють – говорить, що Москва відмовляється від бажання бути вільною країною", - йдеться в повідомленні.

"Туга нинішньої влади РФ за тою "тюрьмой народов" у Радянському союзі і Радянській системі, на жаль, повертається в реальність. Трагічно, бо це туга за тим, коли загинули мільйони людей. Мені сумно, бо я знаю багатьох людей, які пройшли радянські табори за власні переконання, ризикуючи собою. І, здається, все це знову повторюється у Росії.

Такі події мають здобути міжнародного розголосу задля дій на випередження і, можливо, порятунку багатьох життів", - наголосив Ткаченко.

Нагадаємо, Верховний суд РФ за позовом Генпрокуратури ліквідував у вівторок міжнародне історико-просвітницьке товариство "Меморіал".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ліквідація "Меморіалу" суперечить міжнародним зобов’язанням Росії, - МЗС Німеччини

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Vitaliy Ishchenko

10 год ·



Судячи по новорічній програмі на "1+1", стосунки Володимира Зеленського та Ігора Коломойського, м'яко кажучи, не погіршились. У прямій та непрямій формі Президенту присвячений фактично весь ефірний час.

Зранку до ночі бачу твої очі... Якби вони були різної статі, то мали б брати шлюб. Просто душа в душу... А оскільки вони чоловіки (нормальні), це свідчить про одне - їх політичний союз міцний та непорушний.

Суспільству зараз намагаються нав'язати думку - ніби Президент Зеленський віддалився від олігарха Коломойського. Але це казка. Розподіл ефірного часу на "плюсах" такий самий, як і перед президентськими виборами. Все для Зеленського, все для перемоги. Їх спільної перемоги.
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29.12.2021 09:11
+5
Палав... Якісно підпалили. Щоб згоріло усе, що миші не виїли.
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29.12.2021 09:06
+4
@OBunich

·
10 год



Горів Чортківський комбінат хлібопродуктів Держагенства резерву України . Той самий, де зерно « миші з'їли»
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29.12.2021 09:00
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Я вам дал землю, а волю на небе ищите, сказав більшовицький фюрер.
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29.12.2021 08:56 Відповісти
Вольный край -симбирские епеня: там на тысячи миль плотность населения в пол человека... Гоухом, аалени.
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29.12.2021 09:04 Відповісти
та це пошарпаний шакал, а не олень.
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29.12.2021 09:07 Відповісти
А какая разница: чи аалень, чи лаптеунт , чи ягелеядный, чи просто шванушка-дурачЬОк - неотъемлемый атрибут симбирских светлых горизонтов... Другими словами, край непуганых дыкунiв.
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29.12.2021 09:12 Відповісти
Звичайно, он вчора ще 2 телеканали потрапили під санкції, без суду та слідства, все як у вільних країнах Європи.
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29.12.2021 10:50 Відповісти
Раша свои лапы везде засовывает и губит демократии
Вот интересная инфа из Казахстана «предложения относительно АЭС, цифровизации госплатформы тоже вызывают противоположную реакцию в казахстанском обществе. Многие считают, что это геополитический инструмент»
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОСПЛАТФОРМЫ как предложения из раши .???

Может и украинская ДІЯ - тоже рашкина платформа? Бо в раше есть министерство цифры , как и в Украине . А вот в ЕС таких министерств нет
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29.12.2021 08:55 Відповісти
ДІЯ для лохів.
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29.12.2021 08:57 Відповісти
Особисті дані громадян, без їхньої на те згоди, вже передані кацапським розробникам. Від того, що хтось не встановить собі на телефон це гівно, вже нічого не зміниться.
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29.12.2021 09:24 Відповісти
У мене кнопошний телефон.
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29.12.2021 09:48 Відповісти
Російська ж компанія ООО «Эпам Систэмз», якій Мінцифра відкрила за договором повний необмежений доступ до таємниць «Дії» - віднесена (за пропозицією Мінкомзв'язку Росії) до системоутворюючих підприємств економіки РФ разом з відомими ООО «Яндекс», «Мєйл.ру», «1С» та іншими (на які накладені санкції РНБО щодо обмеження їх діяльності в Україні).
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29.12.2021 11:31 Відповісти
ОФУЕТЬ . Слали все данные украинцам ФСБ !!!! Фёдорова в отставку!!!

Російська ж компанія ООО «Эпам Систэмз», якій Мінцифра відкрила за договором повний необмежений доступ до таємниць «Дії» - віднесена (за пропозицією Мінкомзв'язку Росії) до системоутворюючих підприємств економіки РФ разом з відомими ООО «Яндекс», «Мєйл.ру», «1С» та іншими (на які накладені санкції РНБО щодо обмеження їх діяльності в Україні).
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29.12.2021 11:31 Відповісти
Не спалили ,а затягують всіх туди.
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29.12.2021 11:50 Відповісти
Мені похер що вони там роблять поміж собою. Хай хоч перевішають один одного по всій тайзі. Аби не лізли за кордони.
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29.12.2021 08:59 Відповісти
@OBunich

·
10 год



Горів Чортківський комбінат хлібопродуктів Держагенства резерву України . Той самий, де зерно « миші з'їли»
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29.12.2021 09:00 Відповісти
А чЬО он так горел, шо поездам запретили туда ехать?
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29.12.2021 09:02 Відповісти
Палав... Якісно підпалили. Щоб згоріло усе, що миші не виїли.
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29.12.2021 09:06 Відповісти
Мабуть, поезда, согласно программе велике крадiвництво(по понятним причинам).
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29.12.2021 09:07 Відповісти
Идеальный Новый год для малоросов на ТВ 😀😀
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29.12.2021 09:10 Відповісти
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29.12.2021 09:10 Відповісти
Vitaliy Ishchenko

10 год ·



Судячи по новорічній програмі на "1+1", стосунки Володимира Зеленського та Ігора Коломойського, м'яко кажучи, не погіршились. У прямій та непрямій формі Президенту присвячений фактично весь ефірний час.

Зранку до ночі бачу твої очі... Якби вони були різної статі, то мали б брати шлюб. Просто душа в душу... А оскільки вони чоловіки (нормальні), це свідчить про одне - їх політичний союз міцний та непорушний.

Суспільству зараз намагаються нав'язати думку - ніби Президент Зеленський віддалився від олігарха Коломойського. Але це казка. Розподіл ефірного часу на "плюсах" такий самий, як і перед президентськими виборами. Все для Зеленського, все для перемоги. Їх спільної перемоги.
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29.12.2021 09:11 Відповісти
Не пропустите на "Прямом" хохму посмотреть, перед гундосным поздравлением от зе-эвааждя.
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29.12.2021 09:16 Відповісти
в канун Нового Года.
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29.12.2021 09:17 Відповісти
Вот вам и перепись имбецилов. Те,кто будут смотреть ЭТО.
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29.12.2021 09:19 Відповісти
Хто такий Ткаченко? Поплічник іншого міні-фюрера, який мріє зробити Україну такою ж, як параша?
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29.12.2021 09:19 Відповісти
Вчера на РАБссии в Удмурдии упал очередной вертолет...пилот остался жив и просил о помощи...,нашли аж через 9 часов...пилот врезал дуба от переохлаждения...,это РАБссия...
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29.12.2021 09:21 Відповісти
А в Украине сгорело четыре человека и в Одессе одного застрелили, но в России радости по этому поводу на российских сайтах нет. Интересно почему?
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29.12.2021 09:27 Відповісти
Наприши жалобу в ООН....Украина напала на Одессу....
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29.12.2021 09:29 Відповісти
Вы совсем не адекватны. И кстати как там дальнобойщик в России по-прежнему могилы считает?
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29.12.2021 09:32 Відповісти
Крыса ФСБшная, вали на Мавзолей.... сами передохнете...без единого выстрела как а в агусте 1991 года...
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29.12.2021 09:34 Відповісти
Оскорбление оппонента один из признаков неправоты
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29.12.2021 09:37 Відповісти
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29.12.2021 09:46 Відповісти
Вы -какой-то мягкотелый. Он вам моск выносит, а вы испереживались...
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29.12.2021 09:51 Відповісти
Не обращайте внимание на скандалиста... Вы его - под дупу, в дерь на выход. Оно в кватирку лезет.
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29.12.2021 09:45 Відповісти
Саш, жаль времени на быдло тратить...
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29.12.2021 09:53 Відповісти
Потому шо у большинства самосгоревших по своей же тупости лазутчиков , захвативших здание профсоюзов, которые внутри здания изготавливали коктейли молотова, были нарабсейские паспорты. Возгорвние произошло изнутри, на видео это видно, бо все стекла были целы, на момент возгорания... Знамо перец, шо кацапам не смеяться же над своей тупостью - рекламировать тот факт , шо у кацапов в руках даже лайно ржавеет.
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29.12.2021 09:40 Відповісти
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29.12.2021 09:21 Відповісти
А помните в советском варианте, сказка про золотой ключик... Типо шобы попасть в счастливую страну советов, нужно, Карл слышишь, уехать в Италию, затем, разыскать среди множества коморок полумрачную, полуподвальную, вонючую коморку нищеброда папы Карло... который и не знал о секретах своей коморки, бо секреты изначально - это прерогатива полчищ тараканов... и слушай далее, Карл... золотым ключиком открыть ржавую-прержавую, скрипящую-прескрипящую дверь в стене коморки... На том история тоже и обрывается.
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29.12.2021 09:33 Відповісти
ЗЫ... Чуть не забыл. Я тоже дiзнався, мол , за скрипящей дверкой коморки папы Карлы, Буратино увидел 1991-ый год.
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29.12.2021 10:21 Відповісти
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29.12.2021 09:24 Відповісти
Все страшнее и страшнее у них в РФ... сожрали интелигентов из Мемориала, а они вообще безвредние были - они ведь не рекламировали имина ТЕХ кто подписивал списки и стрелал людей... ну и кого тепер будет жрать самий справедливий суд в мире?
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29.12.2021 09:25 Відповісти
Сожрали п..ов давно время пришло.
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29.12.2021 09:38 Відповісти
Нее, это же скрепи, их троготь нелзя... у них симфония полная
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29.12.2021 09:42 Відповісти
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29.12.2021 09:26 Відповісти
Да рукожопые россияне. Надо было в Украине разгонный блок купить и все было-бы гут
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29.12.2021 09:29 Відповісти
ЛуЧЧе в Беларуси, у Бацьки...
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29.12.2021 09:56 Відповісти
На РАБссии тысячи не похороненных солдат РККА валяются просто в лесах полях...Ленинградской области,Псковской,Новгородской,Смоленской...и тд.,,сказал однажды РАБссиянский пысатель Леонид Млечин....
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29.12.2021 09:28 Відповісти
И украинцев среди них нет?
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29.12.2021 09:34 Відповісти
Че то ты кацапа всю ветку засрало? Это так по кацапски лезть куда не просят со своим кацапским миром.
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29.12.2021 09:46 Відповісти
Я так понимаю, что у вас тут интимный междусобойчик, в узком кругу
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29.12.2021 10:29 Відповісти
Так отож українці мають пам'ятати - якщо вони не будуть боронити свою землю, то їх потім пошлють вмирати за роіську - а нахрін воно треба, нехай за раіську кацапи дохнуть.
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29.12.2021 11:02 Відповісти
Путлер продлил засекреченную паБЕДУ над Гитлером до 9 мая 2040 года...
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29.12.2021 09:32 Відповісти
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29.12.2021 09:37 Відповісти
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29.12.2021 10:23 Відповісти
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29.12.2021 10:04 Відповісти
Удовлетворен, в верхнем левом углу пропорции муйлуши выдержаны.
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29.12.2021 10:26 Відповісти
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29.12.2021 10:04 Відповісти
"Я забыл последовательность"

Посредине дня
Мне могилу выроют.
А потом меня
Реабилитируют.

Спляшут на костях,
Бабу изнасилуют,
А потом - простят,
А потом - помилуют.

Скажут: срок ваш весь,
Что-нибудь подарят...
Может быть, и здесь
Кто-нибудь ударит.

Будет плакать следователь
На моем плече.
Я забыл последовательность:
Что у нас за чем.

Александр Аронов. 1956
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29.12.2021 10:09 Відповісти
Преступления Сталина осудил даже СССР. А "Мемориал" это просто троллинг за деньги Госдепа. Это как если бы в Украине кацапы создали правозащитную организацию расследующую "преступления Степана Бандеры".
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29.12.2021 10:30 Відповісти
А кто осудит злодеяния муйлуши: госдеп или в аалене-тюлени.
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29.12.2021 10:42 Відповісти
брись пацак im poster
до Харитона, Уляни, Йосипа
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29.12.2021 11:30 Відповісти
Сибірська народна республіка відновить діяльність Меморіалу
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29.12.2021 11:28 Відповісти
 
 