ЄС має бути присутнім на перемовинах РФ та США щодо гарантій безпеки, - Боррель
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Рішення про безпеку в Європі не можуть прийматись двома сторонами без урахування ЄС.
Про це заявив верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель в інтерв'ю виданню Die Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"Ми не хочемо і не повинні бути нейтральним глядачем, за якого приймуть рішення. Так вважає і держсекретар США Ентоні Блінкен, про що він заявив мені 23 грудня у телефонній розмові", – зазначив Борель у телефонному інтерв'ю виданню.
Дипломат підтвердив рішучість щодо участі ЄС у переговорах на тлі кризи біля кордонів України та Росії.
"Якщо Москва, як заявляє, хоче говорити про архітектуру безпеки в Європі та їхні гарантії — з січня і далі, це питання не лише США та Росії. ЄС має бути присутнім у цих переговорах; такі зустрічі мають сенс лише в тому випадку, якщо вони відбуваються у тісній координації з ЄС та за участю ЄС", — заявив дипломат.
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Достоинство еще не все просрали!
Лучше США и Великобритания, ведь эти страны подписывали Будепештский меморандум, поэтому логичней видеть эти страны!
Относительно названия «Меморандум», то согласно ст.2 этой конвенции международным договором является любое соглашение, заключенное между государствами в письменной форме независимо от его конкретного наименования.
Относительно ратификации, то как указано в статье 14 конвенции она не является обязательной и проводится только в случае, когда о ее необходимости участники отметили в самом международном соглашении или договорились иным образом. Статья 24 предусматривает, что «договор вступает в силу в порядке и в дату, предусмотренные в самом договоре.»
Читаем предпоследнее предложение Меморандума: «Этот меморандум вступает в силу с момента подписания». Эта фраза при отсутствии пункта о необходимости ратификации означает буквально следующее: «Этот меморандум ратификации не подлежит».
А ваши рашистские хотелки засуньте себе в дупу.
Более развернутый ответ выше.
И как это все в его голове укладывается? Совести нет никакой у типичного ордынца.
Южная Корея подружится с Северной Кореей, а у той свое ядерное оружие имеется.
У Южной Кореи - технологии и рис, и Северной Кореи - ЯО и огромная армия.
И будут две Корей жить едино и счастливо, и коммунистический Китай получит от них обеих отлуп.
"Украина и Россия должны быть в одном союзе и вместе противостоять Западу. Такое мнение высказал общественный деятель и народный депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива."
https://newsland.com/user/4296648012/content/v-rade-prizvali-sozdat-soiuznoe-gosudarstvo-ukrainy-i-rossii/7528483
Понятное дело, что кандидат наук (или он уже ПроФФесор ?) Кива рот открыл не просто так, а чтобы прощупать общественное мнение лохтората.
Дивно що СБУ його "не бачить" , там антидержавні висловлювання та посягання на територіальну цілісність України.
Без шуток, почетным профессором можно быть, не имея научного звания и не имея никаких печатных научных работ.
Много их сейчас развелось по всему миру, таких почетных профессоров (а по нечетным дням Кива советскую армейскую шапку-ушанку носит, со звездой).