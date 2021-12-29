РФ готова збільшувати постачання газу до Європи за умови укладання довгострокових контрактів, - Новак
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Віце-прем'єр Росії Олександр Новак заявив, що РФ готова збільшувати постачання газу до Європи. За його словами, для цього "Газпрому" потрібні довгострокові контракти.
Про це Новак заявив в інтерв'ю РБК, інформує Цензор.НЕТ.
"Ресурсна база, яка є в Росії, дозволяє забезпечувати попит європейських споживачів у будь-яких обсягах. Але, звісно, це не швидкий процес, тому що політика, яка проводилася в ЄС, була спрямована на скорочення попиту", – сказав Новак.
Він також додав, що збільшення видобування газу вимагає інвестицій, які мають окупатися в тривалому періоді.
Віце-прем'єр РФ вважає, що період високих цін на газ закінчиться, коли пропозиція забезпечуватиме попит у Європі у повному обсязі. Повинні бути створені запаси у підземних сховищах, щоби "надійно проходити зимовий період".
На думку Новака, ситуація з цінами буде стабільніша, якщо більша частина споживання забезпечуватиметься за рахунок довгострокових поставок з Росії, Алжиру та Норвегії.
Російський чиновник також перерахував причини, через які, як він вважає, встановилися високі ціни на газ. Це відмова ЄС від довгострокових контрактів та від довгострокових інвестицій, холодна зима 2020/21 років та ризики повторення холодів цієї зими.
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московіти арендували об'єми в газосховищах Європи, та не стали закачувати туди газ.
Тепер шантажують що "мала газа. давайте кабальние условия на 100500 лет вперед и только у нас покупайт, а то кран перекроем (уже перекрили)..
Но как всегда - ринок ен любить пустоти.. тільки з СшА пливе десь біля 20 танкерів з газом..
До того ж якщо рік тому Європа носи свої відвертала від газу з США, то зараз ці танкери сприймаються як "американці-визволителі від нацизму в 1945 році". тільки в ролі нацистов - саме московія
Кацапы это кацапы. они хорошенькие когда МЕРТВЫЕ.
Стихийно она не развивается только по предварительному
плану ввода новых месторождений и скважин
Поставщик должен знать сколько нужно обьема газа
А так мы покупаем электроэнергию в белоруссии
Ничего не спланируешь /берём не берём - холодно берём -потеплело не берём/
Никто с нами не будет иметь дела
Dutch TTF Gas Futures
https://www.theice.com/products/27996665/Dutch-TTF-Gas-Futures/data?marketId=5325990&span=1
есть кацапы, а есть россияне.
І ціни скине. І про війну забуде. Макак макшанських чимось кормити потрібно?