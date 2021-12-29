Молочні підприємства України на межі зупинки через ціни на газ, держава не надає допомоги та дотискає бізнес
Новини Цензор.НЕТ Економіка
28 грудня відбулась пресконференція, на якій представники асоціацій харчової галузі відкрито розповіли про кризовий стан підприємств, що забезпечують продовольством громадян України.
Молокопереробні заводи представляв Голова Спілки молочних підприємств Вадим Чагаровський. Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці член групи компаній "Молочний альянс" Сергій Вовченко.
Вперше за історію сучасної держави було відверто заявлено, що підприємства стоять на межі зупинки через непомірно високу ціну на природній газ.
"Заводи групи "Молочний альянс" теж попередили своїх партнерів про неможливість далі працювати зі збитками. Ситуація парадоксальна: чим більше ти переробляєш молока і випускаєш продукції, тим більше ти отримуєш збитків. Судіть самі. Ціна на газ за рік для нас виросла майже в 10 раз (з 5.5 грн/м.куб до 50 грн/м.куб). Електроенергія — в 2.5 рази. Ціни на таропакувальні матеріали — на 42%. Ціни на молоко-сировину — на 25% (і це при тому, що ті ціни майже на третину вищі, ніж в сусідній Польщі, яка завалює нас своєю молочкою). А от ціни на готову продукцію ми спромоглися підняти всередньому лише на 7%. За таких умов подальша робота даватиме нам десятки мільйонів збитків щомісячно. А це неприпустимо, бо далі може бути лише банкрутство. І тоді постраждають усі — від фермера до споживача", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Асоціації звернулися до держави за розумінням і підтримкою.
"Але зрозуміло, що свого газу нема, в бюджеті коштів нема, парламент на канікулах, уряд не знає, як латати дірки, що з'являються щоденно. Податкова адміністрація продовжує працювати за старими методами, дотискаючи бізнес, у нас теж є що розповісти", - акцентує увагу він.
"Тому ми змушені звернутися до господарств: давайте на період до стабілізації ситуації з цінами на газ знизимо на кілька процентів ціни на молоко-сировину. Адже їх рентабельність дозволяє це зробити. І звернулись до торгівельних мереж: прийміть наші економічно обгрунтовані ціни і скоротіть дебіторську заборгованість до рівня договірних умов. Ми не ставимо ультиматумів, а лише пропонуємо спільно побороти цю кризу. Від того усі виграють на перспективу", - резюмує Вовченко.
Будь ласка, зачекайте...
Так вот. Фермеры давным давно "об*едналысь" и создали кооператив. Потом на его базе - молочный завод. Потом - молочный комбинат, который выпускает всё - молоко в бутылках, сыр, йогурт, месмтный "кефир".
Что хочу сказать? Пока "нарид" будет молча проглатывать сюрпризы от "камманды" гопников и неучей - будет бордэлло. Наверное, надо трошки притормозить поездки "нарида" в Египет, на Сейшелы и прочие курорты - и заняться наведением порядка. Чтоб потом не бегать с голыи жёппами.
Але тодішня влада змогла втримати ситуацію, за що Порошенка тепер ганяють по судах.
Нині ж катастрофа була створена знічого, ручками дурнуватого зеленського.
такое дерьмо толкать по завышенным ценам. то, что они называют сыром, я уже года три не покупаю. голландские или бельгийские сорта дешевле(!) и ни в какое сравнение не идут с поделками "производителей"
А вы и в то, что все пиво у нас порошковое, тоже верите? Вот на пивзаводах у меня знакомых хватает .
закрывайтесь, сказочники. еще не видел в жизни не одного честного барыги
Може пора відвикати від націнки 200-300% і почати виробляти нормальну молочку а не гівно то і будете рентабельні
Всіх українців, - і особливо тих, хто голосували за Зеленського, - вітаю зі зростанням тарифів на воду з 1 січня 2022 р.
У Києві - на 20%, в областях - до +56%.
Невдовзі нас обрадують також зростанням тарифів на газ - вони зростуть на 10-16%.
Про електрику нам наразі клянуться що не подорожчає, але прогноз Мінекономіки уже допускає зростання тарифів на електрику на 17,5%.
Д.Вовнянко
А потім мудрий нарід питає: "А шо це таке коїться? А чого це воно так? Ми ж тільки поржати хотіли... "
https://tsn.ua/********/brud-smorid-ta-kishkova-palichka-rezultati-perevirki-molokozavodu-na-poltavschini-1942354.html
Источник: https://censor.net/ru/n3307679
Ничего парадоксального.
Точно такая же ситуация была в Китае, когда в сентябре начались повальные отключения электричества (вплоть до того, что уличные фонари и светофоры на дорогах были отключены).
Цена на электричество фиксировалась, а цена на уголь росла, оттого чем больше произвели электричества, то есть чем больше закупили и потратили угля - тем больше получили убытков.
Будут вырезать остаток коров. А молоко делать из мела, пальмового масла и ароматизатора.
за приколы. Так пускай ржут. Нахера им работа и зарплаты.
У меня во дворе две точки с фермерским молоком. Закроют заводы - будет больше.
Что они там на "молочных заводах" делают - одному богу известно. Ни одна честная съемочная группа ни одного телеканала не смогла попасть на молочный завод.
Не знаете почему в Украине ежегодно увеличивается импорт пальмового масла?
Не знаете почему в Украине молока производится в 2 раза больше, чем имеется коров?
Не знаете почему в Украине все заливные луга перепаханы под рапс, пшеницу и подсолнечник?
и т.д. и т.п.
Смотрите, на начало апреля 2021 г в хранилищах оставалось 15 млрд кубов газа, закачанного в прошлых годах, добыто в Украине за 2021 год 19 млрд кубов т.е. в наличии газа по нормальной цене 34 млрд!
Куплено за 2021 г в Европе всего 2,5 "дорогого" газа. Итого в наличии 36, 5 млрд.
Потребление населения ок. 20 млрд, 10 млрд потребляет промышленность , всего потребление в год ок. 30 млрд.
Вопрос: ОТКУДА ЦЕНА 50 грв за куб????????