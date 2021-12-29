Молочні підприємства України на межі зупинки через ціни на газ, держава не надає допомоги та дотискає бізнес

28 грудня відбулась пресконференція, на якій представники асоціацій харчової галузі відкрито розповіли про кризовий стан підприємств, що забезпечують продовольством громадян України.

Молокопереробні заводи представляв Голова Спілки молочних підприємств Вадим Чагаровський. Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці член групи компаній "Молочний альянс" Сергій Вовченко.

Вперше за історію сучасної держави було відверто заявлено, що підприємства стоять на межі зупинки через непомірно високу ціну на природній газ.

"Заводи групи "Молочний альянс" теж попередили своїх партнерів про неможливість далі працювати зі збитками. Ситуація парадоксальна: чим більше ти переробляєш молока і випускаєш продукції, тим більше ти отримуєш збитків. Судіть самі. Ціна на газ за рік для нас виросла майже в 10 раз (з 5.5 грн/м.куб до 50 грн/м.куб). Електроенергія — в 2.5 рази. Ціни на таропакувальні матеріали — на 42%. Ціни на молоко-сировину — на 25% (і це при тому, що ті ціни майже на третину вищі, ніж в сусідній Польщі, яка завалює нас своєю молочкою). А от ціни на готову продукцію ми спромоглися підняти всередньому лише на 7%. За таких умов подальша робота даватиме нам десятки мільйонів збитків щомісячно. А це неприпустимо, бо далі може бути лише банкрутство. І тоді постраждають усі — від фермера до споживача", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Асоціації звернулися до держави за розумінням і підтримкою.

"Але зрозуміло, що свого газу нема, в бюджеті коштів нема, парламент на канікулах, уряд не знає, як латати дірки, що з'являються щоденно. Податкова адміністрація продовжує працювати за старими методами, дотискаючи бізнес, у нас теж є що розповісти", - акцентує увагу він.

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"Тому ми змушені звернутися до господарств: давайте на період до стабілізації ситуації з цінами на газ знизимо на кілька процентів ціни на молоко-сировину. Адже їх рентабельність дозволяє це зробити. І звернулись до торгівельних мереж: прийміть наші економічно обгрунтовані ціни і скоротіть дебіторську заборгованість до рівня договірних умов. Ми не ставимо ультиматумів, а лише пропонуємо спільно побороти цю кризу. Від того усі виграють на перспективу", - резюмує Вовченко.