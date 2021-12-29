Автомат чи механіка: В Україні почали видавати посвідчення водія з новою відміткою
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
У посвідченні водія тепер є відмітка про складання практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Головного сервісного центру МВС.
Вона зазначається у графі 12 документу у вигляді коду "78". За її наявності водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за відсутності - з будь-якою.
Зміни не торкнуться тих водіїв, яким посвідчення водія були видані раніше.
Наразі вже змінився дизайн бланка посвідчення водія. З минулого року він має темно-рожевий колір, схожий на колір європейського посвідчення водія, стилізоване зображення Державного Прапора України для ідентифікації країни. Бланк став більш захищеним від підробок. У ньому імплантований електронний носій, зазначається термін його дії, а також група крові та резус-фактор водія. Попереду - практичне запровадження відмітки про надання згоди або незгоди на посмертне донорство.
Будь ласка, зачекайте...
О, туда тоже можно инфу про прививачки прописывать
це видно по тому що вони придумують останнім часом.
а на любі порушення пдр з боку влади, завжди є якесь оправдання.
а всяку х....йню городити, то вони перші
ЗЫ: рассказывали както байку - в штатах угонщик залез в машину но не смог уехать - механика была
а посмертное донорство это как в анекдоте про страховку Пентагона:
-Ну и как ты думаешь, кого в бой пошлют первым - тебя, у которого страховка на 100 тыс., или Питера, который застрахован на миллион?
может и не будут трогать, но поди проверь - едь на Жиге, а у тя отметочка что автоматчик)
хоча якщо подивитись по зашкварах і по всьому іншому з єрмачками.... то змогли б ще й у багажник лізти на предмет наявності там іграшкової жабки = ти аскарбіл Потерпілого
але за донорство - не тільки смішно, але й логічно - тут нічого не доведеш, а комусь - новий джип.(ну полегшав той, кого могли врятувати на кілограм - так сам же вказав шо "якшошо" - хоче "стати героєм", ну то й став)
а у этих только 78-го левела будут...
водій повинен бути водійом а не роботом.
не здаю старі права, бо отримаю хрен зна що.
Пишуть - аби написати СВОЮ думку з питання, яке не зрозуміли/не хотіли зрозуміти/спеціально спотворити потрібно.
Ось бачимо - вони ж приймають рішення чи з власних проблем, чи з суспільно надважливих - таким же чином. Бо дуже багато знають... з інстаграм... )))
Почему не отмечают водителей электромобилей?
Коробки вообще нет! Управление возможно одной педалью, она и газ и тормоз.
Основной шум современной машины - звук качения покрышек,
и он достаточно заметный.
Тем, кто в наушниках, или в шуршащем капюшоне - им всё равно.
А вот авто с более чем одной педалью пора запретить! Одна педаль работает как на машинке в лунопарке: нажал-поехал, отпустил-затормозил.
А запретить за подрыв фарм-промышленности - это обязательно.
По-моему, на экзамене надо в первую очередь обращать внимание на аварийноопасные действия, а не на тормознутость или умение решать головоломки "через два нерегулируемых перекрёстка, развернитесь в ближайшем разрешённом месте."