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МВС (2875) посвідчення водія (107)

Автомат чи механіка: В Україні почали видавати посвідчення водія з новою відміткою

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Автомат чи механіка: В Україні почали видавати посвідчення водія з новою відміткою

У посвідченні водія тепер є відмітка про складання практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Головного сервісного центру МВС.

Вона зазначається у графі 12 документу у вигляді коду "78". За її наявності водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за відсутності - з будь-якою.

Зміни не торкнуться тих водіїв, яким посвідчення водія були видані раніше.

Наразі вже змінився дизайн бланка посвідчення водія. З минулого року він має темно-рожевий колір, схожий на колір європейського посвідчення водія, стилізоване зображення Державного Прапора України для ідентифікації країни. Бланк став більш захищеним від підробок. У ньому імплантований електронний носій, зазначається термін його дії, а також група крові та резус-фактор водія. Попереду - практичне запровадження відмітки про надання згоди або незгоди на посмертне донорство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До іспиту на права тепер можна готуватися онлайн, - Кабмін

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
задача влади одна, як можна нижче нагнути водіїв, все.
це видно по тому що вони придумують останнім часом.
а на любі порушення пдр з боку влади, завжди є якесь оправдання.
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29.12.2021 10:33
+13
За такие платинум полагается!
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29.12.2021 11:01
+13
С электромобилями недоработка. На них надо бы отдельные права. Можно и по мощности двигателя отдельно запилить права, по диаметру колеса, высоте автомобиля.
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29.12.2021 11:14
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У ньому імплантований електронний носій Джерело: https://censor.net/ua/n3307685

О, туда тоже можно инфу про прививачки прописывать
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29.12.2021 10:32 Відповісти
И много ли у кого есть устройство которое может считать этот чип ?
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29.12.2021 11:03 Відповісти
задача влади одна, як можна нижче нагнути водіїв, все.
це видно по тому що вони придумують останнім часом.
а на любі порушення пдр з боку влади, завжди є якесь оправдання.
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29.12.2021 10:33 Відповісти
Нас нагнешь... Патрулей в моем обл центре нет. я езжу и их не вижу. На дорогах ездят как умеют. Особенно таксисты, которые куда то спешат. Хотя спешить некуда и незачем вобще. Даже маршрутчики адекватные по сравнению с таксерами.
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29.12.2021 11:31 Відповісти
А каким образом тут идет нагиб водителей? Или вы утверждаете что на автомате ездить так же по сложности как и на механике?
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29.12.2021 12:32 Відповісти
придумати як вказати в листу щастя точне місце порушення, розуму не хватає,
а всяку х....йню городити, то вони перші
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29.12.2021 10:35 Відповісти
Управляю и той и той и имею и ту и ту , и что теперь двое прав возить? Очередная возможность залезть населению в карман. Еще стопудово техосмотр введут, бо видят, что по тарифам народ уже не дышит.
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29.12.2021 10:37 Відповісти
Хочешь ездить на автомате и на механике - сдавай на механике.

ЗЫ: рассказывали както байку - в штатах угонщик залез в машину но не смог уехать - механика была
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29.12.2021 10:46 Відповісти
Ето типо тот который подал в суд на хозяина ресторана что не написал в туалете что нужно снимать штаны когда срешь и насрал в штаны?
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29.12.2021 11:23 Відповісти
Все не так страшно. Просто з'явилася можливість вчитися водити лише автомат. Тепер можна вчитися стандартно і отримувати такі права, як завжди, з якими можна керувати хоч механікою, хоч автоматом. А людям, які не хочуть, чи не можуть, навчитися перемикати передачі, розмикати і змикати зчеплення, можна отримати права лише на автомат, тоді за кермо авто з механікою їм не можна.
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29.12.2021 10:50 Відповісти
А тот кто сдавал на механике не может ездить на автомате? Теперь нужно двое прав? Два раза сдавать два раза мусорам в карман платить? А ниче что мусора сами ездить не умеют?
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29.12.2021 11:26 Відповісти
Якщо в правах нема відмітки "78", то їздіть на будь-якій трансмісії.
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29.12.2021 11:35 Відповісти
У меня Слава Богу такого нету в старых правах. Еще и могу ездить с прицепом, в отличие от новых. Молюсь на них каждый день. Но ети же мрази завтра до всех остальных доберутся и заставят менять и перездавать. Им же бабло нужно и нужно занять чем то армию толстожопых кабинетных чиновников.
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29.12.2021 12:00 Відповісти
Та ні, це непогане новшество. Є багато водіїв, яких до механіки краще не підпускати. Раніше вони здавали на права за хабар. Тепер можуть отримати права тільки на автомат. Всіх інших водіїв це нововведення не стосується.
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29.12.2021 13:03 Відповісти
Многие женщины не могут ездить на ручке. Да и " мужиков" полубаб хватает.
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29.12.2021 14:13 Відповісти
Якщо я не вмію на механіці, то я й машину куплю з автоматом, або просто не сяду в машину з механікою,навіщо другі права? логіка де?А якщо хтось здав за хабар, він що машині хабаря даватиме щоб їхала??
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29.12.2021 17:10 Відповісти
Якщо я не вмію водити, то й не сяду за кермо. Нащо взагалі ті права? Логіка де
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29.12.2021 18:09 Відповісти
сам хоч зрозумів? теж саме написав що і я.А з логікою дружити потрібно.
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30.12.2021 15:51 Відповісти
Как так можно? Вы 2 предложения осилили написать, а понять смысл в этой новости нет? Те кто будут сдавать на автомате - не ней и будут ездить, те кто сдал на механике - на любой могут ездить. Я сдавал на механике давно еще - но езжу на автомате.
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29.12.2021 12:34 Відповісти
Вопрос не в том кто на какой коробке ездит, а в вечной бюрократии нашей системы. Сколько лет люди ездили и что ? Что то поменялось? И не в том вопрос кто когда получал и какие права.
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29.12.2021 18:30 Відповісти
Тупой ,что-ли.? Прочитай еще раз! Там ясно сказано что это не касается тех кто получил права раньше и тех кто сдавал вождение на ручке!!!!
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29.12.2021 14:15 Відповісти
теперь "механиков" будут гонять на предмет не "автоматчик" ли за рулем?
а посмертное донорство это как в анекдоте про страховку Пентагона:
-Ну и как ты думаешь, кого в бой пошлют первым - тебя, у которого страховка на 100 тыс., или Питера, который застрахован на миллион?
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29.12.2021 10:40 Відповісти
Я вас прошу! Ніхто нікого не буде чипати.
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29.12.2021 11:05 Відповісти
ну да, много такого было - даже много кто кричал шо "клоуна ниизбирутмыпабидим" и даже я видел один дебил писал шо "порохвадынтур"(кретин из Киева кстати)
может и не будут трогать, но поди проверь - едь на Жиге, а у тя отметочка что автоматчик)
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29.12.2021 11:26 Відповісти
Повернемося в площину ПДР. На кожному кроці лосі паркуються, як їм заманеться і ніхто їх не чіпає. А тут поліціанти будуть зупиняти авто для перевірки відповідності прав (код 78)??? Це скоріше буде важливо, коли трапиться якесь ДТП. І ось тут будуть більше уважними страхові компанії. Бо буде можливість ухилятися від відшкодування.
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29.12.2021 11:33 Відповісти
та я прікольнувся шо будуть прямо ганятись.
хоча якщо подивитись по зашкварах і по всьому іншому з єрмачками.... то змогли б ще й у багажник лізти на предмет наявності там іграшкової жабки = ти аскарбіл Потерпілого
але за донорство - не тільки смішно, але й логічно - тут нічого не доведеш, а комусь - новий джип.(ну полегшав той, кого могли врятувати на кілограм - так сам же вказав шо "якшошо" - хоче "стати героєм", ну то й став)
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29.12.2021 12:06 Відповісти
А якщо здавав екзамен на ГАЗ 52 (подвійний вижим, перегазовка, ножний стартер) то це вже інші права?
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29.12.2021 10:49 Відповісти
За такие платинум полагается!
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29.12.2021 11:01 Відповісти
право приоритета!)))
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29.12.2021 11:04 Відповісти
права 81-го левела!
а у этих только 78-го левела будут...
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29.12.2021 14:55 Відповісти
д е б и л ы !
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29.12.2021 10:52 Відповісти
Це коли мізків немає щось розумне втілити в життя! Помятаєте пакунки для дитини, відмінили, якийсь ху...ню придумали з картами, не працює, знову повернули пакунки! Влада 73% не дивує, ідіоти! Кожен день щось ідіотське кажуть або роблять!😡
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29.12.2021 10:52 Відповісти
так мизги уплыли с Супрун, а теперь мизг есть разве у Ахрохамии, мизгов то нету у остальных, даже у мизговитой Мендель хватило мизга шоп свалить от безмизглых
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29.12.2021 11:28 Відповісти
вы еще не видели правила сбора грибов в Украине ждем очередное зе бил дно
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29.12.2021 10:53 Відповісти
До речі, їх зелена влада втупу скопіювала з кацапського закону!
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29.12.2021 10:58 Відповісти
С такими темпами скоро при замене резины нужно будет менять права, естественно, платно. Под видом, сбор за оформление новых.
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29.12.2021 11:01 Відповісти
лучше бы запретили ездить первых два года, объемом свыше 1.4.....
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29.12.2021 11:02 Відповісти
У кацапов с 2022 года отменили технический осмотр, а у нас наоборот ввели. Тупорылые,, воровитые зебилы, уже не знают как казну наполнить
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29.12.2021 11:03 Відповісти
Пусть лучше продавать права мажорам перестанут а то уже до трассе стремно ездить..
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29.12.2021 11:03 Відповісти
С электромобилями недоработка. На них надо бы отдельные права. Можно и по мощности двигателя отдельно запилить права, по диаметру колеса, высоте автомобиля.
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29.12.2021 11:14 Відповісти
Ви про колір забули .)))))
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29.12.2021 11:33 Відповісти
виключити з екзамена таке розуміння як акп.
водій повинен бути водійом а не роботом.
не здаю старі права, бо отримаю хрен зна що.
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29.12.2021 11:16 Відповісти
Також не міняю.Старі Без строку дії,А нові вже мають.Прийде час поміняти,А тобі скажуть: - "по новому закону людині похилого віку посвідчення водія непотрібне"😡
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29.12.2021 11:24 Відповісти
Ну якимось блондінкам дійсно механіка може і не потрібна... Хоча і у мене за 14 років стажу лише перша машина на механіці була, решта - на автоматі. Але уміння не проп'єш - недавно сів за кермо старого Жигуля (конче треба було) і поїхав...
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29.12.2021 13:11 Відповісти
ось читаю коменти і бачу: все як у нас в суспільстві. 80% взагалі "не вдупляють" навіщо це зроблене, однак вважають, що мають достатньо знань і розуміння, щоб це коментувати.
Пишуть - аби написати СВОЮ думку з питання, яке не зрозуміли/не хотіли зрозуміти/спеціально спотворити потрібно.
Ось бачимо - вони ж приймають рішення чи з власних проблем, чи з суспільно надважливих - таким же чином. Бо дуже багато знають... з інстаграм... )))
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29.12.2021 11:18 Відповісти
Тут рохи інше.Обурються тому що коли ти поміняєш автомобіль з АКПП на КПП то потрібно міняти посвідчення водія.А може ще заставлять проходити навчання по новому.Голші,гроші,скрізь гроші.
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29.12.2021 11:30 Відповісти
Так все ради денег.
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29.12.2021 12:11 Відповісти
зачем их менять?, ясно ж написано: получил на автомате - едь на автомате, получил на механике - едь на чем хочешь...
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29.12.2021 12:13 Відповісти
Ну если вы водитель, то вам должно быть известно, что на механике ездить намного сложнее. Вам может и легко на любой типо коробки, но есть же еще вторая половина - женщины, вот и подумайте, как она сдаст на автомате, а потом прийдется ехать на механике, и она заглохнет
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29.12.2021 12:37 Відповісти
нужно вводить отдельные права для женщин!!)))
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29.12.2021 12:56 Відповісти
Ага, попробуй одновременно трогаться и красить губы на ГАЗ-51.
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29.12.2021 13:22 Відповісти
Ну как вариант))
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29.12.2021 14:20 Відповісти
це правильно. бо хто вчився, а потім їздив на автоматі - на механіці ніц не вміє їздити, а це питання безпеки руху.
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29.12.2021 15:17 Відповісти
Идиоты ***банутые. Вместо того чтобы мусора перестали продавать сосалкам и мажорам права они решили нагибать всех водителей. Давайте еще вводите отдельные категории для джипов, електромобилей, бусов а особенно машин красного цвета.
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29.12.2021 11:18 Відповісти
Дебилизм так же как и с а,а1 если я умею ездить на мотоцикле то на хера мне еще категория на скутер
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29.12.2021 11:25 Відповісти
с мотороллером они с тебя две шкуры снимут, навар больше, сливки жирнее, так шо на мотороллер одни права, на мотоцикл третьи права, на мотоколяску четвёртые, пока лох платит надо зарабатывать, ах да всех зебилов с наступающим годом)) готовьте деньжата, впереди новые способы отъёма бабла, новые видосики, жизнь только налаживается.
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29.12.2021 11:58 Відповісти
Автоматична коробка є улюбленицею блондинок. Простіше було б ставити штамп в правах "БЛОНДА"
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29.12.2021 11:30 Відповісти
В США 98% автомобилей на автоматической коробке передач. Все блондинки? У меня 4 автомобиля были на механике, сейчас еще появился автомат. Так вот автомат это для удовольствия, а механика это для мазохистов.
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29.12.2021 12:04 Відповісти
Гонщики мазохісти? Потужний двигун+автоматика+гололід= цирк на дроті.
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29.12.2021 14:47 Відповісти
А вы пробовали ПДД соблюдать? Если ездить по правилам у нас оказывается и гонщиков не будет, а если с головой проблемы то тебе и на сухом асфальте как на льду.
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29.12.2021 15:19 Відповісти
За кермом 58 років, Наїздив більше 2 млн км(без ДТП, на всьому, що шевелиться) На моїй теперішній тачці тюнінгований движок 3,2 л(на стенді показав 372 к.с.). Я маю право судити про переваги і недоліки автоматики.
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29.12.2021 16:18 Відповісти
У нас процентів 80 нових машин - з автоматом продають! Деякі моделі уже років 20 доступні лише на автоматі. Ви десь бачили Каєн чи Мерс 600 на механіці? Та навіть найдешевший в Україні автомобіль Равон р2 продають ВИКЛЮЧНО на автоматі!
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29.12.2021 13:13 Відповісти
Ну честно, если сдал на механику, то автомат нужно по умолчанию добавлять, а вот если на автомат тут беда, у меня знакомая села ко мне в машину и говорит, ой а тут педаль лишняя.
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29.12.2021 11:34 Відповісти
Якзо у Вас в правах нема відмітки 78, то їздіть на будь якій коробці.
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29.12.2021 11:47 Відповісти
не хотят читать)
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29.12.2021 12:15 Відповісти
Так в новости ж это и написано))) Если вы учились на механике - то можете на любой коробке ездить
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29.12.2021 12:38 Відповісти
Так взагалі-то так і є - здав на ручці, то на автоматі здавати вже не треба!
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29.12.2021 13:14 Відповісти
Дебилы!
Почему не отмечают водителей электромобилей?
Коробки вообще нет! Управление возможно одной педалью, она и газ и тормоз.
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29.12.2021 11:57 Відповісти
Електромобили нужно вообще запретить. Ето очень опасно тормозить и газовать одной педалью. К тому же електромобили ездят беззвучно в чем еще больше опасность для окружающих, задавит не успеешь оглянуться.
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29.12.2021 12:08 Відповісти
А тормозить двигателем не опасно ?
Основной шум современной машины - звук качения покрышек,
и он достаточно заметный.
Тем, кто в наушниках, или в шуршащем капюшоне - им всё равно.
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29.12.2021 13:19 Відповісти
Беззвучно не ездят! На скорости до 40 км. работает "пищалка". Собаки охреневают от этого звука.
А вот авто с более чем одной педалью пора запретить! Одна педаль работает как на машинке в лунопарке: нажал-поехал, отпустил-затормозил.
А запретить за подрыв фарм-промышленности - это обязательно.
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29.12.2021 15:01 Відповісти
С опозданием лет на 20 минимум...
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29.12.2021 12:00 Відповісти
Нечем заняться дармоедам вот выдумывают всякую фигню...
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29.12.2021 12:28 Відповісти
А на Теслу с автопилотом права нужны ?
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29.12.2021 13:13 Відповісти
Сколько ослоумных "комментаторов" собралось. Причем ,похоже, что изрядная часть так и не прочитала все содержимое до конца, А еще немалая часть если и прочитала то так ни"уя и не поняла. Еще одно подтверждение что 73% населения Украины дебилы и полудурки. Не в обиду,но по факту как-то так получается ...... Шоферня?....
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29.12.2021 14:31 Відповісти
С ондой стороны, права надо сдавать на механике. Чтобы потом ездил на чём угодно. С друой - обидно, когда заваливаешь тем, что трогаешься с ручником или глохнешь, бросив сцепление.

По-моему, на экзамене надо в первую очередь обращать внимание на аварийноопасные действия, а не на тормознутость или умение решать головоломки "через два нерегулируемых перекрёстка, развернитесь в ближайшем разрешённом месте."
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29.12.2021 17:56 Відповісти
....спустя 10 лет. Начнут выдавать с пометкой на тип топлива)) Придумают мол, реактивность разная, тоже надо учесть)
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29.12.2021 19:50 Відповісти
 
 