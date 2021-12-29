Банкова планує вкотре зірвати оголошення переможця на посаду керівника САП новим рішенням ОАСК, - Шабунін
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Банкова планує вкотре зірвати оголошення переможця на посаду керівника САП ще одним рішенням ОАСК. Комунікаційне поле для цього готує олігарх Ігор Коломойський. Якщо це станеться, Зеленський може втратити суб’єктність в міжнародній політиці.
Про це пише у телеграмі голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.
"З поваги до 13,5 млн. виборців Зеленського цей пост буде максимально ввічливим (хоч і стосуватиметься конкурсу САП. Отже, Банкова планує вчергове зірвати оголошення переможця ще одним рішенням ОАСК. Комунікаційне поле для якого вже готує Коломойський", - зазначає Шабунін.
"Пане президенте, у пості нижче я спробую пояснити, чому це зашкодить і країні, і вам особисто", - звертається він до Зеленського.
За словами Шабуніна, для країни це погана ідея, бо діючи таким чином, глава держави втрачає суб’єктність в міжнародній політиці. Що зараз для України є смертельною загрозою.
"Посудіть самі, чи б ви домовлялися про щось серйозно з людиною, яка до цього показово не виконала раніше взятих на себе зобов’язань? Відповідь очевидна, правда? То чому тоді ми чекаємо, що це робитиме президент США? Або керівники інших провідних держав, посли яких стали свідками нехтування вами зобов’язання стосовно САП?", - порушує питання він.
"Можливо, вас переконують, що адміністрація Байдена пропустить це так само, як історію з "Нафтогазом". Та ситуація була критично іншою: тоді ви не порушували вашого персонального слова. В ситуації з конкурсом на керівника САП - порушуєте, причому слово, дане на найвищому рівні і публічно зафіксоване вашим же підписом", - продовжує Шабунін.
Глава ЦПК переконаний, що порушення слова виключить Зеленського зі справжніх переговорів про Україну. Навіщо враховувати позицію президента, який все одно не виконує взятих на себе зобов’язань?
На його переконання, у підсумку нам доведеться забути про підхід "нічого про Україну без України".
"Ще, мені здається, ваша команда не розуміє наскільки зламною є історія зі зривом конкурсу САП всередині країни. Зрозуміти це допоможе позиція головної редакторки "Української Правди" Севгіль Мусаєвої. Такою ж - різко негативною - стала позиція ключових людей всіх провідних незалежних медіа (а також експертного середовище). Наголошу, більшість з них до цієї історії з САП сприймали вас нейтрально", - зазначає Шабунін.
"І якщо команда переконує вас, ніби ці медіа не мають електорального впливу, то ваш попередник помилявся так само. Чим це для нього закінчилося вам і без мене відомо. Знаю, що вашу команду зачепили мої слова про державну зраду. Хочу їх пояснити. Припустимо, що я - Єрмак/Татаров, який хоче зірвати цей конкурс. Найпростіший спосіб це зробити - не збирати комісію. Це хоч якось дозволяє вам, пане президенте, зберегти лице", - пише він.
Далі Шабунін детально зупиняється на тому, що натомість зробила команда президента:
1) збирає комісії, а за день до засідання викатує рішення ручного ОАСК (яким підважує 15 місяців конкурсу).
2) Потім п’ятірка ОПешних членів на очах купи редакторів та послів спочатку визначає переможця, а потім ТРИЧІ відмовляється його затвердити.
3) Через кілька днів ваша команад знову збирає комісію, щоб… на очах тих самих редакторів та послів повторно зірвати затвердження визначеного переможця.
"Тобто, замість того щоб просто не зібрати комісію, ваша команда її двічі зібрала, щоб точно продемонструвати послам (та їхнім столицям) порушення вашого зобов’язання (перед ключовим безпековим союзником України). Пане президенте, допоможіть знайти цьому інше визначення, окрім як державна зрада. Особливо в переддень таких важливих для України переговорів між США і Росією.
І останнє, мабуть, для ваших виборців найнеприємніше. Допоможіть знайти позитивне пояснення тому, що особисто ви, пане президенте, толеруєте такі дії вашої команди?" - резюмує Шабунін.
Будь ласка, зачекайте...
Так що давайте без критиканства.
Цей Порядок є абсурдним просто тому, що його писали ті, хто і не планував обирати і призначати САПа.
Наприклад, у частині перші статті 4, абзацах 2 і 3 частини дванадцятої статті 21, частині дев'ятій статті 22 Порядку йдеться про "найбільшу" кількість голосів і "найбільшу" кількість балів.
Слово "найбільший" щодо конкурсної комісії означає "одинадцять", а щодо балів, з урахуванням Методології та критеріїв оцінювання (рішення комісії від 20.01.2021 №4 зі змінами), - 5 х 5 х 11 = 275.
Одному кандидату на посаду САП, я чув, дали 230 + 16 балів, іншому ще менше, але оскільки Порядок і Методологія написані ногами, жоден з них не може вважатися переможцем. Понад те, навіть у другий етап конкурсу кожного з цих "фіналістів" не можна було допускати.
Прокурор САП повинен бути. Методологія та правила можна удосконалити на наступний конкурс.
Буде три сорти.
Ще й маєте нахабство хось стверджувати?
" Все про лайно думаєте."
По тому, хто що думає ви вже спеціаліст, чи теж ні?
Проте ви праві щодо нахабства.
За це вибачаюсь і залишу вас, як знавця,розбиратися далі.
Як там ЗЕлідор вже барига чи ні?
А кінець епохи зубАжіння наступив?
І у мене ніякої епохи зубожіння і не було - бо вона не від президента залежить, а від мене самого.
За зечмошника топило тут ти, а дурень я, а ти такий в білому 😂😂😂
Тому не підміняй реальність своїми фантазіями.
А топлю я не за "зечмошника", а проти пропагандонської брехні. Це ви, пропагандони вважаєте, що проти політичного конкурента будь-яке лайно використовувати можна, я ж вважаю, що критикувати потрібно по суті, а не оббрехувати будь-кого, навіть "зечмошника". Тим більше, що його дофіга є за що критикувати по суті.
Але тебе ваЗЕлінового я добре запам'ятав, ти ще півроку тому ,може більше , тут за свого ЗЕЛідора добре
ср...горло рвав, так що насолоджуйся, хотіли цирку майте.
І саме тому, що я займаю неупереджену позицію, а не про-соєву, вам, безголовим фанатикам і здається, що я нібито топлю за Зелю, хоча критичних постів проти Зелі у мене набагато більше.
Галабародька твій гуру, критик 😁😁😁
Ти паскуда тут не свисти , коли раніше твого ЗЕлідора за брехливого язика ловили ти тут теж всіх соєвими обзивав.
Я ще тобі кзлу зеналіпочки пропонував наліпити , не соромитися то ти тоді теж на зелене лайно сходило. А зараз "нєвінаватая я" кловАн.
З черговим роком втрачених можливостей ждун ти наш цирковий 😁😁😁
А так, на відміну від тебе я знаю, за кого я голосував, за кого агітував. Ти ж - лише фантазуєш. І хоча тут на Цензорі зберігаються всі пости - ти жодного мого посту з агітацією за Зелю не знайдеш.
А так, ти типова вата - той самий "червоний комісар" на новий лад. І нік відповідний - журнал "Перець" у совку містив найогиднішу совкову пропаганду.
Щоб тебе в твоє ж ЗЕлайно тикати?
Ти мені особисто доводив, що бубачка хароший і зараз заживемо, а на мої зауваження крім поносу про порохоботство і далі по темі барига на крові нічого путнього не казав.
Ви шмари зелені зараз всі розповідаєте я за нєВо нє гАлАсавал, ну прямо як ті дятли з діри ми нє гєтого хателі.
Так що обсихай зі своїми зеленими шмарклями, що ти є тут всі знають.
Щоб тебе в твоє ж ЗЕлайно тикати?"
Проблема у тому. що тикнути ти зможеш лише своє брехливе хлєбало і більше нічого. Бо ти не знайдеш у архіві жодного мого посту, у якому я агітував би за Зеленського.
"Ти мені особисто доводив, що бубачка хароший і зараз заживемо"
Брешеш. Тупо брешеш. Наведи хоч одну цитату, брехливий лайномет.
А "Ти мені особисто доводив, що" згвалтував свого собачку, ага. Приблизно такої ж достовірності твердження.
Пожалуй ни над одним президентом так не ржали, как сейчас ржут над Зеленским.
Такими наблюдениями поделился политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Смеяться над Зеленским начали где то полгода назад и сейчас стоит сплошной вaтаныот и издевательства. Народ мстит Зеленскому за собственную глупость.
Сразу после победы Зеленского я написал, что, как всякий случайный выскочка, популист, демагог и фрик, он будет не способен к управлению, и падение его популярности будет происходить стремительнее, чем у других президентов, по следующей динамике:
1. фаза Радость, восхищение, обожание - длиться до 3 месяцев
2. фаза Легкое разочарование - с 4 по 7 месяцы власти
3. фаза Полное разочарование - с 8 до 12 месяц
4. фаза Раздражение - от 1-го года до 1.5 лет
5. фаза Ненависть - от 1.5 до 2 года
6. фаза Смех, анекдоты - от 2 до 2.5 лет
7. фаза Презрение и отвращение - от 2.5 лет до майдана
Приблизительно все так и произошло.
Сейчас заканчивается 6-я фаза смеха.
И впереди Зеленского ждет презрение и отвращение.
Социологи отмечают, что 70% украинцев уже не смотрят видосики Гаранта.
А это и есть равнодушие и презрение.
Досидеть в этой фазе до конца каденции почти невозможно.
Зеленского будут просто избивать его политические противники, превращая его в отбивную.
Собственно, уже начали.
И еще. Фаза смеха обычно начинается при рейтинге 25% и продолжается до 20%.
Затем начинается презрение. У Зеленского сейчас как раз 20%, даже чуть ниже.
Когда по сути сказать нечего, переходят на личности. Ты в статье с чем-то не согласен?
Екс-депутат Рівнеради Віталій Шабунін став членом команди Зеленського
03.05.2019, 12:00
Колишній депутат Рівненської міської ради, а нині керівник неурядової громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін входить до команди новообраного президента України Володимира Зеленського. Про це в інтерв'ю телеканалу NewsOne розповів близький соратник олігарха Ігора Коломойського та Володимира Зеленського, адвокат Андрій Богдан.
Він зазначив, що до команди Зеленського входять публічні і непублічні експерти.
Водночас, як зазначив Богдан, у ній присутні «особи, які вже отримали чималий політичний досвід». Ідеться про нардепа від БПП Сергія Лещенка, екс-міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абрамавічуса і главу «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна.
За словами Андрія Богдана цих людей, вони мають намір запросити на роботу в Адміністрацію президента після інаугурації Володимира Зеленського.
Нагадаємо, що саме Віталій Шабунін був організатором «таємної» від громадськості та журналістів зустрічі адвоката олігараха Коломойського Андрія Богдана та директора НАБУ Артема Ситника. Предметом зустрічі скоріше за все було питання повернення Коломойському «Приватбанку» та закриття трьох кримінальних справ проти олігарха, які розслідуються в НАБУ.
https://www.rivnenews.com.ua/2019/05/03/eks-deputat-rivnerady-vitalii-shabunin-stav-chlenom-komandy-zelenskoho/
А "входит в команду" это, простите, как? Ну там: "что делает", "какую должность занимает", "какое влияние на кого оказывает" ? Нет? Богдан не сказал? Странно ...
И должность никакую Шабунину не дали ... Странно ...
А так да Вітальку тупА как контрацептивів поімєлі а оно нє поняло, кто ж єму доктАр.
Лох нє мамонт нє вимрєт, ти ж живой 😏😏😏 І Астальниє паживут єсчо 😎😎😎 главноє кіна пабольше.
А щось доводити для тебе то марна справа ти ж не за цим прийшов. 😏😏😏
https://youtu.be/uA0D5nGVT0E
Хитро сказано, напряму ніби нема, але ж правильний посил відправив.
Чи можна вважати це прихованою агітацією за ЗЕнелоха?
А там при бажанні і інші цікавинки за 19 рік знайти можна.
Лещ то як щмара продалася.
Обісрався.
Називаємо все своїми речами
Російська ж компанія ООО «Эпам Систэмз», якій Мінцифра відкрила за договором повний необмежений доступ до таємниць «Дії» - віднесена (за пропозицією Мінкомзв'язку Росії) до системоутворюючих підприємств економіки РФ разом з відомими ООО «Яндекс», «Мєйл.ру», «1С» та іншими (на які накладені санкції РНБО щодо обмеження їх діяльності в Україні).
"Из России с любовью" - вуха чиїх спецслужб стирчать за розробкою "Дії" - Legal informatics - Правова інформатика
К сожалению, всё имитация и разаод.
За лохов держат и цивилизованый мир, и украинцев, и... кремль.
Это классика разаода.
События с позором САП без вариантов, на все 100%, показывают, что у существ абсолютно нет государственного мышления.
А есть исключительно шкурные личные интересы, ради которых они готовы лгать, лицемерить и тп.
Честь, соаесть, геополитика, строительство государства, переход от совка в цивилизованный мир - это пустой звук для зеленой команды.
Такие существа в данный момент думают не о том, как исправить позорную ошибку.
В даннвй момент они используют тактику замалчивания позора, а если позор выплывет, то будут лепить самые тупые отмазки.
То что Зе - это проект Бени тоже видно за километр
То что Зе тяготеет к образам Лукашенко и Путина - это тоже видно за километр. Помните как на позорной пресс-конференции он постоянно напоминал (70+ раэ), что он президент и гверховный? Это его подсознание выдаёт его желания. Зн хочет как Лука нести всякую пургу, а все вокруг молча с глубочайшим уважением конспектируют каждую фразу величацшего.
Зе хочет молчаливого коленопреклонения. А для этого ему нужна тотальная власть, в которую независимые от него антикоррупционные органы не вписываются. Это глубочайший совок и шаг назад для всей страны.
Зеленский, конечно, дурак, но мыло не ест, - себе срок он подписывать не будет. Именно поэтому, конкурс сольют 173%