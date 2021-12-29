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Новини Політика України
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Зеленський (17531) конкурс (853) призначення (1014) Шабунін (470) САП (411) Окружний адмінсуд Києва (376)

Банкова планує вкотре зірвати оголошення переможця на посаду керівника САП новим рішенням ОАСК, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Банкова планує вкотре зірвати оголошення переможця на посаду керівника САП новим рішенням ОАСК, - Шабунін

Банкова планує вкотре зірвати оголошення переможця на посаду керівника САП ще одним рішенням ОАСК. Комунікаційне поле для цього готує олігарх Ігор Коломойський. Якщо це станеться, Зеленський може втратити суб’єктність в міжнародній політиці.

Про це пише у телеграмі голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З поваги до 13,5 млн. виборців Зеленського цей пост буде максимально ввічливим (хоч і стосуватиметься конкурсу САП. Отже, Банкова планує вчергове зірвати оголошення переможця ще одним рішенням ОАСК. Комунікаційне поле для якого вже готує Коломойський", - зазначає Шабунін.

"Пане президенте, у пості нижче я спробую пояснити, чому це зашкодить і країні, і вам особисто", - звертається він до Зеленського.

За словами Шабуніна, для країни це погана ідея, бо діючи таким чином, глава держави втрачає суб’єктність в міжнародній політиці. Що зараз для України є смертельною загрозою.

"Посудіть самі, чи б ви домовлялися про щось серйозно з людиною, яка до цього показово не виконала раніше взятих на себе зобов’язань? Відповідь очевидна, правда? То чому тоді ми чекаємо, що це робитиме президент США? Або керівники інших провідних держав, посли яких стали свідками нехтування вами зобов’язання стосовно САП?", - порушує питання він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Члени комісії не хочуть визнати, що 240 більше, ніж 230, - Холодницький про конкурс на посаду керівника САП

"Можливо, вас переконують, що адміністрація Байдена пропустить це так само, як історію з "Нафтогазом". Та ситуація була критично іншою: тоді ви не порушували вашого персонального слова. В ситуації з конкурсом на керівника САП - порушуєте, причому слово, дане на найвищому рівні і публічно зафіксоване вашим же підписом", - продовжує Шабунін.

Глава ЦПК переконаний, що порушення слова виключить Зеленського зі справжніх переговорів про Україну. Навіщо враховувати позицію президента, який все одно не виконує взятих на себе зобов’язань?

На його переконання, у підсумку нам доведеться забути про підхід "нічого про Україну без України".

"Ще, мені здається, ваша команда не розуміє наскільки зламною є історія зі зривом конкурсу САП всередині країни. Зрозуміти це допоможе позиція головної редакторки "Української Правди" Севгіль Мусаєвої. Такою ж - різко негативною - стала позиція ключових людей всіх провідних незалежних медіа (а також експертного середовище). Наголошу, більшість з них до цієї історії з САП сприймали вас нейтрально", - зазначає Шабунін.

"І якщо команда переконує вас, ніби ці медіа не мають електорального впливу, то ваш попередник помилявся так само. Чим це для нього закінчилося вам і без мене відомо. Знаю, що вашу команду зачепили мої слова про державну зраду. Хочу їх пояснити. Припустимо, що я - Єрмак/Татаров, який хоче зірвати цей конкурс. Найпростіший спосіб це зробити - не збирати комісію. Це хоч якось дозволяє вам, пане президенте, зберегти лице", - пише він.

Далі Шабунін детально зупиняється на тому, що натомість зробила команда президента:

1) збирає комісії, а за день до засідання викатує рішення ручного ОАСК (яким підважує 15 місяців конкурсу).

2) Потім п’ятірка ОПешних членів на очах купи редакторів та послів спочатку визначає переможця, а потім ТРИЧІ відмовляється його затвердити.

3) Через кілька днів ваша команад знову збирає комісію, щоб… на очах тих самих редакторів та послів повторно зірвати затвердження визначеного переможця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс генпрокурора хоче повторної спецперевірки кандидатів на керівника САП, – фіналіст конкурсу Клименко



"Тобто, замість того щоб просто не зібрати комісію, ваша команда її двічі зібрала, щоб точно продемонструвати послам (та їхнім столицям) порушення вашого зобов’язання (перед ключовим безпековим союзником України). Пане президенте, допоможіть знайти цьому інше визначення, окрім як державна зрада. Особливо в переддень таких важливих для України переговорів між США і Росією.
І останнє, мабуть, для ваших виборців найнеприємніше. Допоможіть знайти позитивне пояснення тому, що особисто ви, пане президенте, толеруєте такі дії вашої команди?" - резюмує Шабунін.

Банкова планує вкотре зірвати оголошення переможця на посаду керівника САП новим рішенням ОАСК, - Шабунін 01
Банкова планує вкотре зірвати оголошення переможця на посаду керівника САП новим рішенням ОАСК, - Шабунін 02
Банкова планує вкотре зірвати оголошення переможця на посаду керівника САП новим рішенням ОАСК, - Шабунін 03
Банкова планує вкотре зірвати оголошення переможця на посаду керівника САП новим рішенням ОАСК, - Шабунін 04

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
зато без праклятого бариги, прада віталька
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29.12.2021 11:00
+14
Интернет завален карикатурами на Зеленского. Их сотни, если не тысячи! Остроумные и издевательские.

Пожалуй ни над одним президентом так не ржали, как сейчас ржут над Зеленским.

Такими наблюдениями поделился политический и экономический эксперт Андрей Головачев.

Смеяться над Зеленским начали где то полгода назад и сейчас стоит сплошной вaтаныот и издевательства. Народ мстит Зеленскому за собственную глупость.

Сразу после победы Зеленского я написал, что, как всякий случайный выскочка, популист, демагог и фрик, он будет не способен к управлению, и падение его популярности будет происходить стремительнее, чем у других президентов, по следующей динамике:

1. фаза Радость, восхищение, обожание - длиться до 3 месяцев

2. фаза Легкое разочарование - с 4 по 7 месяцы власти

3. фаза Полное разочарование - с 8 до 12 месяц

4. фаза Раздражение - от 1-го года до 1.5 лет

5. фаза Ненависть - от 1.5 до 2 года

6. фаза Смех, анекдоты - от 2 до 2.5 лет

7. фаза Презрение и отвращение - от 2.5 лет до майдана

Приблизительно все так и произошло.

Сейчас заканчивается 6-я фаза смеха.

И впереди Зеленского ждет презрение и отвращение.

Социологи отмечают, что 70% украинцев уже не смотрят видосики Гаранта.

А это и есть равнодушие и презрение.

Досидеть в этой фазе до конца каденции почти невозможно.

Зеленского будут просто избивать его политические противники, превращая его в отбивную.

Собственно, уже начали.

И еще. Фаза смеха обычно начинается при рейтинге 25% и продолжается до 20%.

Затем начинается презрение. У Зеленского сейчас как раз 20%, даже чуть ниже.
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29.12.2021 11:01
+14
Проанализируйте все действия Зеленского за 2.5 года президентства ! Это конкретно действия предателя , который хочет развалить Украину ! Не смеяться надо , а гнать его!
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29.12.2021 11:07
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зато без праклятого бариги, прада віталька
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29.12.2021 11:00 Відповісти
та витальке вообще по барабану. Ему гранты за бурутьбу дают, а сейчас даже ничего сочинять-выдумывать не надо, наркоман сам ему на блюдечке поводы приносит.
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29.12.2021 11:27 Відповісти
Може воно і так, і інтереси Шабуніна просто збіглися із державними, але не має правди де діти, Шабунін зараз на передовій з боротьби призначення голови САП у відповідності до конкурсу. Усіх інше зараз майже не чути.
Так що давайте без критиканства.
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29.12.2021 11:39 Відповісти
Відповідно до частини другої статті 8-1 Закону України "Про прокуратуру" організацію та проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП здійснює конкурсна комісія, і ця комісія рішенням від 20.01.2021 №3 зі змінами і доповненнями затвердила відповідний Порядок.

Цей Порядок є абсурдним просто тому, що його писали ті, хто і не планував обирати і призначати САПа.

Наприклад, у частині перші статті 4, абзацах 2 і 3 частини дванадцятої статті 21, частині дев'ятій статті 22 Порядку йдеться про "найбільшу" кількість голосів і "найбільшу" кількість балів.

Слово "найбільший" щодо конкурсної комісії означає "одинадцять", а щодо балів, з урахуванням Методології та критеріїв оцінювання (рішення комісії від 20.01.2021 №4 зі змінами), - 5 х 5 х 11 = 275.

Одному кандидату на посаду САП, я чув, дали 230 + 16 балів, іншому ще менше, але оскільки Порядок і Методологія написані ногами, жоден з них не може вважатися переможцем. Понад те, навіть у другий етап конкурсу кожного з цих "фіналістів" не можна було допускати.
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29.12.2021 12:59 Відповісти
Усе це демагогія. Один кандидат набрав більше балів. І все. Крапка.
Прокурор САП повинен бути. Методологія та правила можна удосконалити на наступний конкурс.
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29.12.2021 16:59 Відповісти
Це Вам, Богдане, "по барабану". Барабаните по клавіатурі, "ляпаєте"
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29.12.2021 17:00 Відповісти
А почему постоянно нужно выбирать именно из этих двух сортов говна?
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29.12.2021 12:29 Відповісти
Йдіть балотуватися
Буде три сорти.
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29.12.2021 14:53 Відповісти
Якщо у вас ціль - побільше сортів гімна - то це вам балотуватися потрібно. У мене такої цілі немає.
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29.12.2021 14:56 Відповісти
Аия взагалі в лайні не розбираюся. То ви, як я бачу, спеціаліст. Все про лайно думаєте.
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29.12.2021 17:44 Відповісти
Що ж ви лізете коментувати, якщо не розбираєтесь?
Ще й маєте нахабство хось стверджувати?

" Все про лайно думаєте."

По тому, хто що думає ви вже спеціаліст, чи теж ні?
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29.12.2021 19:35 Відповісти
Я ж відповів що ні. Не спеціаліст

Проте ви праві щодо нахабства.
За це вибачаюсь і залишу вас, як знавця,розбиратися далі.
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29.12.2021 19:54 Відповісти
Овва які люди, ну чого ж ви так соромитесь, нема потреби приховувати свого минулого 😁😁😁
Як там ЗЕлідор вже барига чи ні?
А кінець епохи зубАжіння наступив?
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30.12.2021 14:53 Відповісти
Дурнику, про те, що я не збираюся обирати з двох сортів гімна, я писав ще у квітні 2019го, між першим та другим туром виборів.
І у мене ніякої епохи зубожіння і не було - бо вона не від президента залежить, а від мене самого.
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30.12.2021 15:12 Відповісти
Ой як же незручно виходить 😁
За зечмошника топило тут ти, а дурень я, а ти такий в білому 😂😂😂
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30.12.2021 15:18 Відповісти
Це вже твої проблеми, як у тебе там незручно виходить. Бо я ніколи і нікого не агітував голосувати за Зелю і ніколи ніде не писав, що збираюсь за нього голосувати.
Тому не підміняй реальність своїми фантазіями.

А топлю я не за "зечмошника", а проти пропагандонської брехні. Це ви, пропагандони вважаєте, що проти політичного конкурента будь-яке лайно використовувати можна, я ж вважаю, що критикувати потрібно по суті, а не оббрехувати будь-кого, навіть "зечмошника". Тим більше, що його дофіга є за що критикувати по суті.
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30.12.2021 16:03 Відповісти
Зараз ви зебобіки всі розповідаєте, "я за нєво нє гАласавал".
Але тебе ваЗЕлінового я добре запам'ятав, ти ще півроку тому ,може більше , тут за свого ЗЕЛідора добре ср... горло рвав, так що насолоджуйся, хотіли цирку майте.
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30.12.2021 17:24 Відповісти
Ще раз для дебіла соєвого пояснюю - я топлю виключно проти пропагандонської брехні - і не розрізнюю брехню соєву від брехні зеленої. Зелю я критикую по справах і за кадрову політику, а не просто так - і так само я критикував по справах і за кадрову політику вашого сивочоголо хетьмана.
І саме тому, що я займаю неупереджену позицію, а не про-соєву, вам, безголовим фанатикам і здається, що я нібито топлю за Зелю, хоча критичних постів проти Зелі у мене набагато більше.
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31.12.2021 14:47 Відповісти
Ой ти ж мій ваЗЕлінчику, топить 😂😂😂
Галабародька твій гуру, критик 😁😁😁
Ти паскуда тут не свисти , коли раніше твого ЗЕлідора за брехливого язика ловили ти тут теж всіх соєвими обзивав.
Я ще тобі кзлу зеналіпочки пропонував наліпити , не соромитися то ти тоді теж на зелене лайно сходило. А зараз "нєвінаватая я" кловАн.
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31.12.2021 21:34 Відповісти
О, соєвий брехунець знову мені свої брехливі фантазії приписує. Ну пофантазуй, пофантазуй, брехло. Більше, ніж оббрехувати кого - ти ні на що не здатне.
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01.01.2022 02:08 Відповісти
Ти думало, що якщо у тебе ваЗЕлін замість в голові то й у інших мізків нема, але ми ж добре пам'ятаємо хто нормальний, а хто зелений 😎😎😎
З черговим роком втрачених можливостей ждун ти наш цирковий 😁😁😁
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01.01.2022 10:35 Відповісти
Те, що особисто у тебе мізків немає - це точно.
А так, на відміну від тебе я знаю, за кого я голосував, за кого агітував. Ти ж - лише фантазуєш. І хоча тут на Цензорі зберігаються всі пости - ти жодного мого посту з агітацією за Зелю не знайдеш.

А так, ти типова вата - той самий "червоний комісар" на новий лад. І нік відповідний - журнал "Перець" у совку містив найогиднішу совкову пропаганду.
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02.01.2022 13:35 Відповісти
Для чого мені лізти у архів?
Щоб тебе в твоє ж ЗЕлайно тикати?
Ти мені особисто доводив, що бубачка хароший і зараз заживемо, а на мої зауваження крім поносу про порохоботство і далі по темі барига на крові нічого путнього не казав.
Ви шмари зелені зараз всі розповідаєте я за нєВо нє гАлАсавал, ну прямо як ті дятли з діри ми нє гєтого хателі.
Так що обсихай зі своїми зеленими шмарклями, що ти є тут всі знають.
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02.01.2022 22:48 Відповісти
"Для чого мені лізти у архів?
Щоб тебе в твоє ж ЗЕлайно тикати?"

Проблема у тому. що тикнути ти зможеш лише своє брехливе хлєбало і більше нічого. Бо ти не знайдеш у архіві жодного мого посту, у якому я агітував би за Зеленського.

"Ти мені особисто доводив, що бубачка хароший і зараз заживемо"

Брешеш. Тупо брешеш. Наведи хоч одну цитату, брехливий лайномет.

А "Ти мені особисто доводив, що" згвалтував свого собачку, ага. Приблизно такої ж достовірності твердження.
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03.01.2022 00:29 Відповісти
Шмарклі зелені підітри і йди скумбрія по вісім гривень жри 😂😂😂
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03.01.2022 00:52 Відповісти
Интернет завален карикатурами на Зеленского. Их сотни, если не тысячи! Остроумные и издевательские.

Пожалуй ни над одним президентом так не ржали, как сейчас ржут над Зеленским.

Такими наблюдениями поделился политический и экономический эксперт Андрей Головачев.

Смеяться над Зеленским начали где то полгода назад и сейчас стоит сплошной вaтаныот и издевательства. Народ мстит Зеленскому за собственную глупость.

Сразу после победы Зеленского я написал, что, как всякий случайный выскочка, популист, демагог и фрик, он будет не способен к управлению, и падение его популярности будет происходить стремительнее, чем у других президентов, по следующей динамике:

1. фаза Радость, восхищение, обожание - длиться до 3 месяцев

2. фаза Легкое разочарование - с 4 по 7 месяцы власти

3. фаза Полное разочарование - с 8 до 12 месяц

4. фаза Раздражение - от 1-го года до 1.5 лет

5. фаза Ненависть - от 1.5 до 2 года

6. фаза Смех, анекдоты - от 2 до 2.5 лет

7. фаза Презрение и отвращение - от 2.5 лет до майдана

Приблизительно все так и произошло.

Сейчас заканчивается 6-я фаза смеха.

И впереди Зеленского ждет презрение и отвращение.

Социологи отмечают, что 70% украинцев уже не смотрят видосики Гаранта.

А это и есть равнодушие и презрение.

Досидеть в этой фазе до конца каденции почти невозможно.

Зеленского будут просто избивать его политические противники, превращая его в отбивную.

Собственно, уже начали.

И еще. Фаза смеха обычно начинается при рейтинге 25% и продолжается до 20%.

Затем начинается презрение. У Зеленского сейчас как раз 20%, даже чуть ниже.
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29.12.2021 11:01 Відповісти
Шабунин красавчик! Размазал лгуна
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29.12.2021 11:05 Відповісти
Цей "красавчик" в 19 році зробив все можливе щоб брехун прийшов до влади.
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29.12.2021 11:27 Відповісти
А можно поподробнее: Как именно он это сделал? Писал правду о Порохе? Или нагло клеветал, а порох его за это по судам затаскал?
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29.12.2021 14:22 Відповісти
Можла клєвєтать не сильно нагло і тоді фіг по судах затягаєш. Хитрожопі вітальки саме так і роблять.
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29.12.2021 14:59 Відповісти
"не сильно клеветать" звучит как чуть-чуть беременна
Когда по сути сказать нечего, переходят на личности. Ты в статье с чем-то не согласен?
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29.12.2021 15:04 Відповісти
Ось віталька пише 'чим це закінчилося для папередників'. Так от, 'папередник' на сьогодні виграє по соціології вибори президента. То віталька цими словами підбадьорює клоуна чи як? Це я до поняття 'нагло клєвєтал'...
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29.12.2021 15:02 Відповісти
"Моменто море", включіть мізки! Через це Пороха не вибрали
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29.12.2021 17:03 Відповісти
Для безголових ЗЕсектантів з короткою пам'яттю. При бажанні ще багато чого можна згадати і знайти.
Екс-депутат Рівнеради Віталій Шабунін став членом команди Зеленського
03.05.2019, 12:00

Колишній депутат Рівненської міської ради, а нині керівник неурядової громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін входить до команди новообраного президента України Володимира Зеленського. Про це в інтерв'ю телеканалу NewsOne розповів близький соратник олігарха Ігора Коломойського та Володимира Зеленського, адвокат Андрій Богдан.

Він зазначив, що до команди Зеленського входять публічні і непублічні експерти.

Водночас, як зазначив Богдан, у ній присутні «особи, які вже отримали чималий політичний досвід». Ідеться про нардепа від БПП Сергія Лещенка, екс-міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абрамавічуса і главу «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна.

За словами Андрія Богдана цих людей, вони мають намір запросити на роботу в Адміністрацію президента після інаугурації Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що саме Віталій Шабунін був організатором «таємної» від громадськості та журналістів зустрічі адвоката олігараха Коломойського Андрія Богдана та директора НАБУ Артема Ситника. Предметом зустрічі скоріше за все було питання повернення Коломойському «Приватбанку» та закриття трьох кримінальних справ проти олігарха, які розслідуються в НАБУ.

https://www.rivnenews.com.ua/2019/05/03/eks-deputat-rivnerady-vitalii-shabunin-stav-chlenom-komandy-zelenskoho/
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29.12.2021 22:17 Відповісти
Не, ну если Богдан сказал, да еще и в интервью NewsOne ... тогда конечно
А "входит в команду" это, простите, как? Ну там: "что делает", "какую должность занимает", "какое влияние на кого оказывает" ? Нет? Богдан не сказал? Странно ...
И должность никакую Шабунину не дали ... Странно ...
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30.12.2021 12:37 Відповісти
Нє ну єслі ти прАчітал, а дупля нє нарєзал то да тогда кАнєчно 3.14здеш.
А так да Вітальку тупА как контрацептивів поімєлі а оно нє поняло, кто ж єму доктАр.
Лох нє мамонт нє вимрєт, ти ж живой 😏😏😏 І Астальниє паживут єсчо 😎😎😎 главноє кіна пабольше.
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30.12.2021 14:48 Відповісти
Не закапывайся еще глубже. Твой словесный понос "не о чем" только подтверждает очень полезную для тебя поговорку: Сила дурака в молчании.
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30.12.2021 15:02 Відповісти
Я відповів на зрозумілому для тебе "словесному поносі" і таки бачу дійшло.
А щось доводити для тебе то марна справа ти ж не за цим прийшов. 😏😏😏
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30.12.2021 15:14 Відповісти
Віталька тут такий в білому, ну тіпа не агітую, не вірю, але от цей прийде зробить те, а ще у нас на щастя вибори будуть спочатку президентські, а потім парламентські, а там місцеві і буде щастя або побачимо чи виконає, бо порох бяка не робив нічого, ну майже нічого.

https://youtu.be/uA0D5nGVT0E

Хитро сказано, напряму ніби нема, але ж правильний посил відправив.

Чи можна вважати це прихованою агітацією за ЗЕнелоха?
А там при бажанні і інші цікавинки за 19 рік знайти можна.

Лещ то як щмара продалася.
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30.12.2021 17:33 Відповісти
Проанализируйте все действия Зеленского за 2.5 года президентства ! Это конкретно действия предателя , который хочет развалить Украину ! Не смеяться надо , а гнать его!
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29.12.2021 11:07 Відповісти
Чом,би,й неірвати... Відповідальності,ж, ніякої????
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29.12.2021 11:07 Відповісти
Значить нєлох сцить нєпадєтскі. Видно що там реальна стаття. Скоро мабуть піде цілувати дупу путлєру.
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29.12.2021 11:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XgJ6blf82qU
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29.12.2021 11:08 Відповісти
Ну, посилатися на позицію головної редакторки "Української Правди" ( яка зеленіє день від дня) - не серйозно. Сходить іще раз на шашлики і позиція зміниться.
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29.12.2021 11:10 Відповісти
Здається він вже "всьо"!
Обісрався.
Називаємо все своїми речами
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29.12.2021 11:11 Відповісти
Зараз "нарід 73%" хоче дорогого хліба і газу
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29.12.2021 11:13 Відповісти
"я устал, я ухажу..." - кто там поближе к киеву, подскажите идею для новогоднего видосика.
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29.12.2021 11:14 Відповісти
зрив конкурсу буде до тих пір, поки не призначать свою людину, невже ще не зрозуміло
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29.12.2021 11:18 Відповісти
шАман шАбунин ....
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29.12.2021 11:25 Відповісти
вони ще багато чого роблять, чи не роблять для полегшення вторгнення мокселів
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29.12.2021 11:26 Відповісти
Віталька за що боровся на те й напоровся 😎😎😎
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29.12.2021 11:29 Відповісти
Шабунин топил за Зеленского? Или ты как обычно: пердануть и в кусты?
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29.12.2021 14:24 Відповісти
Ба знайомий писок виліз і знову весь у лайні. 😏😏😏
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29.12.2021 20:11 Відповісти
Клятый Порох. Сколько он еще *********** подставлять будет?
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29.12.2021 11:31 Відповісти
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29.12.2021 11:33 Відповісти
Шабунину пора заняться приложением ДІЯ, которое работает на российские спецслужби .
Російська ж компанія ООО «Эпам Систэмз», якій Мінцифра відкрила за договором повний необмежений доступ до таємниць «Дії» - віднесена (за пропозицією Мінкомзв'язку Росії) до системоутворюючих підприємств економіки РФ разом з відомими ООО «Яндекс», «Мєйл.ру», «1С» та іншими (на які накладені санкції РНБО щодо обмеження їх діяльності в Україні).

"Из России с любовью" - вуха чиїх спецслужб стирчать за розробкою "Дії" - Legal informatics - Правова інформатика
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29.12.2021 11:44 Відповісти
Це робиться навмисно крисами, щоб зірвати допомогу США і вступ до НАТО.
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29.12.2021 11:51 Відповісти
Интересно, на что надеялись все эти люди в 2019 году, выбирая косноязычного,ни дня не работавшего, дурака на самый ответсвеный пост в стране. ? О_о
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29.12.2021 11:54 Відповісти
В ОП руководит Коломойский ? Шабунин сильно ошибается , имхо
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29.12.2021 12:00 Відповісти
Фарс с назначением прокурора САП предельно полно идентифировал Зе.
К сожалению, всё имитация и разаод.
За лохов держат и цивилизованый мир, и украинцев, и... кремль.
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29.12.2021 12:03 Відповісти
да нет, - Кремлю они подмигивают, как своим...
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29.12.2021 12:07 Відповісти
Навіть не лижуть, бо є кремлівські щури. Читайте Омельченко.
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29.12.2021 12:28 Відповісти
Григорий Омельченко, - старый маразматик и дурак. Читать маразматиков вредно для здоровья, - не читайте Омельченко!
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29.12.2021 12:30 Відповісти
Зеленського читати з Ківою, чи рахувати разом з Разумковим? Вам не догодиш.
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30.12.2021 10:54 Відповісти
а взагалі маразматиків не читати? Такої опціїї для вас не існує?
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30.12.2021 10:55 Відповісти
Как "своим" они подмигивают... ВСЕМ.
Это классика разаода.
События с позором САП без вариантов, на все 100%, показывают, что у существ абсолютно нет государственного мышления.
А есть исключительно шкурные личные интересы, ради которых они готовы лгать, лицемерить и тп.
Честь, соаесть, геополитика, строительство государства, переход от совка в цивилизованный мир - это пустой звук для зеленой команды.
Такие существа в данный момент думают не о том, как исправить позорную ошибку.
В даннвй момент они используют тактику замалчивания позора, а если позор выплывет, то будут лепить самые тупые отмазки.
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29.12.2021 15:05 Відповісти
с Кремлем они социально-близкие, это для них свои... А все конкурсы, корпоративное управление... Зебил вообще не понимает зачем оно нужно? Зачем нужно разделение властей для дипломированного уриста неочевидно... Зеленский косплеит путина и Лукашенко, - это его "герои", а все остальное видимость. Глав-поц хочет всю власть собрать в своих руках, чтобы никто не мешал деньги воровать. То, что абсолютная власть, - это абсолютная ответсвенность Зебилушка этого не понимает. Уверен, - он в свой жизни ни одной книжки не прочитал.
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29.12.2021 15:17 Відповісти
То что Зе ментально совок - это видно за километр.
То что Зе - это проект Бени тоже видно за километр
То что Зе тяготеет к образам Лукашенко и Путина - это тоже видно за километр. Помните как на позорной пресс-конференции он постоянно напоминал (70+ раэ), что он президент и гверховный? Это его подсознание выдаёт его желания. Зн хочет как Лука нести всякую пургу, а все вокруг молча с глубочайшим уважением конспектируют каждую фразу величацшего.
Зе хочет молчаливого коленопреклонения. А для этого ему нужна тотальная власть, в которую независимые от него антикоррупционные органы не вписываются. Это глубочайший совок и шаг назад для всей страны.
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29.12.2021 15:32 Відповісти
Скоріш за все США таки дотиснуть ОПу і нарешті буде призначений голова САП. Це є ключовий момент для майбутнього країни, який може почати процес руйнації системи судівської мафії. Українцям необхідно це усвідомити, консолідуватися навколо цієї ідеї і врешті решт дотиснути владу за будь-яку ціну.
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29.12.2021 12:30 Відповісти
Этого не будет никогда. Потому, что независимый САП, - это конец власти ЗеБени...
Зеленский, конечно, дурак, но мыло не ест, - себе срок он подписывать не будет. Именно поэтому, конкурс сольют 173%
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29.12.2021 12:48 Відповісти
Та ну на#уй, не може такого бути, Зеля ж не барига, правда, Шабуня!
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29.12.2021 12:48 Відповісти
Зачем нам такой президент, который тратит время страны и не проводит по настоящему реформ. Хоть одну реформу бы нормальную провел - ввел бы, как в Швейцарии по копирке - прямую демократию. Так даже этого не делает. Со своими олигархами не дают Украине стать нормальной страной, а тупо ее уничтожают и хуже и хуже все становится. Просто надоело! Страну ведут к тому моменту, как в сериале, что пустая страна будет! Вся страна рыгать уже хочет от этих мафия вонючих захвативших и переделивших страну. Олигархи - это Путинские кошельки и он при помощи их держит Украину в сфере своего влияния и издевается над Украинцами.
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29.12.2021 14:46 Відповісти
Тільки від Зеленського залежить обрання керівника САП.
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29.12.2021 15:15 Відповісти
Виродки діють на всіх фронтах, стараючись знищити Україну. Саме головне - не дати їм утекти
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29.12.2021 15:22 Відповісти
Сейчас в Украине на месте Президента воюющей страны за свою свободу и независимость - брехло, предатель, коррупционер и просто ограниченный и малообразованный дурак
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29.12.2021 15:54 Відповісти
Боже кого мы выбрали (но не я), тупую ЗЕлошару !!!!!!!!!!!!!
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29.12.2021 23:52 Відповісти
 
 