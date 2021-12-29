Попередня причина пожежі у Косівській райлікарні - порушення вимог пожежної безпеки, - Офіс Генпрокурора

Прокуратура проводить розслідування причин пожежі в лікарні на Івано-Франківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, ввечері 28 грудня 2021 року на 1-му поверсі реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні спалахнула пожежа. Загинуло троє пацієнтів – дві жінки і чоловік. Троє медиків отримали опіки різних ступенів тяжкості. Їх госпіталізовано.

За попередніми даними, причина пожежі - порушення вимог пожежної безпеки.

Наразі проводяться слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Досудове розслідування триває за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, внаслідок якої загинули і постраждали люди (ч. 2 ст. 270 КК України).

Нагадаємо, у реанімаційному відділенні лікарні на Івано-Франківщині виникла пожежа. Четверо осіб загинули, а троє постраждали.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Чорткові горить комбінат хлібопродуктів, перекрито рух на залізничній станції. ВIДЕО