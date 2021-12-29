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Новини Політика України
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Зеленський (17531) Квартал-95 (162) 1+1 (133) В'ятрович (234) телебачення (730)

31 грудня "1+1" майже весь день показуватиме "Сватів". Зеленський просить Захід про захист і паралельно заробляє брудні рублі, - В'ятрович

Новини Цензор.НЕТ Політика України

31 грудня

Демонстрація серіалу "Свати" на українському телебаченні, який зняла компанія президента Володимира Зеленського "95 квартал", всупереч закону відбувається російською мовою.

Про це у Facebook повідомив нардеп "ЄС" Володимир В'ятрович, інформує Цензор.НЕТ.

"Це реальна телепрограма каналу "1+1" на 31 грудня і новорічну ніч. З якої добре видно, як Зеленський "протидіє" русскому міру і як "бореться з олігархами".  Олігархічний канал Коломойського з ранку до вечора і всю ніч крутитиме продукцію 95 кварталу. До речі, серіал "Свати-7", дія якого відбувається в якійсь російськомовній країні, де живе той самий "адіннарод", про який весь час розповідає Путін, зараз крутять не лише на "1+1". А і на "России-1" - головному телеканалі держави-агресора", - наголосив парламентар.

В'ятрович зазначив, що Зеленський і Ко "однією рукою просять Захід про захист, а іншою - заробляють брудні російські рублі і зомбують українських глядачів русскомірскім шлаком".

"Демонстрація "Сватів" на українському телебаченні всупереч закону відбувається російською мовою. Саме такою є реальна політика Зеленського. І саме такою він хотів би бачити телепрограму й решти каналів країни і саму країну", - підсумував нардеп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Телеканал "Росія-1" перед Новим роком покаже новий сезон серіалу "Свати" виробництва "95 кварталу"

31 грудня 1+1 майже весь день показуватиме Сватів. Зеленський просить Захід про захист і паралельно заробляє брудні рублі, - Вятрович 01
31 грудня 1+1 майже весь день показуватиме Сватів. Зеленський просить Захід про захист і паралельно заробляє брудні рублі, - Вятрович 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+59
кино про быдло от быдла для быдла. джек-пот, так сказать.
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29.12.2021 11:34
+51
На каналі для бидла, мовою бидла
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29.12.2021 11:38
+45
вот вам, мудрый нарит, оскотиньтесь, перед НГ...
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29.12.2021 11:40
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Как можно было выбрать такое сцикло и пианиста )(уем. Я просто в а)(уе!
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29.12.2021 13:15 Відповісти
Така вже натура вшоумена.
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29.12.2021 14:19 Відповісти

После зелени сватов 7 навестим
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29.12.2021 14:21 Відповісти
Я даже в рейсе , где в свободное от вахты время , на длинных океанских переходах заняться нечем , кроме просмотра сериалов , видео игр и вискаря, не смог смотреть это шлак, меня хватило на полторы серии. Просто низкосортное гуано для умственно отсталых.
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29.12.2021 14:34 Відповісти
..неужели кто-то реально тратит время своей жизни на эту муйню?
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29.12.2021 14:35 Відповісти
Нас просто уже оскотинивают, превращая в кацапов. Человек с мозгами этот треш вообще смотреть не будет.
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29.12.2021 14:41 Відповісти
Це чудова новина!
Хто нажреться до Нового року, зможе без великих зусиль проблюватися і трохи протверезіти просто перемкнувши телевізор на Г+Г)
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29.12.2021 15:19 Відповісти
какой то полоумный телек еще смотрит у меня отключен года 4 уже за не уплату..смешно смотреть как тупой потребитель покупает за гроши в комфи телек большой зомбоящик..в ноябре декабре бачил..фу биомуссор
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29.12.2021 15:21 Відповісти
Телек можна використовувати як монітор для перегляду фільмів та відео з інтернету
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30.12.2021 10:03 Відповісти
в 2021 я нищеброд а телека нет вообще а моник 19
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30.12.2021 16:58 Відповісти
Страшно не нравятся "Сваты", смотрю, только чтобы плеваться, и рыгать)))
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29.12.2021 15:36 Відповісти
Паралельно на головних рашистських каналах одна реклама -СВАТИ! як головний падарочєк пад йолку разом з ГІВНОПЛЮСАМИ...Але, зауважте, - Мосейчук третя після Гордона й Портіноква лідирує на президента -а далі серед знаних популярних пппііі...здаболов Україна 24 співаков й камаровській , там навіть Ляшка з Гройсманом перстали кликати , а лисий пірамідочнік вже ведучого Голованова підсижує ...
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29.12.2021 15:52 Відповісти
Ніхто і не буде дивитися таке лайно! Тим паче на російській мові!
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29.12.2021 16:58 Відповісти
И не смотри, смотри своё "українське"
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30.12.2021 11:09 Відповісти
"Пачему мы в нато?","Введите санкции" - так обделатся как зеленые твари,еще уметь надо.Подозреваю что на фоне бизнеса с кацапами со стороны зеленых властей в следующем году все наши партнеры Украину пошлют нафиг .
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29.12.2021 17:51 Відповісти
Бидло побачило себе і возрадувалось.
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29.12.2021 19:54 Відповісти
Зеленський і вся його свита включно з дружиною, яка купує скумбрію по 8.грн.за кг, відірвані від реальності життя, бачили очі кого вибирали то і заслужили, 🙄
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29.12.2021 23:00 Відповісти
От этих Сватов-ублюдков уже тошнит! Пора создавать петицию об их закрытии!!! Хотя смешно конечно будет-петиция тому ,кто их и распространяет...Тогда надо создавать петиции и закрывать ЗЕлошару!...
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29.12.2021 23:48 Відповісти
Сколько людей-столько и мнений. Ничего плохого в сериале нет, лёгкий отдыхающие фильм, разделить тут из мостик слона..кому не нравится-пусть не смотрят Эта политика уже всем надоела, живите и наслаждайтесь жизнью!
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30.12.2021 00:42 Відповісти
Ватный шлак. Днище
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30.12.2021 10:36 Відповісти
Ничего плохого в этом не вижу.Научитесь правильно владеть украинским языком,задрали со своей мовой.
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30.12.2021 11:03 Відповісти
Вам бы обосрать сериал людей, который не имеет ничего про Россию. Браво, тупость на вашей стороне
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30.12.2021 11:08 Відповісти
Про що взагалі ця стаття? Як взагалі можно засуджувати? Фільм ніякою мірою не пропагує політичні погляди, ніяк не пропагує агресію. А ось ця стаття якраз і навозькує людей, проти людей. А тепер після нового року, загляньте на рейтинг показу телеканалу 1+1 за 31 та й 1 січня. Тоді і скажите за кого люди, та чі є людям якась користь с подібних політичних розпалюваннь.
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30.12.2021 11:38 Відповісти
Объявились защитники ватного сериала для дебилов🤦😂 Для них плинтусные ценности руцкаго мира в сериале это норма --- норма хамить другим, ругаться матом, делать гендерные унижения, шутки ниже пояса за 2 гривны, демонстрация менталитета быдла семьи пьющих зеков, пропаганда коммунизма (фашизма) через детей, крымнашизма, унижения других национальностей (украинской в том числе) --- неужели вы уроды сватовские всего этого не видите? Политики ненависти ко всем национальностям, ватного безумия -- вам не видно?
Политика -- это то как вы ватные ублюдки защищаете этот шлак "сваты". Лучше б попробовали посмотреть нормальные, человеческие сериалы, чем защищать политический и роССийско-фашистский продукт для нападения на Украину. сватоголовые фашисты.🖕
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30.12.2021 11:40 Відповісти
*******
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30.12.2021 19:56 Відповісти
З Наступаючим Новим Роком 2022
🤶🎅🤶🎅

Позитивне кіно раслабляє
можна дивитися
Свати 7 сезон всього було 9 серій

Жду Свати 8 сезон як що надумають знімати продовження
чи спин-офф чи новий фільм
в 2022,2023,2024
Можна дивитися всім світом
а можете не дивитися

Фільми не зв'язаний з політикою

Мені нравиться всі актори серіали
1-7 сезон

Подивився 7 сезон на 1+1 мовою рос.овуч. і станеш потом Росіянином

Що за ідіотизм
Як був Українцем так і все залишиться
Я Українець.
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31.12.2021 03:16 Відповісти
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