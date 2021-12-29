31 грудня "1+1" майже весь день показуватиме "Сватів". Зеленський просить Захід про захист і паралельно заробляє брудні рублі, - В'ятрович
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Демонстрація серіалу "Свати" на українському телебаченні, який зняла компанія президента Володимира Зеленського "95 квартал", всупереч закону відбувається російською мовою.
Про це у Facebook повідомив нардеп "ЄС" Володимир В'ятрович, інформує Цензор.НЕТ.
"Це реальна телепрограма каналу "1+1" на 31 грудня і новорічну ніч. З якої добре видно, як Зеленський "протидіє" русскому міру і як "бореться з олігархами". Олігархічний канал Коломойського з ранку до вечора і всю ніч крутитиме продукцію 95 кварталу. До речі, серіал "Свати-7", дія якого відбувається в якійсь російськомовній країні, де живе той самий "адіннарод", про який весь час розповідає Путін, зараз крутять не лише на "1+1". А і на "России-1" - головному телеканалі держави-агресора", - наголосив парламентар.
В'ятрович зазначив, що Зеленський і Ко "однією рукою просять Захід про захист, а іншою - заробляють брудні російські рублі і зомбують українських глядачів русскомірскім шлаком".
"Демонстрація "Сватів" на українському телебаченні всупереч закону відбувається російською мовою. Саме такою є реальна політика Зеленського. І саме такою він хотів би бачити телепрограму й решти каналів країни і саму країну", - підсумував нардеп.
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После зелени сватов 7 навестим
Хто нажреться до Нового року, зможе без великих зусиль проблюватися і трохи протверезіти просто перемкнувши телевізор на Г+Г)
Политика -- это то как вы ватные ублюдки защищаете этот шлак "сваты". Лучше б попробовали посмотреть нормальные, человеческие сериалы, чем защищать политический и роССийско-фашистский продукт для нападения на Украину. сватоголовые фашисты.🖕
🤶🎅🤶🎅
Позитивне кіно раслабляє
можна дивитися
Свати 7 сезон всього було 9 серій
Жду Свати 8 сезон як що надумають знімати продовження
чи спин-офф чи новий фільм
в 2022,2023,2024
Можна дивитися всім світом
а можете не дивитися
Фільми не зв'язаний з політикою
Мені нравиться всі актори серіали
1-7 сезон
Подивився 7 сезон на 1+1 мовою рос.овуч. і станеш потом Росіянином
Що за ідіотизм
Як був Українцем так і все залишиться
Я Українець.