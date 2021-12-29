Порошенко може перемогти Зеленського у другому турі, - опитування "Демініціатив" і Центру Разумкова

Президента Володимира Зеленського та лідера "ЄС" Петра Порошенка готові підтримати на виборах 50% українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про свідчать дані опитування Центру Разумкова та Фонду "Демократичні ініціативи" імені І. Кучеріва.

Чинний президент Зеленський у разі електорального суперництва у другому турі з п'ятим президентом Порошенком отримав би 23% голосів усіх опитаних або 50% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, Порошенко ˗ відповідно 23% і 50%.

Порівняно з листопадом 2021 року підтримка Порошенка та Зеленського у разі їх протистояння у другому турі на статистично значущому рівні не змінилася, однак, порівняно з результатами аналогічного опитування, що проводилося у наприкінці липня-на початку серпня цього року, частка голосів, які респонденти готові віддати за Зеленського, знизилася з 28% до 23% серед усіх опитаних), а частка тих, хто готовий голосувати за Порошенка, зросла з 17% до 23%.

У другому турі Порошенко обходить Зеленського. За п'ятого президента готові голосувати 50,1% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. За Володимира Зеленського - 49,9%.

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