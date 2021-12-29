Порошенко може перемогти Зеленського у другому турі, - опитування "Демініціатив" і Центру Разумкова
Президента Володимира Зеленського та лідера "ЄС" Петра Порошенка готові підтримати на виборах 50% українців.
Як передає Цензор.НЕТ, про свідчать дані опитування Центру Разумкова та Фонду "Демократичні ініціативи" імені І. Кучеріва.
Чинний президент Зеленський у разі електорального суперництва у другому турі з п'ятим президентом Порошенком отримав би 23% голосів усіх опитаних або 50% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, Порошенко ˗ відповідно 23% і 50%.
Порівняно з листопадом 2021 року підтримка Порошенка та Зеленського у разі їх протистояння у другому турі на статистично значущому рівні не змінилася, однак, порівняно з результатами аналогічного опитування, що проводилося у наприкінці липня-на початку серпня цього року, частка голосів, які респонденти готові віддати за Зеленського, знизилася з 28% до 23% серед усіх опитаних), а частка тих, хто готовий голосувати за Порошенка, зросла з 17% до 23%.
У другому турі Порошенко обходить Зеленського. За п'ятого президента готові голосувати 50,1% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. За Володимира Зеленського - 49,9%.
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Тай взагалі куди втече Зелена сволота? Нікуди та для Бені теж тікати нікуди свої ресурси він вже вичерпав тому раджу готуватись до в'язниці.
Це буде сором для всієї родини і дітей у школі ********** - папа госував за
Зе, це вирок
Правда, Барыга на общем режиме, а Зебил - на строгом.
А страной должны править Украинцы!
Ищите достойных на фронте!!!
а твой кумир - негодяй.
Правда, куда меньший, чем Зебил...
Хотя это невероятно. ))
По его выводам в стране дебилов 50 на 50.
Тут даже места зажопинцам не оставили, не говоря о других. ))
Якщо після підсумку вашої аналітики ви і далі будете голосувати чи підтрмувати "Зе", то.....вас слід окропити свяченою водою, щоб вигнати всіх бісів..Мало не забув..Викиньте телевізор....
Невідкладно треба думати про іншого кандидата від патріотичних про-українських об'єднанних сил з мінімальним антирейтингом. Це єдина можливість здолати і ЗЕ і проросійсбких Бойко- Мураєв- Шарій .
Треба час нового кандидата "розкрутити".
подшконочная гнида казламордая, где я был - ты и представить себе не сможешь)))
И да - скажи привет - деактивации!!!
у тебя просто нет будущего!
В кацапских бибенях - откуда ты пишешь иродом сам - это спасет твоих родственников от оплаты твоих похорон за твой длинный язык! )))
- Избиратель, почему такой грустный?
А Избиратель отвечает:
- Я иду из больницы, в которой проктолог диагностировал у меня неустранимую проблему - в моей жопе глубоко торчит рейтинг Пётра Порошенко и извлечь его оттудова нет никакой возможности