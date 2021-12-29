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Щоб не допустити відключень на свята: ДТЕК в Києві та області переніс строки всіх планових ремонтів в мережах
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
У Києві та Київській області не будуть проводити планові роботи на електромережах з відключенням світла з 29 грудня до 10 січня.
Про це повідомили пресслужби компаній ДТЕК Київські електромережі та ДТЕК Київські регіональні електромережі, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми коригуємо графік планових робіт на період з 29 грудня по 10 січня: планові роботи для посилення інфраструктури мереж не проводитимуться – світло для цього не відключатиметься", - йдеться в повідомленнях операторів систем розподілу Києві та Київської області.
Разом з тим, в компаніях наголосили, що аварійні бригади продовжать працювати в цілодобовому режимі, аби повертати світло в разі аварій чи негоди.
Топ коментарі
+4 Bigukrman я
показати весь коментар29.12.2021 12:15
+4 Nik Home 379c842c
показати весь коментар29.12.2021 12:26
+3 Светлана Круп
показати весь коментар29.12.2021 14:38
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Будь ласка, зачекайте...
Летом уголь, газ не закупили. А тут еще летом и ремонтные работы проморгали.
А де влада ? Тупить ?
и веерные отключения прекратятся...