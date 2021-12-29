Зеленський блокує призначення Клименка головою САП, тому що боїться проваджень щодо Коломойського та "слуг народу", - Бутусов

21 грудня комісія з обрання Спеціального антикорупційного прокурора завершила конкурс, більшість балів набрав Олександр Клименко, але прокурором він так і не визнаний.

Про це у Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Президент Зеленський продовжує демонструвати зневагу та порушує забов'язання України перед США, порушує декларацію щодо призначення прокурора САП, яку сам Зеленський підписав 1 вересня разом с президентом США Байденом", - йдеться в повідомленні.

За словами Бутусова, конкурсна комісія, половина членів якої призначена коаліцією "Слуг народу", ОПЗЖ, "Довіри" та "За майбутнє", відмовляються голосувати за визнання Клименка головою САП.

"Голова САП відсутній вже 16 місяців! Комісія керується офісом президента, і, без сумнівів, блокування конкурсу - це особисте рішення президента Володимира Зеленського. США докладають великих зусиль для допомоги Україні, Конгресс погодив чергові 300 мільйонів доларів військової допомоги, американські літаки-розвідники продовжують пильнувати за російськими війсками на кордонах України, США заявляють про підготовку глобальних санекцій проти РФ у разі великого вторгнення Путіна. А в цей час президент України не виконує одне з ключових питань співробітництва з США, та провалює призначення прокурора САП, яке більше за все потрібно не Байдену - а народу України!" - наголосив журналіст.

Бутусов зазначив, що Зеленський блокує призначення Клименка через те, що тоді в руках Клименка будуть провадження щодо структур Коломойського, Ахметова, та інших олігархів. Зокрема САП може відкрити шлях кримінальним провадженням проти самих "слуг народу".

"Санкції США проти наближеного до офісу Андрія Портнова - це сигнал для Зеленського, для його заступника голови офісу Татарова - партнера Портнова. Президент Зеленський завдяки своїм зв'язкам з олігархами зриває співпрацю з США, дискредитує нашу зовнішню політику та послаблює оборону України. Ось це реальна загроза національній безпеці. Але, нажаль, це питання ніхто не винесе на засідання РНБО", - підсумував журналіст.

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