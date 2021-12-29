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Зеленський блокує призначення Клименка головою САП, тому що боїться проваджень щодо Коломойського та "слуг народу", - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський блокує призначення Клименка головою САП, тому що боїться проваджень щодо Коломойського та

21 грудня комісія з обрання Спеціального антикорупційного прокурора завершила конкурс, більшість балів набрав Олександр Клименко, але прокурором він так і не визнаний.

Про це у Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Президент Зеленський продовжує демонструвати зневагу та порушує забов'язання України перед США, порушує декларацію щодо призначення прокурора САП, яку сам Зеленський підписав 1 вересня разом с президентом США Байденом", - йдеться в повідомленні.

За словами Бутусова, конкурсна комісія, половина членів якої призначена коаліцією "Слуг народу", ОПЗЖ, "Довіри" та "За майбутнє", відмовляються голосувати за визнання Клименка головою САП.

"Голова САП відсутній вже 16 місяців! Комісія керується офісом президента, і, без сумнівів, блокування конкурсу - це особисте рішення президента Володимира Зеленського. США докладають великих зусиль для допомоги Україні, Конгресс погодив чергові 300 мільйонів доларів військової допомоги, американські літаки-розвідники продовжують пильнувати за російськими війсками на кордонах України, США заявляють про підготовку глобальних санекцій проти РФ у разі великого вторгнення Путіна. А в цей час президент України не виконує одне з ключових питань співробітництва з США, та провалює призначення прокурора САП, яке більше за все потрібно не Байдену - а народу України!" - наголосив журналіст.

Бутусов зазначив, що Зеленський блокує призначення Клименка через те, що тоді в руках Клименка будуть провадження щодо структур Коломойського, Ахметова, та інших олігархів. Зокрема САП може відкрити шлях кримінальним провадженням проти самих "слуг народу".

"Санкції США проти наближеного до офісу Андрія Портнова - це сигнал для Зеленського, для його заступника голови офісу Татарова - партнера Портнова. Президент Зеленський завдяки своїм зв'язкам з олігархами зриває співпрацю з США, дискредитує нашу зовнішню політику та послаблює оборону України. Ось це реальна загроза національній безпеці. Але, нажаль, це питання ніхто не винесе на засідання РНБО", - підсумував журналіст.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
Потвора зелена скоро тіні своєі буде боятися , так як добре знає , що нашкодив 😠
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29.12.2021 12:14
+20
щось лідор частенько почав сцятися. ну скоро і сратися почне.
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29.12.2021 12:08
+18
Ніт не так.
Зеленський блокує, бо йому плювати на державу та наше майбутнє.
Та скотина дбає лише за себе.
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29.12.2021 12:18
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щось лідор частенько почав сцятися. ну скоро і сратися почне.
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29.12.2021 12:08 Відповісти
а ось це хэрово. Коли януковоч почав сцятито повну дічь став чудити
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29.12.2021 12:30 Відповісти
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29.12.2021 12:09 Відповісти
Потвора зелена скоро тіні своєі буде боятися , так як добре знає , що нашкодив 😠
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29.12.2021 12:14 Відповісти
Там взагалі своє кіно - вофка кофту суше, а всі йому заздрять.
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29.12.2021 12:14 Відповісти
Найбільше пограбували Україну Беня , Злочевський, а сиділа тільки Тигрюля.
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29.12.2021 12:15 Відповісти
Ублюдок Зелений! Україна тебе вже ненавидить...
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29.12.2021 12:18 Відповісти
чего??? "мудрий нарід" нездоланний в своїй бидлячності!
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29.12.2021 12:22 Відповісти
зазвичай до мудрого наріду починає доходити десь через 3 роки, скоро вже
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29.12.2021 12:24 Відповісти
Ніт не так.
Зеленський блокує, бо йому плювати на державу та наше майбутнє.
Та скотина дбає лише за себе.
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29.12.2021 12:18 Відповісти
Повеселила. С каких это пор кукла про что-то "дбає"? Для этого кукловод имеется ...
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29.12.2021 14:16 Відповісти
Нужны персональные санкции для клоуна и будет шевелится...
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29.12.2021 12:21 Відповісти
тільки повні дебіли вірили, що клоун йде заради народу, а не заради свого шефа
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29.12.2021 12:23 Відповісти
зеленський блокує ВСЕ, що може принести користь Україні.
зеленський робить Все, що шкодить Україні.
цього не бачить тільки сліпий або депутат, слуга народу
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29.12.2021 12:24 Відповісти
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29.12.2021 12:26 Відповісти
- Пятачок, кажется эти пчелы начали что-то подозревать!
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29.12.2021 12:32 Відповісти
сейчас володька всем всё объяснит ...
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29.12.2021 12:33 Відповісти
Я бы смотрел немного глубже: косовороточный ублюдок боится, что независимый глава САП может понаоткрывать уголовных дел против него самого. Ведь логово коррупции в Украине сейчас на Банковой
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29.12.2021 12:33 Відповісти
Правильно боїться , і блокує. Призначення нового антикорупційного прокурора це армагедон для самого Зеленського , бо відразу ж відкриються кримінальні справи по відмиванню і розкраданню з державного бюджету по офшорах мільярдних сум з програми велике будівництво. І якщо це все вспливе, для самого Зеленського це може дуже погано закінчитись , того і блокує , того і боїться. Воістину. Є чого боятися. За не повних три роки своїх президентських повноважень Зеленський приніс стільки біди для України що навідь уявити важко. Після завершення його президентської каденції відразу ж проти нього відкриється стільки кримінальних справ, що у жахливому сні не уявиш . Тут повний набір

Державна зрада, розголошення держ таємниці, ( Левченко в кабінеті)перевищення службових повноважень( оці дурнуваті не законні санкції) , притягнення до кримінальної відповідальності завідомо безневинної особи( справа Порошенка) розкрадання з держ бюджету групою осіб по предварительному зговору ( велике крадівництво) , і хай хоч хтось потім спробує заікнутись що Зеленського переслідують з політичних мотивів.
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29.12.2021 13:05 Відповісти
мегакоррупция, политические репрессии, рэйдерство под защитой закона - это все зе-иуда. он давно превзошел януковича. кто вам сказал, что он "неопытный" и "клоун"? - он приговор Украине и ее "мудрому нарiду".
P.S. "я ваш приговор" - это сказано для всей Украины.
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29.12.2021 12:34 Відповісти
И не назначать нельзя, поскольку придется изобретать всю математику заново. А он же не Евклид, он - опугало. Не по опугалу задачка
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29.12.2021 12:34 Відповісти
А що зараз робить Мустафа Наєм?
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29.12.2021 12:34 Відповісти
Независимый, сомнительно как то.
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29.12.2021 12:36 Відповісти
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29.12.2021 12:36 Відповісти
наглая ложь, зеля ничего и никого не боится, особенно, когда нюхнет с ранку яку-нить шмаль позабористей
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29.12.2021 12:40 Відповісти
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29.12.2021 12:40 Відповісти
Тише. Всем смотреть на Новый Год "Скотов" и радоваться.
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29.12.2021 12:41 Відповісти
Наркоман з рукою Бені у сраці відібрав майбутнє у наших дітей і відкинув країну у розвитку на десятиліття назад. Хай кара небесна паде на все його кодло.
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29.12.2021 12:43 Відповісти
Для початку рекомендую всім підписатися на сторінку САП у фейсбуці

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/

щоб показати слугам, що питання на котролі, і вже все вирішено за них. потихому "замять" вже не вийде.
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29.12.2021 12:45 Відповісти
Дев'єть з половино


@IvanGonta72

·
2 ч



Порахував офісні приміщення за електрику, і вангую величезні проблеми для Зеленського. ВЕЛИЧЕЗНІ!. 1кВт =6,1 грн. це непідйомно просто. А якщо у вас виробництво то це 3.14 просто.
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29.12.2021 12:58 Відповісти
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29.12.2021 13:28 Відповісти
100%! Это же и дураку ясно. Везде должны быть свои на 100% люди. Хотя в нашем феодальном государстве и не свои мало что сделают. Феодалы и их лакеи неприкосновенные. Только рабам тюрьма за украденый кг мяса, а им за миллиарды ничего. Только повышение и награды...
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29.12.2021 13:43 Відповісти
А ему не стоит бояться или не бояться, все равно народ поступит с ним как с чаушеску-каддафи.
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29.12.2021 13:52 Відповісти
Бутусова - в президенты, Шмарклю - на нары!
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29.12.2021 14:28 Відповісти
Бутусов на своем месте, слава Богу, а вот президент - явно сел не в тот вагон...
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29.12.2021 14:43 Відповісти
Криворіжський поц звичайне сцикло.
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29.12.2021 14:48 Відповісти
Гнида, одне слово.
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29.12.2021 15:09 Відповісти
зеля починай сушити сухарі, ростов тобі не світить.
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29.12.2021 15:31 Відповісти
Как только что-то порядочное выходит так начинают тормоз включать нам нужен президент из Китая где не смотрят на ранг и наказывают всех и вся
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29.12.2021 16:40 Відповісти
дякуємо, но - ніт! Грайтеся там собі самі у кацапіі з таким лайном!!!!
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30.12.2021 03:10 Відповісти
*****, кого мы выбрали (но не я), ЗЕлошару какого то!!!!!!!!!!!
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29.12.2021 23:32 Відповісти
 
 