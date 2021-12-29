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Заява Шойгу про хіматаку спрямована на те, щоб змусити Україну та США виправдовуватися і реагувати на безглузді заяви, - Гармаш

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заява Шойгу про хіматаку спрямована на те, щоб змусити Україну та США виправдовуватися і реагувати на безглузді заяви, - Гармаш

На Донбасі можуть посилитися конфронтації через інформаційні вкидання, які надходять з Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив член української делегації в ТКГ по Донбасу Сергій Гармаш.

Він прокоментував заяву російського віцеспікера Ради Федерації Костянтин Косачов про те, що в Росії є стаття в Конституції, що дозволяє здійснювати військові дії на території інших держав. У заяві російський чиновник згадав Грузію, в яку Росія вдерлася у 2008 році.

"Навіть заява Косачова починається з того, що Росія ніколи не нападала, а закінчується нападом Росії на Грузію у 2008 році. Це все частина інформаційної операції, якою нас намагаються змусити повірити в те, що ми слабкі. Примусити нас до виконання умов Росії, які для нас є рівними втраті суверенітету. Тому такі заяви потрібно сприймати серйозно", - пояснив Гармаш.

За його словами, на окупованому Донбасі можуть створити "брудну" бомбу.

Член української делегації в ТКГ також нагадав про заяву глави Міноборони РФ Сергія Шойгу, в якій він повідомив про знаходження в Україні американських військових найманців, які нібито планують на Донбасі зробити хімічну атаку.

"Дійсно дуже легко зробити таку біду на Донбасі. Донбас переповнений об'єктами техногенно небезпечними. У тому числі і ядерні об'єкти там є, які можуть використовуватися для створення тієї ж "брудної" бомби. Тому загроза є така. У мене викликає тривогу такі заяви Шойгу. Хоча мені здається, вони більше спрямовані на те, щоб змусити нас і США виправдовуватися і реагувати на безглузді заяви. Я думаю, що гряде серйозна конфронтація на Донбасі. Можливо, як привід для початку активних бойових дій можуть бути використані такі інформаційні приводи, на зразок хімічної атаки або чогось схожого", - додав Гармаш.

Читайте також: Шойгу заявив, що американські ПВК готують на сході України провокації із хімічними компонентами

Автор: Богдан Гуньковський
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Кацапи як кацапи.
Тривогу викликає говнокомандувач-зрадник.
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29.12.2021 12:31 Відповісти
Обнуленный гном паскуда редкостная...
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29.12.2021 12:32 Відповісти
Прикольно,ручечки и подголовнички в позолоте,тов. Сталин оценил бы..
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29.12.2021 12:34 Відповісти
Вдершись до української столиці (а для цього "муравйовці" використали, зокрема, і заборонені всіма конвенціями отруйні гази), більшовики замордували кілька тисяч чоловік…
https://uain.press/blogs/o-pravdych-artobstril-domu-grushevskyh-strata-************-kyyeva-698191
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29.12.2021 12:37 Відповісти
"Ну может и подвезли хим. снаряды, но только в ответ на тактические ядерные у противника...."

Это чёрный такой сарказм с юмором....
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29.12.2021 12:48 Відповісти
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29.12.2021 12:57 Відповісти
Это тело было крещёно в православие в 1960 году в одном из храмов города Стаханова Луганской области . Его родственники по материнской линии - уроженцы Украины .
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29.12.2021 12:58 Відповісти
нашо **** возив свою шойгу
у ту бурятскую тайгу?
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29.12.2021 12:59 Відповісти
Кацапы ставят вводные, одна тупее другой, и весь Мир это обсуждает. Что кацапам и надо. Уже никто не говорит про Крым, про Донбасс, Осетию, Приднестровье, все обсуждают Американские ЧВК и хим. оружие. Так спрашивается, а кто тупее? Чего стоит это мироустройство? У нас през клоун, а на остальных посмотрите, сборище деградантов и соплежуев, которыми кремлевские чекисты вертят как хотят...
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29.12.2021 13:03 Відповісти
Думаю на счёт - вертят.. подивимось, ще трошки залишилось часу, тоді і по балакаєм, але то що клоун та не треба на усю ***** реагувати та оправдоватис
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29.12.2021 14:08 Відповісти
Подивимось, 13 січня.
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29.12.2021 14:10 Відповісти
Послухати кацапи - збрехати собі!
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29.12.2021 13:21 Відповісти
Якщо кацапи так кажуть, то у них розвідка не до біса або ж хочуть самі зробити уявним те, про що нафантазували.
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29.12.2021 13:23 Відповісти
Гармаш ти довбень заява Шойгу то е Гебельска прпоганда вони все це зроблять а скажуть що то зробила країна І хто такого довбня послав в перемовну групу
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29.12.2021 13:38 Відповісти
Треба моськам нагадати, що полоній і "новічок" - це їхній профіль, а не США і не України.
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29.12.2021 16:04 Відповісти
 
 