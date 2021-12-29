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Крім загрози вторгнення ЄС розглядає й інші сценарії агресії РФ проти України. Вони менш екстремальні, але викликають занепокоєння, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Крім загрози вторгнення ЄС розглядає й інші сценарії агресії РФ проти України. Вони менш екстремальні, але викликають занепокоєння, - Боррель

Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що європейські спецслужби не відкидають ймовірність військового вторгнення Росії в Україну. Окрім цього, в ЄС розглядають й інші можливі сценарії агресії РФ.

Про це він заявив в інтерв'ю Die Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Зеркало тижня".

"Не можна повністю виключати можливість військового вторгнення. Але є багато інших сценаріїв, які викликають занепокоєння, навіть якщо вони менш екстремальні", - зазначив Боррель.

За його словами, Росія може дестабілізувати український уряд за допомогою гібридних тактик.

Другий можливий сценарій – подальша ескалація на Донбасі між українською армією та військами РФ.

Європейський політик також не виключає можливості, що РФ здійснюватиме газовий тиск на Європу.

Читайте також: Боррель найближчим часом запропонує створити військову навчальну місію Євросоюзу в Україні

Автор: Ірина Дашківська
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Оце постійне занепокоєння сприймається вже, як хворобливий стан. З цього стану треба або виходити якимось діями, або вже лікуватися.
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29.12.2021 12:40 Відповісти
Ти дуже потрiбен ЕСу
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29.12.2021 15:39 Відповісти
Мета одна-анексія України з асиміляцією українців ,а спсобів досягнення мети багато !!! І від власної мети Московія не відмовиться ніколи !!!))))
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29.12.2021 12:46 Відповісти
вже більше страшно чути ваше занепокоєння та стурбованність чим путіна.
ну чесне слово, достали своїми переживаннями.
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29.12.2021 12:52 Відповісти
Nord Stream у вас в голове . Все уже поняли , чего стоят ваши глубокие обеспокоенности .
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29.12.2021 13:14 Відповісти
агрессия против Украины - это рэйдерский захват медиапространства зе-холопами ( слугами ). агрессия против Украины - это "кагал-95" и его сериал "скоты".
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29.12.2021 13:18 Відповісти
«... вызывают беспокойство» - ключевое слово евроимпотентов и европутан!
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29.12.2021 13:50 Відповісти
европейцам следовало бы расследовать.каким образом они стали полностью зависимы от российского газа и кто именно проводил в Европе такую тактику.Сразу выплывет очень негативная роль германии и десятками лет правившей в ней ХДС\ХСС...Отсюда сделать выводы,как послабить и вообще устранить нити,за которую их дёргают и дисбалансируют из Кремля.И вообще,давно "поговорить" с Германией на предмет её потуг сделать из ЕС некую федерацию в главе Берлина.почти все ведущие должности в ЕС принадлежат гражданам Германии и Франции,это и стало затруднительным в противостоянии экономической агрессии РФ.
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29.12.2021 14:18 Відповісти
ну шрёдера купили с потрахами, тот бабла отвёз кому надо, те продали свои хранилища кацапам и всё
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29.12.2021 15:38 Відповісти
европейцам следовало бы расследовать.каким образом они стали полностью зависимы от российского газа
-а почему укра и в дальнейшем хочет зависимости от российского газа? Украина ожидает прибыль в 8,6 млрд долларов от контракта на транзит газа с Россией до 2024 года. Об этом говорится в распоряжении правительства от 28 декабря.
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29.12.2021 15:02 Відповісти
Какие еще угрозы?
Оккупировано четверть Украины, газопроводу скоро "фсё", газ по 3000$.
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29.12.2021 15:10 Відповісти
Ваина для мардвы закончицца на линии ссысрань, засрань и гарод серов де серут па падъездам, на берегах мехесрань мудянскава балота. ПС. Омериканцы акараков для мардвы не привезут больше тока факи куревые.
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29.12.2021 19:47 Відповісти
 
 