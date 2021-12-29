Крім загрози вторгнення ЄС розглядає й інші сценарії агресії РФ проти України. Вони менш екстремальні, але викликають занепокоєння, - Боррель
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Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що європейські спецслужби не відкидають ймовірність військового вторгнення Росії в Україну. Окрім цього, в ЄС розглядають й інші можливі сценарії агресії РФ.
Про це він заявив в інтерв'ю Die Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Зеркало тижня".
"Не можна повністю виключати можливість військового вторгнення. Але є багато інших сценаріїв, які викликають занепокоєння, навіть якщо вони менш екстремальні", - зазначив Боррель.
За його словами, Росія може дестабілізувати український уряд за допомогою гібридних тактик.
Другий можливий сценарій – подальша ескалація на Донбасі між українською армією та військами РФ.
Європейський політик також не виключає можливості, що РФ здійснюватиме газовий тиск на Європу.
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ну чесне слово, достали своїми переживаннями.
-а почему укра и в дальнейшем хочет зависимости от российского газа? Украина ожидает прибыль в 8,6 млрд долларов от контракта на транзит газа с Россией до 2024 года. Об этом говорится в распоряжении правительства от 28 декабря.
Оккупировано четверть Украины, газопроводу скоро "фсё", газ по 3000$.