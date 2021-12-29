Крім загрози вторгнення ЄС розглядає й інші сценарії агресії РФ проти України. Вони менш екстремальні, але викликають занепокоєння, - Боррель

Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що європейські спецслужби не відкидають ймовірність військового вторгнення Росії в Україну. Окрім цього, в ЄС розглядають й інші можливі сценарії агресії РФ.

Про це він заявив в інтерв'ю Die Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Зеркало тижня".

"Не можна повністю виключати можливість військового вторгнення. Але є багато інших сценаріїв, які викликають занепокоєння, навіть якщо вони менш екстремальні", - зазначив Боррель.

За його словами, Росія може дестабілізувати український уряд за допомогою гібридних тактик.

Другий можливий сценарій – подальша ескалація на Донбасі між українською армією та військами РФ.

Європейський політик також не виключає можливості, що РФ здійснюватиме газовий тиск на Європу.

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