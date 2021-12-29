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Протипоказання до вакцинації проти COVID-19 мають менше 1% дорослих українців, - ЦГЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Протипоказання до вакцинації проти COVID-19 мають менше 1% дорослих українців, - ЦГЗ

За даними жовтневого опитування, майже чверть українців, які не бажають вакцинуватися від COVID-19, вважають, що мають медичні протипоказання до щеплення від коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр громадського здоров'я.

"Насправді людей із протипоказаннями до вакцинації менше ніж 1% від дорослого населення України, адже щеплення повністю протипоказане лише тим, хто мав важку алергічну реакцію на першу дозу вакцини чи на один із її компонентів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що люди, які мають супутні хвороби, часто бояться щепитися через те, що вважають, що вакцина може їм зашкодити, проте це неправда.

"Усім людям, які мають серцево-судинні захворювання, потрібно вакцинуватися від COVID-19, адже хвороба в них протікає значно важче та може дати дуже серйозні ускладнення", - запевняє Віра Горбачова, кардіолог, кандидат медичних наук та завідувач діагностичного відділу Центру інноваційних медичних технологій Національної академії наук України.

Так само треба щепитися людям із цукровим діабетом та ендокринними захворюваннями, адже коронавірусна хвороба може бути для них вкрай небезпечною. Переконати щепитися людей із захворюваннями щитовидної залози значно важче. Адже ті помилково вважають, що аутоімунні захворювання є абсолютним протипоказом.

Не менш важливо щепитися людям з онкологічними хворобами, адже вони мають дуже високий ризик померти внаслідок ускладнень COVID-19.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні розпочали вводити ревакцинальну дозу проти COVID-19

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
я не болен и нехер меня лечить
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29.12.2021 13:26
+11
Дадада, а в Киеве соответственно пропорции в день минимум 2-3 тыщщи, ато и все 10000, не успевают трупы с улиц убирать.

Пешы исчо.
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29.12.2021 13:48
+7
Микола тышостахановец??? Ботоваксеры уже двенедели в запое творческом,всех распустили, а ты тут про села сочиняешь Куратору скажи что тебя обосали и засмеяли, ты провалил задание
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29.12.2021 15:45
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я не болен и нехер меня лечить
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29.12.2021 13:26 Відповісти
Це ти розумним людям можеш казати.
А психам -ні вони 1000% переконані що тебе ще вдасться "спасти"!
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29.12.2021 13:31 Відповісти
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29.12.2021 13:34 Відповісти
Где прививают Омикроном?? На сегодня это самая эффективная вакцина от смертоносной Дельты..😀
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29.12.2021 13:30 Відповісти
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29.12.2021 13:33 Відповісти
вы не пробовали мочу молодого поросенка?))))
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29.12.2021 13:34 Відповісти
Тобі допомогла.
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29.12.2021 14:59 Відповісти
У коли-котлеты спроси. Он от ковида ковидом вакцинировался.
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29.12.2021 13:49 Відповісти
Антиваксам смішно. В селі, де живуть мої батьки раніше було 4-5 смертей на тиждень, зараз щодня 2-3 похорони. Продовжуйте сміятися, дегенерати.
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29.12.2021 13:38 Відповісти
Дадада, а в Киеве соответственно пропорции в день минимум 2-3 тыщщи, ато и все 10000, не успевают трупы с улиц убирать.

Пешы исчо.
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29.12.2021 13:48 Відповісти
"Вы не понимаете, это другое"
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29.12.2021 14:33 Відповісти
Так село за год дожно вымереть
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29.12.2021 14:36 Відповісти
********, как село называется? Это ж катастрофа, такая смертность. В стране сейчас все нормуль, жёлтая зона, зелёная на пятки наступает
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29.12.2021 14:18 Відповісти
мабуть твої батьки вже самі залишились...а до кіньця тижня ще чотири дні...
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29.12.2021 14:44 Відповісти
Микола тышостахановец??? Ботоваксеры уже двенедели в запое творческом,всех распустили, а ты тут про села сочиняешь Куратору скажи что тебя обосали и засмеяли, ты провалил задание
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29.12.2021 15:45 Відповісти
все умершие были вакцинированы?
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29.12.2021 17:55 Відповісти
Яке ж ти кумедне!
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29.12.2021 21:09 Відповісти
Як цю "відому "лікарку назвати навіть не знаю. Всі вчені говорять ,що анкологія, хто переніс алергатичний шок --не можуть вакцинуватись , а ця --за.
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29.12.2021 13:39 Відповісти
1% избранных ?
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29.12.2021 14:31 Відповісти
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29.12.2021 14:35 Відповісти
Самое главное, что нет доверия ни к правителям, ни к врачам. Все понимают, что ковид появился не сам по себе. А теперь надо срочно всех привить.
Может быть это и безопасно, но полезно ли...
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29.12.2021 14:39 Відповісти
У нас тоже несколько омикронов поймали.
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29.12.2021 14:41 Відповісти
Пусть государство гарантирует компенсацию за последствия вакцинации и количество желающих увеличится в разы. А пока вы вешаете ответственность на население, то позвольте населению самому решать свою долю. Пусть эта умная кобыла советует своим родителям, когда у них будет тот букет болячек, которые она назвала.
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29.12.2021 14:59 Відповісти
Так осложнения от прививки КРАЙНЕ редки. На уровне десять в минус пятой примерно, причем в смертельных случаев раз в сто меньше. А летальность от вируса - на уровне 1.5-2%. Так что вы опасаетесь не того, чего надо
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29.12.2021 16:07 Відповісти
Значит тем более государство может спокойно выдвать, к примеру, миллиард, если что. если случаи крайне редки, то государство не рискует деньгами
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29.12.2021 17:57 Відповісти
А нафига? Поощрять идиотов? Вы же потом начнете рассказывать, что "само государство признало опасность! А-а-а, мы все умрем!"
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30.12.2021 19:24 Відповісти
Скільки ж дегенератів у коментарях.
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29.12.2021 15:13 Відповісти
вас одного заждались, но нарешті дочекались
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29.12.2021 15:46 Відповісти
Продолжайте вести наблюдение,мы с вами свяжемся
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29.12.2021 15:47 Відповісти
Намагайся написати все в одному коментарі, бо кліповість мислення нічого хорошого не дає.
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29.12.2021 16:34 Відповісти
Горбачова має дати відповідь, для чого вірус ,буде пробувати заразити людину хвору на онкологію,спід,теберкульоз, гепатит ,і т д і т ,п ,якщо вірус сам боїться заразитися цими хворобами.???
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29.12.2021 15:49 Відповісти
Как неожиданно,уже и противопоказания появились,странно откуда 1%?Про побочки скажут через год или два?
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29.12.2021 15:50 Відповісти
Про побочки все известно с момента начала применения.
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29.12.2021 16:08 Відповісти
Вера Горбачёва "уверяет", а платить за осложнения будет ?
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29.12.2021 18:19 Відповісти
 
 