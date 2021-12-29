Проводити перемовини із Путіним слід за участю Байдена, країн НАТО чи ЄС, - президент Естонії Каріс
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Естонії Алар Каріс заявив, що із президентом Росії Володимиром Путіним не можна проводити переговори без участі США та країн НАТО.
Слова Каріса цитує ERR, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Зеркало тижня".
Каріс на запитання журналістів, "чи готові ви зустрітися з Путіним, і про що б ви з ним поговорили?", відповів: "Звичайно, якщо надійде запрошення, потрібно буде на нього відреагувати. Я вважаю розумним, що переговори з Путіним мають вести не я сам і не сам президент США, а країни НАТО чи країни Європи всі разом".
За його словами, переговори Джо Байдена та Владіміра Путіна "справді багатьох стривожили".
"Почуття було таке, що нас оминають. Звідси і телефонна розмова з Байденом, яку провели пізніше країни Східної Європи, та інші країни теж", – підкреслив президент Естонії.
Будь ласка, зачекайте...
Гетьман справиться там на ура.
Азербайджан, Грузия, Украина, Молдова, Польша, Балтия. Да и финнам особо не стоит расслабляться!
Но наш ослик оманский мечтает сторговаться с шакалом, предложив вместо себя дойную корову. Но шакал с удовольствием сгрызет осла , зная, что корова забодать и лягнуть может
Украина тогда уже почти победила.
Тотальная изоляция от окружающего мира и регулярные профилактические бомбежки.
Чтобы показать оскал, а тем более укусить у них духа не хватает.
У них своих проблем хватает, а ассистировать Зе ...
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Президент Эстонии Алар Карис может что-то кому-то советовать???? Вот это поворот!!!!
(После Украины.)