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Байден (1567) перемовини (2165) Путін (18906) Росія (36549) США (10739) Естонія (529) Євросоюз (4698) Алар Каріс (14)

Проводити перемовини із Путіним слід за участю Байдена, країн НАТО чи ЄС, - президент Естонії Каріс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Проводити перемовини із Путіним слід за участю Байдена, країн НАТО чи ЄС, - президент Естонії Каріс

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що із президентом Росії Володимиром Путіним не можна проводити переговори без участі США та країн НАТО.

Слова Каріса цитує ERR, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Зеркало тижня".

Каріс на запитання журналістів, "чи готові ви зустрітися з Путіним, і про що б ви з ним поговорили?", відповів: "Звичайно, якщо надійде запрошення, потрібно буде на нього відреагувати. Я вважаю розумним, що переговори з Путіним мають вести не я сам і не сам президент США, а країни НАТО чи країни Європи всі разом".

За його словами, переговори Джо Байдена та Владіміра Путіна "справді багатьох стривожили".

"Почуття було таке, що нас оминають. Звідси і телефонна розмова з Байденом, яку провели пізніше країни Східної Європи, та інші країни теж", – підкреслив президент Естонії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС має бути присутнім на перемовинах РФ та США щодо гарантій безпеки, - Боррель

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Топ коментарі
+4
Пора задуматься о том, что бы создавать новый оборонный/военный союз. Если AUKUS создали, почему нельзя создать Украина- Турция-Польша-Прибалтика?
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29.12.2021 13:40
+4
Верно, ослу общаться с бешеным шакалом можно только в компании сытых тигра, льва и волка.
Но наш ослик оманский мечтает сторговаться с шакалом, предложив вместо себя дойную корову. Но шакал с удовольствием сгрызет осла , зная, что корова забодать и лягнуть может
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29.12.2021 13:45
+4
А в это время на первом канале кацапни после Нового года анонсировали показ новых серий Сваты, нашего независимо-гэроического патриота вовки-клоуна!!!! Да это недоразумения нельзя выпускать дальше Киевской области!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Его надо беречь ....до суда над ним!!!
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29.12.2021 14:00
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"Проводити перемовини із Путіним слід за участю Байдена, країн НАТО чи ЄС, - президент Естонії Каріс" - Даааа і нє польше трйох раааззз!
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29.12.2021 13:34 Відповісти
Мнение Эстонии, Латвии и Литвы конечно важно для Германии ,Франции , Италии и т.д.
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29.12.2021 14:21 Відповісти
Вам важливо зрозуміти що Эстонія, Латвия ,Литва ≠ пітораси котрі говорять від їх імені.
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29.12.2021 15:17 Відповісти
Особенно если учесть ,что они живут, в большинстве своем, на их гроши.
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29.12.2021 14:23 Відповісти
Ніхто нікому гроші задарма не дає ,швидше забирають!
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29.12.2021 15:18 Відповісти
Да нет 3 ярда Литве ежегодно. Прикинь Украине 40 ярдов(по количеству населения) рай наступил бы
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29.12.2021 15:21 Відповісти
Литовці привозять 30 ярдів, в рік. Українці теж дохрєніще заробляють і привозять. Ніхто нікому задарма нічого не дає. Просто позичають країні, дерибанять гандони,а віддавати народу. Схема стара ,для закабалення народу.
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29.12.2021 15:46 Відповісти
та все нормально. ніхто нас не здасть якщо ми самі себе не здамо або не дозволимо це зробити проросійській агентурі в АП Зеленського, що є дуже можливим.
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29.12.2021 13:39 Відповісти
Вот поэтому предлагаю писькограя с его шоблоц не приглашать.
Гетьман справиться там на ура.
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29.12.2021 14:02 Відповісти
Пора задуматься о том, что бы создавать новый оборонный/военный союз. Если AUKUS создали, почему нельзя создать Украина- Турция-Польша-Прибалтика?
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29.12.2021 13:40 Відповісти
Давно пора. От еврослизняков-толерастов только вред.
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29.12.2021 13:47 Відповісти
Страны Балтии. Прибалтика- так эти страны Московия дразнит.
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29.12.2021 13:48 Відповісти
А зачем так ограниченно?
Азербайджан, Грузия, Украина, Молдова, Польша, Балтия. Да и финнам особо не стоит расслабляться!
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29.12.2021 14:02 Відповісти
И Австралия. И транзит, транзит на 15 лет не забыть
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29.12.2021 14:09 Відповісти
Верно, ослу общаться с бешеным шакалом можно только в компании сытых тигра, льва и волка.
Но наш ослик оманский мечтает сторговаться с шакалом, предложив вместо себя дойную корову. Но шакал с удовольствием сгрызет осла , зная, что корова забодать и лягнуть может
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29.12.2021 13:45 Відповісти
Если он сьест осла, это будет хорошо

Украина тогда уже почти победила.
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29.12.2021 14:04 Відповісти
ВАЗеленський спить і бачить перемовини тет-а-тет з ******. З яким би задоволенням він швиденько злив би Україну і повернувся до зйомок улюблених лайносеріалів.
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29.12.2021 13:53 Відповісти
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29.12.2021 13:54 Відповісти
А в это время на первом канале кацапни после Нового года анонсировали показ новых серий Сваты, нашего независимо-гэроического патриота вовки-клоуна!!!! Да это недоразумения нельзя выпускать дальше Киевской области!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Его надо беречь ....до суда над ним!!!
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29.12.2021 14:00 Відповісти
про плюсам уже неделю, как идет.
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29.12.2021 14:02 Відповісти
Интересно, денежки за проданное врагу теледерьмо зелёному гнусу кровью не пахнут? Любит оно денежки - оно и родителей продало бы на органы или опыты,если бы нашлись покупатели....
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29.12.2021 14:11 Відповісти
Желание клоуна пошушукаться с полудохлой кремлёвской крысой попахивает желанием договориться о сдаче Украины кремлю в обмен на гарантии и что-то ещё.... Тут свидетели не нужны. Зелёную соплю нельзя выпускать из страны на предательские переговоры. Оно - тупое и не понимает, что предав Украину, он укоротит себе жизнь на десятки лет.... Тюремного заключения....Неужели ленка не отговаривает его от подобного политического "суицида"?
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29.12.2021 14:04 Відповісти
никаких переговоров с кремлевской ОПГ пещерных кацапа-фашистских мракобесов.
Тотальная изоляция от окружающего мира и регулярные профилактические бомбежки.

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29.12.2021 14:32 Відповісти
Оно бы не помешало, но вот только такое ощущение, что если бы страны Западной Европы были бы уже в состоянии войны с запоребриком, то они всё равно продолжали бы закупать газ у него, и снабжать всякими плюшками. При этом с грозным видом "устрашали" пальчиком "но-но-но, я тебя сейчас накажу".
Чтобы показать оскал, а тем более укусить у них духа не хватает.
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29.12.2021 15:41 Відповісти
Ці слова треба почитати нашому гаранту, який такий сміливий до формату розмови з Путіним. Тільки він сам не знає, як він вилізе з тієї халепи, коли почне говорити з уркою, тим паче, який його ні в що не ставить. Треба Зеленському мати хоч трохи людської самоповаги і державної мудрости, щоб заявляти про це.
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29.12.2021 14:34 Відповісти
А Байден, НАТО и ЕС согласны?
У них своих проблем хватает, а ассистировать Зе ...
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29.12.2021 15:06 Відповісти
Всі розуміють,що Зеленого Йолопа до ***** допускати не можна.Крім нього самого.
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29.12.2021 15:06 Відповісти
Президент Эстонии Алар Карис заявил, что с президентом России Владимиром Путиным нельзя проводить переговоры без участия США и стран НАТО Источник: https://censor.net/ru/n3307727
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Президент Эстонии Алар Карис может что-то кому-то советовать???? Вот это поворот!!!!
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29.12.2021 15:49 Відповісти
А что посоветывали президенты Албании и Молдовы?
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29.12.2021 18:00 Відповісти
Проводить переговоры надо с участием Польши, Эстонии, Латвии и Литвы - самых заинтересованных стран.
(После Украины.)
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29.12.2021 17:03 Відповісти
 
 