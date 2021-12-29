Експрезидент Молдови Додон став підозрюваним у справі про розкрадання майже $12 млн

Генпрокуратура Молдови оголосила підозру експрезиденту країни Ігорю Додону. Його підозрюють у причетності до розкрадання 12 мільйонів доларів у справі Energocom.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsmaker.

Додон запевняє, що не має наміру нікуди "тікати", і планує співпрацювати зі слідством. Також він не визнає свою провину.

Він вважає, що його допит невипадково організували за кілька днів до Нового року: "Це було 14 років тому, ви шукаєте самі не знаєте, що".

Експрезидент уточнив, що всі фігуранти цієї справи, як і він сам, наразі мають статус підозрюваних. Але не назвав інших згаданих у справі осіб.

За даними слідства, на початку 2008 року керівництво підприємства Energocom, яке постачає до Молдови електроенергію, у змові з чиновниками міністерства економіки, Нацагентства регулювання в енергетиці та іншими особами, у тому числі тими, хто живе за межами країни, реалізували злочинну схему. Вони необґрунтовано збільшили закупівельну ціну на електроенергію та привласнили різницю у ціні.

Таким чином, вони завдали Молдов збитків у $11 млн 927 тис.

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