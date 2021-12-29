Експрезидент Молдови Додон став підозрюваним у справі про розкрадання майже $12 млн
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Генпрокуратура Молдови оголосила підозру експрезиденту країни Ігорю Додону. Його підозрюють у причетності до розкрадання 12 мільйонів доларів у справі Energocom.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsmaker.
Додон запевняє, що не має наміру нікуди "тікати", і планує співпрацювати зі слідством. Також він не визнає свою провину.
Він вважає, що його допит невипадково організували за кілька днів до Нового року: "Це було 14 років тому, ви шукаєте самі не знаєте, що".
Експрезидент уточнив, що всі фігуранти цієї справи, як і він сам, наразі мають статус підозрюваних. Але не назвав інших згаданих у справі осіб.
За даними слідства, на початку 2008 року керівництво підприємства Energocom, яке постачає до Молдови електроенергію, у змові з чиновниками міністерства економіки, Нацагентства регулювання в енергетиці та іншими особами, у тому числі тими, хто живе за межами країни, реалізували злочинну схему. Вони необґрунтовано збільшили закупівельну ціну на електроенергію та привласнили різницю у ціні.
Таким чином, вони завдали Молдов збитків у $11 млн 927 тис.
Будь ласка, зачекайте...
Или так клоуна уважаете, что сравниваете его с кондитером?
не далее, как час назад был "тупым зеботом", а теперь вон оно как.......
Хотя все верно - когда нет ума, то остается только "обсирать" всех вокруг, думая что таким образом остальные опустятся до навозного уровня обсирателя. Но это только в его голове....
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"Тупым зеботом" ты не был, а ЕСТЬ. Русский Петрушка, он что в РФ, что в Африке, что в Украине Петрушкой и остается. Даже косоворотка как у твоего госизменника, казнокрада, наркомана, олигарха и узурпатора власти.
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Без ума банально или качественно "обсирать" не получиться, получиться только клоуна-наркомана сделать Президентом воюющей страны.
это обычный копирайт.
За сколько работаешь, тварь?
перечень статей зелемойского выйдет в трех томах
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Все фамилии чистое совпадение