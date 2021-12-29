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Молдова (815) Додон (115)

Експрезидент Молдови Додон став підозрюваним у справі про розкрадання майже $12 млн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Експрезидент Молдови Додон став підозрюваним у справі про розкрадання майже $12 млн

Генпрокуратура Молдови оголосила підозру експрезиденту країни Ігорю Додону. Його підозрюють у причетності до розкрадання 12 мільйонів доларів у справі Energocom.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsmaker.

Додон запевняє, що не має наміру нікуди "тікати", і планує співпрацювати зі слідством. Також він не визнає свою провину.

Він вважає, що його допит невипадково організували за кілька днів до Нового року: "Це було 14 років тому, ви шукаєте самі не знаєте, що".

Експрезидент уточнив, що всі фігуранти цієї справи, як і він сам, наразі мають статус підозрюваних. Але не назвав інших згаданих у справі осіб.

За даними слідства, на початку 2008 року керівництво підприємства Energocom, яке постачає до Молдови електроенергію, у змові з чиновниками міністерства економіки, Нацагентства регулювання в енергетиці та іншими особами, у тому числі тими, хто живе за межами країни, реалізували злочинну схему. Вони необґрунтовано збільшили закупівельну ціну на електроенергію та привласнили різницю у ціні.

Таким чином, вони завдали Молдов збитків у $11 млн 927 тис.

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Топ коментарі
+9
Вот же Гондон!
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29.12.2021 13:36
+8
тікай додон в ростов. Там вже Клуб політичних відходів
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29.12.2021 13:36
+7
після наступних виборів глянемо))
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29.12.2021 13:42
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Вот же Гондон!
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29.12.2021 13:36 Відповісти
тікай додон в ростов. Там вже Клуб політичних відходів
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29.12.2021 13:36 Відповісти
коментар відмічено як спам
До Петра в Європу.
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29.12.2021 13:40 Відповісти
Покидьки їдуть в кацапію. Європа по запиту видасть
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29.12.2021 13:43 Відповісти
Ну не може ж так палитися.
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29.12.2021 16:29 Відповісти
A kuda ZEbobiki potjekut ?
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29.12.2021 15:45 Відповісти
Ти вже дремонув. Цього достатньо.
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29.12.2021 16:28 Відповісти
им самое место в тюремной дурке...
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29.12.2021 19:05 Відповісти
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29.12.2021 14:29 Відповісти
в Украине такая муйня презам не горзит,к сожалению
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29.12.2021 13:39 Відповісти
після наступних виборів глянемо))
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29.12.2021 13:42 Відповісти
ой не ругайся)
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29.12.2021 13:48 Відповісти
вот интересно и кто будет по твоему
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29.12.2021 13:49 Відповісти
Не готовий прогнозувати, але скоріше за все діючого не переоберуть
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29.12.2021 13:51 Відповісти
коментар відмічено як спам
Як і наш ПОПередник, тільки наш з вуглем та терористами🤦‍♂️
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29.12.2021 13:45 Відповісти
Как Зеля сейчас от бацьки электрику гребет, и бенз от пуйла, ох не на пользу...
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29.12.2021 13:51 Відповісти
Это Вы так кондитера не уважаете, что сравниваете его с клоуном?
Или так клоуна уважаете, что сравниваете его с кондитером?
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29.12.2021 14:40 Відповісти
Иди проспись, фанат Петрушки
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29.12.2021 15:09 Відповісти
О_о.

не далее, как час назад был "тупым зеботом", а теперь вон оно как.......

Хотя все верно - когда нет ума, то остается только "обсирать" всех вокруг, думая что таким образом остальные опустятся до навозного уровня обсирателя. Но это только в его голове....
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29.12.2021 15:50 Відповісти
не далее, как час назад был "тупым зеботом", а теперь вон оно как.......
============
"Тупым зеботом" ты не был, а ЕСТЬ. Русский Петрушка, он что в РФ, что в Африке, что в Украине Петрушкой и остается. Даже косоворотка как у твоего госизменника, казнокрада, наркомана, олигарха и узурпатора власти.


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29.12.2021 16:04 Відповісти
"когда нет ума, то остается только "обсирать" всех вокруг" (с)
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30.12.2021 09:55 Відповісти
Говно это родная среда обитания русских и тех, кто хочет быть русскими - малоросами. Петрушка малорос, а зебобики это либо безмозглые либо такие же малоросы. Безмозглые не обижаются, потому что им всё похер, какая разница, по приколу. В любом случае зелёный Петрушка кумир и тех и других и вы привели его к власти. Поэтому вы в ответе за все то, что натворила эта зелёная сопля.
===========
Без ума банально или качественно "обсирать" не получиться, получиться только клоуна-наркомана сделать Президентом воюющей страны.
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30.12.2021 11:49 Відповісти
кстати, у тебя даже ума не хватило написать собственную мысль. Точнее ты зелебот, потому что: "когда нет ума, то остается только "обсирать" всех вокруг" (с)

это обычный копирайт.
За сколько работаешь, тварь?
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30.12.2021 11:55 Відповісти
По ВПН зашел, руснявый? Или ты откровенный asinus asinorum?
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29.12.2021 15:13 Відповісти
Земля щас гомерически ржот
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29.12.2021 13:45 Відповісти
Что ни ватник то ворюга, що ж це робиться...
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29.12.2021 13:50 Відповісти
Ростов не резиновый.
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29.12.2021 14:07 Відповісти

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29.12.2021 14:17 Відповісти
Гондодон говорит,что это было 14 лет назад. Уже и эти деньги потрачены и ещё десяток лямов украдено. Имейте совесть.)
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29.12.2021 14:18 Відповісти
Из Додона на киче сделают бабу Бабариху
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29.12.2021 14:24 Відповісти
лузер
перечень статей зелемойского выйдет в трех томах
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29.12.2021 14:25 Відповісти
А Санду не промах.
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29.12.2021 14:33 Відповісти
Дрібнота, у порівнянні з сумами, які будуть фігурувати у справах про розкрадання бюджету Зеленським…
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29.12.2021 14:46 Відповісти
По таким статьям срок давности 3 года.
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29.12.2021 14:48 Відповісти
Осень 2024 года. Зеленский стал подозреваемым в деле о хищении почти $12 млрд.

=============

Все фамилии чистое совпадение
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29.12.2021 15:07 Відповісти
а что вы ожидали от пуйловского прихвостня!
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29.12.2021 15:08 Відповісти
Все как у нас. А слабо было предъявить подозрения пока он был президентом?
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29.12.2021 16:01 Відповісти
Молдавського гетьмана теж за сраку взяли )))
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29.12.2021 16:06 Відповісти
Ця Майя йде "нагавно гу" з молодим Зеленським. Вилізла на голому популізмі. Розігнала Парламент, щоб не заважав творити що заманеться, створила т.з. монобільшість А далі треба виконувати обіцянки - ліквідувати корупцію і злочинність увійти у Європу, ближче до Румунії, забрати(присмерити, вигнати москалів) Придністрянщину... А для цього немає ні мізків, ні сильонок. Перший дзвіночок пролунав у листопаді - Молдавію поставили (даруйте) раком по забезпеченню газом. Того тижня пані Санду сильно забідкалася, що Молдавія, як з"ясовується ... не має достатніх Збройних Сил. А тепер все пішло по накатанному (Зеленським) шляху - точ-у-точ як Зеленський випустила "білу ворону" - звинуватила "папєрєдніка" Додона у корупції (розкраданні державних коштів, державній зраді, какая разніца? - лиш би відволікти увагу молдаванів і європейського сойобщества від власної бездарності і нінащонездалості. Тепер у Молдавії і Європі будуть "смакувати" Додона, А Майя Санду ще на деякий час пролонгує своє сидіння у кріслі Президента.
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29.12.2021 16:53 Відповісти
Господи, цельный Президент и слямзил 12 млн(((...позорище то какое!! Нет, что бы 120 ярдов!!! Нищеброд!! У нас депутаты только на взятках столько берут..
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29.12.2021 17:53 Відповісти
 
 