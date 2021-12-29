Головань про справу Порошенка: Банкова бачить соціологію та боїться, що їй доведеться здавати свої повноваження
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Головна причина політичних переслідувань п'ятого президента – це зростання його рейтингу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявив адвокат Порошенка Ігор Головань.
"Ситуація з політичними переслідуваннями Петра Порошенка загострилася. Ми тепер вже точно знаємо з чим це пов’язано, оскільки саме сьогодні опубліковані результати соціологічних досліджень Центру Разумкова, відповідно до яких Порошенко навіть перемагає. Не те, що зрівнявся, а навіть перемагає Зеленського у другому турі виборів, якщо б такі відбулися. Тобто причина цього загострювання, цих політичних переслідувань тепер вже доказово нам відома", - наголосив правозахисник.
"Оскільки Офіс президента теж має свою соціологію, і я думаю, що її результати точно такі, які сьогодні були оприлюднені Центром Разумкова, то так звана "підозра" і абсолютно незаконні рішення, які ще й приховують від нас, про затримання Порошенка – тепер чітко зрозуміла причина цих дій", - додав він.
За словами Голованя, адвокати Порошенка звернулись до Офісу Генпрокурора з 18 клопотаннями.
Він, зокрема, нагадав, що подав клопотання про виклик у якості свідків у справі президента Володимира Зеленського, голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію, віце-прем’єрку Ірину Верещук, народних депутатів з монобільшості Данила Гетманцева, Мар’яну Безуглу та Федора Веніславського, які публічно заявляли про нібито відомі їм факти правопорушень з боку Порошенка.
"Ми бачимо, що і слідчі, і прокурори бояться, вони ховаються. Ми знаємо, що ганебне, незаконне рішення Печерського суду про затримання Петра Порошенка існує. Його приховують від суспільства, і ми обов’язково доможемося, щоб воно було опубліковано. А ті, хто причетний до його появи – понесли заслужену відповідальність. Ми бачимо, як нехтують законом Офіс генерального прокурора і ДБР. Намагається якнайбільше затягнути час", - зазначив адвокат.
"Крім того, ми знаємо, що у так званому "повідомленні про підозру" безліч сторінок було про статут Організації Об’єднаних Націй. Ми подали клопотання про витребування статуту ООН і витребування матеріалів кримінального провадження, яке було про вугілля з Південно-Африканської республіки, ми вимагали ознайомлення з матеріалами. Вимагали огляду інтернет-сторінок, де були розслідування журналістів про незаконність дій і низьку якість вугілля з Південно-Африканської республіки. ... Це маса конкретних речей, які повинно слідство перевірити. І головне – це факт політичних переслідувань. ... Ще раз повторюся: сьогоднішні результати Центру Разумкова абсолютно чітко пояснюють причину цих беззаконь. Влада боїться того, що їй доведеться здавати свої повноваження, а потім відповідати за скоєне", - підсумував Головань.
Будь ласка, зачекайте...
вот потому ты и ватник, причем еще тупее твоих расейских "мышебратьев"
Впрочем, такие как ты ни умом, ни памятью не отличают - и уже забыли про "100% своего генпрокурора".. в количестве трех штук
Зеля вообще должен вместе со всем Кварталом присесть на лет 15-20 за то что уже нарушили..
Но Порошенко и его адвокаты везде рассказывают что Зеля мотивированно шьет ему срок
а это ты написал - "идиот, ты до сих пор вериш что "президент сажает"? "
именно таке как ты и привели к власти януковоща, зеЛоха
А до этого бегали и орали "придет зеленский и посОдит Порошенко"
Впрочем, судя по тебе - ты до сих пор об этом орешь))
п.с. о том, что наезды зеЛоха на Пороха - политически мотивированы говорят ВСЕ на Западе..
Или ты принципиально испытываешь ненависть к здравому смыслу?
ну так беги с доукментами, а то в ГПУ снова обделались и никак не найдут реальные документы по "контрабанде"..
Впрочем, для таких как ты идиотов - морковка готова.. тебя обманывать не нужно, ты сам обманываться рад
И полномочия сдавать и показания давать и норму в ИТК выполнять.
Ну а як же?
Його "нарід" стурбований і хвилюється. ))
Хоча і вибір зовсім неякий, його треба уникнути в будь якому разі.
Їнша справа, що у нас він обмежений...
Найкращий вибір це олігарх-мародер, який разом з Януковичем, а після нього з Медведчуком і Ахметовим грабував країну?!!!
На яких препаратах ви сидите, щоб нести ТАКЕ.
І можливо не тількі в Польщі...