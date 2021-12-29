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Головань про справу Порошенка: Банкова бачить соціологію та боїться, що їй доведеться здавати свої повноваження

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головань про справу Порошенка: Банкова бачить соціологію та боїться, що їй доведеться здавати свої повноваження

Головна причина політичних переслідувань п'ятого президента – це зростання його рейтингу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявив адвокат Порошенка Ігор Головань.

"Ситуація з політичними переслідуваннями Петра Порошенка загострилася. Ми тепер вже точно знаємо з чим це пов’язано, оскільки саме сьогодні опубліковані результати соціологічних досліджень Центру Разумкова, відповідно до яких Порошенко навіть перемагає. Не те, що зрівнявся, а навіть перемагає Зеленського у другому турі виборів, якщо б такі відбулися. Тобто причина цього загострювання, цих політичних переслідувань тепер вже доказово нам відома", - наголосив правозахисник.

"Оскільки Офіс президента теж має свою соціологію, і я думаю, що її результати точно такі, які сьогодні були оприлюднені Центром Разумкова, то так звана "підозра" і абсолютно незаконні рішення, які ще й приховують від нас, про затримання Порошенка – тепер чітко зрозуміла причина цих дій", - додав він.

За словами Голованя, адвокати Порошенка звернулись до Офісу Генпрокурора з 18 клопотаннями.

Він, зокрема, нагадав, що подав клопотання про виклик у якості свідків у справі президента Володимира Зеленського, голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію, віце-прем’єрку Ірину Верещук, народних депутатів з монобільшості Данила Гетманцева, Мар’яну Безуглу та Федора Веніславського, які публічно заявляли про нібито відомі їм факти правопорушень з боку Порошенка.

"Ми бачимо, що і слідчі, і прокурори бояться, вони ховаються. Ми знаємо, що ганебне, незаконне рішення Печерського суду про затримання Петра Порошенка існує. Його приховують від суспільства, і ми обов’язково доможемося, щоб воно було опубліковано. А ті, хто причетний до його появи – понесли заслужену відповідальність. Ми бачимо, як нехтують законом Офіс генерального прокурора і ДБР. Намагається якнайбільше затягнути час", - зазначив адвокат.

"Крім того, ми знаємо, що у так званому "повідомленні про підозру" безліч сторінок було про статут Організації Об’єднаних Націй. Ми подали клопотання про витребування статуту ООН і витребування матеріалів кримінального провадження, яке було про вугілля з Південно-Африканської республіки, ми вимагали ознайомлення з матеріалами. Вимагали огляду інтернет-сторінок, де були розслідування журналістів про незаконність дій і низьку якість вугілля з Південно-Африканської республіки. ... Це маса конкретних речей, які повинно слідство перевірити. І головне – це факт політичних переслідувань. ... Ще раз повторюся: сьогоднішні результати Центру Разумкова абсолютно чітко пояснюють причину цих беззаконь. Влада боїться того, що їй доведеться здавати свої повноваження, а потім відповідати за скоєне", - підсумував Головань.

Також читайте: Зеленського та Порошенка у другому турі президентських виборів готові підтримати по 50% українців, - опитування "Демініціатив" і Центру Разумкова

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
Зе наркєт подавиться Порошенком.
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29.12.2021 14:32
+13
Плювати на те, хто там подобається мордорським ботам. Нема зараз альтернативи Порошенку.
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29.12.2021 14:53
+12
"в разгар войны"?)) это когда, идиот? в самое тихое время, 1 раз на 7 дней за ПЯТЬ лет - да и то об этом узнали спустя месяц))
Помнится, один клоун за 2.5 года более 28 (двадцати восьми!) раз шастал по Оманам, Турциям и прочим зонам отдыхам..
Или то "не считается"?
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29.12.2021 14:55
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идиот, ты до сих пор вериш что "президент сажает"?
вот потому ты и ватник, причем еще тупее твоих расейских "мышебратьев"
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29.12.2021 14:52 Відповісти
а тогда чего Порошенко всем жалуется что Зеля шьет дела на него и хочет закрыть, если президент не сажает?
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29.12.2021 15:00 Відповісти
Жалуется?)) зебил, с вас смеются, как для вас, идиотов, снимают видосики от зеЛоха, что "зеленский скоро посОдит Порошенко"))
Впрочем, такие как ты ни умом, ни памятью не отличают - и уже забыли про "100% своего генпрокурора".. в количестве трех штук
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29.12.2021 15:05 Відповісти
ты не истери - ты не на митинге на фабрике Рошен

Зеля вообще должен вместе со всем Кварталом присесть на лет 15-20 за то что уже нарушили..

Но Порошенко и его адвокаты везде рассказывают что Зеля мотивированно шьет ему срок

а это ты написал - "идиот, ты до сих пор вериш что "президент сажает"? "
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29.12.2021 15:11 Відповісти
беги в ГПУ и расскажи им что и кто кому должен, зебил))
именно таке как ты и привели к власти януковоща, зеЛоха
А до этого бегали и орали "придет зеленский и посОдит Порошенко"
Впрочем, судя по тебе - ты до сих пор об этом орешь))
п.с. о том, что наезды зеЛоха на Пороха - политически мотивированы говорят ВСЕ на Западе..
Или ты принципиально испытываешь ненависть к здравому смыслу?
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29.12.2021 15:18 Відповісти
Звідки ви, тупориле ЗЕбілйо, лізете??
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29.12.2021 15:07 Відповісти
Це говорить лише про те, що Зеленський це злочинець, і він буде сидіти, якщо раптом його не визнають не осудним , а така й ймовірність є
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29.12.2021 14:48 Відповісти
кацапа, тебя уже выпустили из дурки?))
ну так беги с доукментами, а то в ГПУ снова обделались и никак не найдут реальные документы по "контрабанде"..
Впрочем, для таких как ты идиотов - морковка готова.. тебя обманывать не нужно, ты сам обманываться рад
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29.12.2021 14:59 Відповісти
Непременно придётся.
И полномочия сдавать и показания давать и норму в ИТК выполнять.
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29.12.2021 14:58 Відповісти
🤦
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29.12.2021 15:02 Відповісти
Коломойский требовал от Порошенко пойти на диалог с лидерами «ДНР» и «ЛНР», пойти на мир на условиях РФ.За это и грабёж казны был наказан.После чего Порошенко для Коломойского стал врагом номер один. Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский. Зеленский пообещал посадить Порошенко . Заповедь, запрещающая мстить, относится только к тем случаям, когда обидчиком является еврей. Если же еврей оказывается среди народа, живущего по законам джунглей, он вправе принимать его правила игры, вправе «опускаться до его уровня». Воюющий с окружающими народами царь решает, какие меры устрашения и возмездия применять против них, чтобы избежать реваншистских поползновений. Это сфера его ответственности, в которой месть неизбежна.
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29.12.2021 15:01 Відповісти
А каких заявлений вы ждали от "адвоката Порошенко"? Что рейтинг в 15-20% - это и есть ВСЕНАРОДНАЯ поддержка?
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29.12.2021 15:11 Відповісти
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29.12.2021 15:21 Відповісти
Тролльчатинка зашевелилась. А всего то-рейтинги сравнялись.
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29.12.2021 15:13 Відповісти
Щось багато новин про Порошенка. Напевно все ж таки повернеться, тому і готують грунт інформаційно. От і добре, а то я вже почав переживати))
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29.12.2021 15:28 Відповісти
тобі, зебіл подляковий, після повернення Петра стане ще херовіше.
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29.12.2021 16:16 Відповісти
бидло(як і більшість порохоботів), я тільки радий буду поверненню порошенка.
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29.12.2021 16:30 Відповісти
щоб ти 3 дох подлякова гнида
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29.12.2021 16:38 Відповісти
А це вже на його розсуд. Далі буде видно.
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29.12.2021 16:56 Відповісти

Ну а як же?
Його "нарід" стурбований і хвилюється. ))
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29.12.2021 16:52 Відповісти
Петро Олексійович Порошенко - сьомий президент України! Мізки "наріду"все ж таки виліковні!
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29.12.2021 15:38 Відповісти
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29.12.2021 15:58 Відповісти
Жадібний,хитрий,сцикливий має сидіти на палі поруч з мєдвєдчуком.
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29.12.2021 15:55 Відповісти
Почитав коменти різних прибічників і хотів-би вставити свої 5-ть копійок. Порошенко---ОДНОЗНАЧНО не чистий на руку,навіть до бабки не ходи,АЛЕ,якщо це можливо,назве хоч хто-небудь СВЯТОГО політика,це як у притчі**хай кине камінь перший той,хто безгрішний**. Але якщо проаналізувати діяння двох президентів,то вибачте мене,Зе навіть в підметки не годиться Пороху,це як небо і земля!!! Можливо він і хороша людина,професійний артист,гарний режисер,можливо він і хоче,щоб люди жили краще(як говорила його мама),але,щоб довго не філософствувати--Я ТЕЖ ХОЧУ РАКЕТУ--і ЩО? Зе--це катастрофа для України і молю Бога,щоб не приніс війну в Україну з його відосиками,а Порох повернеться,може ніхто навіть і не сумніватись,бо він розуміє,що не повернення---це ГАНЬБА РІВНОЗНАЧНА ЯНУКОВИЧУ!!!І тому я вважаю,що на сьогодні альтернативи Пороху НЕМАЄ,хоча я,особисто,з великим задоволенням проголосував-би за Л. ЗЕРКАЛЬ!!
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29.12.2021 16:08 Відповісти
Гарік!! Ти навіть спілкуватись не можеш по-людськи,відразу образи. Дивись,мою думку підтримали 4 чоловіки,твою--1,можливо ти не правий? Я не нав*язую нікому Пороха,а лише констактую ФАКТ,що Порох був-би кращим і це моя особиста думка---РОЗУМІЄШ? Настрочив багато,а на питання кого бачиш презом,так і не відповів,всіляки методички приписуєш--хворий на голівку,чи ЩО? Нормальна людина не тявкала-б всілякі догадки,а конкретно написала-б: ЯКЩО В ДРУГИЙ ТУР ВИЙДЕ ПОРОШЕНКО І БОЙКО---я підтримаю Бойка,хоч погана позиція,але ПОЗИЦІЯ,а так **соловьинный помет**.
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29.12.2021 19:56 Відповісти
Тут я не згоден.
Хоча і вибір зовсім неякий, його треба уникнути в будь якому разі.
Їнша справа, що у нас він обмежений...
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29.12.2021 21:50 Відповісти
Оце лизнув шоколадний глаз, так лизнув.
Найкращий вибір це олігарх-мародер, який разом з Януковичем, а після нього з Медведчуком і Ахметовим грабував країну?!!!
На яких препаратах ви сидите, щоб нести ТАКЕ.
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29.12.2021 22:47 Відповісти
Порося, краще прокоментуй суть підозри!
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29.12.2021 16:34 Відповісти
Як тільки Порох виїхав у Польщу, одразу його рейтинг виріс. То може нехай там і сидить? А тут десятки прибічників будуть чекати його повернення. )
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29.12.2021 17:28 Відповісти
Така "чуйка"у багатьох є, що це станеться незабаром.
І можливо не тількі в Польщі...
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29.12.2021 21:56 Відповісти
Дело против Порошенко это не спасательный круг для Зеленского. Это бумеранг или камень на шее утопающего
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29.12.2021 17:31 Відповісти
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