УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11829 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
1 185 10
ліс (447) екологія (926)

На місці рубок в українських лісах висаджують молоді дерева, але є проблема догляду за ними, - координатор WWF Плига

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На місці рубок в українських лісах висаджують молоді дерева, але є проблема догляду за ними, - координатор WWF Плига

Інформація про те, що в Україні на місці лісових рубок не саджають дерева, є міфом. Однак лишається проблема поганого догляду за молодим лісом.

Про це йдеться у матеріалі Цензор.НЕТ "Екологічні проблеми водойм та лісів в Україні: між страшилками, байдужістю та успіхами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2021 році в Україні висадили близько 240 млн дерев, - Держлісагентство

"Інформація, що ключовою проблемою є те, що ліси не саджаються на місці рубок, є неправдою. Відновлення лісу може відбуватися природнім або штучним шляхом. У разі штучного садиться новий ліс на місці зрубів. Найкращим способом вважають природне лісовідновлення, коли на місці зрубів дерева виростають самі, але це може бути довго або не завжди доцільно, тому такий метод використовують в окремих умовах, які особливо сприятливі природному поновленню, наприклад у випадку заболочених вільхових лісах, які чудово самовідновлюються, - розповів координатор напряму "Ліси" Всесвітнього фонду природи в Україні Андрій Плига.

Проблема може полягати у поганому догляді за молодим лісом. Хоча загалом більшість скарг, що ліс не садять, пов’язані з тим, що на місці зрубів садять невеличкі сіянці, їх в перші роки не видно за високою травою. Ці молоді лісочки стають помітними за кілька років. Але ці новопосаджені культури потребують догляду.

По-перше, за діючими методиками дерева саджають дуже густо на той випадок, коли не всі дерева приживуться, а потім коли підростуть, їх треба проріджувати. Але по факту це прорідження іноді не роблять через комерційну недоцільність і ліс виростає загущеним та ослабленим. Очевидно, що цей підхід потрібно змінювати.

Інша проблема – далеко не всі дерева приживаються, особливо у посушливих зонах, які дуже страждають від зміни клімату, - починаючи з межі лісостепу і степу. У цих районах молоді посадки на місці рубок іноді всихають. У таких випадках лісгоспи вимушені робити додаткову посадку, але місцями вони цього не роблять".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+3
Навіть якщо замість одного зпиленого 100-літнього дерева посадити 100, то через рік вони ту втрату не компенсують.
показати весь коментар
29.12.2021 14:44
+2
Статья большая. А если в двух словах то - посадили и забыли(забили).
показати весь коментар
29.12.2021 14:47
+2
Моя бабка 40 років саджала ліс. Спочатку вирощували саджанці на спеціальних ділянках, потім їх пересаджували на розчищену вирубку, потім доглядали декілька років, в результаті ці ліси є. А тепер можуть навіть жолуді понакидати, "може щось виросте". Може.
показати весь коментар
29.12.2021 14:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навіть якщо замість одного зпиленого 100-літнього дерева посадити 100, то через рік вони ту втрату не компенсують.
показати весь коментар
29.12.2021 14:44 Відповісти
Сосну ріжуть через 30-40 років. Через 100 то вже на гній.
показати весь коментар
29.12.2021 14:46 Відповісти
Статья большая. А если в двух словах то - посадили и забыли(забили).
показати весь коментар
29.12.2021 14:47 Відповісти
Поставили під загрозу "велике садівництво"(1 000 000 000 дерев) Чєрти
б-ля...
показати весь коментар
29.12.2021 15:18 Відповісти
Моя бабка 40 років саджала ліс. Спочатку вирощували саджанці на спеціальних ділянках, потім їх пересаджували на розчищену вирубку, потім доглядали декілька років, в результаті ці ліси є. А тепер можуть навіть жолуді понакидати, "може щось виросте". Може.
показати весь коментар
29.12.2021 14:50 Відповісти
В WWF серьёзные ребята, лучше к ним прислушаться
показати весь коментар
29.12.2021 15:05 Відповісти
Стаття не приший кобилі хвіст. Якесь плига щось там гавка. Коли нищили Карпати, про нього ніхто й не чув, вони тихесенько собі мовчало. А почали саджати дерева масово - тут мординатор гульк із гівна - і давай плювати і повчати.
Ковтай назад, що виплюнув!
Сказано - буде посаджено мільярд дерев - значить БУДЕ посаджено!
Україна буде зеленою.
показати весь коментар
29.12.2021 15:09 Відповісти
да, посадили у нас на згарищі молодые сосенки..., честно посадили, но приживаемость где-то 1-2 процента, это ни о чем, как была плешь огромная, так и осталась, только кое-где несколько сосен выросли...
показати весь коментар
29.12.2021 15:55 Відповісти
Брехати СН у ЗМІ ні хто не може заборонити, бо в них монобільшість.
показати весь коментар
29.12.2021 16:05 Відповісти
Такое впечатление-писавший бредит. Все, что хищнически уничтожается в Карпатах- буки, ялини, ялиці, потом заростает самосадом из берез и ольхи. Вместо благородных деревьев-огромные плеши из мусорной древесины.
показати весь коментар
29.12.2021 22:40 Відповісти
 
 