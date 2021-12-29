"Північний потік-2" - причина енергетичної кризи в Європі, - The New York Times

Газопровід "Північний потік-2" від Росії до Німеччини може розширити транспортування газу. Новому канцлеру Німеччини Олафу Шольцу не довелося довго чекати після вступу на посаду, щоб його запитали про "Північний потік-2". Проєкт газопроводу розпалив гнів у Вашингтоні та європейських столицях у той час, коли напруженість із Москвою зашкалює.

Про це пише The New York Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Зеркало тижня".

До коаліційного уряду Шольца входить партія "Зелених", члени якої різко критикують "Північний потік-2". Шольц здивував багатьох, зайнявши ту ж позицію, що і його попередниця Ангела Меркель, яка відстоювала газопровід як бізнес-проект, "необхідний для успіху промисловості Німеччини".

"Північний потік-2" — це проект приватного сектора", — сказав журналістам новий канцлер Німеччини.

За його словами, остаточне рішення щодо схвалення газопроводу буде прийматися "регулятором у Німеччині, абсолютно неполітично".

Але все не так просто. Оскільки Росія стягнула військових до кордону з Україною, загроза розширення санкцій США проти газопроводу буде визначати майбутнє "Північного потоку-2".

Проблем додають ціни на газ у Європі, які останніми тижнями побили рекорди через обмежені поставки. Ціни зростають, поки ядерні реактори Німеччини, що залишилися, відключаються, а настання зими підвищує попит на енергію.

Проєкт "Північний потік-2" почали у 2015 році, щоб уникнути енергетичної кризи, а тепер, саме газопровід і є однією з основних причин кризи.

Крім того, відчувається тиск усередині власного уряду Шольца, де лідери "Зелених" підтримують ідею того, щоб Німеччина використала трубопровід як важіль проти президента Росії Володимира Путіна.

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Однак, незважаючи на всі конфлікти, деякі аналітики думають, що газопровід буде введено в дію, як тільки він подолає останню бюрократичну перешкоду — сертифікацію від німецького регулятора.

"Я думаю, що в кінцевому підсумку газопровід буде сертифікований, але за ним можуть бути закріплені умови, пов’язані з продовженням транзиту газу через Україну. Я вважаю, що політика зіграє роль, потенційно досить велику роль", – сказала Катерина Єфімова з Оксфордського інституту енергетичних досліджень.

"Північний потік-2" фактично повністю належить російському "Газпрому". Європейські партнери Німеччини найбільше стурбовані потенційною втратою щорічних транзитних зборів для України та інших країн, які мають газопроводи, якщо "Північний потік-2" почне працювати.

Сполучені Штати розглядають проект як загрозу європейській безпеці, адже газопровід надасть Путіну черговий важіль впливу на стратегічних партнерів Вашингтона.

"Сполучені Штати розглядають газопровід "Північний потік-2" як російський геополітичний проект, що підриває енергетичну та національну безпеку значної частини євроатлантичного співтовариства", – нещодавно заявила помічник держсекретаря Карен Донфрід.

Критики у Вашингтоні на чолі з республіканцем Тедом Крузом неодноразово вимагали розширення санкцій проти компаній, які брали участь у проекті газопроводу, щоб заблокувати його запуск.

Нещодавно Сенат погодився провести голосування щодо санкцій проти Nord Stream 2 в обмін на згоду Круза не перешкоджати призначенню десятків кандидатур від президента Джо Байдена на посади у Держдепартаменті та Міністерстві фінансів.

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Росія фактично є головним постачальником природного газу в Європу, але цього року обсяги імпорту залишалися низькими. Росія не поспішала пропонувати "європейським клієнтам" подальші поставки.

Це критична проблема, тому що Європі потрібен газ. Європейські сховища почали зиму з надзвичайно низьким рівнем запасів газу — частково через збільшення світового попиту на енергію та похолодання. Крім того, різко зросли ціни.

"Росія каже, що виконує обсяги транспортування відповідно до своїх контрактів. Але вони не подають додатковий газ у обсягах, які ми бачили в попередні роки", – сказав керівник європейського газового підрозділу Energy Aspects в Лондоні Джеймс Уодделл.

Президент Федерального мережевого агентства Йохен Хоманн заявив, що агентство навряд чи надасть схвалення газопроводу раніше другої половини 2022 року.

Після цього питання буде передано до Брюсселя, де чиновники Європейської комісії повинні сформулювати власне рішення щодо проекту. Німецький регулятор, як очікується, візьме рішення Єврокомісії до уваги.

Однак зупинка газопроводу надішле Росії чіткий дипломатичний сигнал, резюмує видання.