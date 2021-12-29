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Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію України з ЄС зріс до 61%, - Шмигаль

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Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію України з ЄС зріс до 61%, - Шмигаль

Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію України з ЄС за 2021 рік зріс до 61%.

Про це заявив сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Крім того, за його словами, Україна здійснила ще низку важливих кроків у напрямку євроінтеграції:

▪️ Укладено угоду про Спільний авіаційний простір, або "авіаційний безвіз". Уряд також зосереджений на отриманні ще 5 безвізів - промислового, митного, цифрового, транспортного та енергетичного.
▪️ Розпочато предметний діалог щодо оновлення митних тарифів з метою перегляду Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі.
▪️ Започатковано діалог з ЄС щодо Європейського зеленого курсу.
▪️ Сформовано дорожню карту щодо трансформації вугільних регіонів. Відповідні 2 проєкти будуть реалізовуватись уже наступного року спільно з міжнародними партнерами.

Крім того, держава реалізовуватиме додатково ще 4 проєкти.

Також прем'єр вчергове зазначив, що курс на інтеграцію з ЄС залишається незмінним для України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угоду про асоціацію потрібно поглибити, щоб торгівля була більш прибутковою для України, - голова Єврокомісії фон дер Ляєн

Автор: Ірина Дашківська
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с 60-ти до 61%.... за год
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29.12.2021 15:20 Відповісти
так умиляют эти их проценты по любому поводу. тут же как у булгакова должно быть - осетрина первой свежести или несвежая. сделано - не сделано, готовы - не готовы. но нет, у нас свои методики оценки.
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29.12.2021 15:35 Відповісти
А до цього скільки було? 65% чи більше?
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29.12.2021 16:40 Відповісти
У пи**аболов нет никаких преград
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29.12.2021 19:49 Відповісти
" Прогресс зріс на 61%". Шмигаль чи слово прогресс не розуміє (рух вперед, рух в успішному напрямку, чи маттематику ще в школі прогуляв. Він рух,и напрямок у відсотках міряє? Прем'єр міністр!. Срамота!
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29.12.2021 23:27 Відповісти
 
 