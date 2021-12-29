964 3
Кабмін продовжив дію спецмит на товари з РФ до грудня 2022 року
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Кабінет Міністрів продовжив дію постанови про запровадження спеціального мита на на окремі товари з Росії до грудня 2022 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду.
Оновлена постанова набуде чинності 30 грудня.
Спеціальне мито було запроваджене з 1 серпня 2019 року після того, як Росія заборонила експорт до України нафти, нафтопродуктів і вугілля, дозволивши його тільки за спецдозволами.
Також РФ застосовуються інші торговельні заборони і обмеження.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Foreign Advisor
показати весь коментар29.12.2021 20:23 Відповісти Мені подобається 0
Михаил Новиков 44d7abf9
показати весь коментар30.12.2021 02:01 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...