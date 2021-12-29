"Укравтодор" до 2024 року планує ліквідувати всі небезпечні місця на українських дорогах

Фінансування безпеки дорожнього руху в Україні у 2020-2021 роках сягнуло рекордних 16,3 млрд грн. Якщо порівнювати з показниками 2016-2017 років – це вдвічі більше.

Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці програми "ВБ", інформує Цензор.НЕТ.

Кошти спрямовують на те, щоб мінімізувати кількість ДТП, в які потрапляють учасники дорожнього руху. Для цього за останні два роки у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" на трасах встановили рекордну кількість нового освітлення, тротуарів, розмітки та інших елементів для підвищення безпеки руху.

"За останні два роки ці фактори зіграли важливу роль у ліквідації 28 місць концентрації ДТП. У наступному році плануємо зробити все, аби виправити ситуацію на ще 18 локаціях. Мета Укравтодору – до 2024 року ліквідувати всі небезпечні місця на дорогах", - йдеться у повідомленні.

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Важливою передумовою став законопроєкт №1061, який впровадив Аудит безпеки автомобільних доріг. З 1 березня 2021 року, відповідно до закону, обов’язковому аудиту підлягають дороги міжнародного і національного значення. Це дозволяє оперативно виявляти та усувати недоліки проєкту, допрацьовувати окремі рішення, керуючись експертною оцінкою.

За два останні роки вздовж державних доріг, передусім у межах населених пунктів, облаштовано 1254 км освітлення. Для порівняння, за 2018-2019 роки разом узятих було влаштовано всього 179 км освітлення.

На об’єктах ремонту та в рамках експлуатаційного утримання Укравтодор за два роки встановив 96 000 нових дорожніх знаків. Наступного року планують ще 66 000.

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Безпеку руху також посилюють встановленням бар’єрного огородження, яке захищає пішоходів і тварин від потрапляння на проїзну частину. За останні два роки встановили 1 280 819 погонних метрів металевого бар’єрного огородження вздовж державних доріг – у 2,6 раза більше, ніж за два роки до того.

Крім того, минулого року Укравтодор влаштував 206 029 п.м. тротуарів. Цього року – удвічі більше: 420 000 п.м. Це у 9,6 раза більше, ніж у 2019 році.

Також спільно з "Агентами Змін" розроблений проєкт нової дорожньої навігації. Вона дозволяє запобігти ДТП через незрозумілу розмітку, дорожні знаки тощо. Нова дорожня навігація вже другий рік облаштовується на об’єктах "Великого будівництва".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у межах ініційованої ним програми "Велике будівництво" за два роки в Україні оновили та збудували понад 14 тис. км доріг – 40% від усієї основної мережі.

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