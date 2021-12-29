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безпека (663) дороги (1504) Велике будівництво (718)

"Укравтодор" до 2024 року планує ліквідувати всі небезпечні місця на українських дорогах

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Фінансування безпеки дорожнього руху в Україні у 2020-2021 роках сягнуло рекордних 16,3 млрд грн. Якщо порівнювати з показниками 2016-2017 років – це вдвічі більше.

Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці програми "ВБ", інформує Цензор.НЕТ.

Кошти спрямовують на те, щоб мінімізувати кількість ДТП, в які потрапляють учасники дорожнього руху. Для цього за останні два роки у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" на трасах встановили рекордну кількість нового освітлення, тротуарів, розмітки та інших елементів для підвищення безпеки руху.

"За останні два роки ці фактори зіграли важливу роль у ліквідації 28 місць концентрації ДТП. У наступному році плануємо зробити все, аби виправити ситуацію на ще 18 локаціях. Мета Укравтодору – до 2024 року ліквідувати всі небезпечні місця на дорогах", - йдеться у повідомленні.

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Важливою передумовою став законопроєкт №1061, який впровадив Аудит безпеки автомобільних доріг. З 1 березня 2021 року, відповідно до закону, обов’язковому аудиту підлягають дороги міжнародного і національного значення. Це дозволяє оперативно виявляти та усувати недоліки проєкту, допрацьовувати окремі рішення, керуючись експертною оцінкою.

Укравтодор до 2024 року планує ліквідувати всі небезпечні місця на українських дорогах 01

За два останні роки вздовж державних доріг, передусім у межах населених пунктів, облаштовано 1254 км освітлення. Для порівняння, за 2018-2019 роки разом узятих було влаштовано всього 179 км освітлення.

На об’єктах ремонту та в рамках експлуатаційного утримання Укравтодор за два роки встановив 96 000 нових дорожніх знаків. Наступного року планують ще 66 000.

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Безпеку руху також посилюють встановленням бар’єрного огородження, яке захищає пішоходів і тварин від потрапляння на проїзну частину. За останні два роки встановили 1 280 819 погонних метрів металевого бар’єрного огородження вздовж державних доріг – у 2,6 раза більше, ніж за два роки до того.

Крім того, минулого року Укравтодор влаштував 206 029 п.м. тротуарів. Цього року – удвічі більше: 420 000 п.м. Це у 9,6 раза більше, ніж у 2019 році.

Також спільно з "Агентами Змін" розроблений проєкт нової дорожньої навігації. Вона дозволяє запобігти ДТП через незрозумілу розмітку, дорожні знаки тощо. Нова дорожня навігація вже другий рік облаштовується на об’єктах "Великого будівництва".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у межах ініційованої ним програми "Велике будівництво" за два роки в Україні оновили та збудували понад 14 тис. км доріг – 40% від усієї основної мережі.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+3
найгиршэ, то что в начале 1978 года в СССР был дефицит презервативов, и жадный пархатый обрезанный урод пользовался одним и тем же много раз. он получил удовольствие, а мы уже 2,5 года мучаемся.
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29.12.2021 16:02
+2
Ти вже покоцане, чмо.
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29.12.2021 15:37
+1
Тише, тише. Не устрой там пожар у пшеков
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29.12.2021 15:45
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Зебилы, вам кердык. Вас собираются покоцать к 2024. Но я думаю, все случится намного раньше
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29.12.2021 15:31 Відповісти
Ти вже покоцане, чмо.
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29.12.2021 15:37 Відповісти
Тише, тише. Не устрой там пожар у пшеков
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29.12.2021 15:45 Відповісти
У поляків все чудово, бо мало такого як ти.
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29.12.2021 15:49 Відповісти
Что такое, зебоб? Ты огорчен? Я тебя понимаю, но планы автодора - планы народа. Это неизбежно.
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29.12.2021 15:55 Відповісти
Кому кирдык и чего?? Что сказать то хотели? Каким зебилам? Это кто
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29.12.2021 15:57 Відповісти
Помойму пять минут назад в названии статьи было чтото про крадивныцтво. Очень большое
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29.12.2021 15:33 Відповісти
Там скорее некомпетентных клоунов в руководстве нужно убрать
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29.12.2021 15:37 Відповісти
Давно пора. Бо дороги в Україні були найгіршими в Європі. Та не тільки дороги...
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29.12.2021 15:38 Відповісти
найгиршэ, то что в начале 1978 года в СССР был дефицит презервативов, и жадный пархатый обрезанный урод пользовался одним и тем же много раз. он получил удовольствие, а мы уже 2,5 года мучаемся.
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29.12.2021 16:02 Відповісти
Будет пролет на вертолёте по ним. Бесплатный.
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29.12.2021 15:44 Відповісти
Балакалы, балакалы, силы та й заплакалы.
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29.12.2021 15:47 Відповісти
Ну и? Расфитькали бюджетные деньги на дороги. Кловану сказать спасибо? Тем временем предприятия останавливаются из-за неподъемных тарифов на газ. Гуляй рванина,сидя в отпусках за свой счёт. Катайся по новым дорогам.
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29.12.2021 15:53 Відповісти
шо,и быдловатых мужей чиновниц минобраза ликвидировать будут? тоже ведь опасное место на дорогах
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29.12.2021 16:00 Відповісти
Нет дороги - нет опасных участков!
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29.12.2021 16:10 Відповісти
У 2017 році відбулося 162 тисячі 526 ДТП (27 тисяч 220 з потерпілими), в 2018-му - 150 тисяч 120 ДТП (24 тисячі 294 з потерпілими), в 2019-му - 160 тисяч 675 ДТП (26 тисяч 52 з постраждалими).

За минулий рік кількість аварій на дорогах зросла до 168 тисяч 107, в 26 тисячах 140 ДТП постраждали люди. Кількість загиблих за рік склала 3 тисячі 541 людина, а травмованих - 31 тисяча 974. Також в 2020-му загинули 1 тисяча 198 пішоходів.

За шість місяців 2021 роки вже сталося 86 тисяч 459 ДТП: загинули - 1 тисяча 281 осіб, постраждали - 12 тисяч 753.
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29.12.2021 17:06 Відповісти
 
 