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посольство (877) США (14537) САП (411)

США закликають членів комісії з обрання голови САП повернутися до роботи, - посольство

Новини Цензор.НЕТ Політика України

США закликають членів комісії з обрання голови САП повернутися до роботи, - посольство

США закликають членів комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повернутися до роботи.

Про це у Twitter повідомляє посольство США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"США закликають членів комісії з обрання керівництва САП повернутися до роботи, поважати власні процедури та прийняти правильне рішення для українського народу, затвердивши свій власний вибір САП. Не дозволяйте корумпованим зовнішнім силам блокувати роботу, яку вам довірили", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, комісія мала затвердити, що в конкурсі переміг Олександр Клименко, який набрав найбільше балів, але цього не сталося. За словами Клименка, Офіс генпрокурора хоче повторної спецперевірки кандидатів на посаду - при тому, що всі необхідні перевірки вони вже пройшли.

Також читайте: Зеленський блокує призначення Клименка головою САП, тому що боїться проваджень щодо Коломойського та "слуг народу", - Бутусов

США закликають членів комісії з обрання голови САП повернутися до роботи, - посольство 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+41
Блокируют работу Зеленский-Ермак-Татаров, члены комиссии - их продажные слуги-холуи
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29.12.2021 16:16
+30
А ему именно это и нужно.
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29.12.2021 16:19
+29
Эти твари просто охренели от безнаказанности. портянка уже притих, и этих придавить надо.
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29.12.2021 16:18
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Надо американцам срочно донести до пана Зеленского ,что ВСЯ помощь США и Запада будет заморожена пока решение не будет принято ,хватит увещевать ,пора давать по рогам .
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29.12.2021 16:16 Відповісти
А ему именно это и нужно.
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29.12.2021 16:19 Відповісти
100%
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29.12.2021 16:22 Відповісти
10000%
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29.12.2021 16:26 Відповісти
Ему нужно, чтоб его вперед ногами выносили с Банковой? Сильно сомневаюсь
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29.12.2021 21:02 Відповісти
ЗЕ нужно, чтобы Запад отвернулся от Украины и дал ему возможность творить, что угодно.

И он планомерно делает все для этого.
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30.12.2021 00:29 Відповісти
Це не до Комісії треба звертатись, а до Зеленського! Він як йому треба було то і Конституційний Суд заблокував..? Чогось вони бояться,а не знаєте чого..?
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30.12.2021 07:19 Відповісти
Це не до Комісії треба звертатись, а до Зеленського! Він як йому треба було, то і Конституційний Суд нагнув..? Чогось вони бояться,а не знаєте чого..? Але це вони роблять не від великого розуму, виберуть же ж все рівно, але будуть по вуха у фекаліях..?!
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30.12.2021 07:29 Відповісти
Нафіга? Треба попросити американців, щоб ті зайнялися офшорами Зєлєнского більш скрупульозно. І якнайшвидше.
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29.12.2021 16:40 Відповісти
Та да, никто ничего замораживать не будет, пока не станет ясно что бурисму не будут расследовать.
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29.12.2021 16:51 Відповісти
Надо, чтобы США нашли деньги Зеленского - будет как шелковый! Если, конечно, Путин не предложит больше. И так до бесконечности...
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30.12.2021 09:04 Відповісти
Блокируют работу Зеленский-Ермак-Татаров, члены комиссии - их продажные слуги-холуи
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29.12.2021 16:16 Відповісти
Эти твари просто охренели от безнаказанности. портянка уже притих, и этих придавить надо.
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29.12.2021 16:18 Відповісти
я бы с всего предложения оставил фамилии и слово, члены.
остальное не важно.
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29.12.2021 16:27 Відповісти
Зебила по голове шлёпнуть и все будет
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29.12.2021 16:19 Відповісти
Комик с гранатой | СБУ подтвердила: Зеленский грубо нарушил закон о гостайне | Подделка решения СНБО
ЮТУБ БЕРЕЗОВЕЦЬ
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29.12.2021 17:32 Відповісти
Нет, не комик! Все делается целенаправленно. Всех преступников, в том числе и международных, под видом "обмена" вернул Путину. Поругался с Западом, лишил страну поддержки, уничтожил службу разведки и само понятие государственной тайны. Устал продолжать...
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30.12.2021 09:11 Відповісти
Риба й надалі гниє з глови...
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29.12.2021 16:19 Відповісти
Я не бачу тут голови. Ці істоти - членограї, вони як членистоногі, без голови.
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29.12.2021 17:10 Відповісти
Вони начебто все повирішували? САП буде без керівника....
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29.12.2021 16:23 Відповісти
Якби ми погодилися видати Коломойського США, то вже давно були б союзниками США без НАТО. Як Ізраїль. Усі напевно пам'ятають ту істерику Маркарової та Зелі, коли в Україні заговорили про союзництво лише зі США? Ні! Це не те! Нам потрібно лише в НАТО!
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29.12.2021 16:24 Відповісти
зеленський наклав на ваші заклики що по вас аж тече.
ви не дурні і не сліпі.
просто вам вигідно тримати за зелені бовтуни владу України та диктувати свої умови.
йому теж вигідно, бо 20-30 мільярдів баксів ніхто з тіні не вивів,
от же цими ярдами рулить банда ЗЕ.
чи може я щось не так сказав???
і ви і вони ......ідаррасси, без погляду на приналежність, віросповідання та національність.
.......ідаррасси!!!!!!!
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29.12.2021 16:25 Відповісти
Тампон приклади.
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29.12.2021 16:55 Відповісти
ні про що....
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29.12.2021 17:42 Відповісти
заморозьте зебле офшорный счет и члены комиссии побегут на работу как член по клавишам...
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29.12.2021 16:26 Відповісти
это лютый треш власть зеленых макак вообще потеряла берега
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29.12.2021 16:26 Відповісти
Якщо комісія не хоче робити свою роботу, то нащо народ України має їх годувати?
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29.12.2021 16:29 Відповісти
Бо так хоче сцарь, якого обрали "73%".
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29.12.2021 16:33 Відповісти
30 років нещодавно святкували.
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29.12.2021 16:31 Відповісти
Так то ж святкували незалежність від *******.
Від каломоїв, портнових, татарових ще не звільнились.
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29.12.2021 16:37 Відповісти
Надо не закликати а раком поставить всю президентскую команду за их делишки
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29.12.2021 16:31 Відповісти
Вот выйди и поставь. А то вы, диванные бойцы, хором орете на форумах: "Хватит призывать! Надо действовать!". И где твои действия, храбрый диванный боец? Кого ты за свою жизнь раком поставил? Себя самого перед своим начальством разве что...
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29.12.2021 16:38 Відповісти
США никак не поймут, что страны под названием "Украина" давно уже нет. Есть - сброд идиотов под предводительством проституток. Половина идиотов сидит на цензорнете, утверждая, что она не выбирала нынешнюю проститутку, а вместо нее хотела прежнюю проститутку. Вторая половина идиотов ждет прихода ватников. Украинский социум четко дает понять американцам: СТРАНЫ БОЛЬШЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Есть процесс деградации, который уже прошел точку невозврата.
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29.12.2021 16:37 Відповісти
Це в тебе анальний біль від скрєпної швабри викликав таку словесну діарею?
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29.12.2021 17:59 Відповісти
В то же время во втором туре президентской гонки Зеленский в случае соперничества с Порошенко получил бы 23% голосов всех опрошенных или 50% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать. Шансы Порошенко такие же - 23% и 50%.

В случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Юрия Бойко за первого проголосовали бы 63% тех, кто примет участие в выборах, а за второго 37%.

Если во втором туре встретятся Владимир Зеленский и Дмитрий Разумков, то за Зеленского проголосовали бы 44% голосующих, за Разумкова соответственно 56%.
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29.12.2021 16:38 Відповісти
Если страна стоит перед выбором "Порошенко" или "Зеленский" (остальных даже рассматривать нет смысла), то значит, она уже дошла до ручки. Значит, нормальных политиков, способных справиться с кризисом, уже нет.
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29.12.2021 16:39 Відповісти
ПОРОШЕНКО-здобутки та Зеленське -здобутки -В СУДІЮ!!!
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29.12.2021 16:42 Відповісти
Якщо не зробимо імпічмент, то вибрів не буде.
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29.12.2021 16:45 Відповісти
сайти УП , НВ (належать Фіалі), сайт Лисай Гадалкі (належеть Гордону) - опублікували У ДРУГОМУ ТУРІ ПЕРЕМАГАЄ ЗЕЛЕНСЬКО РАЗУМКОВ

ось така ві(ху)йна(я) малятка в нформаційному просторі
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29.12.2021 16:41 Відповісти
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29.12.2021 17:09 Відповісти
Почему Петю не выставляешь с Бойко, Разумковым? Хотя для чего, ему равных нет.
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29.12.2021 17:47 Відповісти
"США призывают членов комиссии по избранию руководства САП вернуться к работе, уважать собственные процедуры и принять правильное решение для украинского народа,

Оманский осел уверенно выполняет указания тупина, только этому ослу морковку перед мордой заменяет айкосик, который держит Дерьмак.
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29.12.2021 16:42 Відповісти
Нікого вони не оберуть, Богдан же сказав, він їх садити почне! А взагалі дивилась цей цирк, ганьба страшена((. Таку комедію влаштувати. Зеленський вже дійшов до того, що обманув Байдена. На жаль це не зійде Україні з рук, а Зеленського і нас разом з ним перестануть поважати і взагалі сприймати на міжнародній арені, це великий програш для України.
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29.12.2021 16:43 Відповісти
Ніхто не міг про таке подумати в 2019?
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29.12.2021 16:47 Відповісти
По твоему мнению кто может вывести?Фамилию можно?
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29.12.2021 16:43 Відповісти
Voice of Ukraine ретвитнул(а)















ЦПК


@zer0corruption_

·
2 ч



Офіс генпрокурора почав повторну спецперевірку, щоб скасувати судом конкурс на керівника САП. Це незаконно, адже: Конкурсна комісія не ухвалювала жодних рішень щодо повторної спецперевірки. НАЗК роз'яснило, що проведення повторної спецперевірки не передбачено законом.
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29.12.2021 16:48 Відповісти
В средине января вернуться.
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29.12.2021 16:49 Відповісти
Обеспокоенность , призывают вернуться , все это ерунда по сравнению с указаниями офиса вечнозеленого!
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29.12.2021 16:56 Відповісти
Олександр Карєєв: рука Єрмака у Києві. Шпигунські витівки.
https://www.youtube.com/watch?v=kfnGlMzrIn0
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29.12.2021 16:59 Відповісти
тобто щоб усі розуміли боротьба з корупцією в Україні для США важливіше ніж самій владі України. до речі де усі ці десятки тисяч патріотів з смолоскипами які раз в рік виходять провітритися на день народження Бандери? зараз саме той момент коли було б непогано зі смолоскипами до АП Зеленського підійти.
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29.12.2021 17:05 Відповісти
Це звіздец, Америка заставляє працювати Українську владу, жопа товарисчи полная
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29.12.2021 17:07 Відповісти
Приостановить американскую визу у всех членов правительства, всех депутатов от СН, всех судей украины- и все сразу заработает.
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29.12.2021 17:10 Відповісти
Anton Shvets

1 ч ·



Коломойський стоїть за зривом конкурсу на обрання голови Спеціалізованої Антикорупційної Прокуратури(САП).

На даний момент САП фактично підпав під стратегічне керівництво Генерального прокурора Ірини Венедиктової. Навіть якщо детективи НАБУ та прокурори САП дотягують справу до суду чи мають шанси на це, Венедиктова може передати справу з НАБУ до СБУ, наприклад, і там поховати. Як було наприклад зі справою Татарова, який у Зеленського відповідає за правоохоронні органи.

Тому всі розуміють наскільки важливо відновити функціонування САП, де переміг на конкурсі детектив НАБУ Клименко(норм чувак). Особливо це розуміють міжнародні фінансові інституції(про це йде мова в меморандумі з МВФ) та Вашингтон у вигляді Держдепу та особисто самого Байдена. Саме тому Зеленський ще 4(!) місяці тому підписав зобов'язання негайно обрати та призначити голову САП на прозорому конкурсі. Той самий меморандум з США яким Зеленський так вихвалявся. Не дуже щоб негайно призначили, ага.

Конкурс завершено. Переміг детектив НАБУ Клименко. Тепер залишилося лише затвердити результати конкурсу. Але голова комісії по відору нового голови САП від партії Коломойського «За Майбутнє» зробила з комісії цирк та відмовляється це зробити. Тепер вони будуть робити повторну перевірку кандидатів, очікуючи коли ОАСК знесе конкурс.

Бо відразу після призначення нормального голови САП, який пошле нахер корумповану ГПУ з генпрокурором, можуть покотитися нові справи по Татарову та почнуться активніші дії по Привату. Зараз все що змогли САП та НАБУ це заочно заарештувати Дубілета-старшого. Але потрібно зробити ще міжнародний розшук та ред нотіс Інтерполу. І не треба казати що Ізраїль не видає своїх громадян. Якщо держава Ізраїль вважає, що громадянство Ізраїлю використовується лише для захисту від міжнародних розслідувань, то видає. Є процедура. Це саме випадок Дубілета. І самого Коломойського. Саме тому Коломойський виїхав з Ізраїлю, бо його особисто попередили, що його видадуть аж бігом. Для Коломойського перед початком слухань у Високому суді Лондона кожен вирок по Привату це проблеми.

Нагадаю, що в суд в Лондоні поставив на фріз(фактично наклав арешт) більше 3 мільярдів аудійованих активів Коломойського. Для порівняння Форбс вважає що активи Коломойського та Боголюбова разом це 3,5 мільярда баксів, але це оцінка капіталізації та оцінка Форбсу. Тобто у Лондоні Бєня показав майже все, що вдалося награбувати за все життя. І головне те, що це скоріш за все білі активи.

Повний перелік цих активів засекречений (така практика суду) і він невідомий в Україні нікому, окрім Коломойського. Перелік цих активів невідомий навіть команді Приватбанку, яка веде справу у Лондоні. Але навряд чи це лише українськи активи, бо їх складно оцінити. Скоріш за все ці активи, це все що група Приват відмила та вивела за кордон. Тобто це все що є у Коломойського, Боголюбова та інших функціонерів. Можливо включно з Дубілетами та, наприклад, долі Коломойського у Монобанку, який створювався на виведені з Привату гроші. Тому для Коломойського ця справа у Лондоні дуже проблемна і він ДУЖЕ СИЛЬНО до неї готується. Бо він може втратити все.

Зараз Зеленський, Татаров та Коломойський разом намагаються збити призначення голови САП. Максимально токсично, та порушуючи навіть особисті обіцянки Зеленського Байдену.

Для самого Зеленського це буде мати максимально негативні наслідки. Бо виходить, що Президент України разом з фігурантом розслідування ФБР Коломойським корупційними методами намагається зробити так, аби олігарх Коломойський відбився від звинувачень.

Це буде мати негативні наслідки і для всієї нашої країни, бо зараз у протистоянні з Росією нам дуже важлива ПОВНА підтримка США. Але кому США повинні її надавати, якщо Верховний Головнокомандувач України корупціонер та друг чи навіть поплічник корумпованого олігарха?

Офіс Президента вважає, що в нас така погана ситуація, що ПОВНІСТЮ втратити підтримку ми не можемо. І це, скоріш за все правда. США будуть підтримувати Україну. Україну, але не Зеленського. Але ця підтримка буде значно меншою, від тої яка могла б бути і яка нам насправді потрібна. Бо в нас все погано ї з війною і з енергетикою. Та в нас загалом дуже погана ситуація, легше назвати де в нас гарна ситуація, ніж перераховувати, де в нас проблеми.

Тому США будуть продовжувати допомагати нам протидіяти Росії у питаннях військових. А МВФ скоріш за все весною надасть нам черговий транш. Але все це станеться не завдяки Зеленському, а наперекір йому.

Продати на Захід Зеленському, що він веде якусь війни з олігархами буде просто неможливо.

Дії Зеленського по голові САП це справжня зрада національних інтересів України, бо це зменшує підтримку нашої країни у той час коли мова йде про наше виживання.

Нагадуємо всім функціонерам, суддям та депутатам, що Рух Опору Капітуляції разом з Демократичною Сокирою складає перелік всіх простих людей™, які допомагають Коломойському відскочити від звинувачень. Цей перелік буде передано до сполучених Штатів та рано чи пізно всі ці люди отримають американські санкції. Як їх отримали Деркач та команда Дубинського. А потім буде ред нотіс Інтерполу і багато хто сяде. Коломойьский ныкого не захистить, бо йому буде дуже не до того.

Покарання не уникне ніхто.

До зустрічей.
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29.12.2021 17:17 Відповісти
Комик с гранатой | СБУ подтвердила: Зеленский грубо нарушил закон о гостайне | Подделка решения СНБО
ютуб Березовець
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29.12.2021 17:19 Відповісти
Просто члены комиссии совместно с ОПой решают сверхсложную математическую задача - как доказать, что 229>246 !
Прям теорема Зенулли ......
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29.12.2021 17:20 Відповісти
панове, американські друзі. До них так не доходить. Вам краще задіяти старовинний ковбойський спосіб - дістати пістолет і стріляючи в підлогу біля ніг зєлєбобіка примусити його танцювати дзигу. Можна навіть пару разів промазати і прострелити ногу. Обидві. Щоб падло пам'ятало.
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29.12.2021 17:22 Відповісти
Байден, чому в нас ще немає САП ?
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29.12.2021 17:22 Відповісти
США могло бы не сопли жевать, а выдать ордер на беню
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29.12.2021 17:22 Відповісти
Фюрер Голобородька все паришаить сам Раду распустить,СБУ НАБУ, ГПУ и прочих бедельников выгнать на пенсию...оставить одного фюрера...буде парядок...
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29.12.2021 17:28 Відповісти
ЗЕ пройдисвіт, аферист та авантюрист.Це повна дискредитації посади президента України
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29.12.2021 17:31 Відповісти
Есть такой орган СНБО Украины...а знаете сколько дармоедов крутятся вокруг СНБО? 700 человек...,переводчики,референты,помошники,секретарши,шофера,повара и прочие дармоеды...
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29.12.2021 17:31 Відповісти
Як приклад, сайти УП , НВ (належать Фіалі), сайт Гордона опублікували
У ДРУГОМУ ТУРІ ПЕРЕМАГАЄ ЗЕЛЕНСЬКОГО РАЗУМКОВ

сайти БУКВИ, Радіо Свобола, ЗН , ЦЕНЗОР написали повну правду ось така ві(ху)йна(я) малятка в нформаційному просторі

Учора Гордон на своєму шоу нв Україна 24 не здивував - ЕСЛІ ВА ВТРОЙ ТУР ВИЙДУТ ЗЄ і ПЄ - МНЄ ГИДКО НО ПРОГОЛОСУЮ УСЬО РАВНО ЗА ЗЄ
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29.12.2021 17:40 Відповісти
Тому що Пє йому зробе зє (зле)
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29.12.2021 17:51 Відповісти
Пока Украинский народ не восстанет против олигархов и не пойдет и не привяжет их ногами к машинам и не будут их таскать по улицам, то до тех пор ничего в Украине не изменится! Олигархи будут управлять всей властью и всей судебной системой и СБУ и МВД и всеми вообще гос органами.
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29.12.2021 17:41 Відповісти
Надеюсь зесрань врубается кого имеют в виду под коррумпированными внешними силами)
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29.12.2021 17:45 Відповісти
Вовочка, не поддавайся, пусть знают кто в стране хозяин.
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29.12.2021 17:53 Відповісти
И так знают, шо беня каломойский.
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29.12.2021 18:31 Відповісти
Зелю-САП
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29.12.2021 17:57 Відповісти
Члени комісії по виборах керівника САП! Не дозволяйте корумпованому недопрезиденту і його оточенню блокувати роботу комісії. На вас дивиться вся Україна...
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29.12.2021 17:57 Відповісти
зеЛю и его банду будем гнать палками в тюрягу!
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29.12.2021 18:16 Відповісти
Хто буде гнати? Може сам почнеш?
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30.12.2021 09:20 Відповісти
Где Мураев, найдите этого черноротого заср_ца, пусть ответит, у нас внешнее управление или нет?! Почему не назначают керівника САП?
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29.12.2021 18:17 Відповісти
Байден, почему мы ещё не в НАТО(********** Украины с 2019г.)
Байден - вот когда мурку на цимбалах членом исполнишь - станешь в очередь на пошёл нах.
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29.12.2021 18:27 Відповісти
комісія бабломойского ложила і на США і на Україну і на український народ.
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29.12.2021 18:36 Відповісти
Глас вопіющого в пустелі...
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29.12.2021 20:19 Відповісти
Володька, ты как там?
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29.12.2021 23:37 Відповісти
у Twitter повідомляє посольство США

А почему не в "Одноклассниках" ?
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30.12.2021 00:03 Відповісти
...мы, народ, Украины, ждём когда из крыши Рады таки повалит белый дым, но не черный, как постоянно. Иначе чёрмный дым от покрышек пойдет на Раду и попутно на ОПУ со стороны... Наша Мессия, это просто нормальный человек, который на кичу посадит Игорька с Ренатиком...а, больше украинскому народу и не надо
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30.12.2021 05:20 Відповісти
Зе боягуз, треба йому особисті санкції пообіцяти за те, що США Байдкна надурив. корупцію і т.і. Тоді подумає - або проти слуг -друзів справи в САП ,яківсудах можуть тягнутись роками), або самому лишитись без плюшок. Про Україну він не дбає.
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30.12.2021 09:18 Відповісти
Я требую что б США взяли Украину официально под свое внешнее управление, ибо весь этот б.....ядский цирк з....бал.
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30.12.2021 09:22 Відповісти
Нее, жидовины не отдадут, тут такое бабло куется, америка обзавидуется...
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30.12.2021 09:39 Відповісти
Тут Вы правы. Скорей эту страну развалят, устроят тут массовые репрессии и 4-ый голодомор нежели такое корыто кому то отдадут.
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30.12.2021 09:43 Відповісти
 
 