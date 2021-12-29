США закликають членів комісії з обрання голови САП повернутися до роботи, - посольство

США закликають членів комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повернутися до роботи.

Про це у Twitter повідомляє посольство США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"США закликають членів комісії з обрання керівництва САП повернутися до роботи, поважати власні процедури та прийняти правильне рішення для українського народу, затвердивши свій власний вибір САП. Не дозволяйте корумпованим зовнішнім силам блокувати роботу, яку вам довірили", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, комісія мала затвердити, що в конкурсі переміг Олександр Клименко, який набрав найбільше балів, але цього не сталося. За словами Клименка, Офіс генпрокурора хоче повторної спецперевірки кандидатів на посаду - при тому, що всі необхідні перевірки вони вже пройшли.

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