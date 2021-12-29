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За останні два роки вдалося збільшити площу пралісів зі 100 до 11 000 га, - координатор WWF Плига

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За останні два роки вдалося збільшити площу пралісів зі 100 до 11 000 га, - координатор WWF Плига

Завдяки прийняттю в 2017 році законодавства стосовно пралісів, вдалося взяти під охорону 11 тис га пралісу - умовно ніколи не рубаних ділянок лісу.

Про це йдеться у матеріалі Цензор.НЕТ "Екологічні проблеми водойм та лісів в Україні: між страшилками, байдужістю та успіхами".

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Координатор напряму "Ліси" Всесвітного фонду природи  в Україні Андрій Плига розповів, що з пралісами ситуація непогана.

"Лише нашій організації вдалося за останні два роки отримати погодження офіційного статусу пралісів на площі більше 30 тис. га. А загалом площу пралісових пам’яток природи за останні два роки ми збільшили зі 100 га до 11 000 га. Це стало можливим завдяки тому, що 2017 було прийняте законодавство стосовно пралісів, яке запровадило нову підкатегорію заповідного фонду – пралісові пам’ятки природи, і загалом гарантувало сувору охорону пралісів, квазіпралісів та природних лісів, що набули офіційного статусу.

Тобто динаміка позитивна, але є нюанси. Досі частина пралісів не набула офіційного статусу, або створення пралісових пам’яток природи не завершене. Зокрема ідеться більше ніж про 5 тисяч гектарів в Івано-Франківській області, які очікують заповідання в складі пам’яток. З них близько 1500 га пралісів було оголошено пралісовими пам’ятками буквально нещодавно, 24 грудня. У Закарпатті ж питання із офіційним заповіданням більше 3 тисяч гектарів пралісів гальмується через опір обласної ради.

Єдине, що рятує ситуацію зі зволіканням створення пралісових пам’яток, так це те, що всі рубки в пралісах заборонені одразу з моменту погодження офіційного статусу лісгоспом. Ми слідкуємо за цим. В таких пралісах було зафіксовано лише кілька незаконних рубок. Ми все фіксуємо і повідомляємо у правоохоронні органи. Екоінспекція підтвердила наші знахідки і нарахувала штраф.

Попри це, є ділянки, наприклад, букових лісів віком 300 років, але колись там відбувалися невеликі рубки, і через це вони не відповідають критеріям пралісів. Такі ліси досі під загрозою, їх (хоч і як правило меншого віку) доволі багато в Карпатах і на Поліссі (де мова йде про переважно залишки дубових старовікових лісів). Як було згадано, офіційні критерії пралісів доволі суворі, і далеко не всі старовікові цінні ліси потрапляють під них. Тому деякі з них досі під загрозою.

Як і у випадку захисту водного фонду і повернення фрагментів річок до первісного стану екологи сподіваються на Європейську стратегію зі збереження біорізноманіття, де є вимога, що 10% наземних територій мають бути під суворою охороною, а 30% - у межах заповідного фонду. У перспективі має відбутися адаптація українського законодавства до європейських норм. Завдяки цьому під охорону можна взяти старі ліси, які не підпали під категорію пралісів".

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Топ коментарі
+4
что бы спасать лес,надо его насаживать(в наших реалиях) не присоеденять еще не спиженные лесные массивчики
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29.12.2021 17:12
+3
Как можно увеличить площу пралісів? Что за пиарный бред.
Праліс это реликтовый лес который никогда не вырубывался и находится на данном участке суши со дня своего появления тысячи и миллионы лет.
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29.12.2021 18:28
+2
Коли гід проводить екскурсіі по Львівському музею народної архітектури на Кайзервальді він показує одну гуцульську хатинку,зрубану буквально з трьох модринових колод,кожна з яких поза метр у діаметрі і більше чотирьохсот років за віком...І говорить при цьому,що на початку дев"ятнадцятого століття,коли зрубана ця хатка у Карпатах ще збереглися залишки пралісу...Оце був колись праліс...А теперішні навіть столітні смереки і модрини то не праліс...
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29.12.2021 17:01
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є надія, що провадимтиметься заболочуваність, раніше меліорованих ділянок у верхів,ях малих річок
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29.12.2021 16:40 Відповісти
ці ділянки "слуги" вже до останнього метра під зріз берегової лінії своїй рідні до двадцятого коліна по два гектари роздали (( хто тепер приватну власність водою заллє ?
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29.12.2021 21:38 Відповісти
В Украине "взято пид захист" это не значит ровно ничего. И объемы тут очень маленькие, и гдето в Карпатах где леса итак есть. Нужно будет вырубать нужным людям так сразу выведут из "пралисив".
Вообще хорошо бы именно по всей Украине в каждом районе равномерно увеличивать лесистую местность - будет честно.
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29.12.2021 16:54 Відповісти
українською не володієш, гуснявий? то пиши виключно своєю свинособачою або заліпи пащеку
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29.12.2021 17:02 Відповісти
Первые 40 лет детства самые сложные в жизни мужчины.
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29.12.2021 18:00 Відповісти
тябє лі нє знать
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29.12.2021 18:25 Відповісти
Коли гід проводить екскурсіі по Львівському музею народної архітектури на Кайзервальді він показує одну гуцульську хатинку,зрубану буквально з трьох модринових колод,кожна з яких поза метр у діаметрі і більше чотирьохсот років за віком...І говорить при цьому,що на початку дев"ятнадцятого століття,коли зрубана ця хатка у Карпатах ще збереглися залишки пралісу...Оце був колись праліс...А теперішні навіть столітні смереки і модрини то не праліс...
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29.12.2021 17:01 Відповісти
Сторічні нe праліс. Алe йдeться про справжні праліси, які в Украінських Карпатах є на значній площі.
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30.12.2021 03:10 Відповісти
что бы спасать лес,надо его насаживать(в наших реалиях) не присоеденять еще не спиженные лесные массивчики
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29.12.2021 17:12 Відповісти
Ви щось дивнe написали. Праліси цe природа високоі якості, яку трeба захищати від будь-якоі діяльності людeй. Лісові культури - рeзультат діяльності людeй, одна із форм руйнування дикоі природи.
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30.12.2021 03:23 Відповісти
Как можно увеличить площу пралісів? Что за пиарный бред.
Праліс это реликтовый лес который никогда не вырубывался и находится на данном участке суши со дня своего появления тысячи и миллионы лет.
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29.12.2021 18:28 Відповісти
насправді ліс не має бути дуже старим щоб вважатись пралісом.
просто він має сам без втручання людини оновлюватись природнім шляхом, тобто без рубок та висаджуванням садженців.
Ви прочитайте статтю то просто гра слів, праліс у заказниках та заповідниках НАЗВАЛИ ОФІЦІЙНО пралісом.
а пофосу то наче 1млрд дерев висадили, хоча гарантую під кінець каденції зелоха відрапортують про висадження останнього садженця з програми великого деревництва
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29.12.2021 20:39 Відповісти
Цe нeвдала назва на Цeнзорі. Йдeться про надання офіційного охоронного статусу.
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30.12.2021 03:18 Відповісти
Тем временем в Чернигове мэр Атрошенко дерибанит "Еловщину" - сосновый лес в черте города на территории которого есть уникальная стоянка викингов 10 века- одна из двух в Украине.
Годами тянули резину с тем чтоб наделить Еловщину природоохоронным статусом, но мэр решил просто раздать ее под застройку коттеджей для избранных. Мэр, который изобрел "велике крадивныцтво" еще когда это не было мейнстримом
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29.12.2021 18:33 Відповісти
Все рівно згідно угоди про "отсосісацію" змусять все вивезти в ЄС. До того ж - лісом кругляком.
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29.12.2021 19:20 Відповісти
Хочуть знову ліс в ЄС продавати.
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29.12.2021 21:17 Відповісти
До чого тут пралісові пам'ятки природи? Вони нe для продажу, а для збeрeжeння.
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30.12.2021 03:15 Відповісти
Наприклад, цього року експерти зафіксували кілька рубок в офіційних пралісах, і на це була вся дозвільна документація. "Тобто в офіційних звітах вона не фігуруватиме як незаконна, хоча є такою з точки зору міжнародного розуміння, і ніхто не знає, скільки їх в Україні. За різними оцінками, таких від 5 до 30%", - наголошують фахівці Всесвітного фонду природи. Джерело: https://censor.net/ua/n3307993
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30.12.2021 19:52 Відповісти
 
 