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"Вареник з бринзою": "Слуга народу" Вірастюк викликав обурення своїм коментарем під фото дівчини в соцмережі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп "Слуги народу" Василь Вірастюк вульгарно прокоментував фото дівчини, зроблене з досить відвертого ракурсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

Фото опублікував в мережі тренер Андрій Стригун. В коментарях парламентар порівняв жіночу частину тіла з "вареником".

"Вареник хоч і з бринзою, але на смак як оселедець", - додав в коментарях Вірастюк.

Вареник з бринзою: Слуга народу Вірастюк викликав обурення своїм коментарем під фото дівчини в соцмережі 01
Вареник з бринзою: Слуга народу Вірастюк викликав обурення своїм коментарем під фото дівчини в соцмережі 02

Пізніше скріншот з коментарями, до яких приєдналися ще кілька людей, був поширений у соцмережах та викликав критику з боку деяких користувачів, у зв’язку з чим Стригун вирішив видалити скандальний пост.

Однак пізніше Стригун опублікував нове фото, в коментарях до якого Вірастюк написав наступне: "Чшшш, все що ви тут напишете, може і буде використано проти вас. Краще не писати. Тут деяких поставили підслуховувати, а вони підглядають".

Вареник з бринзою: Слуга народу Вірастюк викликав обурення своїм коментарем під фото дівчини в соцмережі 03

На своїй сторінці у Facebook Вірастюк створив пост, де "кожен бажаючий може написати будь який комент з побажаннями: як мені жити, чи правильно дихаю, з ким мені товаришувати, які пости писати а які ні".

Вареник з бринзою: Слуга народу Вірастюк викликав обурення своїм коментарем під фото дівчини в соцмережі 04

Також читайте: "Ми прийдемо по твою душу з пекла", - Вірастюк розповів подробиці про погрози

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+81
Вірастюк сказав, що у Олени Зелемської вареник з бринзою, але на смак, як скумбрія по 8 грн. за кг
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29.12.2021 17:23
+67
от мені цікаво, люди спочатку стають дибілами, а потім ідуть до слуг наріду чи спочатку в слуг нарідун, а там вже стають дибілами ?
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29.12.2021 17:21
+59
Вірастюк на весь світ озвучив,який вигляд,запах та смак має піхва його жінки. Ну що можу сказати? В неї проблема з гігієною,у нього з жінкою, а у його виборців проблеми з розумом.
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29.12.2021 17:27
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он не поймет. пусть идет лучше вакцинируется...
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29.12.2021 19:06 Відповісти
Фото опублікував в мережі тренер Андрій Стригун.
До речі, цей тренер ще той провокатор зелених дуп - МОЛОДЕЦЬ .
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29.12.2021 18:19 Відповісти
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29.12.2021 18:24 Відповісти
Одна дура свой вареник вывалила, другой запостил, третий прокомментировал... Консилиум фриков. Для полной гармонии Кивы не хватает.
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29.12.2021 18:27 Відповісти
Ківа не може. Руки зайняті. )
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29.12.2021 18:35 Відповісти
комментируют не руками....
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29.12.2021 19:07 Відповісти
Ти яким органом зараз клаву давиш? )
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29.12.2021 19:13 Відповісти
Дібров ,мабуть ,із команди членограїв 😁
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29.12.2021 20:11 Відповісти
Вірастюк - то ганьба Надвірнянщини. Продажна безмозгла гора м"яса...
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29.12.2021 18:29 Відповісти
ганьба Наддвірнянщини - бидло, яке його вибрало! а якщо порахувати скільки набрав іще й аферист шевченко, то у наддвірнянщини ганьба відсутня як явище!!!
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29.12.2021 18:44 Відповісти
не існує надДВІРної, тільки Надвірна...
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29.12.2021 19:07 Відповісти
ну от, тепер Вася-вареник сам прилип докупи з Мосейчучки-піввареника
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29.12.2021 18:32 Відповісти
"Красивый город Сан-Франциско и у меня полно всего,
Но, как отсюдова не близко до песни детства моего.
Вареники с вишнями, вареники с вишнями
В саду, как скаженные поют соловьи.
Возможно мы были там, как будто бы лишними,
Мы были там лишними и здесь не свои,
И здесь не свои."
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29.12.2021 18:33 Відповісти
к этой фотке комент может быть только один ... "ТЕМА СИСЕК НЕ РАСКРЫТА!"
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29.12.2021 18:34 Відповісти
Ви хочете все зразу )))
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29.12.2021 19:21 Відповісти
Не конкретно, по этому поводу, а в целом... был лучшего мнения об нем. Хохол
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29.12.2021 18:45 Відповісти
Вареники - лысые! Волосатые - НЕ вареники.
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29.12.2021 18:52 Відповісти
А звідки він знає що то на смак як оселедець ?
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29.12.2021 18:54 Відповісти
Сосал, лизал.
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29.12.2021 19:03 Відповісти
Значит короной не болен.
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29.12.2021 19:15 Відповісти
А может там хот-дог с майонезом?
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29.12.2021 18:57 Відповісти
жабка под сальтисоном.......
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29.12.2021 18:58 Відповісти
Спартмены все недоумки. Это не вопрос, это констатация факта.
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29.12.2021 19:02 Відповісти
Боооже! Яке кончене!
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29.12.2021 19:04 Відповісти
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29.12.2021 19:05 Відповісти
Друг познается в биде. )
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29.12.2021 19:12 Відповісти
Весь сброд собрался в самой "эрэкторальной" партии. Если президент - дешёвый клоун ,то что можно ожидать от этого отребья .
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29.12.2021 19:08 Відповісти
Не соєвий , а от від ваших коментарів лайном смердить і зеленою пліснявою 😡
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29.12.2021 19:57 Відповісти
Вареник с брынзой и запахом селедки - питательно -восхитительное.Мне сочетание -великолепное.
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29.12.2021 19:18 Відповісти
А чего вы ожидали от этого "атлета"? Ведь не даром говорится "сила есть, ума не надо".
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29.12.2021 19:18 Відповісти
Такого дебильного сборища депутатов в Украине еще не было.
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29.12.2021 19:31 Відповісти
Белка сказала. Шо то ваашпе не вареник девчачий, а член пацанячий. Вася, как ты мог так ошибиться????
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29.12.2021 19:36 Відповісти
Если вирастюка скрестить с арестовичем,получится вирастович . А если с кивой-сильный драчун
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29.12.2021 19:52 Відповісти
Був Коля-котлета, тепер додався Вася-вареник. Хто наступний?
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29.12.2021 19:53 Відповісти
Ленка-скумбрія, та Наташка - пів-вареника.
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29.12.2021 20:49 Відповісти
Еліта...
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29.12.2021 19:58 Відповісти
Ылита...
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29.12.2021 21:11 Відповісти
Сила есть , ума не надо -
це стосується Колі - фрікадельки і Васі - вареника !😠
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29.12.2021 19:59 Відповісти
Ну раз пише , мабудь коштував
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29.12.2021 20:04 Відповісти
Кароче. С сегоднешнего дня я буду рыгать только при упоминании вареников с брынзой с запахом скумрии, і навідь не зможу дивитися на' із сиром пироги'! Вася, иди тягай железо! Тебе не место среди людей!
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29.12.2021 20:16 Відповісти
Эта ЗЕбыдло кодла отличное отображение в зеркале мудрого нарита.
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29.12.2021 20:31 Відповісти
Сміх сміхом,але у василевої дружини серйозні проблеми,доки він про вареники з рибою мріє.

Симптоми баквагінозу

Анаеробні бактерії не викликають запалення в піхві, тому при баквагінозі немає ознак печіння, подразнення, сильного дискомфорту. 20% усіх жінок віком від 18 до 50 років у певний момент помічають посилення вагінальних виділень, які мають неприємний запах. Одним з головних ознак інфекції жіночих статевих органів стають виділення: від невеликих до досить рясних, однорідні, світлі, сіруваті або жовтуваті, з характерним «рибним» запахом, що посилюється після статевого акту або гігієнічних процедур з використанням мила.
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29.12.2021 20:51 Відповісти
вася завжди бцв дебілом...
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29.12.2021 21:04 Відповісти
Обычные мужские шуточки. Но если бы был умнее понимал бы, что за ним бдительно следят фанаты одного олигарха.
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29.12.2021 21:13 Відповісти
Якби йому було чим думати, то він би або не йшов в депутати або дотримувався поведінки, яка пасує статусу депутата. А так помітно, що він не поважає державу.
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29.12.2021 21:55 Відповісти
"слуга народа" это не партия, это не полит-проект, это диагноз - безнадежный олигофрен ...
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29.12.2021 21:14 Відповісти
Выристюк по видимому обычный быдлан, *********** Кварталы и Скотов. Отсюда и "лексикон мушкетера Короля".
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29.12.2021 21:25 Відповісти
Выдрыстюк
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29.12.2021 22:04 Відповісти
Схоже - Василь добре розуміється на смаках вареників з бринзою і оселедцем . Гурман . .
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29.12.2021 21:32 Відповісти
чисто с юридической точки зрения может он жрал вареники когда сидел в соцсети. шо вижу то пишу ...
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29.12.2021 21:54 Відповісти
З усякої дрібниці робите апокаліпсис. Заспокойтеся а то вже не знаєте до чого прикопатися
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29.12.2021 22:02 Відповісти
завжди знав що цей поц кончений під@@ст
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29.12.2021 22:24 Відповісти
після того як васька став депутатом він проставився на вечірку. після того як добряче випили депутати питають ваську:
- ну ось ти вже депутат. вже тобі все можна. розкажи ти піхву жіночу лизав?
- лизав, -відповів васька
- ну і яка вона на смак?
- яка, яка? та така сама як і куй, - відповів васька
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29.12.2021 22:45 Відповісти
таких верастюків в Україні хоть греблю гати, та ще більш тих баранів які своїм вибором запхали його в ВР, а з дурня який зиск
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29.12.2021 23:00 Відповісти
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30.12.2021 01:09 Відповісти
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30.12.2021 02:15 Відповісти
От тупа гидота ... як же ви вже за...ї..ли " слуги " бл....
Та йо... , якщо може хто знає хоч ОДНОГО 👆 із слуг не такого як цей , хоч трішки , назвіть його лю-ю-ю-д-и-и-и ...... !!!!
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30.12.2021 04:41 Відповісти
А у него Мама была ,есть? Фу он просто Животное в ЗЕ-Слугах все такие!!!
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30.12.2021 04:43 Відповісти
Бидло-95.
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30.12.2021 06:11 Відповісти
Так, а где оригинал можно посмотреть?
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30.12.2021 06:44 Відповісти
Гриць Якович. І все одно п*зда ставридою бздить.
© Лесь Подерв'янський

...Митець навіть це напророкував 👀
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30.12.2021 06:53 Відповісти
на постоянкі їсте чи так - occasionally ...?
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30.12.2021 07:00 Відповісти
Кто видел девушку? Там только жопа😂
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30.12.2021 07:21 Відповісти
Выставить на всеобщее обозрение свою промежность чтобы что?В ожидании одобрительных комментов "ах какая милая эскортограммная ....."?
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30.12.2021 07:52 Відповісти
Якщо Вірастюк написав гидоту на те що кобила задерла ляхи та виставила піхву, то не зовсім зрозуміло, а який саме пост вім мав написати щоб громадска думка похвалила зміст такого посту?
Напишить, а то не зрозуміло.
Особисто я не вважав би гарним таке фото щоб його зробили хтось із моєї родини та виклав до інтернету.
Я розумію що більшіть маргиналів не бачуть нічого поганого в варениках які жінки виставляють, та навіть їм здаеться що через не зняту одежу тема вареника розкрита не повністтю.
Бидло, воно і є бидло, не важно що ни ньому з одежі чи який смартфон тримає в руках.
Особисто я не бачу на фото жінку, я бачу дупу з органами виведення продуктів життєдіяльності організму.
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30.12.2021 08:23 Відповісти
Фото опублікував в мережі тренер Андрій Стригун. Джерело: https://censor.net/ua/n3307785


Може, Ви все ж таки питання поставите до інших штанів ?
Таких же тупих і примітивних, як Васько ?

Але в усьому (ЯК ЗАВЖДИ) винна дівчина / дівчина.

Одне бидло фоткає - явно без дозволу, виставляє - теж, напевне, без дозволу.
А інше бидло "коментує".

Стільки нового взнала на цій =темі=.
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30.12.2021 08:36 Відповісти
*дівчина / жінка
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30.12.2021 08:37 Відповісти
не побачив відповідь на поставленне питання:
що він мав написати на таке фото чтоб текст його посту був для Вас особисто прийнятний.
напишіть приклад. буду вдячний.
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30.12.2021 08:40 Відповісти
Якщо Вірастюк написав гидоту на те що кобила задерла ляхи та виставила піхву, ...

Мене взагалі не цікавить блеяння подібних козлів. Я вперше почула про якийсь "вареник", яким подібне імпотентне і явно голодне бидло - як виглядає - називає жіночий статевий орган.

Питання ставте дебілу, який виставив фото. Хай відповість.
Не всі пози та фото є такими, які вартують оприлюднення, тому й питається дозвіл, є певні обмеження / теми / контексти тощо.

А тут співпали два придурки у штанах.
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30.12.2021 08:46 Відповісти
дякую за відповідь.
у вашої відпіді сексизму більше нж у будь якому іншому.
у вас чоловік - бик незалежно ні від чого, а жінка - вона постраждала від необдуманої дії
фоторгафа
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30.12.2021 08:55 Відповісти
наведу цитату с посту вище:
""Выставить на всеобщее обозрение свою промежность чтобы что?""
напишіть що саме "чтобы что?"
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30.12.2021 08:43 Відповісти
Депутату більш нічим займатися, як обговорювати "вареника". "Чудові" у нас законотворці!
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30.12.2021 09:04 Відповісти
Блин, Вася , ты ОПОЗОРИЛ на всю страну свою жену !

Купи ей интимный гель !

Дэбил…
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30.12.2021 09:21 Відповісти
Ну прям сексист и абьюзер
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30.12.2021 13:40 Відповісти
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