"Вареник з бринзою": "Слуга народу" Вірастюк викликав обурення своїм коментарем під фото дівчини в соцмережі
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Нардеп "Слуги народу" Василь Вірастюк вульгарно прокоментував фото дівчини, зроблене з досить відвертого ракурсу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".
Фото опублікував в мережі тренер Андрій Стригун. В коментарях парламентар порівняв жіночу частину тіла з "вареником".
"Вареник хоч і з бринзою, але на смак як оселедець", - додав в коментарях Вірастюк.
Пізніше скріншот з коментарями, до яких приєдналися ще кілька людей, був поширений у соцмережах та викликав критику з боку деяких користувачів, у зв’язку з чим Стригун вирішив видалити скандальний пост.
Однак пізніше Стригун опублікував нове фото, в коментарях до якого Вірастюк написав наступне: "Чшшш, все що ви тут напишете, може і буде використано проти вас. Краще не писати. Тут деяких поставили підслуховувати, а вони підглядають".
На своїй сторінці у Facebook Вірастюк створив пост, де "кожен бажаючий може написати будь який комент з побажаннями: як мені жити, чи правильно дихаю, з ким мені товаришувати, які пости писати а які ні".
Будь ласка, зачекайте...
До речі, цей тренер ще той провокатор зелених дуп - МОЛОДЕЦЬ .
Но, как отсюдова не близко до песни детства моего.
Вареники с вишнями, вареники с вишнями
В саду, как скаженные поют соловьи.
Возможно мы были там, как будто бы лишними,
Мы были там лишними и здесь не свои,
И здесь не свои."
це стосується Колі - фрікадельки і Васі - вареника !😠
Симптоми баквагінозу
Анаеробні бактерії не викликають запалення в піхві, тому при баквагінозі немає ознак печіння, подразнення, сильного дискомфорту. 20% усіх жінок віком від 18 до 50 років у певний момент помічають посилення вагінальних виділень, які мають неприємний запах. Одним з головних ознак інфекції жіночих статевих органів стають виділення: від невеликих до досить рясних, однорідні, світлі, сіруваті або жовтуваті, з характерним «рибним» запахом, що посилюється після статевого акту або гігієнічних процедур з використанням мила.
- ну ось ти вже депутат. вже тобі все можна. розкажи ти піхву жіночу лизав?
- лизав, -відповів васька
- ну і яка вона на смак?
- яка, яка? та така сама як і куй, - відповів васька
Та йо... , якщо може хто знає хоч ОДНОГО 👆 із слуг не такого як цей , хоч трішки , назвіть його лю-ю-ю-д-и-и-и ...... !!!!
© Лесь Подерв'янський
...Митець навіть це напророкував 👀
Напишить, а то не зрозуміло.
Особисто я не вважав би гарним таке фото щоб його зробили хтось із моєї родини та виклав до інтернету.
Я розумію що більшіть маргиналів не бачуть нічого поганого в варениках які жінки виставляють, та навіть їм здаеться що через не зняту одежу тема вареника розкрита не повністтю.
Бидло, воно і є бидло, не важно що ни ньому з одежі чи який смартфон тримає в руках.
Особисто я не бачу на фото жінку, я бачу дупу з органами виведення продуктів життєдіяльності організму.
Може, Ви все ж таки питання поставите до інших штанів ?
Таких же тупих і примітивних, як Васько ?
Але в усьому (ЯК ЗАВЖДИ) винна дівчина / дівчина.
Одне бидло фоткає - явно без дозволу, виставляє - теж, напевне, без дозволу.
А інше бидло "коментує".
Стільки нового взнала на цій =темі=.
що він мав написати на таке фото чтоб текст його посту був для Вас особисто прийнятний.
напишіть приклад. буду вдячний.
Мене взагалі не цікавить блеяння подібних козлів. Я вперше почула про якийсь "вареник", яким подібне імпотентне і явно голодне бидло - як виглядає - називає жіночий статевий орган.
Питання ставте дебілу, який виставив фото. Хай відповість.
Не всі пози та фото є такими, які вартують оприлюднення, тому й питається дозвіл, є певні обмеження / теми / контексти тощо.
А тут співпали два придурки у штанах.
у вашої відпіді сексизму більше нж у будь якому іншому.
у вас чоловік - бик незалежно ні від чого, а жінка - вона постраждала від необдуманої дії
фоторгафа
""Выставить на всеобщее обозрение свою промежность чтобы что?""
напишіть що саме "чтобы что?"
Купи ей интимный гель !
Дэбил…