УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11830 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
4 311 117
пенсіонери (476) пенсія (921) Денис Шмигаль (2723)

Уряд упродовж року 10 разів підвищував виплати різним категоріям пенсіонерів, — Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Уряд упродовж року 10 разів підвищував виплати різним категоріям пенсіонерів, — Шмигаль

Кабінет Міністрів у 2021 році 10 разів підвищував виплати різним категоріям пенсіонерів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В цьому році уряд 10 разів підвищував виплати різним категоріям пенсіонерів. Зокрема, двічі були підвищені мінімальні виплати для тих, хто має повний стаж, проведено індексацію і для непрацюючих, і для працюючих пенсіонерів, суттєво збільшені доплати військовим пенсіонерам, а також мінімальні пенсії для "чорнобильців". Уже другий рік поспіль здійснюються доплати українським пенсіонерам за віком", - заявив Шмигаль.

Прем’єр додав, що з грудня середня пенсія в Україні становить майже 4 тисячі гривень, і запевнив, що підвищення пенсій буде і в 2022 році.

Також читайте: Цього року зарплати вчителів зросли на 25%, - Шмигаль

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+30
Судейским...прокурорским...ментовским...и 7 категорий всяких разных чинуш...
показати весь коментар
29.12.2021 18:42
+21
Підтверджую. Жінчина пенсія була 3000грн. (37 років стажу), а стала цілих 3026грн. Жируєм далі.
показати весь коментар
29.12.2021 18:43
+20
В стране, где скумбрия по 8 грн, говядина по 20 грн и Беня вечный президент.
показати весь коментар
29.12.2021 18:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
41 год стажа. Повышение пенсии на 4 гривны 80 копеек. Зачем так унижать? Как результат: помощи нет ни армии, ни пенсионерам, никому... Просто посмеяться над всеми...
показати весь коментар
29.12.2021 20:25 Відповісти
кріпаки, що пропрацювали 35 і більше років дуже задоволені підняттям тарифів та ростом цін, а маланці все про пенсійні здобутки звітують))))
показати весь коментар
29.12.2021 20:37 Відповісти

Авжеж.
Більшість "циганів" "ромів" цим задоволені. ))
Сумний жарт, але так і є...
показати весь коментар
29.12.2021 20:54 Відповісти
Кабинет Министров в 2021 году 10 раз повышал выплаты разным категориям пенсионеров".

Ну да, даже известно каким категория. В смысле "самых обделённых" не могли обойти, несколько сотен накинули. Хотя по средней температуре - "и так сойдёт". Для "отдельной категории" - нормально.
показати весь коментар
29.12.2021 20:48 Відповісти
10 раз по 1 гривне. Это серьезно.
показати весь коментар
29.12.2021 20:53 Відповісти
В марте 21 г по индексации годовой накинули 340гр, в марте 20г=360гр, в марте 19г=400гр. В декабре 21г вот накинули 10гр 60коп, в декабре 20г=9гр 60коп. *...отлично Григорий---нормально Константин...*.
показати весь коментар
29.12.2021 20:56 Відповісти
А как понять слоган, РІЗНИМ КАТЕГОРІЯМ ПЕНСІОНЕРІВ?
Категория должна быть одна. Вспомнился замечательный фильм по роману Булгакова Мастер и Маргарита, и этот эпизод>>>
показати весь коментар
29.12.2021 20:56 Відповісти
Моральный урод Шмыгаль а ну поведай на скоко выросла коммуналка на скоко выросли цены на продукты на скоко выросла цена на транспорт да забыл напомнить шмыгалю счастье с 1 января то что уже сказали повышение на доставку газа и воду так что премьер дебил пошел ты со своим ************ на хер со своими подачками
показати весь коментар
29.12.2021 21:00 Відповісти
Так наповышались, что минимальная пенсия аж 1930 гр.--гуляй-не хочу!
И такую пенсию получает несколько миллионов человек)))
показати весь коментар
29.12.2021 21:14 Відповісти
Третій рік пенсія 2200,весь час працюю,,стаж 42роки!
показати весь коментар
29.12.2021 21:38 Відповісти
100 грн за 2 года, 44 года стажа, жирую
показати весь коментар
29.12.2021 21:40 Відповісти
А мені аж 9 гривень добавили, при стажу - 43 роки. Ура!!!
показати весь коментар
29.12.2021 22:05 Відповісти
***
дожить до пенсии - мечта,
прожить на пенсию - искусство
показати весь коментар
29.12.2021 22:28 Відповісти
Да уж, у многих ветеранов труда "громадная" пенсия 2200 грн.

Стаж СССР для пенсии не учитывается: советский рубль поделили на сто тысяч, хоть он до 25 декабря 1991 года был почти вдвое дороже USD. А стаж СССР - половина стажа, когда работали на солидном окладе на заводах и в НИИ.

После распада СССР большинство предприятий были закрыты - стали складами для "купи-продай", пришлось становиться ФОПами - с соответствующими отчислениями в пенсионный фонд. А справка о зарплате в советское время - пара копеек в год вместо реальных $4000/год.
показати весь коментар
29.12.2021 23:11 Відповісти
И доллар США 1970-х был много весомей нынешнего доллара
показати весь коментар
29.12.2021 23:26 Відповісти
на 10 гривен
показати весь коментар
30.12.2021 11:33 Відповісти
Отбитые чмошники на землю спуститесь, на 3-5 грн. повышают. Сами месяц проживите на такую пенсию и такие повышения.
показати весь коментар
30.12.2021 22:49 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 