Уряд упродовж року 10 разів підвищував виплати різним категоріям пенсіонерів, — Шмигаль
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Кабінет Міністрів у 2021 році 10 разів підвищував виплати різним категоріям пенсіонерів.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"В цьому році уряд 10 разів підвищував виплати різним категоріям пенсіонерів. Зокрема, двічі були підвищені мінімальні виплати для тих, хто має повний стаж, проведено індексацію і для непрацюючих, і для працюючих пенсіонерів, суттєво збільшені доплати військовим пенсіонерам, а також мінімальні пенсії для "чорнобильців". Уже другий рік поспіль здійснюються доплати українським пенсіонерам за віком", - заявив Шмигаль.
Прем’єр додав, що з грудня середня пенсія в Україні становить майже 4 тисячі гривень, і запевнив, що підвищення пенсій буде і в 2022 році.
Будь ласка, зачекайте...
Авжеж.
Більшість
"циганів" "ромів" цим задоволені. ))
Сумний жарт, але так і є...
Ну да, даже известно каким категория. В смысле "самых обделённых" не могли обойти, несколько сотен накинули. Хотя по средней температуре - "и так сойдёт". Для "отдельной категории" - нормально.
Категория должна быть одна. Вспомнился замечательный фильм по роману Булгакова Мастер и Маргарита, и этот эпизод>>>
И такую пенсию получает несколько миллионов человек)))
дожить до пенсии - мечта,
прожить на пенсию - искусство
Стаж СССР для пенсии не учитывается: советский рубль поделили на сто тысяч, хоть он до 25 декабря 1991 года был почти вдвое дороже USD. А стаж СССР - половина стажа, когда работали на солидном окладе на заводах и в НИИ.
После распада СССР большинство предприятий были закрыты - стали складами для "купи-продай", пришлось становиться ФОПами - с соответствующими отчислениями в пенсионный фонд. А справка о зарплате в советское время - пара копеек в год вместо реальных $4000/год.